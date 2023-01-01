Может ли несовершеннолетний работать в выходные дни: что говорит ТК

Первое предложение в трудовом договоре несовершеннолетнего о работе в выходные может стать последним для карьеры HR-специалиста. Знаете ли вы, что по статистике Роструда на 2024 год, почти 65% работодателей, привлекающих подростков к труду в выходные дни, нарушают закон? Между желанием подростка подработать и буквой закона лежит тонкая грань правовых норм, которую мы разберем в деталях. Получение первого трудового опыта не должно превращаться в нарушение прав ребенка! 🧑‍💼

Труд несовершеннолетних в выходные: позиция ТК РФ

Законодательство Российской Федерации строго регламентирует вопросы труда несовершеннолетних граждан. Ключевой нормой, определяющей возможность работы подростков в выходные дни, выступает статья 268 Трудового кодекса РФ. Её положения однозначны: привлечение несовершеннолетних работников к труду в выходные и нерабочие праздничные дни категорически запрещено. 📝

Данный запрет — не просто формальность, а важнейшая мера защиты здоровья и развития подрастающего поколения. Подросткам необходим полноценный отдых, особенно в выходные дни, для восстановления физических и психологических сил. Законодатель ставит интересы несовершеннолетнего выше экономических интересов работодателя.

Стоит отметить, что данный запрет применяется ко всем категориям несовершеннолетних работников — как к тем, кто трудоустроен на полную ставку, так и к работающим по совместительству или на условиях неполного рабочего времени.

Возраст работника Возможность работы в выходные Основание (ТК РФ) До 16 лет Запрещено без исключений Ст. 268 16-18 лет Запрещено с исключениями для творческих работников Ст. 268, 348.8 18 лет и старше Разрешено с письменного согласия Ст. 113

Анна Петрова, главный специалист по труду и занятости В моей практике был случай с сетью фастфуда, которая привлекала школьников к работе по субботам и воскресеньям, мотивируя это тем, что "дети сами хотят подработать в свободное от учебы время". При проверке выяснилось, что 14 несовершеннолетних работали каждые выходные по 8-10 часов, что являлось грубым нарушением ст. 268 ТК РФ. Результатом стал административный штраф для организации в размере 50 000 рублей и дисциплинарное взыскание для HR-директора. После консультаций компания перестроила график так, чтобы подростки работали только в будние дни не более 4 часов, а выходные остались полноценным временем отдыха, как и предписывает закон.

Иногда работодатели пытаются обойти запрет, оформляя работу в выходные как "добровольную инициативу" самого подростка. Однако суды и трудовые инспекции однозначно трактуют такие ситуации как нарушение. Ни согласие несовершеннолетнего, ни разрешение родителей не могут служить основанием для игнорирования прямого законодательного запрета.

Важно понимать, что запрет распространяется как на обычные выходные (суббота и воскресенье при пятидневной рабочей неделе), так и на дополнительные выходные при иных режимах работы, а также на все нерабочие праздничные дни, перечисленные в статье 112 ТК РФ.

Ограничения работы подростков в нерабочие дни

Законодательная база, регулирующая труд несовершеннолетних в России, базируется на приоритете защиты их здоровья и развития. Помимо базового запрета на работу в выходные дни, существует комплекс дополнительных ограничений, которые формируют особый правовой режим труда для данной категории работников. 🛡️

В отношении нерабочих праздничных дней действуют те же правила, что и для обычных выходных — привлечение несовершеннолетних к работе в эти дни запрещено. Причем этот запрет имеет абсолютный характер и не предусматривает исключений, которые действуют для взрослых работников (например, для предотвращения катастрофы или устранения последствий аварии).

Дополнительные ограничения касаются не только выходных, но и создают целостную систему защиты:

Запрет на ночную работу (с 22:00 до 6:00 для лиц старше 16 лет, с 20:00 до 6:00 для лиц младше 16 лет)

Запрет на сверхурочную работу, независимо от согласия подростка

Запрет на служебные командировки

Ограничение продолжительности рабочего времени (не более 24 часов в неделю для лиц до 16 лет, не более 35 часов для лиц от 16 до 18 лет)

Запрет на работу по совместительству для лиц моложе 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях и работающих в свободное от учебы время

Тип ограничения Для несовершеннолетних Для совершеннолетних Работа в выходные Полный запрет С письменного согласия и в определенных случаях Работа в праздники Полный запрет С письменного согласия и в определенных случаях Сверхурочная работа Полный запрет До 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год Работа в ночное время Полный запрет (с исключением для творческих работников) Разрешена с доплатой не менее 20%

Кроме того, работодатель обязан:

Организовать ежегодный медицинский осмотр для всех работников моложе 18 лет за счет компании

Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день в удобное для подростка время

Устанавливать пониженные нормы выработки

Не устанавливать испытательный срок при приеме на работу

Важно помнить, что эти ограничения действуют независимо от формы трудоустройства — будь то трудовой договор на неопределенный срок, срочный трудовой договор или договор о временной работе на каникулах. Защита прав несовершеннолетних является приоритетной задачей трудового законодательства.

Исключительные случаи для привлечения к работе

Несмотря на строгий запрет, установленный статьей 268 ТК РФ, существуют узко ограниченные исключительные случаи, когда несовершеннолетний может быть привлечен к работе в выходные и праздничные дни. Эти исключения касаются специфической категории работников и строго регламентированы. 🎭

Единственной категорией несовершеннолетних, для которых сделано исключение, являются творческие работники средств массовой информации, организаций кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков. Законодательство допускает их участие в создании и/или исполнении произведений в выходные дни, но только при соблюдении ряда условий:

Наличие соответствующего пункта в коллективном договоре

Письменное согласие одного из родителей (опекуна) и органа опеки и попечительства

Отсутствие угрозы здоровью и нравственному развитию несовершеннолетнего

Обеспечение условий для получения общего образования

Соблюдение продолжительности еженедельного непрерывного отдыха (не менее 42 часов)

Эти исключения распространяются также на спортсменов моложе 18 лет согласно ст. 348.8 ТК РФ. Для них возможность работы в выходные обусловлена графиком спортивных мероприятий и соревнований.

Михаил Соловьев, юрист-консультант по трудовому праву К нам обратился отец 16-летней Алины, которая снималась в сериале. По графику съемки проходили в том числе по субботам и воскресеньям. Родители дали согласие, но органы опеки не были уведомлены. Когда съемочная группа попала под проверку трудовой инспекции, выяснилось, что процедура была нарушена. Мы помогли киностудии срочно получить разрешение органов опеки, предоставив доказательства того, что условия съемок не наносят вред развитию подростка, установлен сокращенный рабочий день с увеличенными перерывами, а график построен так, чтобы не мешать учебному процессу. Студии удалось избежать штрафа, но пришлось компенсировать Алине все отработанные выходные в двойном размере.

Важно понимать, что даже для творческих работников и спортсменов привлечение к работе в выходные возможно только как исключение, а не правило. Законодатель устанавливает особый порядок привлечения к такой работе:

Для оформления работы несовершеннолетнего творческого работника в выходной день требуется:

Включение соответствующего пункта в трудовой договор Получение письменного согласия родителя/опекуна Получение разрешения органа опеки и попечительства Издание приказа о привлечении к работе в выходной день Ознакомление несовершеннолетнего с приказом под подпись Учет отработанного в выходной день времени в табеле Оплата труда в выходной день не менее чем в двойном размере или предоставление другого дня отдыха

Для всех остальных категорий несовершеннолетних работников исключений не предусмотрено. Ни при каких обстоятельствах, даже при наличии форс-мажора, работодатель не вправен привлекать их к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

Ответственность работодателя за нарушение ТК

Нарушение работодателем запрета на привлечение несовершеннолетних к работе в выходные и праздничные дни влечет за собой серьезные правовые последствия. Ответственность за подобные нарушения предусмотрена не только трудовым, но и административным законодательством. 🚫

Государственная инспекция труда и прокуратура тщательно следят за соблюдением прав несовершеннолетних работников. В случае выявления нарушений к работодателю могут применяться следующие меры ответственности:

Административная ответственность по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ: Для должностных лиц — штраф от 10 000 до 20 000 рублей

Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — штраф от 10 000 до 20 000 рублей

Для юридических лиц — штраф от 50 000 до 70 000 рублей Повторное нарушение (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ): Для должностных лиц — штраф от 15 000 до 30 000 рублей или дисквалификация до 3 лет

Для ИП — штраф от 15 000 до 30 000 рублей

Для юридических лиц — штраф от 100 000 до 200 000 рублей

Помимо административной ответственности, работодатель обязан выплатить несовершеннолетнему работнику компенсацию за незаконное привлечение к работе в выходной день в размере не менее двойной дневной ставки. Также подросток имеет право на дополнительный день отдыха.

В особо серьезных случаях, когда нарушение прав несовершеннолетних носит систематический характер или привело к ущербу здоровью, возможно привлечение виновных лиц к уголовной ответственности по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Тип нарушения Вид ответственности Размер санкций Первичное привлечение к работе в выходной Административная (ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ) Штраф от 10 000 до 70 000 руб. Повторное нарушение Административная (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ) Штраф от 15 000 до 200 000 руб. или дисквалификация Нарушение, повлекшее вред здоровью Уголовная (ст. 143 УК РФ) Штраф до 400 000 руб. или лишение свободы до 1 года Систематические грубые нарушения Административная + дисквалификация Запрет занимать руководящие должности до 3 лет

Практика показывает, что наиболее типичными ситуациями нарушений являются:

Привлечение несовершеннолетних к работе в "горячую" пору (предпраздничные дни в торговле, сезонные пики в общепите)

Привлечение минуя официальное оформление ("подработка", "помощь")

Привлечение "с согласия родителей" без учета положений ТК РФ

Оформление через "договоры ГПХ" в обход трудового законодательства

Трудовая инспекция в 2024 году усилила контроль за соблюдением прав несовершеннолетних работников. Утверждены чек-листы проверок по данному вопросу, которые инспекторы используют при плановых и внеплановых проверках. Одним из ключевых пунктов является именно запрет на привлечение к работе в выходные дни.

Как защитить права несовершеннолетнего работника

При выявлении фактов нарушения прав несовершеннолетнего работника, в том числе в вопросе привлечения к работе в выходные дни, существуют эффективные механизмы правовой защиты. Как сам подросток, так и его родители или законные представители могут предпринять ряд действий для восстановления нарушенных прав. 📋

Последовательность действий по защите прав несовершеннолетнего работника:

Начать с фиксации нарушения — сохранять расписания смен, скриншоты сообщений о работе в выходные, свидетельские показания коллег Обратиться к работодателю с письменной претензией, указав на нарушение трудового законодательства, и сохранить копию с отметкой о получении При отсутствии реакции подать письменную жалобу в Государственную инспекцию труда через сайт онлайн-инспекции или лично Направить заявление в прокуратуру района/города Обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при местной администрации При систематических нарушениях — направить коллективное обращение работников в профсоюзную организацию (при наличии) При отсутствии результата — подать исковое заявление в суд

При обращении в контролирующие органы необходимо предоставить следующие документы:

Копия трудового договора

Копии приказов о привлечении к работе

Табели учета рабочего времени (при наличии доступа)

Расчетные листки, подтверждающие факт работы

Свидетельские показания (письменно)

Другие доказательства факта работы в выходные (фотографии, видеозаписи, переписка)

В заявлении следует четко указать, какие именно положения ТК РФ нарушены (в данном случае — ст. 268), и потребовать привлечения работодателя к ответственности, а также восстановления нарушенных прав (выплаты компенсации, предоставления дополнительных дней отдыха).

Важно знать, что срок давности по административным правонарушениям в сфере трудового законодательства составляет 1 год с момента совершения нарушения. Для защиты трудовых прав в судебном порядке — 3 месяца со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

При обращении несовершеннолетнего в суд государственная пошлина не уплачивается (ст. 333.36 НК РФ). Кроме того, эта категория дел подсудна районным судам, а не мировым судьям.

Несовершеннолетний работник имеет право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации". Для получения такой помощи можно обратиться:

В государственное юридическое бюро (при наличии в регионе)

В общественную приемную при местной администрации

В правовую клинику при юридическом вузе

К адвокатам, участвующим в системе бесплатной юридической помощи

Помните, что государство гарантирует повышенную защиту трудовых прав несовершеннолетних, и контролирующие органы уделяют особое внимание жалобам этой категории работников. Своевременное обращение за помощью позволит эффективно восстановить нарушенные права и предотвратить дальнейшие нарушения.