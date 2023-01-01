Может ли человек с судимостью работать в школе: правовые нормы

Для кого эта статья:

Соискатели работы в образовательной сфере с судимостью

Профессионалы в области HR и управления персоналом

Юристы и консультанты, занимающиеся трудовым правом Вопрос трудоустройства в образовательную сферу для человека с судимостью часто оказывается в серой зоне правового поля. Большинство соискателей с подобной биографией сталкиваются с категорическими отказами, даже не зная о реальных нормах законодательства. А между тем, единого и однозначного запрета на работу в школе для всех категорий судимых граждан не существует. В этой статье мы проведем детальный юридический анализ: какие судимости становятся абсолютным препятствием для педагогической деятельности, а где остается пространство для маневра 🏫👨‍⚖️

Возможность работы в школе с судимостью: основы правового регулирования

Правовое регулирование трудоустройства лиц с судимостью в образовательные учреждения базируется на нескольких ключевых нормативно-правовых актах. Основополагающим документом является Трудовой кодекс РФ, в частности статья 331, которая устанавливает ограничения для педагогической деятельности. Дополнительные положения содержатся в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" и Федеральном законе № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

Следует понимать, что законодательство разграничивает два ключевых аспекта:

Ограничения, связанные с наличием судимости как таковой

Ограничения, связанные с характером совершенного преступления

При этом не всякая судимость становится препятствием для работы в образовательном учреждении. Законодатель проводит четкую грань между преступлениями против личности, общественной безопасности, нравственности, здоровья населения и теми, что не затрагивают эти сферы.

Нормативный акт Статья Содержание ограничений Трудовой кодекс РФ Статья 331 Запрет на педагогическую деятельность при наличии судимости за определенные категории преступлений ФЗ "Об образовании в РФ" Статья 46 Требования к квалификации педагогических работников, включая отсутствие судимости ФЗ № 273-ФЗ Статья 10 Конфликт интересов педагогического работника Постановление Правительства РФ № 466 – Порядок предоставления сведений о судимости

Александр Петров, адвокат по трудовому праву К нам обратился Михаил, 42 года, с погашенной судимостью по ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Десять лет назад он получил условный срок за финансовые махинации в коммерческой организации, но с тех пор полностью переосмыслил свою жизнь, получил педагогическое образование и восемь лет успешно преподавал в частном учебном центре. Когда Михаил попытался устроиться в государственную школу, директор категорически отказал ему, ссылаясь на "любую судимость" как препятствие. Мы составили правовое заключение, поясняющее, что его вид преступления не входит в перечень ограничивающих педагогическую деятельность, а судимость давно погашена. После официального обращения с юридическим обоснованием школа согласилась рассмотреть его кандидатуру, и Михаил успешно прошел собеседование. Этот случай показывает, насколько важно для работодателей и соискателей знать точные правовые нормы, а не руководствоваться общими представлениями.

Важно отметить, что помимо федерального законодательства, субъекты РФ могут устанавливать дополнительные требования к работникам образовательной сферы через региональные законы. Однако эти требования не могут противоречить федеральным нормам или расширять перечень ограничений.

Фактически, правовое поле формирует трехуровневую систему регулирования:

Федеральное законодательство, устанавливающее основные запреты и ограничения Региональное законодательство, конкретизирующее применение федеральных норм Локальные акты учебных заведений, определяющие процедуры проверки кандидатов

Законодательные ограничения для лиц с судимостью в сфере образования

Статья 331 Трудового кодекса РФ является ключевым нормативным положением, регламентирующим возможность работы в образовательной сфере для лиц с судимостью. Согласно ей, к педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за преступления определенных категорий.

Эти ограничения можно разделить на две основные группы:

Абсолютные запреты — не допускаются к педагогической деятельности лица, имеющие или имевшие судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности.

— не допускаются к педагогической деятельности лица, имеющие или имевшие судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности. Относительные запреты — лица, имевшие судимость за иные преступления против личности, могут быть допущены к педагогической деятельности по решению комиссии по делам несовершеннолетних.

Стоит подчеркнуть, что законодатель проводит четкое разграничение между преступлениями против личности и иными категориями правонарушений. Так, судимость за экономические преступления, не связанные с посягательством на личность, может не являться препятствием для работы в школе, особенно если она погашена или снята.

С 2015 года были внесены изменения в законодательство, уточняющие порядок допуска к педагогической деятельности лиц с погашенной или снятой судимостью. Эти поправки были направлены на смягчение ранее существовавших ограничений и введение дифференцированного подхода.

Категория преступлений Статус судимости Возможность работы в школе Тяжкие и особо тяжкие против личности Любой (даже погашенная) Запрещено Преступления против половой неприкосновенности Любой (даже погашенная) Запрещено Преступления средней тяжести против личности Непогашенная Запрещено Преступления средней тяжести против личности Погашенная По решению комиссии Экономические преступления Погашенная Разрешено*

При условии, что они не связаны с должностными преступлениями и не относятся к категории тяжких.

Отдельно следует отметить, что ограничения распространяются не только на педагогический состав, но и на весь персонал образовательного учреждения, имеющий прямой контакт с несовершеннолетними учениками. Это означает, что запреты могут затрагивать административный персонал, технических работников и вспомогательный состав школы.

Различия правового статуса при погашенной и непогашенной судимости

Принципиальное значение для возможности трудоустройства в образовательную сферу имеет статус судимости — погашена она или нет. Согласно статье 86 Уголовного кодекса РФ, судимость погашается по истечении определенного срока после отбытия наказания, который варьируется в зависимости от тяжести преступления.

Сроки погашения судимости в 2025 году составляют:

1 год после отбытия наказания за преступления небольшой тяжести

3 года после отбытия наказания за преступления средней тяжести

8 лет после отбытия наказания за тяжкие преступления

10 лет после отбытия наказания за особо тяжкие преступления

После погашения судимости правовые последствия судимости прекращаются. Однако для работы в образовательной сфере данное правило имеет существенные исключения. Законодатель устанавливает безусловный запрет на педагогическую деятельность для лиц, имевших судимость за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, даже если судимость погашена.

При этом для иных категорий преступлений погашение судимости является существенным фактором:

При погашенной судимости за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (не относящиеся к тяжким и особо тяжким) возможно получение разрешения на педагогическую деятельность от комиссии по делам несовершеннолетних Погашенная судимость за преступления, не относящиеся к перечисленным в статье 331 ТК РФ категориям (например, экономические преступления), как правило, не становится препятствием для работы в школе

Важно 📝: лицо, в отношении которого уголовное преследование было прекращено по нереабилитирующим основаниям (например, в связи с истечением срока давности или примирением сторон), должно проходить такую же проверку, как и лицо с погашенной судимостью.

С 2020 года установлена процедура обязательного информирования работодателя о наличии судимости при трудоустройстве в образовательное учреждение. Сокрытие информации о судимости является основанием для отказа в приеме на работу или для расторжения уже заключенного трудового договора, причем вне зависимости от того, погашена эта судимость или нет.

Категории преступлений, исключающие работу в образовательной среде

Законодательство устанавливает исчерпывающий перечень категорий преступлений, которые накладывают абсолютный запрет на педагогическую деятельность. Согласно статье 331 ТК РФ, к педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за следующие преступления:

Преступления против жизни и здоровья (глава 16 УК РФ)

Преступления против свободы, чести и достоинства личности (глава 17 УК РФ)

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности (глава 18 УК РФ)

Преступления против семьи и несовершеннолетних (глава 20 УК РФ)

Преступления против общественной безопасности (глава 24 УК РФ)

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности (глава 25 УК РФ)

Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства (глава 29 УК РФ)

Преступления против мира и безопасности человечества (глава 34 УК РФ)

Особо следует выделить составы, по которым запрет является безусловным, вне зависимости от погашения судимости:

Любые преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности (ст. 131-135 УК РФ)

Тяжкие и особенно тяжкие преступления против личности (например, убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, похищение)

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств

Преступления экстремистской направленности

Важно понимать, что степень тяжести преступления играет ключевую роль. Тяжкие и особо тяжкие преступления против личности становятся абсолютным препятствием для работы в школе. В то же время, преступления небольшой и средней тяжести против личности могут позволять трудоустройство при наличии положительного решения комиссии по делам несовершеннолетних.

Елена Соколова, специалист по трудовому праву Анна пришла на консультацию в состоянии глубокого отчаяния. Учитель математики с 15-летним стажем, она несколько лет назад была осуждена по статье 158 УК РФ (кража) на минимальный срок после семейного конфликта. Судимость уже была погашена, но директор школы, где она проработала всю свою карьеру, внезапно заявил о необходимости её увольнения "по закону". Изучив документы, я объяснила Анне, что её ситуация не подпадает под безусловные законодательные запреты. Преступление было квалифицировано как небольшой тяжести, не относящееся к перечню запрещающих педагогическую деятельность, а судимость уже погашена. Мы составили официальное юридическое заключение для администрации школы с подробным анализом правовых норм. Директор, получив документ, признал свою неправоту, объяснив, что действовал из перестраховки. Анна сохранила рабочее место и репутацию.

Процедура проверки кандидата с судимостью при трудоустройстве в школу

При трудоустройстве в образовательное учреждение все кандидаты проходят обязательную процедуру проверки на наличие судимости. Этот порядок установлен не только для защиты интересов несовершеннолетних, но и для обеспечения правовой безопасности самого образовательного учреждения.

Процедура проверки в 2025 году включает следующие обязательные этапы:

Предоставление кандидатом справки об отсутствии судимости или о наличии (погашении) судимости, выданной МВД России Проверка работодателем достоверности предоставленных сведений через запрос в Информационный центр МВД При выявлении судимости за преступления средней тяжести против личности (с погашенной судимостью) — обращение в комиссию по делам несовершеннолетних Принятие работодателем окончательного решения с учетом всех полученных сведений

Срок действия справки об отсутствии судимости составляет 3 месяца с момента выдачи. Получить её можно через МФЦ, портал Госуслуг или непосредственно в территориальном подразделении МВД. Среднее время ожидания справки в 2025 году составляет 10-14 рабочих дней при подаче заявления через Госуслуги.

Если у кандидата имеется погашенная судимость за преступление, не входящее в перечень абсолютных запретов, но относящееся к преступлениям против личности, он может подать заявление в комиссию по делам несовершеннолетних для получения разрешения на педагогическую деятельность.

Комиссия рассматривает дело индивидуально, принимая во внимание:

Характер и тяжесть совершенного преступления

Срок, прошедший с момента осуждения

Форму вины и обстоятельства совершения деяния

Поведение лица после отбытия наказания

Отношение к профессиональным обязанностям и мнение прежних работодателей

Иные характеризующие личность обстоятельства

Важный аспект: даже при положительном решении комиссии работодатель имеет право отказать в трудоустройстве, если считает, что прием такого работника противоречит интересам образовательного учреждения. Однако такой отказ не может быть мотивирован исключительно наличием погашенной судимости, не входящей в перечень запрещающих педагогическую деятельность.

При трудоустройстве каждого сотрудника образовательное учреждение несет ответственность за соблюдение требований законодательства. Нарушение норм может повлечь административную ответственность для работодателя по статье 5.27 КоАП РФ с наложением штрафа до 100 000 рублей.