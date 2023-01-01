Может ли бывший сотрудник стать самозанятым: законные способы и риски

Для кого эта статья:

Будущие самозанятые, планирующие перейти от найма к самозанятости

Работодатели, рассматривающие возможность сотрудничества с бывшими сотрудниками в статусе самозанятых

Юридические и налоговые консультанты, работающие с вопросами самозанятости и трудового права Переход от найма к самозанятости — шаг, требующий не только смелости, но и юридической осмотрительности. Особенно щепетильна ситуация, когда бывший сотрудник планирует продолжать сотрудничество с прежним работодателем в новом статусе. Налоговые органы в 2025 году усилили контроль за такими переходами, поскольку за ними может скрываться схема ухода от налогов. Разберемся, законно ли продолжать работать с бывшим работодателем как самозанятый, какие риски это несет и как грамотно оформить отношения, чтобы избежать претензий со стороны контролирующих органов. ??

Может ли бывший сотрудник стать самозанятым: правовые аспекты

Российское законодательство не содержит прямого запрета на регистрацию бывшего сотрудника в качестве самозанятого и его дальнейшее сотрудничество с прежним работодателем. Более того, Федеральный закон №422-ФЗ, регулирующий деятельность самозанятых, не устанавливает ограничений по взаимодействию с компаниями, где гражданин ранее работал.

Однако есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать:

Должен пройти разумный срок между увольнением и началом сотрудничества в новом статусе (рекомендуется не менее 1-2 месяцев)

Характер деятельности должен измениться — выполнение тех же функций по тому же графику вызовет подозрения

Необходимо документальное оформление новых отношений (договор ГПХ с четко определенным объемом работ)

Ключевое отличие трудовых отношений от гражданско-правовых определяется ст. 15 Трудового кодекса РФ. Самозанятый должен оказывать услуги, а не выполнять работу под непосредственным руководством, с подчинением правилам внутреннего трудового распорядка.

Алексей Дмитриев, налоговый консультант Ко мне обратился Игорь, бухгалтер с 15-летним стажем. Он хотел уволиться из крупной компании, но продолжить вести их бухгалтерию удаленно как самозанятый. Первое, что я ему сказал: «Нельзя просто уволиться в пятницу, а в понедельник начать делать ту же работу как ИП или самозанятый». Мы разработали план: Игорь уволился, взял двухмесячный перерыв, зарегистрировался как самозанятый и заключил договор не на «ведение бухгалтерии», а на «консультационные услуги по бухгалтерскому сопровождению». Принципиально изменили формат взаимодействия — теперь он работал по конкретным проектам без привязки к рабочему времени компании. В договоре чётко прописали, что Игорь сам определяет способы оказания услуг, использует собственное оборудование, не подчиняется правилам внутреннего распорядка. Спустя год налоговая проводила проверку компании и запросила документы по сотрудничеству с самозанятыми. Благодаря грамотно выстроенным отношениям, претензий не возникло.

Важно понимать различия между трудовым договором и договором с самозанятым:

Критерий Трудовой договор Договор с самозанятым Подчинение Сотрудник подчиняется внутреннему распорядку Самозанятый сам определяет порядок работы Предмет договора Процесс труда (должностные обязанности) Результат (конкретные услуги/работы) Оборудование Предоставляется работодателем Использует собственное Оплата Регулярная заработная плата Оплата за конкретный результат Ответственность Дисциплинарная Гражданско-правовая

Законные основания для работы с бывшим работодателем

Для законного сотрудничества с бывшим работодателем необходимо соблюдение ряда условий, которые помогут доказать реальность и обоснованность гражданско-правовых отношений:

Существенное изменение характера оказываемых услуг по сравнению с предыдущими трудовыми обязанностями

Отсутствие признаков трудовых отношений (рабочее место, график, подчинение)

Наличие других заказчиков помимо бывшего работодателя

Выполнение работ на своем оборудовании, своими силами

Оплата за конкретные результаты, а не за отработанное время

Особое внимание следует уделить формулировкам в договоре. Вместо должностных обязанностей должен быть четко определен предмет договора — конкретные услуги или работы с измеримым результатом. ??

Договор между самозанятым и бывшим работодателем должен содержать:

Точное описание оказываемых услуг/работ

Конкретные сроки выполнения

Стоимость и порядок оплаты

Права и обязанности сторон

Положение о том, что исполнитель самостоятельно определяет способы выполнения заказа

Пункт об использовании собственных материалов и оборудования

Существует ряд категорий сотрудников, для которых переход на самозанятость и работа с бывшим работодателем наименее рискованны:

Категория специалистов Обоснование правомерности Уровень риска Фрилансеры (дизайнеры, программисты, копирайтеры) Традиционно работают по проектам удаленно Низкий Консультанты узкого профиля Оказывают специализированные услуги по запросу Низкий Мастера (репетиторы, тренеры) Работают по собственному графику с разными клиентами Средний Бухгалтеры, юристы на аутсорсе Могут обслуживать несколько компаний одновременно Средний Бывшие линейные сотрудники Сложно изменить характер работы Высокий

Потенциальные риски и претензии налоговых органов

Основная опасность при переходе сотрудника в статус самозанятого с продолжением работы на бывшего работодателя — обвинение в создании схемы уклонения от уплаты налогов. В 2025 году ФНС активно выявляет случаи подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми. ??

Налоговые риски при такой схеме несут обе стороны:

Для бывшего работодателя: доначисление НДФЛ (13-15%), взносов в социальные фонды (около 30%), штрафы до 40% от неуплаченных сумм, пени

доначисление НДФЛ (13-15%), взносов в социальные фонды (около 30%), штрафы до 40% от неуплаченных сумм, пени Для самозанятого: утрата статуса, доначисление НДФЛ за вычетом уплаченного налога на профессиональный доход, возможные административные штрафы

ФНС использует несколько критериев, по которым выявляет подмену трудовых отношений:

Бывший сотрудник начал оказывать услуги сразу после увольнения

Самозанятый оказывает услуги только одному заказчику (бывшему работодателю)

Функции самозанятого идентичны его прежним должностным обязанностям

Сохранились признаки трудовых отношений: рабочее место, график, регулярные выплаты фиксированных сумм

Масштабная замена штатных сотрудников на самозанятых в компании

Налоговые органы также обращают внимание на долю выплат самозанятым в общем объеме расходов компании на персонал и услуги. Если эта доля резко выросла после увольнения части сотрудников, это может стать поводом для проверки.

В случае выявления подмены трудовых отношений последствия могут быть серьезными:

Переквалификация договоров ГПХ в трудовые отношения

Доначисление всех налогов и взносов за весь период сотрудничества

Штрафы за нарушение трудового и налогового законодательства

Включение компании в план углубленных налоговых проверок

Как избежать обвинений в подмене трудовых отношений

Чтобы минимизировать риски при сотрудничестве бывшего сотрудника с работодателем, необходимо соблюдать ряд важных рекомендаций:

Временной разрыв. Между увольнением и началом сотрудничества как самозанятого должно пройти не менее 1-2 месяцев. Изменение функционала. Услуги самозанятого должны отличаться от выполнявшихся им ранее трудовых обязанностей. Расширение клиентской базы. Наличие других заказчиков помимо бывшего работодателя значительно снижает риски. Проектный подход. Оплата должна производиться за конкретные проекты/результаты, а не регулярными платежами фиксированного размера. Самостоятельность. Самозанятый должен сам определять порядок, время и место оказания услуг.

Важно правильно оформить договор с бывшим работодателем, избегая формулировок, характерных для трудовых отношений:

Не использовать термины «работник», «должность», «заработная плата», «отпуск»

Не включать пункты о подчинении правилам внутреннего распорядка

Не устанавливать фиксированный график работы

Не прописывать обязанности по присутствию на рабочем месте

Марина Соколова, юрист по трудовому праву Ко мне обратился директор IT-компании Сергей с вопросом, как правильно оформить отношения с командой разработчиков, которые хотели перейти на самозанятость. Главной проблемой было то, что некоторые из них продолжали бы работать над теми же проектами. Вместо простого увольнения и заключения договоров ГПХ, мы разработали более безопасную схему. Сначала сформировали четкие проектные задания с измеримыми результатами вместо размытых функций. Затем разработчики уволились и зарегистрировались как самозанятые, но первые контракты заключили с другими компаниями (мы помогли им найти временные проекты). С бывшим работодателем договоры заключили только через 3 месяца. В договорах прописали конкретные проекты, этапы работ и критерии приемки. Оплата привязывалась к результату, а не к затраченному времени. Разработчики работали удаленно, используя свои компьютеры, без соблюдения рабочего графика компании. Через год налоговая действительно заинтересовалась этой ситуацией, но после проверки документов претензий не предъявила — все признаки подмены трудовых отношений отсутствовали.

Дополнительные меры для обеспечения безопасности сотрудничества:

Оформить разные места ведения деятельности (не использовать офис бывшего работодателя)

Использовать собственное оборудование и программное обеспечение

Вести переписку через официальные каналы с сохранением деловой переписки

Оформлять акты выполненных работ с детальным описанием оказанных услуг

Сохранять доказательства самостоятельности (переписку о согласовании сроков, условий работы)

От увольнения к самозанятости: пошаговая инструкция

Если вы решили перейти от найма к самозанятости с перспективой сотрудничества с бывшим работодателем, следуйте этому алгоритму для минимизации рисков:

Предварительное планирование: Обсудите с работодателем возможность будущего сотрудничества

Определите характер услуг, которые будете оказывать

Проанализируйте, насколько эти услуги отличаются от текущих трудовых обязанностей Увольнение: Напишите заявление на увольнение по собственному желанию

Корректно оформите все документы при увольнении

Получите трудовую книжку и справку о доходах Временной перерыв: Выдержите паузу минимум 1-2 месяца

Найдите в этот период других заказчиков

Сохраните доказательства работы с другими клиентами Регистрация в качестве самозанятого: Скачайте приложение «Мой налог»

Пройдите процедуру регистрации (потребуется паспорт и фото)

Получите подтверждение статуса самозанятого Оформление отношений с бывшим работодателем: Составьте договор на оказание услуг с четким описанием предмета

Укажите конкретные результаты и сроки выполнения

Зафиксируйте порядок оплаты за результат, а не за время Ведение деятельности: Работайте удаленно или на своей территории

Используйте собственное оборудование

Самостоятельно определяйте график и способы выполнения заказа Документальное оформление: Фиксируйте все этапы работы и согласования

Оформляйте акты выполненных работ

Формируйте чеки при получении оплаты

Сравнение налоговой нагрузки при разных формах занятости (2025 год):

Параметр Наемный работник Самозанятый ИП на УСН "Доходы" Ставка налога на доход 13-15% (НДФЛ) 4% (с физлиц), 6% (с компаний) 6% от дохода Страховые взносы ~30% (платит работодатель) Не платит Фиксированные взносы (~45000? в год) Пенсионные отчисления Да Нет (только добровольно) Да (в составе взносов) Ограничения по доходу Нет 2,4 млн ? в год 219 млн ? в год Отчетность Не требуется Не требуется Ежеквартальная и годовая

Важно помнить, что статус самозанятого имеет не только налоговые преимущества, но и ограничения:

Нельзя нанимать сотрудников

Ограничен годовой доход (2,4 млн рублей)

Отсутствуют обязательные пенсионные отчисления

Нет оплачиваемых больничных и отпусков

Ограничения по видам деятельности (нельзя перепродавать товары, оказывать услуги для бывшего работодателя как агент и др.)