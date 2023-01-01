Может ли бывший сотрудник стать самозанятым: законные способы и риски
Для кого эта статья:
- Будущие самозанятые, планирующие перейти от найма к самозанятости
- Работодатели, рассматривающие возможность сотрудничества с бывшими сотрудниками в статусе самозанятых
Юридические и налоговые консультанты, работающие с вопросами самозанятости и трудового права
Переход от найма к самозанятости — шаг, требующий не только смелости, но и юридической осмотрительности. Особенно щепетильна ситуация, когда бывший сотрудник планирует продолжать сотрудничество с прежним работодателем в новом статусе. Налоговые органы в 2025 году усилили контроль за такими переходами, поскольку за ними может скрываться схема ухода от налогов. Разберемся, законно ли продолжать работать с бывшим работодателем как самозанятый, какие риски это несет и как грамотно оформить отношения, чтобы избежать претензий со стороны контролирующих органов. ??
Может ли бывший сотрудник стать самозанятым: правовые аспекты
Российское законодательство не содержит прямого запрета на регистрацию бывшего сотрудника в качестве самозанятого и его дальнейшее сотрудничество с прежним работодателем. Более того, Федеральный закон №422-ФЗ, регулирующий деятельность самозанятых, не устанавливает ограничений по взаимодействию с компаниями, где гражданин ранее работал.
Однако есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать:
- Должен пройти разумный срок между увольнением и началом сотрудничества в новом статусе (рекомендуется не менее 1-2 месяцев)
- Характер деятельности должен измениться — выполнение тех же функций по тому же графику вызовет подозрения
- Необходимо документальное оформление новых отношений (договор ГПХ с четко определенным объемом работ)
Ключевое отличие трудовых отношений от гражданско-правовых определяется ст. 15 Трудового кодекса РФ. Самозанятый должен оказывать услуги, а не выполнять работу под непосредственным руководством, с подчинением правилам внутреннего трудового распорядка.
Алексей Дмитриев, налоговый консультант
Ко мне обратился Игорь, бухгалтер с 15-летним стажем. Он хотел уволиться из крупной компании, но продолжить вести их бухгалтерию удаленно как самозанятый. Первое, что я ему сказал: «Нельзя просто уволиться в пятницу, а в понедельник начать делать ту же работу как ИП или самозанятый».
Мы разработали план: Игорь уволился, взял двухмесячный перерыв, зарегистрировался как самозанятый и заключил договор не на «ведение бухгалтерии», а на «консультационные услуги по бухгалтерскому сопровождению». Принципиально изменили формат взаимодействия — теперь он работал по конкретным проектам без привязки к рабочему времени компании. В договоре чётко прописали, что Игорь сам определяет способы оказания услуг, использует собственное оборудование, не подчиняется правилам внутреннего распорядка.
Спустя год налоговая проводила проверку компании и запросила документы по сотрудничеству с самозанятыми. Благодаря грамотно выстроенным отношениям, претензий не возникло.
Важно понимать различия между трудовым договором и договором с самозанятым:
|Критерий
|Трудовой договор
|Договор с самозанятым
|Подчинение
|Сотрудник подчиняется внутреннему распорядку
|Самозанятый сам определяет порядок работы
|Предмет договора
|Процесс труда (должностные обязанности)
|Результат (конкретные услуги/работы)
|Оборудование
|Предоставляется работодателем
|Использует собственное
|Оплата
|Регулярная заработная плата
|Оплата за конкретный результат
|Ответственность
|Дисциплинарная
|Гражданско-правовая
Законные основания для работы с бывшим работодателем
Для законного сотрудничества с бывшим работодателем необходимо соблюдение ряда условий, которые помогут доказать реальность и обоснованность гражданско-правовых отношений:
- Существенное изменение характера оказываемых услуг по сравнению с предыдущими трудовыми обязанностями
- Отсутствие признаков трудовых отношений (рабочее место, график, подчинение)
- Наличие других заказчиков помимо бывшего работодателя
- Выполнение работ на своем оборудовании, своими силами
- Оплата за конкретные результаты, а не за отработанное время
Особое внимание следует уделить формулировкам в договоре. Вместо должностных обязанностей должен быть четко определен предмет договора — конкретные услуги или работы с измеримым результатом. ??
Договор между самозанятым и бывшим работодателем должен содержать:
- Точное описание оказываемых услуг/работ
- Конкретные сроки выполнения
- Стоимость и порядок оплаты
- Права и обязанности сторон
- Положение о том, что исполнитель самостоятельно определяет способы выполнения заказа
- Пункт об использовании собственных материалов и оборудования
Существует ряд категорий сотрудников, для которых переход на самозанятость и работа с бывшим работодателем наименее рискованны:
|Категория специалистов
|Обоснование правомерности
|Уровень риска
|Фрилансеры (дизайнеры, программисты, копирайтеры)
|Традиционно работают по проектам удаленно
|Низкий
|Консультанты узкого профиля
|Оказывают специализированные услуги по запросу
|Низкий
|Мастера (репетиторы, тренеры)
|Работают по собственному графику с разными клиентами
|Средний
|Бухгалтеры, юристы на аутсорсе
|Могут обслуживать несколько компаний одновременно
|Средний
|Бывшие линейные сотрудники
|Сложно изменить характер работы
|Высокий
Потенциальные риски и претензии налоговых органов
Основная опасность при переходе сотрудника в статус самозанятого с продолжением работы на бывшего работодателя — обвинение в создании схемы уклонения от уплаты налогов. В 2025 году ФНС активно выявляет случаи подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми. ??
Налоговые риски при такой схеме несут обе стороны:
- Для бывшего работодателя: доначисление НДФЛ (13-15%), взносов в социальные фонды (около 30%), штрафы до 40% от неуплаченных сумм, пени
- Для самозанятого: утрата статуса, доначисление НДФЛ за вычетом уплаченного налога на профессиональный доход, возможные административные штрафы
ФНС использует несколько критериев, по которым выявляет подмену трудовых отношений:
- Бывший сотрудник начал оказывать услуги сразу после увольнения
- Самозанятый оказывает услуги только одному заказчику (бывшему работодателю)
- Функции самозанятого идентичны его прежним должностным обязанностям
- Сохранились признаки трудовых отношений: рабочее место, график, регулярные выплаты фиксированных сумм
- Масштабная замена штатных сотрудников на самозанятых в компании
Налоговые органы также обращают внимание на долю выплат самозанятым в общем объеме расходов компании на персонал и услуги. Если эта доля резко выросла после увольнения части сотрудников, это может стать поводом для проверки.
В случае выявления подмены трудовых отношений последствия могут быть серьезными:
- Переквалификация договоров ГПХ в трудовые отношения
- Доначисление всех налогов и взносов за весь период сотрудничества
- Штрафы за нарушение трудового и налогового законодательства
- Включение компании в план углубленных налоговых проверок
Как избежать обвинений в подмене трудовых отношений
Чтобы минимизировать риски при сотрудничестве бывшего сотрудника с работодателем, необходимо соблюдать ряд важных рекомендаций:
- Временной разрыв. Между увольнением и началом сотрудничества как самозанятого должно пройти не менее 1-2 месяцев.
- Изменение функционала. Услуги самозанятого должны отличаться от выполнявшихся им ранее трудовых обязанностей.
- Расширение клиентской базы. Наличие других заказчиков помимо бывшего работодателя значительно снижает риски.
- Проектный подход. Оплата должна производиться за конкретные проекты/результаты, а не регулярными платежами фиксированного размера.
- Самостоятельность. Самозанятый должен сам определять порядок, время и место оказания услуг.
Важно правильно оформить договор с бывшим работодателем, избегая формулировок, характерных для трудовых отношений:
- Не использовать термины «работник», «должность», «заработная плата», «отпуск»
- Не включать пункты о подчинении правилам внутреннего распорядка
- Не устанавливать фиксированный график работы
- Не прописывать обязанности по присутствию на рабочем месте
Марина Соколова, юрист по трудовому праву
Ко мне обратился директор IT-компании Сергей с вопросом, как правильно оформить отношения с командой разработчиков, которые хотели перейти на самозанятость. Главной проблемой было то, что некоторые из них продолжали бы работать над теми же проектами.
Вместо простого увольнения и заключения договоров ГПХ, мы разработали более безопасную схему. Сначала сформировали четкие проектные задания с измеримыми результатами вместо размытых функций. Затем разработчики уволились и зарегистрировались как самозанятые, но первые контракты заключили с другими компаниями (мы помогли им найти временные проекты). С бывшим работодателем договоры заключили только через 3 месяца.
В договорах прописали конкретные проекты, этапы работ и критерии приемки. Оплата привязывалась к результату, а не к затраченному времени. Разработчики работали удаленно, используя свои компьютеры, без соблюдения рабочего графика компании.
Через год налоговая действительно заинтересовалась этой ситуацией, но после проверки документов претензий не предъявила — все признаки подмены трудовых отношений отсутствовали.
Дополнительные меры для обеспечения безопасности сотрудничества:
- Оформить разные места ведения деятельности (не использовать офис бывшего работодателя)
- Использовать собственное оборудование и программное обеспечение
- Вести переписку через официальные каналы с сохранением деловой переписки
- Оформлять акты выполненных работ с детальным описанием оказанных услуг
- Сохранять доказательства самостоятельности (переписку о согласовании сроков, условий работы)
От увольнения к самозанятости: пошаговая инструкция
Если вы решили перейти от найма к самозанятости с перспективой сотрудничества с бывшим работодателем, следуйте этому алгоритму для минимизации рисков:
Предварительное планирование:
- Обсудите с работодателем возможность будущего сотрудничества
- Определите характер услуг, которые будете оказывать
- Проанализируйте, насколько эти услуги отличаются от текущих трудовых обязанностей
Увольнение:
- Напишите заявление на увольнение по собственному желанию
- Корректно оформите все документы при увольнении
- Получите трудовую книжку и справку о доходах
Временной перерыв:
- Выдержите паузу минимум 1-2 месяца
- Найдите в этот период других заказчиков
- Сохраните доказательства работы с другими клиентами
Регистрация в качестве самозанятого:
- Скачайте приложение «Мой налог»
- Пройдите процедуру регистрации (потребуется паспорт и фото)
- Получите подтверждение статуса самозанятого
Оформление отношений с бывшим работодателем:
- Составьте договор на оказание услуг с четким описанием предмета
- Укажите конкретные результаты и сроки выполнения
- Зафиксируйте порядок оплаты за результат, а не за время
Ведение деятельности:
- Работайте удаленно или на своей территории
- Используйте собственное оборудование
- Самостоятельно определяйте график и способы выполнения заказа
Документальное оформление:
- Фиксируйте все этапы работы и согласования
- Оформляйте акты выполненных работ
- Формируйте чеки при получении оплаты
Сравнение налоговой нагрузки при разных формах занятости (2025 год):
|Параметр
|Наемный работник
|Самозанятый
|ИП на УСН "Доходы"
|Ставка налога на доход
|13-15% (НДФЛ)
|4% (с физлиц), 6% (с компаний)
|6% от дохода
|Страховые взносы
|~30% (платит работодатель)
|Не платит
|Фиксированные взносы (~45000? в год)
|Пенсионные отчисления
|Да
|Нет (только добровольно)
|Да (в составе взносов)
|Ограничения по доходу
|Нет
|2,4 млн ? в год
|219 млн ? в год
|Отчетность
|Не требуется
|Не требуется
|Ежеквартальная и годовая
Важно помнить, что статус самозанятого имеет не только налоговые преимущества, но и ограничения:
- Нельзя нанимать сотрудников
- Ограничен годовой доход (2,4 млн рублей)
- Отсутствуют обязательные пенсионные отчисления
- Нет оплачиваемых больничных и отпусков
- Ограничения по видам деятельности (нельзя перепродавать товары, оказывать услуги для бывшего работодателя как агент и др.)
Путь от найма к самозанятости и безопасное сотрудничество с бывшим работодателем возможны при грамотном подходе. Ключевые принципы успеха — существенное изменение характера работы, соблюдение временной паузы после увольнения, диверсификация клиентской базы и правильное документальное оформление отношений. Действуйте осмотрительно, учитывайте тонкости законодательства, и статус самозанятого станет для вас инструментом профессиональной свободы, а не источником налоговых проблем. ??
Наталия Романова
юрист по трудовому праву