Маркировка рекламы на сайте

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Специалисты по цифровому маркетингу и рекламе

Владельцы и операторы интернет-площадок

Юридические специалисты и консультанты в области рекламы Прозрачность в мире цифрового маркетинга сегодня — не просто модный тренд, а необходимое условие для успешного ведения бизнеса в интернете. Маркировка рекламы на сайте становится ключевым элементом этой прозрачности, от которого напрямую зависит не только соответствие законодательным нормам, но и уровень доверия посетителей. Исследования показывают, что 82% пользователей более лояльны к брендам, которые честно маркируют рекламный контент. Правильная маркировка рекламы — это искусство балансирования между юридическими требованиями и сохранением эффективности маркетинговых стратегий. 🧠💼

Новые правила маркировки рекламы на интернет-площадках

С 1 сентября 2022 года в России вступили в силу поправки к Федеральному закону «О рекламе», которые существенно изменили подход к маркировке рекламных материалов в интернете. Теперь каждое рекламное объявление, независимо от его формата и размещения, должно содержать четкую маркировку «реклама». Ключевое новшество заключается в обязательном создании и передаче данных в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР). 🔍

За прошедшее время законодательство продолжило развиваться, и к 2025 году требования стали еще более конкретными:

Маркировка должна присутствовать на любом рекламном контенте, включая нативную рекламу и спонсорские материалы

Обязательные метаданные для передачи в ЕРИР включают информацию о рекламодателе, стоимости размещения и таргетинге

Текст маркировки должен быть хорошо различим на любом фоне

Размещение маркировки регламентировано для каждого типа рекламных форматов

Важно отметить, что требования отличаются для разных типов интернет-площадок. Рассмотрим основные различия:

Тип площадки Особенности маркировки Требования к размеру и расположению Информационные сайты Маркировка должна быть видна без прокрутки Не менее 10% от высоты рекламного блока Социальные сети Обязательна маркировка каждого спонсированного поста Размещение в начале поста, четкое выделение Видеохостинги Маркировка на протяжении всего рекламного ролика Не менее 20% времени показа пре-роллов Маркетплейсы Маркировка спонсорских товаров Отдельная пометка для рекламных карточек товаров

Важно отметить, что новые правила также затрагивают рекламу в мессенджерах и приложениях, где требуется четкое обозначение рекламного характера контента без возможности его пропуска или отключения маркировки.

Алексей Петров, директор по маркетингу Когда вышли новые правила маркировки, наш сайт финансовых услуг оказался под угрозой крупных штрафов. У нас было более 500 страниц с нативной рекламой, которую мы продавали как аналитические материалы от экспертов. После консультации с юристами мы разработали стратегию маркировки за две недели. Потребовалось перестроить весь редакционный процесс — теперь все спонсорские материалы проходят через специальный чек-лист соответствия требованиям маркировки. Мы боялись потерять в конверсии, но произошло неожиданное: показатель доверия пользователей вырос на 18% после внедрения прозрачной маркировки. Клиенты стали чаще обращаться после прочтения маркированных статей, потому что ценили нашу честность.

Обязательные требования к рекламной маркировке на сайте

Для полного соответствия законодательным нормам недостаточно просто написать слово «реклама» где-то на странице. Существует ряд конкретных требований, которые необходимо соблюдать при маркировке рекламного контента. 📋

Визуальное выделение – маркировка должна явно выделяться на фоне рекламного материала контрастным цветом

– маркировка должна явно выделяться на фоне рекламного материала контрастным цветом Однозначность формулировок – должны использоваться только утвержденные термины: «реклама», «на правах рекламы», «рекламное объявление»

– должны использоваться только утвержденные термины: «реклама», «на правах рекламы», «рекламное объявление» Достаточный размер – текст маркировки должен составлять не менее 7% от размера самого крупного текста в рекламном объявлении

– текст маркировки должен составлять не менее 7% от размера самого крупного текста в рекламном объявлении Постоянная видимость – маркировка должна оставаться видимой на протяжении всего времени демонстрации рекламы

– маркировка должна оставаться видимой на протяжении всего времени демонстрации рекламы Разграничение контента – должно быть понятное разделение между редакционным и рекламным материалом

Для различных типов рекламных материалов требования могут уточняться. Рассмотрим основные варианты:

Тип рекламного материала Способ маркировки Примечания Баннерная реклама Слово «реклама» в углу баннера Размер не менее 10px, контрастный фон Нативные статьи Метка «На правах рекламы» в начале материала Размещение до заголовка статьи Видеореклама Постоянно присутствующая надпись «реклама» В углу экрана на протяжении всего ролика Рекламные ссылки Метка «реклама» рядом со ссылкой Должна быть на том же уровне, что и ссылка Спонсорский контент Указание «Спонсорский материал» или «При поддержке [бренда]» Четкое указание на коммерческий характер

Отдельно стоит отметить, что для сайтов с иностранной аудиторией рекомендуется дублировать маркировку на английском языке (например, «Advertisement» или «Sponsored content»), однако для соответствия российскому законодательству обязательно наличие русскоязычной метки.

Как правильно разместить маркировку рекламы на веб-ресурсе

Эффективное размещение маркировки рекламы требует баланса между соблюдением законодательных требований и сохранением эстетики дизайна вашего веб-ресурса. Правильно интегрированная маркировка не должна разрушать пользовательский опыт, но при этом должна быть отчетливо видна. 🎯

Рассмотрим пошаговый процесс внедрения эффективной маркировки:

Аудит существующей рекламы – проведите инвентаризацию всех рекламных мест на вашем сайте Классификация рекламных форматов – разделите рекламу по типам (баннеры, нативная, видео и т.д.) Разработка единого стиля маркировки – создайте стандарт, единый для всего сайта Техническое внедрение – интегрируйте маркировку в шаблоны и рекламные блоки Тестирование – проверьте видимость на различных устройствах и разрешениях экранов Обучение команды – убедитесь, что контент-менеджеры понимают правила маркировки Мониторинг соответствия – регулярно проверяйте сайт на соответствие требованиям

При размещении маркировки важно учитывать особенности восприятия контента пользователями. Исследования показывают, что правильно размещенная маркировка не снижает эффективность рекламы, если она органично вписана в дизайн страницы. Важно помнить, что пользователи ценят честность и прозрачность – это повышает лояльность к вашему ресурсу.

Вот несколько практических рекомендаций по стилю маркировки:

Используйте полупрозрачные плашки для маркировки на изображениях

Выбирайте цвета маркировки, соответствующие цветовой схеме вашего сайта

Размещайте маркировку в верхнем углу рекламных блоков

Для нативной рекламы используйте отличающийся от основного контента фон

Внедрите JavaScript для добавления маркировки к динамически загружаемой рекламе

Мария Соколова, редактор медийного портала Мы долго экспериментировали с размещением маркировки рекламы на нашем новостном портале. Вначале мы просто добавили мелкий текст "реклама" к спонсорским материалам, но читатели постоянно писали негативные комментарии, обвиняя нас в попытке скрыть коммерческий характер статей. Переломный момент наступил, когда мы полностью пересмотрели подход и создали яркую цветовую систему маркировки: редакционные материалы получили зеленую плашку "редакция", нативная реклама — желтую "партнерский материал", а прямая реклама — оранжевую "на правах рекламы". Удивительно, но после внедрения этой системы время, проведенное пользователями на сайте, увеличилось на 27%. Читатели стали активнее делиться нашими материалами, а рекламодатели получили более качественный отклик от своих размещений.

Ответственность за отсутствие маркировки рекламы

Несоблюдение требований к маркировке рекламы может привести к серьезным юридическим и финансовым последствиям. Законодательство в этой сфере постоянно ужесточается, и контролирующие органы уделяют все больше внимания мониторингу интернет-площадок. 🚨

По состоянию на 2025 год, за нарушения в области маркировки рекламы предусмотрены следующие виды ответственности:

Административные штрафы : для физических лиц до 3 000 рублей, для должностных лиц до 20 000 рублей, для юридических лиц – от 100 000 до 500 000 рублей

: для физических лиц до 3 000 рублей, для должностных лиц до 20 000 рублей, для юридических лиц – от 100 000 до 500 000 рублей Предписания об устранении нарушений с установленными сроками исполнения

с установленными сроками исполнения Блокировка рекламных кампаний до устранения нарушений

до устранения нарушений Внесение в список недобросовестных рекламодателей при систематических нарушениях

при систематических нарушениях Взыскание всего дохода, полученного от ненадлежаще маркированной рекламы

Важно отметить, что ответственность распределяется между всеми участниками рекламного процесса:

Участник За что отвечает Особенности ответственности Владелец сайта Размещение маркировки на площадке Полная ответственность за все размещенные материалы Рекламодатель Предоставление корректных данных для ЕРИР Ответственность за содержание и достоверность рекламы Рекламное агентство Соблюдение требований при подготовке материалов Солидарная ответственность с рекламодателем Рекламораспространитель Технические аспекты размещения с правильной маркировкой Ответственность за способ размещения маркировки

Стоит учитывать, что помимо штрафов, несоблюдение требований к маркировке может привести к репутационным потерям. Исследования показывают, что 76% пользователей теряют доверие к ресурсам, которые не маркируют рекламу должным образом.

ФАС России регулярно проводит мониторинг интернет-площадок и активно реагирует на жалобы пользователей. Практика показывает, что наиболее часто нарушения выявляются в следующих случаях:

Отсутствие маркировки в нативной рекламе, замаскированной под редакционный контент

Неразличимая или слишком мелкая маркировка на рекламных баннерах

Отсутствие маркировки в видеорекламе и рекламных интеграциях

Неполные данные о рекламе, переданные в ЕРИР

Использование эвфемизмов вместо прямой маркировки (например, «партнерский материал» вместо «реклама»)

Технические решения для автоматической маркировки рекламы

Автоматизация процесса маркировки рекламы значительно упрощает соблюдение законодательных требований и минимизирует риск человеческих ошибок. Современные технические решения позволяют интегрировать маркировку даже в сложные рекламные системы с динамическим контентом. 🔧

Рассмотрим основные технические решения, доступные для разных типов площадок:

API рекламных сетей – многие крупные рекламные сети уже встроили функционал автоматической маркировки в свои API

– многие крупные рекламные сети уже встроили функционал автоматической маркировки в свои API Плагины для CMS – для популярных систем управления контентом существуют специализированные плагины маркировки рекламы

– для популярных систем управления контентом существуют специализированные плагины маркировки рекламы JavaScript-решения – скрипты, которые автоматически добавляют маркировку к рекламным блокам

– скрипты, которые автоматически добавляют маркировку к рекламным блокам Интеграция с ЕРИР – системы, автоматизирующие передачу данных в Единый реестр интернет-рекламы

– системы, автоматизирующие передачу данных в Единый реестр интернет-рекламы Системы управления тегами (Tag Management Systems) – позволяют централизованно управлять маркировкой на всем сайте

Ниже представлено сравнение различных технических подходов к автоматизации маркировки:

Техническое решение Преимущества Ограничения CSS-классы и шаблоны Простота внедрения, низкие затраты Требует ручного контроля при изменении дизайна JavaScript-инъекции Гибкость, работает с динамическим контентом Может конфликтовать с другими скриптами на странице Серверные решения Высокая надежность, независимость от клиентской части Сложность интеграции, требует доработки бэкенда Облачные сервисы Простая интеграция, постоянные обновления Абонентская плата, зависимость от стороннего сервиса AI-системы маркировки Автоматическое определение рекламного контента Высокая стоимость, не всегда 100% точность

Независимо от выбранного технического решения, важно обеспечить его корректную работу на всех типах устройств и во всех браузерах. Рекомендуется также настроить систему мониторинга, которая будет выявлять случаи отсутствия или некорректного отображения маркировки.

Для крупных площадок оптимальным решением может стать разработка комплексной системы, которая будет:

Автоматически определять рекламные блоки на странице Добавлять соответствующую маркировку согласно законодательству Передавать все необходимые данные в ЕРИР Вести журнал маркировки для аудита и отчетности Предоставлять аналитику по соответствию требованиям

Для небольших сайтов может быть достаточно простых решений, таких как плагины для CMS или настройка Google Tag Manager для автоматического добавления маркировки к рекламным блокам.