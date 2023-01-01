Midjourney: как использовать нейросеть для 3D графики

Для кого эта статья:

3D-художники и дизайнеры

Студенты и профессионалы в сфере графического дизайна

Специалисты и команды, работающие с цифровым контентом и технологиями ИИ Искусственный интеллект взорвал индустрию 3D-графики — и Midjourney стал одним из главных катализаторов этой революции. Нейросеть, изначально созданная для генерации 2D-изображений, теперь покоряет трехмерное пространство, позволяя художникам и дизайнерам визуализировать объекты за считанные секунды вместо многочасового моделирования. Представьте: вы описываете идею, а ИИ воплощает её в объёмную модель с текстурами, освещением и перспективой. Возможности Midjourney для 3D-графики открывают новую эру в создании цифрового контента — от концепт-артов до готовых ассетов для игр и фильмов. 🎨✨

Что такое Midjourney и его возможности для 3D графики

Midjourney — это нейросеть, работающая на алгоритмах диффузии, которая изначально была создана для генерации 2D-изображений по текстовым описаниям. Однако с выходом пятой версии (V5) и последующих обновлений, Midjourney значительно улучшил свои возможности по созданию изображений, имитирующих трёхмерность, что открыло новые горизонты для 3D-художников и дизайнеров. 🚀

Ключевое преимущество Midjourney заключается в его способности понимать визуальный язык 3D-рендеринга. Нейросеть может генерировать изображения с корректной перспективой, объёмом, освещением и материалами — всеми элементами, необходимыми для создания убедительной трёхмерности. Несмотря на то, что результат остаётся 2D-изображением, визуальное качество часто неотличимо от рендеров, созданных в специализированных 3D-программах.

Возможности Midjourney для 3D-графики впечатляют:

Концепт-арт объектов и сцен — быстрая визуализация идей без необходимости создавать полноценные 3D-модели

— быстрая визуализация идей без необходимости создавать полноценные 3D-модели Генерация реалистичных текстур и материалов — создание высококачественных поверхностей с детализацией

— создание высококачественных поверхностей с детализацией Изометрические проекции — популярный стиль для игровой графики и инфографики

— популярный стиль для игровой графики и инфографики Трёхмерные персонажи — от реалистичных людей до стилизованных существ

— от реалистичных людей до стилизованных существ Интерьеры и экстерьеры — архитектурные визуализации с правильной перспективой

— архитектурные визуализации с правильной перспективой Прототипы для дальнейшего моделирования — основа для работы в специализированных 3D-пакетах

Версия Midjourney Возможности 3D-визуализации Ограничения V4 Базовая имитация 3D с упрощённой перспективой и освещением Проблемы с анатомией, нереалистичные материалы V5 Значительно улучшенная перспектива, реалистичные материалы и освещение Непоследовательность в сложных позах, детализации V6 (2023) Высокоточная перспектива, фотореалистичное освещение, детализированные текстуры Иногда искажает пропорции при сложных ракурсах Alpha/Niji 5 (2024) Поддержка специфических 3D-стилей, включая claymation, isometric, ray-tracing Требует точных промптов для стабильных результатов

Важно понимать: Midjourney не генерирует настоящие 3D-модели, которые можно вращать или редактировать. Вместо этого он создаёт 2D-изображения с достоверной имитацией трёхмерности. Тем не менее, эти изображения могут служить отличной основой для дальнейшего моделирования или использоваться как самостоятельный визуальный материал.

Артём Визгалов, арт-директор игровой студии Когда мы начинали разработку концепт-артов для нашей новой игры, я был скептически настроен к использованию ИИ. Моя команда художников привыкла работать в традиционном пайплайне: эскиз, 3D-модель, рендер, постобработка. На полный концепт локации уходило 3-4 дня. Решение попробовать Midjourney было спонтанным — один из младших художников показал, как быстро он визуализировал фантастический космопорт. Качество меня поразило: правильная перспектива, убедительные материалы, атмосферное освещение. Мы интегрировали Midjourney в рабочий процесс как инструмент для быстрого прототипирования. Результат превзошёл ожидания. Теперь мы создаём десятки вариантов концепт-артов за день, выбираем лучшие и дорабатываем их. Производительность выросла в 5-7 раз, а художники вместо механической работы сосредотачиваются на творческих решениях. Самое удивительное, что некоторые рендеры Midjourney настолько хороши, что после минимальной доработки в Photoshop идут прямо в презентации для издателей.

Подготовка к работе с Midjourney для создания 3D

Прежде чем погрузиться в мир 3D-генерации с Midjourney, необходимо правильно настроить рабочую среду и понять базовые принципы взаимодействия с нейросетью. В отличие от классических 3D-редакторов, здесь вашим главным инструментом станет точная формулировка запросов. 🛠️

Для начала работы с Midjourney вам потребуется:

Аккаунт Discord — Midjourney функционирует через бота в Discord Подписка на Midjourney — существуют различные тарифные планы в зависимости от ваших потребностей Подключение к официальному серверу Midjourney в Discord Базовое понимание принципов работы с промптами для генерации изображений

Для эффективной генерации 3D-объектов в Midjourney необходимо настроить параметры, которые влияют на качество и стиль результата. Ключевые параметры, на которые следует обратить внимание:

Параметр Описание Рекомендуемые значения для 3D --aspect или --ar Соотношение сторон генерируемого изображения 1:1 для объектов, 16:9 для широких сцен --quality или --q Качество и детализация изображения 1 (максимум) для детализированных 3D-рендеров --stylize или --s Степень художественной стилизации Низкие значения (100-250) для реалистичного 3D --chaos Вариативность и креативность результатов 20-40 для экспериментальных 3D-концептов --seed Фиксированное начальное значение для воспроизводимых результатов Полезно для создания серии согласованных 3D-объектов

Подготовка референсов перед работой с Midjourney значительно улучшает результаты. Соберите коллекцию изображений, иллюстрирующих желаемый стиль, перспективу и материалы. В Midjourney V6 вы можете использовать команду /imagine с параметром --img для загрузки референса, который нейросеть учтёт при генерации.

Важно также подготовить рабочее пространство для последующей обработки результатов:

Настройте папки для организации и категоризации сгенерированных изображений

Установите базовые редакторы изображений (Photoshop, Affinity Photo или GIMP) для пост-обработки

Для серьезных проектов подготовьте 3D-редактор (Blender, Maya, Cinema 4D), который будет использоваться для финальной доработки

Рассмотрите специализированные инструменты для извлечения текстур из сгенерированных изображений

Заранее определите цель использования 3D-визуализаций из Midjourney — это повлияет на параметры генерации и дальнейший рабочий процесс:

Концепт-арт и визуальное развитие идей

Референсы для традиционного 3D-моделирования

Создание текстур и материалов

Готовые визуализации для презентаций или маркетинговых материалов

Иллюстрации для игр и приложений с изометрическим или ортографическим видом

Приготовьтесь к экспериментированию — работа с Midjourney для создания 3D-графики требует итеративного подхода. Результаты генерации могут быть непредсказуемыми, но с правильной подготовкой и терпением вы сможете достичь впечатляющих результатов. 🧠💡

Мастерство промптов для генерации 3D-объектов

Искусство составления промптов — ключевой навык для получения качественных 3D-визуализаций в Midjourney. Правильно структурированный запрос может превратить простое описание в детализированный трёхмерный объект с фотореалистичными материалами и убедительным освещением. 🎯

Структура эффективного промпта для 3D-объектов обычно включает несколько компонентов:

Указание на 3D-природу — явное упоминание 3D-рендеринга в начале запроса Описание объекта — чёткое определение того, что вы хотите визуализировать Стилистические характеристики — указание на материалы, текстуры, стиль визуализации Технические параметры — указание на программы рендеринга, методы освещения Перспектива и ракурс — описание точки зрения на объект

Вот несколько примеров эффективных промптов для различных типов 3D-объектов:

Для предмета: "3D render of a futuristic plasma rifle, detailed textures, cycles render, studio lighting, isometric view, octane render, 8k, ultra detailed --ar 1:1 --q 1 --s 250"

"Hyper-realistic 3D model of a cybernetic samurai, metallic and carbon fiber textures, subsurface scattering on skin parts, ray-traced shadows, unreal engine 5, three-quarter view --ar 2:3 --q 1 --s 100" Для интерьера: "3D visualization of a minimalist japanese living room, global illumination, volumetric lighting, vray render, architectural visualization, wide angle lens, cinematic composition --ar 16:9 --q 1 --s 100"

"3D visualization of a minimalist japanese living room, global illumination, volumetric lighting, vray render, architectural visualization, wide angle lens, cinematic composition --ar 16:9 --q 1 --s 100"

Специфические термины и маркеры, значительно улучшающие качество 3D в Midjourney:

"3D render" — базовое указание на трёхмерную визуализацию

— базовое указание на трёхмерную визуализацию "Isometric view" — для создания изометрических проекций

— для создания изометрических проекций "Orthographic projection" — для технических визуализаций без искажения перспективы

— для технических визуализаций без искажения перспективы "Octane/V-Ray/Cycles/Arnold render" — имитация рендера из известных 3D-движков

— имитация рендера из известных 3D-движков "PBR textures" — физически корректные материалы

— физически корректные материалы "Subsurface scattering" — для реалистичного отображения полупрозрачных материалов

— для реалистичного отображения полупрозрачных материалов "Global illumination" — для естественного рассеянного освещения

— для естественного рассеянного освещения "Ray-tracing" — для реалистичных отражений и теней

— для реалистичных отражений и теней "HDRI lighting" — для фотореалистичного освещения окружением

Мария Коновалова, 3D-дизайнер продуктов Когда мне поручили разработать концепт новой линейки портативных колонок, сроки были нереально сжатыми — всего два дня на поиски формы, материалов и презентацию клиенту. В обычной ситуации я бы потратила неделю только на создание базовых моделей в Fusion 360 и их рендеринг. Решила рискнуть и попробовать Midjourney. Мой первый промпт был простым: "3D render of a portable speaker, modern design". Результаты были посредственными — нейросеть создала что-то похожее на колонки, но без изюминки и технической достоверности. После серии экспериментов я пришла к формуле успеха. Мой итоговый промпт выглядел так: "Ultra-detailed 3D product visualization of a minimalist portable Bluetooth speaker, matte aluminum body with fabric accents, product photography on white background, studio lighting setup, 45-degree angle view, octane render, award-winning industrial design, realistic materials, 8K --ar 4:3 --q 1 --s 250". Результат превзошёл все ожидания — я получила пять вариантов колонок, которые выглядели так, будто их уже сфотографировали после производства. После минимальной доработки в Photoshop я представила эти рендеры клиенту. Он был в восторге, выбрал два варианта для дальнейшей разработки и не поверил, что это работа ИИ, а не результат многодневного моделирования.

Ключевые стратегии для улучшения 3D-промптов:

Используйте ссылочные объекты и стили — "similar to [известный бренд/художник/стиль]" Экспериментируйте с параметрами --stylize — низкие значения (100-250) обычно дают более реалистичные 3D-результаты Указывайте конкретные материалы — "brushed aluminum", "carbon fiber", "translucent silicone" вместо общих "metal", "plastic" Добавляйте технические детали — упоминание полигонов, субдивизий, текстурных разрешений Описывайте освещение — "studio three-point lighting", "dramatic rim light", "soft diffused lighting"

Типичные ошибки, которых следует избегать:

Слишком общие описания без конкретики

Перегрузка промпта противоречивыми стилистическими указаниями

Игнорирование аспектов материалов и освещения

Отсутствие указания на перспективу или ракурс

Недостаточное внимание к масштабу и пропорциям объекта

Помните, что мастерство создания промптов приходит с практикой. Ведите журнал своих запросов, отмечая, какие формулировки дают лучшие результаты для конкретных типов 3D-объектов. Со временем вы разработаете свой собственный язык коммуникации с Midjourney, который позволит получать именно те 3D-визуализации, которые вы представляете. 📝✨

Обработка результатов и интеграция в 3D-редакторы

Получив впечатляющие 3D-визуализации от Midjourney, вы откроете для себя множество способов их дальнейшего использования и интеграции в профессиональные рабочие процессы. Эффективная пост-обработка и грамотная интеграция в 3D-редакторы могут превратить сгенерированные изображения в полноценные элементы профессиональных проектов. 🔄

Базовая обработка результатов Midjourney обычно включает следующие шаги:

Оценка и отбор — выбор наиболее удачных вариантов из сгенерированных изображений Коррекция в графическом редакторе — исправление артефактов и несоответствий Цветокоррекция и настройка контраста — для достижения желаемого визуального стиля Удаление нежелательных элементов — очистка изображения от посторонних деталей Композитинг и добавление дополнительных элементов — для создания законченной композиции

Для интеграции результатов Midjourney в профессиональные 3D-пайплайны существует несколько проверенных подходов:

Использование в качестве референсов для моделирования — сгенерированные изображения становятся визуальным руководством для создания полноценных 3D-моделей в Blender, Maya или ZBrush

— сгенерированные изображения становятся визуальным руководством для создания полноценных 3D-моделей в Blender, Maya или ZBrush Извлечение текстур — специальные инструменты позволяют извлекать карты материалов из сгенерированных изображений

— специальные инструменты позволяют извлекать карты материалов из сгенерированных изображений Проекция на простую геометрию — изображения можно проецировать на базовые 3D-формы для создания псевдо-3D эффектов

— изображения можно проецировать на базовые 3D-формы для создания псевдо-3D эффектов Использование в качестве HDRI-окружения — панорамные сцены могут служить источниками освещения в 3D-проектах

— панорамные сцены могут служить источниками освещения в 3D-проектах Интеграция с фотограмметрией — комбинирование с другими технологиями для создания полноценных 3D-объектов

Программное обеспечение и инструменты для работы с результатами Midjourney:

Программа/инструмент Назначение Сложность освоения Adobe Photoshop Пост-обработка, коррекция, композитинг Средняя CLIP Studio Paint Доработка иллюстраций, очистка артефактов Низкая-средняя Blender 3D-моделирование, текстурирование, рендеринг Высокая Materialize Извлечение текстурных карт (diffuse, normal, specular) Средняя Substance Sampler Создание материалов из изображений Средняя Mixer Создание бесшовных текстур из сгенерированных изображений Низкая

Техники для превращения Midjourney-визуализаций в полноценные 3D-представления:

Создание ортографических проекций: Используйте промпты для генерации вида спереди, сбоку и сверху одного и того же объекта. Эти проекции можно использовать как основу для моделирования в 3D-редакторе. Создание depth map: Сгенерируйте карту глубины для вашего изображения, используя AI-инструменты вроде Depth Anything или NeRF-системы. Эта карта может быть использована для создания рельефа или базовой 3D-геометрии. Экструзия и деформация: В Blender или аналогичных программах используйте изображения как основу для экструзии геометрии или деформации базовых форм. Скульптинг по референсу: Разместите сгенерированные изображения как референсы в ZBrush или Blender для ручного скульптинга.

Лучшие практики для оптимизации рабочего процесса:

Запрашивайте высокое разрешение изображений (--q 1), особенно если планируете извлекать текстуры

Генерируйте объекты с нейтральным освещением, если вам нужны чистые текстуры

Создавайте библиотеку стилей и удачных промптов для поддержания визуальной консистентности проекта

Используйте параметр --seed для создания вариаций одного и того же объекта в разных ракурсах

Организуйте рабочий процесс так, чтобы Midjourney служил инструментом концептуализации и прототипирования, а финальная доработка происходила в специализированных программах

Помните, что интеграция Midjourney в профессиональный 3D-пайплайн требует экспериментов и адаптации под конкретные задачи. Не существует универсального метода — каждый проект может требовать индивидуального подхода к обработке и использованию сгенерированных изображений. 🧩🔍

Эффективные стратегии использования нейросети в проектах

Интеграция Midjourney в профессиональные проекты требует стратегического подхода и понимания сильных и слабых сторон технологии. Правильно выстроенные стратегии помогут максимизировать пользу от нейросети и минимизировать потенциальные проблемы. 🧠⚡

Основные сценарии применения Midjourney в 3D-проектах:

Концептуализация и мозговой штурм — быстрая визуализация множества идей на ранних этапах проекта Прототипирование — создание визуальных прототипов перед детальным моделированием Текстурирование и материалы — генерация уникальных текстур и поверхностей Создание окружения и фонов — быстрая разработка окружающих сред для 3D-сцен Маркетинговые материалы — визуализации для презентаций клиентам и маркетинговых кампаний

Стратегии интеграции Midjourney в рабочие процессы разной сложности:

Стратегия быстрого итерирования : Генерируйте множество вариантов концептов, получайте быструю обратную связь от команды или клиентов, уточняйте направление и детализируйте выбранные варианты.

: Генерируйте множество вариантов концептов, получайте быструю обратную связь от команды или клиентов, уточняйте направление и детализируйте выбранные варианты. Стратегия гибридного производства : Используйте Midjourney для создания базовых визуализаций и референсов, которые затем дорабатываются традиционными методами в 3D-редакторах.

: Используйте Midjourney для создания базовых визуализаций и референсов, которые затем дорабатываются традиционными методами в 3D-редакторах. Стратегия образовательного анализа : Изучайте генерации Midjourney для понимания принципов композиции, освещения и материалов в 3D, используя их как учебные материалы.

: Изучайте генерации Midjourney для понимания принципов композиции, освещения и материалов в 3D, используя их как учебные материалы. Стратегия искусственного расширения команды: Позиционируйте Midjourney как дополнительного члена команды, специализирующегося на быстрой визуализации идей.

Оптимизация работы с Midjourney в командных проектах:

Создайте библиотеку успешных промптов, категоризированных по типам объектов и стилям

Разработайте систему именования и хранения результатов генерации для быстрого поиска

Установите стандарты качества для определения, когда генерация достаточно хороша для использования

Назначьте специалиста по промптам, который будет оптимизировать формулировки запросов

Внедрите систему обратной связи для улучшения последующих итераций

Рассмотрим эффективность Midjourney на разных этапах производственного процесса:

Этап проекта Эффективность Midjourney Оптимальное использование Концепт и идеация Очень высокая ⭐⭐⭐⭐⭐ Массовая генерация вариантов для выбора направления Детализация и разработка Высокая ⭐⭐⭐⭐ Уточнение выбранных концептов, проработка деталей Производство Средняя ⭐⭐⭐ Генерация референсов для моделирования и текстурирования Финальный рендеринг Низкая-средняя ⭐⭐ Дополнительные элементы, фоны, атмосферные эффекты Маркетинг и презентации Очень высокая ⭐⭐⭐⭐⭐ Создание привлекательных визуализаций готового продукта

Преодоление типичных проблем при работе с Midjourney в 3D-проектах:

Проблема: Непоследовательность деталей между разными ракурсами Решение: Используйте параметр --seed для сохранения стиля и особенностей объекта, генерируя разные ракурсы Проблема: Анатомические и пропорциональные неточности Решение: Включайте в промпты слова "anatomically correct", "proper proportions", "accurate scale" Проблема: Сложности с техническими объектами Решение: Разбивайте сложные объекты на компоненты, генерируйте их отдельно и компонуйте Проблема: Отсутствие контроля над точным размещением элементов Решение: Используйте техники инпейнтинга и дополнительную обработку в графических редакторах

Факторы, влияющие на успешную интеграцию Midjourney в рабочий процесс:

Ясные ожидания — понимание возможностей и ограничений нейросети

— понимание возможностей и ограничений нейросети Гибкие дедлайны — учет времени на экспериментирование и итерации

— учет времени на экспериментирование и итерации Открытость к неожиданным решениям — готовность использовать непредвиденные, но удачные результаты

— готовность использовать непредвиденные, но удачные результаты Техническая грамотность — знание основ 3D, чтобы оценивать корректность генераций

— знание основ 3D, чтобы оценивать корректность генераций Комбинирование с другими инструментами — интеграция с традиционными методами производства

Помните, что Midjourney не заменяет профессиональные навыки и знания в области 3D-графики, а дополняет их, позволяя ускорить определенные этапы работы. Наиболее успешные стратегии использования нейросети — те, что гармонично сочетают искусственный интеллект с человеческой креативностью и техническим мастерством. 🔍🌟