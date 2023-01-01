Mobirise: создание сайта без кода – от лендинга до портфолио#Веб-разработка
Для кого эта статья:
- Новички в создании сайтов без программирования
- Фрилансеры и малые предприниматели, желающие быстро реализовать проекты
Люди, заинтересованные в инструментах для создания сайтов с низкими затратами и без подписки
Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что создание сайта — это как попытка собрать шкаф из IKEA без инструкции? Бесконечное количество кода, непонятные термины и отчаяние в глазах. К счастью, на рынке появляются решения, способные превратить этот кошмар в приятное времяпрепровождение. Mobirise — один из таких инструментов, который позволяет создавать сайты буквально за пару часов, даже если вы никогда не писали ни строчки кода. Давайте разберемся, что делает этот конструктор особенным и действительно ли он заслуживает места на вашем компьютере. 🔍
Что такое Mobirise и почему стоит скачать этот конструктор
Mobirise — это автономный визуальный конструктор сайтов, который вы устанавливаете непосредственно на свой компьютер. В отличие от облачных сервисов, он работает локально, что обеспечивает повышенную безопасность и конфиденциальность ваших данных. Программа была создана в 2015 году и с тех пор завоевала популярность благодаря своему интуитивно понятному интерфейсу и принципу drag-and-drop (перетащи и брось).
Главная фишка Mobirise — офлайн-редактирование. Вы можете работать над сайтом даже без доступа к интернету, что особенно удобно для фрилансеров, часто работающих в дороге или в местах с нестабильным соединением. После завершения работы готовый сайт экспортируется в виде HTML-файлов, которые можно загрузить на любой хостинг.
Алексей Петров, веб-дизайнер-фрилансер Я всегда скептически относился к конструкторам сайтов, считая их игрушками для непрофессионалов. Но однажды мне пришлось срочно сделать лендинг для клиента, когда я был в поезде с ужасным интернетом. Решил попробовать Mobirise, который случайно скачал неделей ранее. Запустил программу, выбрал шаблон, и через два часа у меня был готовый макет с адаптивным дизайном. Клиент был в восторге от скорости работы, а я открыл для себя инструмент, который теперь использую для быстрых проектов. Самое приятное — базовая версия бесплатна, что позволяет экономить на небольших заказах.
Почему стоит выбрать именно Mobirise? Вот несколько весомых причин:
- Бесплатная базовая версия с большим количеством функций
- Работа без подключения к интернету
- Отсутствие рекламы и брендинга конструктора на вашем сайте
- Полный контроль над файлами сайта
- Регулярные обновления и новые функции
- Поддержка различных форматов: HTML, CSS, JavaScript
Программа доступна для Windows и macOS, что делает её универсальным решением для большинства пользователей. Установка занимает минимум времени — скачиваете исполняемый файл с официального сайта, запускаете его и следуете инструкциям установщика. 🖥️
|Операционная система
|Минимальные требования
|Рекомендуемые требования
|Windows
|Windows 7, 1 ГБ RAM, 200 МБ HDD
|Windows 10, 4 ГБ RAM, 500 МБ SSD
|macOS
|macOS 10.11, 2 ГБ RAM, 300 МБ HDD
|macOS 12+, 8 ГБ RAM, 1 ГБ SSD
Базовые функции визуального конструктора Mobirise для ПК
Mobirise построен на принципе блочного конструирования, что делает процесс создания сайта похожим на игру с конструктором LEGO. Вы выбираете готовые блоки, комбинируете их в нужном порядке и настраиваете под свои нужды. Давайте рассмотрим основные функции, доступные даже в бесплатной версии.
Интерфейс Mobirise интуитивно понятен даже для новичков. В левой части экрана расположена панель с блоками, которые можно добавить на страницу. Блоки разделены по категориям: заголовки, галереи, формы, карты и т.д. Центральная часть экрана — это рабочая область, где вы видите, как будет выглядеть ваш сайт. Справа находится панель настроек выбранного блока.
Основной набор функций включает:
- Редактирование текста с возможностью форматирования (жирный, курсив, списки)
- Добавление и редактирование изображений
- Настройка цветовой схемы и фонов
- Изменение размеров и отступов элементов
- Добавление ссылок и кнопок
- Создание многостраничных сайтов
- Предпросмотр для разных устройств (desktop, планшет, мобильный)
Одна из важнейших функций Mobirise — возможность настройки мета-тегов для SEO. Вы можете задать мета-описание, ключевые слова и title для каждой страницы, что помогает улучшить позиции сайта в поисковой выдаче. 🔝
Кроме того, Mobirise предлагает встроенные инструменты для работы с формами обратной связи. Вы можете создать форму с различными полями (имя, email, телефон, сообщение) и настроить её отправку на указанный email. Для более продвинутой работы с формами доступны интеграции с сервисами вроде Mailchimp.
Марина Соколова, владелица цветочного магазина Когда я решила создать сайт для своего магазина, мне казалось, что придется нанимать дорогостоящего специалиста. На фестивале предпринимателей коллега посоветовала попробовать Mobirise. Я скачала программу и буквально за выходные собрала сайт-визитку с каталогом букетов и формой для заказа. Самым сложным оказалось выбрать фотографии — в остальном конструктор всё сделал за меня! Особенно понравилась возможность добавить карту с расположением магазина и настроить форму обратной связи. Теперь заказы приходят не только по телефону, но и через сайт, а обслуживать его я могу самостоятельно, без помощи программиста.
Расширенные возможности и платные опции Mobirise
Хотя базовая версия Mobirise предлагает достаточно функций для создания простого сайта, платные расширения значительно расширяют возможности конструктора. Они представлены в виде отдельных пакетов, которые можно приобретать по мере необходимости, что позволяет не переплачивать за ненужные функции. 💰
Рассмотрим наиболее популярные платные расширения:
- Code Editor — позволяет добавлять и редактировать HTML, CSS и JavaScript код, давая полный контроль над внешним видом и функциональностью сайта
- WOW Slider — расширенные возможности для создания впечатляющих слайдеров с различными эффектами
- Form Builder — продвинутый конструктор форм с дополнительными типами полей и интеграциями
- PayPal Shopping Cart — добавляет функционал интернет-магазина с корзиной и оплатой через PayPal
- Icons — пакеты дополнительных иконок различных стилей
- Additional Themes — тематические наборы блоков для различных отраслей (рестораны, агентства, портфолио и т.д.)
Помимо отдельных расширений, Mobirise предлагает комплексные решения:
|Название пакета
|Что включено
|Примерная стоимость
|Standard
|Все блоки, 1 тема на выбор, 1 расширение на выбор
|$49 (разовая оплата)
|Premium
|Все блоки, 3 темы, 3 расширения
|$79 (разовая оплата)
|Ultimate
|Все блоки, все темы, все расширения
|$149 (разовая оплата)
|Lifetime
|Все существующие и будущие блоки, темы и расширения
|$249 (разовая оплата)
Важное преимущество Mobirise — это модель оплаты. В отличие от большинства конкурентов, здесь нет ежемесячной подписки. Вы платите один раз и пользуетесь приобретёнными расширениями неограниченное время, что в долгосрочной перспективе экономит значительные средства.
Для профессионалов особенно ценным является расширение Code Editor, которое снимает большинство ограничений визуального редактора. С его помощью можно создавать уникальные дизайны, добавлять пользовательские скрипты и стили, интегрировать сторонние сервисы и виджеты.
Также стоит отметить расширение для создания интернет-магазинов. Оно позволяет добавлять товары с описаниями, вариантами, ценами, настраивать корзину и интегрировать платёжные системы. Это решение подойдёт для небольших магазинов с ограниченным ассортиментом.
Создание адаптивных сайтов в Mobirise: шаблоны и блоки
Адаптивность — один из ключевых параметров современного веб-дизайна, и Mobirise делает на этом особый акцент. Все шаблоны и блоки изначально спроектированы с учётом адаптивности, что означает корректное отображение вашего сайта на устройствах с любым размером экрана: от широкоформатных мониторов до смартфонов. 📱
Шаблоны в Mobirise — это готовые наборы страниц, созданные профессиональными дизайнерами. Они включают в себя главную страницу, страницы с контактами, о компании, услугах и другие типичные разделы. Каждый шаблон имеет свою тематическую направленность:
- Корпоративные сайты и бизнес-визитки
- Лендинги для продажи товаров и услуг
- Портфолио для фотографов, дизайнеров, художников
- Сайты ресторанов, кафе, отелей
- Блоги и новостные порталы
- Персональные резюме и CV
Блоки — это отдельные элементы страницы, которые можно комбинировать в любом порядке. В базовой версии доступно более 100 блоков, а с дополнительными темами их количество может превышать 1500. Блоки разделены на категории:
- Header (шапка сайта с меню и баннером)
- Features (блоки с описанием преимуществ и функций)
- Images & Videos (галереи, слайдеры, видео)
- Pricing Tables (таблицы с ценами)
- Forms (контактные формы, подписки)
- Maps (карты с местоположением)
- Footer (подвал сайта с контактами и ссылками)
Все блоки можно настраивать: менять цвета, шрифты, отступы, размеры. Для продвинутых пользователей доступна настройка CSS-классов, что позволяет тонко управлять стилями элементов.
Важная особенность Mobirise — возможность предварительного просмотра сайта в режимах Desktop, Tablet и Mobile прямо в редакторе. Это позволяет сразу видеть, как будет выглядеть ваш сайт на разных устройствах, и при необходимости корректировать отображение.
Для тех, кто хочет создать действительно уникальный дизайн, Mobirise предлагает функцию сохранения пользовательских блоков. Вы можете настроить блок по своему вкусу, сохранить его и использовать в других проектах, что экономит время при работе над похожими сайтами.
Сравнение Mobirise с другими конструкторами сайтов
На рынке конструкторов сайтов существует немало игроков, и важно понимать, в чём преимущества и недостатки Mobirise по сравнению с конкурентами. Давайте рассмотрим основные отличия от популярных решений. 🧩
Главное отличие Mobirise от большинства конкурентов — автономность. Он устанавливается на компьютер и не требует постоянного подключения к интернету для работы. Это обеспечивает независимость от облачных сервисов и полный контроль над проектом.
|Критерий
|Mobirise
|Wix
|WordPress
|Tilda
|Тип
|Десктопный конструктор
|Облачный конструктор
|CMS
|Облачный конструктор
|Базовая цена
|Бесплатно
|$14/мес
|Бесплатно (+ хостинг)
|$10/мес
|Модель оплаты
|Разовая за расширения
|Ежемесячная подписка
|Оплата хостинга и плагинов
|Ежемесячная подписка
|Брендинг на бесплатной версии
|Нет
|Да
|Зависит от темы
|Да
|Экспорт кода
|Да
|Нет
|Да
|Ограниченный
Преимущества Mobirise:
- Отсутствие ежемесячной платы — вы платите только за те расширения, которые вам нужны, и только один раз
- Полный контроль над файлами — возможность экспортировать HTML-файлы и размещать их на любом хостинге
- Работа офлайн — возможность создавать сайты без доступа к интернету
- Отсутствие брендинга — даже в бесплатной версии нет упоминаний о конструкторе на вашем сайте
- Низкие требования к хостингу — статические HTML-страницы можно разместить на самых дешёвых тарифах
Недостатки Mobirise:
- Ограниченная функциональность без расширений — для некоторых задач потребуется приобретение дополнительных модулей
- Отсутствие встроенной CMS — сложно управлять контентом без технических знаний после публикации
- Ограниченные возможности для создания крупных проектов — больше подходит для небольших сайтов
- Меньше интеграций с внешними сервисами по сравнению с облачными решениями
Mobirise идеально подходит для тех, кто хочет:
- Быстро создать лендинг или сайт-визитку
- Иметь полный контроль над файлами своего сайта
- Избежать ежемесячных платежей
- Работать над проектами офлайн
- Получить чистый код без лишних элементов
При этом стоит выбрать другое решение, если вы планируете:
- Создать крупный информационный портал
- Разрабатывать сложный интернет-магазин с большим количеством товаров
- Часто обновлять контент без технических знаний
- Использовать множество интеграций с внешними сервисами
Mobirise — это мощный инструмент для создания сайтов без программирования, который особенно ценен своей автономностью и моделью оплаты. Он идеально подходит для небольших проектов, когда важна скорость разработки и контроль над результатом. Но как и любой инструмент, он имеет свои ограничения — не стоит ожидать от него функциональности полноценной CMS или возможностей профессиональной веб-разработки. Выбирайте Mobirise, если его сильные стороны соответствуют вашим потребностям, и не бойтесь комбинировать разные решения для достижения оптимального результата.
Элина Баранова
разработчик Android