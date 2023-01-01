Могут ли штрафовать на испытательном сроке – права по Трудовому кодексу

Для кого эта статья:

Новички на рынке труда, проходящие испытательный срок

Работодатели и HR-специалисты, желающие понимать законодательство о трудовых правах

Юристы и адвокаты, работающие в сфере трудового права Столкнулись с требованием оплатить штраф во время испытательного срока? Мягко говоря, это сомнительно. Трудовой кодекс РФ жестко регламентирует отношения между работодателем и работником, даже если вы – новичок в компании. Испытательный срок даёт вам не меньше прав, чем постоянным сотрудникам, а многие "штрафные санкции" оказываются просто незаконными манипуляциями. Давайте разберемся, что на самом деле говорит закон о ваших правах в этот непростой период адаптации. 💼

Испытательный срок и штрафы: что говорит закон

Трудовое законодательство России довольно четко определяет правила проведения испытательного срока. Согласно статье 70 Трудового кодекса РФ, испытание при приеме на работу устанавливается по соглашению сторон и обязательно должно быть прописано в трудовом договоре. Максимальная продолжительность испытательного срока – 3 месяца, а для руководителей высшего звена – до 6 месяцев. На период испытания работник пользуется всеми правами и несет все обязанности, как и штатный сотрудник. 📝

Но что насчет штрафов? Ключевой момент: Трудовой кодекс РФ не предусматривает такой меры воздействия на работников, как денежный штраф – ни на испытательном сроке, ни после него. Любые удержания из заработной платы строго регламентированы статьей 137 ТК РФ, и "штрафы за опоздание" или "за невыполнение плана" в этот перечень не входят.

Ситуация Законность штрафа Нормативное обоснование Опоздание на работу Штраф незаконен ст. 192 ТК РФ (допускаются только замечание, выговор, увольнение) Невыполнение плана Штраф незаконен ст. 129 ТК РФ (премии и бонусы – стимулирующие выплаты, их отсутствие – не штраф) Порча имущества компании Не штраф, а материальная ответственность гл. 39 ТК РФ (возмещение ущерба, а не штраф) Нарушение дисциплины Штраф незаконен ст. 192 ТК РФ (только дисциплинарные взыскания)

Важно понимать: система штрафов, которая часто встречается во внутренних документах компаний (положениях о премировании, локальных актах), обычно замаскирована под "депремирование" или "снижение переменной части заработной платы". Такая практика законна только при условии, что речь идет о неначислении премий, а не об удержаниях из основной заработной платы. 💡

Ирина Соколова, юрист по трудовому праву Ко мне обратился Алексей, который проходил испытательный срок в крупной торговой компании. После первого месяца работы ему выдали зарплату, из которой вычли 5000 рублей в качестве "штрафа за невыполнение плана продаж". При этом в трудовом договоре была указана фиксированная сумма оклада без упоминания каких-либо удержаний. Мы подготовили обращение в трудовую инспекцию, приложив расчетный лист и копию трудового договора. Инспекция провела внеплановую проверку, по результатам которой работодателя обязали вернуть удержанные средства и выплатить компенсацию. Более того, компании выписали административный штраф за нарушение трудового законодательства. Такие случаи показывают, что многие работодатели действуют в расчете на юридическую неграмотность сотрудников, особенно находящихся на испытательном сроке. Знание своих прав и готовность их защищать – ключевые факторы в подобных ситуациях.

Правомерность штрафов на испытательном сроке

Прямой ответ на главный вопрос: штрафы на испытательном сроке (как и для любых других сотрудников) неправомерны с точки зрения трудового законодательства. Это подтверждается многочисленными судебными решениями и разъяснениями Роструда. 👨‍⚖️

Что касается специфики испытательного срока, работник в этот период пользуется всеми теми же трудовыми правами, что и принятые в штат сотрудники. Единственное существенное отличие заключается в возможности упрощенного расторжения трудового договора как со стороны работодателя, так и работника (с письменным предупреждением за три дня).

Вот что точно незаконно в отношении сотрудника на испытательном сроке:

Штрафы в виде удержаний из заработной платы

Установление "штрафного периода" с пониженной оплатой труда

Удержание заработной платы за дни, когда работник фактически работал

Требование "отработать" за выданную спецодежду, обучение или иные инвестиции компании

Штрафование за отказ от сверхурочной работы или работы в выходные

Работодатель может законно влиять на доход сотрудника на испытательном сроке только через систему премирования, при условии, что эта система прозрачна, документально закреплена и была известна работнику заранее. То есть, не получить премию – законно, а вот лишиться части оклада из-за "штрафа" – нет. 🚫

Материальная ответственность на испытательном сроке также существует, но она не имеет формы штрафа. Согласно статьям 238-250 ТК РФ, работник обязан возместить работодателю причиненный прямой действительный ущерб, но не упущенную выгоду. При этом максимальный размер ответственности ограничен средним месячным заработком работника (кроме случаев полной материальной ответственности).

Какие дисциплинарные взыскания допускает ТК РФ

Трудовой кодекс РФ в статье 192 четко определяет перечень дисциплинарных взысканий, которые работодатель может применить к сотруднику, включая находящегося на испытательном сроке. Этот перечень является закрытым и включает только три пункта: замечание, выговор и увольнение по соответствующим основаниям. 📊

Вид взыскания Характеристика Процедура оформления Последствия Замечание Самая мягкая форма взыскания Письменная форма, ознакомление под роспись Учитывается при оценке работы, может влиять на премирование Выговор Более строгое взыскание Приказ, объяснительная, ознакомление под роспись Может влиять на карьерный рост и премирование Увольнение Крайняя мера за грубые нарушения Приказ, объяснительная, соблюдение процедуры увольнения Прекращение трудовых отношений

Особенно важно отметить, что на испытательном сроке у работодателя есть дополнительное основание для расторжения трудового договора – признание работника не прошедшим испытание. Однако и в этом случае должны соблюдаться определенные процедуры: работодатель обязан письменно предупредить работника не менее чем за 3 дня до увольнения с указанием причин, послуживших основанием для признания работника не выдержавшим испытание (статья 71 ТК РФ). 🔍

Что касается порядка применения дисциплинарных взысканий, он одинаков для всех сотрудников (статья 193 ТК РФ):

До наложения взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание Приказ о взыскании объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней

Принципиально важно: никакие "негласные" или "внутрикорпоративные" системы штрафов не могут заменять или дополнять установленную Трудовым кодексом систему дисциплинарных взысканий. Любые подобные "штрафы" являются незаконными. 🚫

Как защитить свои права при незаконных штрафах

Если вы столкнулись с незаконными денежными взысканиями на испытательном сроке, существует четкий алгоритм действий по защите своих прав. Важно действовать последовательно и грамотно, документируя каждый шаг. 📝

Максим Петров, адвокат по трудовым спорам Однажды ко мне обратилась Светлана, недавно устроившаяся офис-менеджером в рекламное агентство. На испытательном сроке ей вручили "штрафную ведомость" на 3000 рублей за "нарушение корпоративного дресс-кода". При выдаче зарплаты эта сумма была удержана. Мы начали с простого – я помог составить грамотное заявление на имя директора с требованием вернуть незаконно удержанные средства, приложив выдержки из ТК РФ. Руководство, не ожидавшее юридически обоснованного ответа от "новенькой", сначала пыталось запугать увольнением, но затем, осознав риски лицевой проверки, вернуло деньги. Интересно, что впоследствии компания отказалась от практики штрафов, заменив их на систему премирования – абсолютно законную альтернативу. Это показывает, что часто даже одно грамотное противостояние незаконным практикам может изменить корпоративную культуру.

Алгоритм защиты прав при незаконных штрафах:

Соберите доказательства – сохраняйте расчетные листы, приказы, внутренние положения о "штрафах", переписку в корпоративных мессенджерах Официально обратитесь к работодателю – составьте письменное заявление с требованием вернуть незаконно удержанные суммы Обратитесь в трудовую инспекцию – если работодатель игнорирует ваше требование, подайте жалобу в Государственную инспекцию труда Подайте жалобу в прокуратуру – особенно эффективно при системных нарушениях Обратитесь в суд – подайте исковое заявление о взыскании незаконно удержанных сумм и компенсации морального вреда

Помните: в случае трудового спора работодатель обязан доказывать законность своих действий, а не вы – их незаконность. Трудовые споры освобождены от госпошлины для работников, а срок исковой давности по требованиям о взыскании заработной платы составляет один год. ⚖️

Эффективные дополнительные меры защиты:

Обращение в профсоюз (если состоите)

Коллективное обращение (если нарушения затрагивают нескольких сотрудников)

Консультация с юристом по трудовому праву перед предпринятием активных действий

Фиксация всех устных обещаний и требований в письменной форме (например, электронной перепиской)

Важно понимать, что любые угрозы со стороны работодателя о последствиях вашего обращения в контролирующие органы (увольнение, ухудшение условий труда) являются незаконными и могут рассматриваться как дополнительное нарушение трудового законодательства. 🛡️

Что делать, если вас оштрафовали на испытательном сроке

Столкнувшись с фактом штрафа на испытательном сроке, важно действовать оперативно, но обдуманно. Вот пошаговая инструкция, которая поможет разрешить ситуацию максимально эффективно. 🧠

Шаг 1: Проанализируйте ситуацию и соберите информацию

Проверьте трудовой договор и должностную инструкцию на предмет упоминания штрафов

Запросите письменное объяснение причин удержания средств

Сохраните расчетный лист с указанием удержаний

Изучите внутренние положения компании о премировании и оплате труда

Шаг 2: Проведите конструктивный диалог с руководством

Запишитесь на встречу с непосредственным руководителем или HR-специалистом

Спокойно изложите свою позицию, ссылаясь на положения ТК РФ

Предложите компромиссное решение (например, заменить штраф на замечание)

Зафиксируйте результаты беседы письменно (служебная записка, email)

Шаг 3: Подготовьте официальную претензию, если диалог не помог

Составьте письменную претензию на имя руководителя организации

Укажите конкретные нормы ТК РФ, которые были нарушены

Четко сформулируйте свои требования (возврат удержанных сумм)

Установите разумный срок для рассмотрения претензии (5-10 рабочих дней)

Подайте претензию через секретариат с отметкой о принятии или заказным письмом с уведомлением

Шаг 4: Обратитесь в контролирующие органы

Подайте жалобу в территориальную Государственную инспекцию труда

Направьте обращение в прокуратуру по месту нахождения организации

Воспользуйтесь онлайн-сервисами подачи жалоб (например, портал "Онлайнинспекция.рф")

Шаг 5: Рассмотрите возможность судебного разбирательства

Подготовьте исковое заявление о взыскании незаконно удержанных сумм

Приложите все имеющиеся доказательства (расчетные листы, переписку и т.д.)

Рассмотрите возможность требования компенсации морального вреда

Подайте иск в районный суд по месту нахождения организации или своего жительства

При этом важно оценить риски каждого из вариантов действий. Если вы находитесь на испытательном сроке и очень заинтересованы в данной работе, разумно начать с неформального обсуждения и только потом переходить к официальным мерам. Если же нарушения носят систематический характер, возможно, стоит задуматься о поиске более добросовестного работодателя. 🤔