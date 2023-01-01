Может ли госслужащий работать по совместительству: закон и ограничения

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Госслужащие, заинтересованные в легальном дополнительном заработке

Специалисты и эксперты, работающие в госсекторе

Люди, интересующиеся правовыми аспектами и ограничениями, связанными с совместительством на государственной службе Государственная служба — статусная и ответственная работа, но её представители тоже задумываются о дополнительном доходе. "Могу ли я подрабатывать?" — вопрос, который задают себе многие чиновники, сталкиваясь с противоречивой информацией и слухами о строгих ограничениях. Законодательство действительно накладывает особые условия на госслужащих, но не запрещает полностью любую подработку. Давайте разберемся, где проходит тонкая грань между законным дополнительным заработком и нарушением, чреватым серьезными последствиями вплоть до увольнения со службы и административной ответственности. 🧐

Правовые основы совместительства для госслужащих

Вопрос совместительства для госслужащих регулируется несколькими ключевыми законодательными актами. Прежде всего это Федеральный закон №79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" от 27.07.2004, ФЗ №273 "О противодействии коррупции" и Трудовой Кодекс РФ. Именно в этих документах содержатся базовые положения, определяющие возможности и ограничения для дополнительной работы.

Согласно статье 14 ФЗ №79-ФЗ, гражданскому служащему запрещается заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией. Однако законом предусмотрены важные исключения, которые позволяют госслужащим реализовать свой потенциал вне основной работы. 📑

Особенно важно понимать, что ограничения различаются в зависимости от категории госслужащего:

Категория госслужащих Уровень ограничений Ключевые особенности Государственные гражданские служащие Высокий Строгие ограничения по предпринимательству, но разрешена научная и творческая деятельность Муниципальные служащие Средний Схожие с госслужащими ограничения с некоторыми послаблениями Сотрудники правоохранительных органов Очень высокий Дополнительные ограничения из-за специфики службы Военнослужащие Максимальный Наиболее строгие ограничения, минимум возможностей для совместительства

Важно отметить, что в 2025 году действует обновленная редакция законодательства с учетом внесенных поправок. Среди ключевых изменений — расширение перечня некоммерческих организаций, участие в которых допускается с разрешения представителя нанимателя, а также уточнение условий для педагогической, научной и творческой деятельности.

Для оформления совместительства госслужащему необходимо:

Получить письменное разрешение представителя нанимателя (для некоторых видов деятельности)

Обеспечить отсутствие конфликта интересов между основной и дополнительной работой

Соблюдать требования о предоставлении сведений о доходах и расходах

Выполнять работу в свободное от основной службы время

Согласовать график работы, исключающий использование служебного времени

Антон Викторович, ведущий специалист-эксперт Департамента государственной службы:

Ко мне часто обращаются коллеги с вопросами о подработке. Недавно главный специалист одного из федеральных министерств спросил, может ли он преподавать в вечернее время в университете. Я разъяснил, что такая деятельность законодательно разрешена при соблюдении нескольких условий. Во-первых, необходимо уведомить руководство и получить согласование. Во-вторых, занятия должны проходить строго в нерабочее время. В-третьих, преподавательская деятельность не должна создавать конфликт интересов с его прямыми служебными обязанностями. После получения официального разрешения сотрудник успешно совмещает государственную службу с преподаванием уже второй год, что позволяет ему не только получать дополнительный доход, но и передавать практический опыт студентам.

Виды разрешенной работы госслужащих по совместительству

Законодательство предусматривает перечень видов деятельности, которыми госслужащий вправе заниматься, несмотря на общие запреты. Это создаёт возможности для профессиональной самореализации и получения дополнительного дохода в правовом поле. 👨‍🏫

Рассмотрим подробнее виды разрешенной деятельности:

Педагогическая деятельность — госслужащие могут преподавать в образовательных учреждениях, проводить лекции, семинары, мастер-классы. Это один из наиболее распространенных видов совместительства среди чиновников. Научная работа — проведение исследований, участие в научных проектах, написание статей и монографий. Важно, чтобы исследования не противоречили интересам службы. Творческая деятельность — написание книг, музыкальных произведений, картин, фотография и другие виды творчества, приносящие доход. Участие в управлении некоммерческой организацией — с 2025 года расширен перечень НКО, в управлении которыми могут участвовать госслужащие с разрешения нанимателя (товарищества собственников недвижимости, профсоюзы, объединения работодателей и другие). Медицинская практика — для госслужащих с соответствующим образованием и квалификацией. Экспертная и консультационная деятельность — в рамках работы комиссий, советов, рабочих групп, не связанных с основным местом службы.

Для различных категорий госслужащих могут существовать нюансы. Например, сотрудникам силовых ведомств часто требуется получать более строгое согласование для совместительства:

Вид разрешенной деятельности Необходимые условия Лимиты по времени (еженедельно) Преподавательская деятельность Уведомление руководства Не более 16 часов Научная работа Отсутствие конфликта интересов Без строгих ограничений Творческая деятельность Информирование при получении дохода Без ограничений Участие в управлении НКО Обязательное письменное разрешение В свободное от службы время

Важно понимать, что любая дополнительная деятельность должна соответствовать следующим требованиям:

Не создавать конфликт интересов с основными должностными обязанностями

Осуществляться в свободное от службы время

Не наносить урон репутации государственного органа

Не использовать служебную информацию и ресурсы

Все доходы от дополнительной работы должны декларироваться

Запрещённые виды деятельности для госслужащих

Ограничения для госслужащих существуют не просто так — они направлены на предотвращение конфликта интересов, коррупционных проявлений и обеспечение эффективного выполнения служебных обязанностей. Законодательство РФ четко определяет, какие виды деятельности категорически запрещены для госслужащих независимо от должности и ранга. ⛔

В соответствии с Федеральным законом №79-ФЗ госслужащим запрещается:

Предпринимательская деятельность — нельзя регистрироваться в качестве ИП, быть самозанятым или вести бизнес через доверенных лиц

— нельзя регистрироваться в качестве ИП, быть самозанятым или вести бизнес через доверенных лиц Участие в управлении коммерческими организациями — запрещено входить в состав органов управления, быть директором, членом правления компании

— запрещено входить в состав органов управления, быть директором, членом правления компании Приобретать ценные бумаги , если это может привести к конфликту интересов (при возникновении такой ситуации требуется передать ценные бумаги в доверительное управление)

, если это может привести к конфликту интересов (при возникновении такой ситуации требуется передать ценные бумаги в доверительное управление) Быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе, где служащий замещает должность

по делам третьих лиц в органе, где служащий замещает должность Получать вознаграждения от физических и юридических лиц в связи с исполнением должностных обязанностей (подарки, денежные вознаграждения, ссуды, услуги, оплату развлечений и отдыха)

от физических и юридических лиц в связи с исполнением должностных обязанностей (подарки, денежные вознаграждения, ссуды, услуги, оплату развлечений и отдыха) Выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц

за счет средств физических и юридических лиц Использовать служебное положение в интересах политических партий, религиозных объединений

в интересах политических партий, религиозных объединений Создавать структуры политических партий в государственных органах

Особое внимание стоит обратить на наиболее распространенные заблуждения, которые могут привести к нарушениям:

Ошибочно полагать, что управление ООО через родственников или друзей не является нарушением — на практике такие схемы легко выявляются и влекут ответственность Считать, что фрилансерская деятельность (например, программирование "на заказ") не подпадает под запрет — такая деятельность может быть квалифицирована как незаконное предпринимательство Думать, что инвестирование на фондовом рынке полностью запрещено — на самом деле разрешены пассивные инвестиции, не создающие конфликта интересов Полагать, что запреты действуют только во время рабочего дня — ограничения распространяются на весь период нахождения на госслужбе

Елена Сергеевна, начальник правового отдела территориального управления федерального органа власти:

В моей практике был показательный случай с советником председателя ведомства. Талантливый юрист, он решил параллельно с госслужбой открыть юридическую консультацию, оформив бизнес на супругу. Формально он не являлся ни учредителем, ни руководителем, но фактически управлял компанией, разрабатывал стратегию, принимал клиентов вечерами. После проверки комиссией по конфликту интересов выяснилось, что среди клиентов консультации были организации, в отношении которых он принимал решения в рамках служебных полномочий. Несмотря на отсутствие формального нарушения, комиссия установила наличие конфликта интересов. Сотруднику пришлось выбирать между госслужбой и бизнесом. История показывает, что недостаточно соблюдать формальные требования — важна суть деятельности.

Ответственность госслужащего за нарушение ограничений

Нарушение установленных ограничений по совместительству не останется незамеченным и влечет за собой серьезные последствия для госслужащего. В законодательстве предусмотрена многоуровневая система ответственности, направленная на предотвращение и пресечение таких нарушений. 🚫

Формы ответственности за нарушение запретов и ограничений:

Дисциплинарная ответственность — от замечания до увольнения в связи с утратой доверия

— от замечания до увольнения в связи с утратой доверия Административная ответственность — штрафы за нарушение антикоррупционного законодательства

— штрафы за нарушение антикоррупционного законодательства Уголовная ответственность — в случаях, когда нарушения связаны с использованием служебного положения в корыстных целях

— в случаях, когда нарушения связаны с использованием служебного положения в корыстных целях Материальная ответственность — возмещение причиненного ущерба

— возмещение причиненного ущерба Репутационные издержки — включение в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия

Статистика показывает, что в 2024 году было выявлено свыше 3000 случаев нарушения запретов, связанных с совместительством среди госслужащих. Из них около 40% закончились увольнением в связи с утратой доверия, что демонстрирует серьезность подхода контролирующих органов к данным нарушениям.

Наиболее распространенные нарушения и их последствия:

Вид нарушения Типичные санкции Частота выявления (2024-2025) Скрытое предпринимательство через третьих лиц Увольнение в связи с утратой доверия Высокая Неуведомление о совместительстве Выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии Очень высокая Участие в управлении коммерческой организацией Увольнение, административный штраф Средняя Использование служебной информации для получения выгоды Уголовная ответственность Низкая

Важно отметить, что система выявления нарушений становится все более технологичной. В 2025 году полностью заработала цифровая система мониторинга доходов госслужащих, которая автоматически сопоставляет сведения из различных государственных информационных систем (ФНС, Росреестр, банковский сектор), что значительно повысило эффективность контроля. 🔍

Процедура привлечения к ответственности включает:

Выявление факта нарушения (проверки, мониторинг, жалобы) Проведение служебной проверки Рассмотрение материалов комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов Принятие решения руководителем госоргана о применении мер ответственности Исполнение решения (наложение взыскания) Возможное обжалование в административном или судебном порядке

Срок давности для применения взысканий за коррупционные правонарушения составляет три года со дня совершения проступка. При этом нельзя забывать, что даже если непосредственно в период службы нарушение не было выявлено, в течение двух лет после увольнения бывший госслужащий может быть привлечен к ответственности за нарушения, допущенные в период службы.

Как госслужащему легально получать дополнительный доход

Несмотря на существенные ограничения, у госслужащих есть законные возможности для получения дополнительного дохода без риска нарушить закон или подорвать свою репутацию. Рассмотрим практические способы увеличения заработка, полностью соответствующие требованиям законодательства. 💡

Наиболее перспективные направления легального дополнительного заработка:

Преподавательская деятельность — чтение лекций, проведение семинаров в вузах и образовательных центрах. Особенно ценятся практики-госслужащие на юридических, экономических и управленческих специальностях.

— чтение лекций, проведение семинаров в вузах и образовательных центрах. Особенно ценятся практики-госслужащие на юридических, экономических и управленческих специальностях. Научная работа и публикации — написание научных статей, монографий, участие в исследовательских проектах с получением гонораров.

— написание научных статей, монографий, участие в исследовательских проектах с получением гонораров. Пассивные инвестиции — вложения в банковские депозиты, облигации федерального займа, консервативные инвестиционные фонды.

— вложения в банковские депозиты, облигации федерального займа, консервативные инвестиционные фонды. Творческая деятельность — написание книг, статей в специализированных изданиях, создание произведений искусства.

— написание книг, статей в специализированных изданиях, создание произведений искусства. Открытие доверительного управления — передача имущества в доверительное управление (для тех, у кого есть активы).

— передача имущества в доверительное управление (для тех, у кого есть активы). Участие в разрешенных некоммерческих проектах — экспертная работа в области своей компетенции.

Алгоритм действий для госслужащего, желающего получать дополнительный доход:

Изучите свои должностные ограничения — разные категории и группы должностей имеют различные уровни ограничений Составьте письменное уведомление руководству — подробно опишите планируемую деятельность, её характер, место осуществления и предполагаемый график Получите официальное разрешение — дождитесь письменного ответа от руководства или решения комиссии по конфликту интересов Заключите официальный договор — оформите трудовые или гражданско-правовые отношения надлежащим образом Соблюдайте временные рамки — выполняйте дополнительную работу исключительно в нерабочее время Декларируйте доходы — включайте все полученные средства в ежегодную декларацию о доходах

Реальная практика показывает, что наиболее успешно дополнительный доход получают госслужащие, которые:

Сделали ставку на экспертность в своей профессиональной области Заранее строят прозрачные отношения с руководством по вопросу совместительства Четко разграничивают основную работу и дополнительную деятельность Постоянно отслеживают изменения в законодательстве, регулирующем ограничения для госслужащих Развивают навыки, востребованные в разрешенных сферах деятельности

Важно помнить и про финансовую грамотность — правильное управление имеющимися средствами часто эффективнее рискованных способов получения дополнительного дохода. Многие госслужащие успешно используют инвестиционные стратегии с низким риском, которые не требуют активного участия и не создают конфликта интересов.