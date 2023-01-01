Могут ли уволить с работы: законные основания и защита прав работника

Для кого эта статья:

Работники, обеспокоенные возможностью увольнения и желающие знать свои права

Специалисты по HR и юриспруденции, нуждающиеся в актуальной информации о трудовом законодательстве

Люди, проходящие стажировку или готовящиеся к трудовой деятельности в России Страх потери работы знаком многим: внезапные проверки, напряженные отношения с начальством, слухи о сокращениях — и вот уже вопрос "могут ли меня уволить?" не дает покоя. В России увольнение регулируется строгими правилами, и знание законных оснований для прекращения трудовых отношений — ваш щит против произвола работодателей. Как отличить законное увольнение от беззакония? Какие права есть у каждого работника? Какие действия предпринять, если вы оказались под угрозой увольнения? Давайте разбираться в тонкостях трудового законодательства и средствах защиты ваших прав на рабочем месте. ???

Законные основания для увольнения по ТК РФ

Трудовой кодекс РФ четко регламентирует основания, по которым работодатель может инициировать увольнение сотрудника. Важно понимать, что любое увольнение должно соответствовать одному из этих оснований — иначе оно будет признано незаконным. ??

Статья 81 ТК РФ является ключевой для понимания законных причин увольнения по инициативе работодателя. Рассмотрим основные из них:

Ликвидация организации или прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем — работодатель полностью прекращает свою деятельность

или прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем — работодатель полностью прекращает свою деятельность Сокращение численности или штата — когда организация уменьшает количество работников определенной должности или упраздняет должность полностью

— когда организация уменьшает количество работников определенной должности или упраздняет должность полностью Несоответствие работника занимаемой должности — должно быть подтверждено результатами аттестации

— должно быть подтверждено результатами аттестации Смена собственника имущества организации — касается только руководителя, его заместителей и главного бухгалтера

— касается только руководителя, его заместителей и главного бухгалтера Неоднократное неисполнение трудовых обязанностей при наличии дисциплинарного взыскания

при наличии дисциплинарного взыскания Однократное грубое нарушение трудовых обязанностей , включая:

, включая: Прогул (отсутствие на работе более 4 часов подряд)

Появление на работе в состоянии алкогольного или иного опьянения

Разглашение охраняемой законом тайны

Хищение, растрата, умышленное уничтожение имущества

Нарушение требований охраны труда, повлекшее тяжкие последствия

Совершение виновных действий работником, обслуживающим денежные или товарные ценности , если эти действия дают основание для утраты доверия

, если эти действия дают основание для утраты доверия Совершение аморального проступка работником, выполняющим воспитательные функции

работником, выполняющим воспитательные функции Представление подложных документов при заключении трудового договора

Помимо статьи 81, увольнение может происходить и по другим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом:

Статья ТК РФ Основание для увольнения Особенности Ст. 77 Соглашение сторон Требуется взаимное согласие работника и работодателя Ст. 77 Истечение срока трудового договора Применимо только к срочным трудовым договорам Ст. 77 Инициатива работника (собственное желание) Работник должен предупредить за 2 недели Ст. 83 Обстоятельства, не зависящие от воли сторон Призыв в армию, смерть работника, чрезвычайные обстоятельства Ст. 84 Нарушение правил заключения трудового договора Если нарушение исключает возможность продолжения работы

Алексей Соколов, юрист по трудовому праву Ко мне обратился Игорь, менеджер среднего звена, которого внезапно уволили «за неисполнение трудовых обязанностей». При анализе ситуации выяснилось, что работодатель не соблюдал процедуру: не было ни одного зафиксированного дисциплинарного взыскания до увольнения, а предъявленные претензии касались задач, не входивших в должностные обязанности Игоря. Мы обратились в суд, предоставив должностную инструкцию и доказательства отсутствия предшествующих взысканий. Суд признал увольнение незаконным, Игоря восстановили в должности с выплатой компенсации за вынужденный прогул — около 175 000 рублей за три месяца разбирательства. Ключевым фактором победы стало именно отсутствие документально оформленных предшествующих взысканий, которые обязательны по ст. 81 ТК РФ.

Когда работодатель не вправе уволить сотрудника

Законодательство особо защищает определенные категории работников и устанавливает ситуации, в которых увольнение по инициативе работодателя запрещено. Эти ограничения — важная гарантия трудовых прав. ??

Трудовой кодекс четко определяет категории сотрудников с повышенной защитой от увольнения:

Беременные женщины — увольнение невозможно по инициативе работодателя, кроме случаев ликвидации организации или прекращения деятельности ИП

— увольнение невозможно по инициативе работодателя, кроме случаев ликвидации организации или прекращения деятельности ИП Женщины с детьми до 3 лет

Одинокие матери, воспитывающие ребенка до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет)

(ребенка-инвалида до 18 лет) Родители, являющиеся единственными кормильцами ребенка-инвалида до 18 лет

ребенка-инвалида до 18 лет Родители, являющиеся единственными кормильцами ребенка до 3 лет в семье с тремя и более малолетними детьми

ребенка до 3 лет в семье с тремя и более малолетними детьми Работники в период временной нетрудоспособности (больничный)

(больничный) Работники в период отпуска (любого — ежегодного, учебного, без сохранения зарплаты)

Для перечисленных категорий увольнение запрещено по инициативе работодателя, за исключением случаев ликвидации организации или прекращения деятельности ИП, а также некоторых случаев грубого нарушения трудовых обязанностей.

Кроме защиты определенных категорий работников, закон запрещает увольнение по дискриминационным основаниям:

Запрещенное основание Пояснение Статья ТК РФ Пол, раса, цвет кожи Любая дискриминация по этим признакам незаконна Ст. 3 Национальность, язык Увольнение из-за этнического происхождения или языковых особенностей Ст. 3 Происхождение, имущественное положение Социальное происхождение или материальный статус не могут быть причиной увольнения Ст. 3 Религиозные убеждения Вероисповедание не может влиять на трудовые отношения Ст. 3 Членство в общественных объединениях Включая профсоюзы и политические организации Ст. 3 Временная нетрудоспособность Во время болезни, подтвержденной больничным листом Ст. 81

Особое внимание стоит уделить защите работников, участвующих в трудовых спорах и обращающихся в контролирующие органы:

Нельзя уволить работника за участие в забастовке , проводимой в соответствии с законом

, проводимой в соответствии с законом Запрещено увольнение в качестве меры наказания за обращение в трудовую инспекцию или прокуратуру

в трудовую инспекцию или прокуратуру Незаконно увольнение за отказ от выполнения работы , не предусмотренной трудовым договором

, не предусмотренной трудовым договором Нельзя уволить за отказ от работы, угрожающей жизни и здоровью, если такая угроза подтверждается

Важно: даже при наличии законного основания для увольнения, работодатель обязан соблюдать особый порядок для некоторых категорий работников. Например, увольнение члена профсоюза по сокращению штата требует учета мотивированного мнения профсоюзного органа.

Процедура увольнения: что должен соблюсти работодатель

Даже при наличии законного основания для увольнения, работодатель обязан соблюдать установленную процедуру. Нарушение порядка увольнения — часто встречающаяся причина признания увольнения незаконным и восстановления работника на рабочем месте. ??

Процедура увольнения различается в зависимости от основания, но существуют общие требования, которые работодатель должен соблюдать в любом случае:

Документальное оформление — издание приказа с указанием конкретной статьи ТК РФ Ознакомление работника с приказом под роспись (в случае отказа — составление соответствующего акта) Выдача трудовой книжки в последний день работы Полный расчет с работником в день увольнения, включая: Заработную плату за отработанный период

Компенсацию за неиспользованный отпуск

Выходное пособие (если предусмотрено для данного основания увольнения)

Для некоторых оснований увольнения законом предусмотрены специальные процедуры, которые работодатель обязан соблюдать:

Основание увольнения Особенности процедуры Сокращение штата • Уведомление работника не менее чем за 2 месяца<br> • Предложение всех имеющихся вакансий<br> • Учет преимущественного права на оставление на работе<br> • Уведомление службы занятости<br> • Выплата выходного пособия в размере среднего месячного заработка Неоднократное неисполнение обязанностей • Наличие действующего дисциплинарного взыскания<br> • Фиксация нового нарушения<br> • Получение письменного объяснения<br> • Соблюдение сроков наложения взыскания Несоответствие занимаемой должности • Проведение аттестации с соблюдением установленной процедуры<br> • Документальное подтверждение результатов аттестации<br> • Предложение всех имеющихся вакансий Ликвидация организации • Уведомление работников не менее чем за 2 месяца<br> • Уведомление службы занятости<br> • Выплата выходного пособия<br> • Сохранение среднего заработка на период трудоустройства

Елена Краснова, HR-директор В нашей практике был показательный случай с сокращением штата. Компания решила оптимизировать бухгалтерию и сократить двух из пяти бухгалтеров. Один из сотрудников, Марина, была матерью двоих детей и имела высокую квалификацию, но руководитель отдела хотел сохранить менее опытных, но "более лояльных" сотрудников. Мы провели анализ эффективности и выяснили, что по статье 179 ТК РФ Марина имела преимущественное право на оставление на работе из-за наличия двух несовершеннолетних детей и более высокой производительности труда. Я настояла на соблюдении закона, несмотря на давление руководителя отдела. В результате было принято решение о сохранении должности Марины. Через полгода именно она помогла компании пройти сложную налоговую проверку. Если бы мы нарушили процедуру и не учли преимущественное право, компания не только потеряла бы ценного специалиста, но и понесла бы репутационные и финансовые потери из-за неизбежного судебного разбирательства.

Особое внимание стоит уделить процедуре увольнения за дисциплинарное нарушение:

Запрос письменного объяснения от работника (работнику дается 2 рабочих дня на предоставление объяснения)

При отказе работника дать объяснение — составление соответствующего акта

Применение дисциплинарного взыскания не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка

Соблюдение общего срока давности — не позднее 6 месяцев со дня совершения проступка

Важно помнить, что за каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. Если работодатель уже объявил выговор за определенное нарушение, он не может позже уволить за то же самое нарушение. ??

Как защитить свои права при угрозе увольнения

Если вы чувствуете, что работодатель готовит почву для вашего увольнения, важно действовать проактивно и подготовиться к защите своих прав. Чем раньше вы начнете предпринимать меры, тем выше шансы предотвратить незаконное увольнение. ???

Первые признаки возможного увольнения, на которые стоит обратить внимание:

Неожиданные придирки к качеству работы

Резкое изменение отношения руководства

Исключение из рабочих процессов и совещаний

Необоснованные дисциплинарные взыскания

Требования написать объяснительные по незначительным поводам

Поручение заведомо невыполнимых задач

Разговоры о реорганизации и оптимизации штата

При появлении таких признаков рекомендуется предпринять следующие действия:

Документируйте все: Сохраняйте копии всех рабочих документов, подтверждающих качество вашей работы

Ведите дневник рабочих заданий и их выполнения

Фиксируйте все устные поручения в письменной форме (например, отправляя email-подтверждения) Соблюдайте трудовую дисциплину: Не опаздывайте и не уходите раньше времени

Тщательно выполняйте все должностные обязанности

Избегайте конфликтов с коллегами и руководством Получите юридическую консультацию — обратитесь к юристу по трудовому праву для оценки вашей ситуации Изучите свой трудовой договор и должностную инструкцию — точно знайте свои права и обязанности Подготовьте доказательную базу своей эффективной работы и соблюдения трудовой дисциплины

Если работодатель пытается вынудить вас написать заявление на увольнение по собственному желанию:

Не поддавайтесь давлению — увольнение по собственному желанию лишает вас многих гарантий

— увольнение по собственному желанию лишает вас многих гарантий Избегайте подписания документов без их внимательного изучения

без их внимательного изучения Запишите разговор о принуждении к увольнению (если это не запрещено правилами организации)

о принуждении к увольнению (если это не запрещено правилами организации) Обратитесь с письменной жалобой к вышестоящему руководству или в HR-отдел

к вышестоящему руководству или в HR-отдел Подайте заявление в трудовую инспекцию о нарушении ваших прав

Если работодатель предлагает "уволиться по соглашению сторон":

Тщательно изучите предлагаемые условия

Не соглашайтесь на первоначальное предложение — торгуйтесь о размере компенсации

Убедитесь, что все договоренности зафиксированы письменно

Проконсультируйтесь с юристом перед подписанием соглашения

При угрозе увольнения по сокращению штата важно знать о преимущественном праве на оставление на работе (ст. 179 ТК РФ). Оно предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. При равных показателях предпочтение отдается:

Работникам с семейными обязанностями (двое и более иждивенцев)

Лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком

Работникам, получившим трудовое увечье или профзаболевание у данного работодателя

Инвалидам боевых действий

Работникам, повышающим квалификацию по направлению работодателя

Важно: коллективным договором могут быть предусмотрены и другие категории работников с преимущественным правом. Изучите этот документ в вашей организации. ??

Действия работника при незаконном увольнении

Если работодатель все же осуществил незаконное увольнение, необходимо действовать быстро и решительно. Трудовой кодекс предоставляет эффективные механизмы восстановления нарушенных прав, но важно соблюдать сроки и процедуры. ??

Незамедлительные действия при незаконном увольнении:

Получите на руки все документы: Трудовую книжку

Копию приказа об увольнении

Справку о заработной плате (форма 2-НДФЛ)

Справку о среднем заработке для центра занятости

Расчетный листок с указанием всех выплат Зафиксируйте нарушения — запишите, какие именно положения закона были нарушены при увольнении Обратитесь за юридической консультацией — оцените перспективы оспаривания увольнения Соберите доказательства незаконности увольнения (документы, показания свидетелей, переписка)

Существует три основных способа оспорить незаконное увольнение:

Способ защиты Особенности Сроки Обращение в Государственную инспекцию труда • Подача жалобы на нарушение трудовых прав<br> • Проведение проверки работодателя<br> • Возможность выдачи предписания о восстановлении на работе В течение 1 года со дня нарушения Обращение в прокуратуру • Надзорный орган за соблюдением законодательства<br> • Может внести представление работодателю<br> • Эффективно при массовых нарушениях прав В течение 1 года со дня нарушения Обращение в суд • Наиболее эффективный способ защиты<br> • Возможность полного восстановления прав<br> • Взыскание заработка за время вынужденного прогула<br> • Компенсация морального вреда В течение 1 месяца со дня вручения копии приказа об увольнении или выдачи трудовой книжки

При обращении в суд работник может требовать:

Восстановления на работе

Взыскания среднего заработка за время вынужденного прогула

Компенсации морального вреда

Оплаты услуг представителя (адвоката)

Важно: при обращении в суд работник освобождается от уплаты государственной пошлины и судебных расходов (ст. 393 ТК РФ).

Для успешного оспаривания незаконного увольнения в суде необходимо подготовить следующие документы:

Исковое заявление о восстановлении на работе

Копию трудового договора

Копию приказа о приеме на работу

Копию приказа об увольнении

Копию трудовой книжки

Расчетные листки о заработной плате

Доказательства нарушений со стороны работодателя

Свидетельские показания (при наличии)

Срок рассмотрения трудового спора о восстановлении на работе составляет 1 месяц со дня подачи искового заявления. Решение суда о восстановлении на работе подлежит немедленному исполнению.

Если суд признает увольнение незаконным, работник должен быть восстановлен на прежней работе. Дата восстановления — это день вынесения решения судом. С этого момента работник имеет право приступить к исполнению трудовых обязанностей, даже если работодатель будет обжаловать решение. ?????