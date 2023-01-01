Mobirise: создание сайта без кода – от лендинга до портфолио

Для кого эта статья:

Новички в создании сайтов без программирования

Фрилансеры и малые предприниматели, желающие быстро реализовать проекты

Люди, заинтересованные в инструментах для создания сайтов с низкими затратами и без подписки Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что создание сайта — это как попытка собрать шкаф из IKEA без инструкции? Бесконечное количество кода, непонятные термины и отчаяние в глазах. К счастью, на рынке появляются решения, способные превратить этот кошмар в приятное времяпрепровождение. Mobirise — один из таких инструментов, который позволяет создавать сайты буквально за пару часов, даже если вы никогда не писали ни строчки кода. Давайте разберемся, что делает этот конструктор особенным и действительно ли он заслуживает места на вашем компьютере. 🔍

Что такое Mobirise и почему стоит скачать этот конструктор

Mobirise — это автономный визуальный конструктор сайтов, который вы устанавливаете непосредственно на свой компьютер. В отличие от облачных сервисов, он работает локально, что обеспечивает повышенную безопасность и конфиденциальность ваших данных. Программа была создана в 2015 году и с тех пор завоевала популярность благодаря своему интуитивно понятному интерфейсу и принципу drag-and-drop (перетащи и брось).

Главная фишка Mobirise — офлайн-редактирование. Вы можете работать над сайтом даже без доступа к интернету, что особенно удобно для фрилансеров, часто работающих в дороге или в местах с нестабильным соединением. После завершения работы готовый сайт экспортируется в виде HTML-файлов, которые можно загрузить на любой хостинг.

Алексей Петров, веб-дизайнер-фрилансер Я всегда скептически относился к конструкторам сайтов, считая их игрушками для непрофессионалов. Но однажды мне пришлось срочно сделать лендинг для клиента, когда я был в поезде с ужасным интернетом. Решил попробовать Mobirise, который случайно скачал неделей ранее. Запустил программу, выбрал шаблон, и через два часа у меня был готовый макет с адаптивным дизайном. Клиент был в восторге от скорости работы, а я открыл для себя инструмент, который теперь использую для быстрых проектов. Самое приятное — базовая версия бесплатна, что позволяет экономить на небольших заказах.

Почему стоит выбрать именно Mobirise? Вот несколько весомых причин:

Бесплатная базовая версия с большим количеством функций

Работа без подключения к интернету

Отсутствие рекламы и брендинга конструктора на вашем сайте

Полный контроль над файлами сайта

Регулярные обновления и новые функции

Поддержка различных форматов: HTML, CSS, JavaScript

Программа доступна для Windows и macOS, что делает её универсальным решением для большинства пользователей. Установка занимает минимум времени — скачиваете исполняемый файл с официального сайта, запускаете его и следуете инструкциям установщика. 🖥️

Операционная система Минимальные требования Рекомендуемые требования Windows Windows 7, 1 ГБ RAM, 200 МБ HDD Windows 10, 4 ГБ RAM, 500 МБ SSD macOS macOS 10.11, 2 ГБ RAM, 300 МБ HDD macOS 12+, 8 ГБ RAM, 1 ГБ SSD

Базовые функции визуального конструктора Mobirise для ПК

Mobirise построен на принципе блочного конструирования, что делает процесс создания сайта похожим на игру с конструктором LEGO. Вы выбираете готовые блоки, комбинируете их в нужном порядке и настраиваете под свои нужды. Давайте рассмотрим основные функции, доступные даже в бесплатной версии.

Интерфейс Mobirise интуитивно понятен даже для новичков. В левой части экрана расположена панель с блоками, которые можно добавить на страницу. Блоки разделены по категориям: заголовки, галереи, формы, карты и т.д. Центральная часть экрана — это рабочая область, где вы видите, как будет выглядеть ваш сайт. Справа находится панель настроек выбранного блока.

Основной набор функций включает:

Редактирование текста с возможностью форматирования (жирный, курсив, списки)

Добавление и редактирование изображений

Настройка цветовой схемы и фонов

Изменение размеров и отступов элементов

Добавление ссылок и кнопок

Создание многостраничных сайтов

Предпросмотр для разных устройств (desktop, планшет, мобильный)

Одна из важнейших функций Mobirise — возможность настройки мета-тегов для SEO. Вы можете задать мета-описание, ключевые слова и title для каждой страницы, что помогает улучшить позиции сайта в поисковой выдаче. 🔝

Кроме того, Mobirise предлагает встроенные инструменты для работы с формами обратной связи. Вы можете создать форму с различными полями (имя, email, телефон, сообщение) и настроить её отправку на указанный email. Для более продвинутой работы с формами доступны интеграции с сервисами вроде Mailchimp.

Марина Соколова, владелица цветочного магазина Когда я решила создать сайт для своего магазина, мне казалось, что придется нанимать дорогостоящего специалиста. На фестивале предпринимателей коллега посоветовала попробовать Mobirise. Я скачала программу и буквально за выходные собрала сайт-визитку с каталогом букетов и формой для заказа. Самым сложным оказалось выбрать фотографии — в остальном конструктор всё сделал за меня! Особенно понравилась возможность добавить карту с расположением магазина и настроить форму обратной связи. Теперь заказы приходят не только по телефону, но и через сайт, а обслуживать его я могу самостоятельно, без помощи программиста.

Расширенные возможности и платные опции Mobirise

Хотя базовая версия Mobirise предлагает достаточно функций для создания простого сайта, платные расширения значительно расширяют возможности конструктора. Они представлены в виде отдельных пакетов, которые можно приобретать по мере необходимости, что позволяет не переплачивать за ненужные функции. 💰

Рассмотрим наиболее популярные платные расширения:

Code Editor — позволяет добавлять и редактировать HTML, CSS и JavaScript код, давая полный контроль над внешним видом и функциональностью сайта

WOW Slider — расширенные возможности для создания впечатляющих слайдеров с различными эффектами

Form Builder — продвинутый конструктор форм с дополнительными типами полей и интеграциями

PayPal Shopping Cart — добавляет функционал интернет-магазина с корзиной и оплатой через PayPal

Icons — пакеты дополнительных иконок различных стилей

Additional Themes — тематические наборы блоков для различных отраслей (рестораны, агентства, портфолио и т.д.)

Помимо отдельных расширений, Mobirise предлагает комплексные решения:

Название пакета Что включено Примерная стоимость Standard Все блоки, 1 тема на выбор, 1 расширение на выбор $49 (разовая оплата) Premium Все блоки, 3 темы, 3 расширения $79 (разовая оплата) Ultimate Все блоки, все темы, все расширения $149 (разовая оплата) Lifetime Все существующие и будущие блоки, темы и расширения $249 (разовая оплата)

Важное преимущество Mobirise — это модель оплаты. В отличие от большинства конкурентов, здесь нет ежемесячной подписки. Вы платите один раз и пользуетесь приобретёнными расширениями неограниченное время, что в долгосрочной перспективе экономит значительные средства.

Для профессионалов особенно ценным является расширение Code Editor, которое снимает большинство ограничений визуального редактора. С его помощью можно создавать уникальные дизайны, добавлять пользовательские скрипты и стили, интегрировать сторонние сервисы и виджеты.

Также стоит отметить расширение для создания интернет-магазинов. Оно позволяет добавлять товары с описаниями, вариантами, ценами, настраивать корзину и интегрировать платёжные системы. Это решение подойдёт для небольших магазинов с ограниченным ассортиментом.

Создание адаптивных сайтов в Mobirise: шаблоны и блоки

Адаптивность — один из ключевых параметров современного веб-дизайна, и Mobirise делает на этом особый акцент. Все шаблоны и блоки изначально спроектированы с учётом адаптивности, что означает корректное отображение вашего сайта на устройствах с любым размером экрана: от широкоформатных мониторов до смартфонов. 📱

Шаблоны в Mobirise — это готовые наборы страниц, созданные профессиональными дизайнерами. Они включают в себя главную страницу, страницы с контактами, о компании, услугах и другие типичные разделы. Каждый шаблон имеет свою тематическую направленность:

Корпоративные сайты и бизнес-визитки

Лендинги для продажи товаров и услуг

Портфолио для фотографов, дизайнеров, художников

Сайты ресторанов, кафе, отелей

Блоги и новостные порталы

Персональные резюме и CV

Блоки — это отдельные элементы страницы, которые можно комбинировать в любом порядке. В базовой версии доступно более 100 блоков, а с дополнительными темами их количество может превышать 1500. Блоки разделены на категории:

Header (шапка сайта с меню и баннером)

Features (блоки с описанием преимуществ и функций)

Images & Videos (галереи, слайдеры, видео)

Pricing Tables (таблицы с ценами)

Forms (контактные формы, подписки)

Maps (карты с местоположением)

Footer (подвал сайта с контактами и ссылками)

Все блоки можно настраивать: менять цвета, шрифты, отступы, размеры. Для продвинутых пользователей доступна настройка CSS-классов, что позволяет тонко управлять стилями элементов.

Важная особенность Mobirise — возможность предварительного просмотра сайта в режимах Desktop, Tablet и Mobile прямо в редакторе. Это позволяет сразу видеть, как будет выглядеть ваш сайт на разных устройствах, и при необходимости корректировать отображение.

Для тех, кто хочет создать действительно уникальный дизайн, Mobirise предлагает функцию сохранения пользовательских блоков. Вы можете настроить блок по своему вкусу, сохранить его и использовать в других проектах, что экономит время при работе над похожими сайтами.

Сравнение Mobirise с другими конструкторами сайтов

На рынке конструкторов сайтов существует немало игроков, и важно понимать, в чём преимущества и недостатки Mobirise по сравнению с конкурентами. Давайте рассмотрим основные отличия от популярных решений. 🧩

Главное отличие Mobirise от большинства конкурентов — автономность. Он устанавливается на компьютер и не требует постоянного подключения к интернету для работы. Это обеспечивает независимость от облачных сервисов и полный контроль над проектом.

Критерий Mobirise Wix WordPress Tilda Тип Десктопный конструктор Облачный конструктор CMS Облачный конструктор Базовая цена Бесплатно $14/мес Бесплатно (+ хостинг) $10/мес Модель оплаты Разовая за расширения Ежемесячная подписка Оплата хостинга и плагинов Ежемесячная подписка Брендинг на бесплатной версии Нет Да Зависит от темы Да Экспорт кода Да Нет Да Ограниченный

Преимущества Mobirise:

Отсутствие ежемесячной платы — вы платите только за те расширения, которые вам нужны, и только один раз

— вы платите только за те расширения, которые вам нужны, и только один раз Полный контроль над файлами — возможность экспортировать HTML-файлы и размещать их на любом хостинге

— возможность экспортировать HTML-файлы и размещать их на любом хостинге Работа офлайн — возможность создавать сайты без доступа к интернету

— возможность создавать сайты без доступа к интернету Отсутствие брендинга — даже в бесплатной версии нет упоминаний о конструкторе на вашем сайте

— даже в бесплатной версии нет упоминаний о конструкторе на вашем сайте Низкие требования к хостингу — статические HTML-страницы можно разместить на самых дешёвых тарифах

Недостатки Mobirise:

Ограниченная функциональность без расширений — для некоторых задач потребуется приобретение дополнительных модулей

— для некоторых задач потребуется приобретение дополнительных модулей Отсутствие встроенной CMS — сложно управлять контентом без технических знаний после публикации

— сложно управлять контентом без технических знаний после публикации Ограниченные возможности для создания крупных проектов — больше подходит для небольших сайтов

— больше подходит для небольших сайтов Меньше интеграций с внешними сервисами по сравнению с облачными решениями

Mobirise идеально подходит для тех, кто хочет:

Быстро создать лендинг или сайт-визитку

Иметь полный контроль над файлами своего сайта

Избежать ежемесячных платежей

Работать над проектами офлайн

Получить чистый код без лишних элементов

При этом стоит выбрать другое решение, если вы планируете:

Создать крупный информационный портал

Разрабатывать сложный интернет-магазин с большим количеством товаров

Часто обновлять контент без технических знаний

Использовать множество интеграций с внешними сервисами

Mobirise — это мощный инструмент для создания сайтов без программирования, который особенно ценен своей автономностью и моделью оплаты. Он идеально подходит для небольших проектов, когда важна скорость разработки и контроль над результатом. Но как и любой инструмент, он имеет свои ограничения — не стоит ожидать от него функциональности полноценной CMS или возможностей профессиональной веб-разработки. Выбирайте Mobirise, если его сильные стороны соответствуют вашим потребностям, и не бойтесь комбинировать разные решения для достижения оптимального результата.

