Лучшее время для работы курьером: пиковые часы и высокий доход

Для кого эта статья:

Курьеры и люди, работающие в сфере доставки

Студенты или лица с частичной занятостью, ищущие дополнительные источники дохода

Люди, интересующиеся аналитикой и планированием рабочего времени для увеличения заработка Мечтаете заработать больше на доставках? Секрет успешного курьера кроется не только в скорости и улыбке, но и в правильном выборе рабочих часов. Курьеры, работающие в пиковые часы, зарабатывают на 40-70% больше своих коллег, трудящихся в "мертвые" периоды. Какие часы золотые для курьера в 2025 году? Когда возникают всплески заказов? И как планировать свой график, чтобы каждый час приносил максимальную прибыль? Эта статья — ваша дорожная карта к высоким заработкам в мире доставки. 📱💰

Когда выгоднее работать курьером: секреты высокого дохода

Рынок доставки в 2025 году стал еще более гибким и предсказуемым благодаря аналитике больших данных. Курьеры, обладающие информацией о пиковых часах, получают очевидное преимущество в заработке. Согласно исследованию сервисов доставки, правильный выбор времени работы может увеличить доход курьера на 35-65% без увеличения числа рабочих часов.

Ключевые факторы, влияющие на загруженность и доходность смен:

Время суток: утро (7:00-10:00), обед (12:00-14:00), вечер (17:00-21:00)

День недели: будни VS выходные

Сезонность: летний спад, зимний подъем

Погодные условия: дождь и снег увеличивают число заказов на 22-47%

Праздничные дни: рост заказов на 50-120%

Аналитика 2025 года показывает, что самыми доходными днями для курьеров являются четверг, пятница и суббота. При этом в каждом дне есть свои золотые часы — промежутки времени, когда концентрация заказов максимальна.

Категория дня Утренний пик Обеденный пик Вечерний пик Потенциальный доход* Будни 7:30-9:30 12:00-14:00 18:00-21:00 4500-6000 ₽ Пятница 8:00-10:00 12:30-14:30 17:00-22:00 5500-7500 ₽ Выходные 10:00-12:00 13:00-15:00 18:00-22:00 6000-8000 ₽

При работе во все пиковые часы указанного дня

У опытных курьеров есть свои секреты: многие целенаправленно выбирают "сложные" смены — в дождь, снег или праздничные дни, когда не все готовы работать. За такие смены многие сервисы доставки предлагают повышенные коэффициенты оплаты (х1.5-х3), что существенно увеличивает итоговый заработок.

Максим Соколов, курьер с 5-летним стажем Когда я начинал работать курьером, то брал любые смены без разбора и часто уходил домой с небольшой суммой. Все изменилось, когда я начал вести учет и анализировать, в какие дни и в какие часы больше заказов. Мое личное открытие — пятница с 18:00 до 22:00. В это время я зарабатываю столько же, сколько за весь вторник. Особенно выгодно работать в плохую погоду — когда идет дождь, количество заказов вырастает примерно на 30%, а число желающих работать курьерами падает. Приложения автоматически повышают тарифы. В такие дни я могу заработать до 8000 рублей за вечер. Главное — быть готовым: непромокаемая одежда, внешний аккумулятор для смартфона и термосумка.

Утренний час пик: преимущества работы в начале дня

Утренние часы (7:00-10:00) для курьеров — это время стабильного потока заказов с офисными завтраками и кофе на вынос. В 2025 году на утренний сегмент приходится около 22% суточного объема доставок в будние дни.

Основные преимущества утренней смены:

Низкая конкуренция среди курьеров (на 30% меньше активных исполнителей)

Компактные заказы — напитки и небольшие завтраки

Доставки преимущественно в бизнес-центры и офисные здания с четкими адресами

Меньше проблем с парковкой и транспортом

Возможность комфортно завершить рабочий день к 15:00

Статистика показывает, что эффективность утренних доставок на 17% выше из-за меньшей дорожной загруженности и более короткого времени ожидания в кофейнях и ресторанах быстрого питания. Специальные утренние коэффициенты в приложениях могут добавлять до 40% к базовой ставке.

Для работы в утренние часы рекомендуется быть готовым к работе уже с 6:30, чтобы не пропустить первую волну заказов от корпоративных клиентов. Особенно ценятся надежные курьеры, которые могут гарантировать вовремя доставленный кофе для утренних совещаний.

Оптимальные локации для утренней работы:

Районы с высокой концентрацией бизнес-центров

Территории вблизи крупных транспортных узлов (метро, вокзалы)

Университетские кампусы (особенно в периоды сессий)

Интересно, что многие службы доставки отмечают "утренних" курьеров как самых надежных и дисциплинированных, что отражается на их рейтинге и доступе к премиальным заказам. 🌞

Обеденный бум заказов: лучшее время для курьеров

Период с 12:00 до 14:30 — это настоящее золотое время для курьеров, особенно в деловых районах. По данным аналитических платформ, на обеденный интервал приходится до 35% дневного объема заказов, что делает эти 2,5 часа наиболее продуктивными по количеству выполненных доставок.

Чем характеризуется обеденный пик:

Массовые заказы еды в офисы и бизнес-центры

Групповые заказы (один человек заказывает на весь отдел)

Высокая стоимость среднего чека — 1200-2500 рублей

Более высокие чаевые (на 45% выше, чем в другое время)

Географическая концентрация доставок (бизнес-районы)

Анна Черкасова, HR-специалист службы доставки В нашей компании мы всегда испытываем нехватку курьеров в обеденное время. Помню случай, когда популярный офисный центр "Маяк" заказал 62 обеда практически одномоментно — наши системы просто не справлялись с распределением заказов. Те курьеры, кто работал в тот день, выполнили по 8-10 доставок за два часа, что в три раза выше среднего показателя. Коэффициент в приложении автоматически поднялся до 2.8, а средний заработок курьера за эти два часа составил около 4000 рублей. С тех пор мы ввели специальные "обеденные контракты" — гарантированную оплату для курьеров, работающих только в эти пиковые часы. Такой подход позволил привлечь студентов и людей с основной работой, которые могут выделить только 2-3 часа в день.

Стратегия работы в обеденное время требует особого подхода. Опытные курьеры рекомендуют занимать позиции вблизи популярных ресторанов уже за 15-20 минут до начала пика. Эффективность работы зависит от умения планировать маршрут с учетом особенностей бизнес-районов.

День недели Пиковое время Средний заказ Доставок в час Потенциальный доход/час Понедельник 12:30-14:00 1350 ₽ 3-4 1800-2400 ₽ Вторник-четверг 12:00-14:30 1520 ₽ 4-5 2200-2800 ₽ Пятница 13:00-15:00 1850 ₽ 3-4 2400-3000 ₽

Интересная особенность обеденного пика — он смещается на более позднее время по мере приближения к концу недели. Если в понедельник пик наблюдается с 12:30, то в пятницу максимум заказов приходится на 13:30-14:30. Это связано с изменением рабочих привычек и более расслабленной атмосферой перед выходными.

Для максимизации дохода в обеденное время:

Используйте мультимодальную доставку — велосипед/самокат в хорошую погоду помогает избежать пробок

Отдавайте предпочтение заказам в знакомые бизнес-центры с быстрым доступом

Устанавливайте приоритет на групповые заказы с большим чаевым потенциалом

Заранее изучите схемы бизнес-центров для быстрой навигации внутри зданий

Вечерний пик доставок: максимальный заработок

Вечерний интервал с 17:00 до 22:00 — наиболее доходное время для курьеров. В 2025 году на этот период приходится до 45% суточных заказов и до 55% общей выручки. Причина проста: люди возвращаются с работы и предпочитают заказать ужин вместо готовки. 🌃

Вечерние доставки имеют ряд особенностей, значительно влияющих на доход курьера:

Увеличенный средний чек (на 30-45% выше, чем днем)

Более щедрые чаевые — до 15-20% от суммы заказа

Повышенные коэффициенты в приложениях (х1.5-х2.2)

Разнообразная география доставок (жилые районы)

Более высокая стоимость минуты работы курьера

Однако вечерние часы ставят перед курьерами и определенные вызовы: плотный трафик, сложности с парковкой, дополнительное время на поиск адресатов в жилых комплексах и необходимость работать при низком уровне освещения.

Наиболее выгодные периоды вечернего пика:

17:30-19:00 — "ранний ужин", когда заказывают те, кто рано возвращается с работы

— "ранний ужин", когда заказывают те, кто рано возвращается с работы 19:00-20:30 — время максимальной активности, пик всех пиков

— время максимальной активности, пик всех пиков 20:30-22:00 — "поздний ужин" и десерты, период пониженной конкуренции среди курьеров

Данные 2025 года показывают, что курьеры, работающие в вечерние часы, зарабатывают в среднем на 40-60% больше, чем их коллеги, выбирающие дневные смены. Особенно это заметно в пятницу и субботу вечером.

Для эффективной работы вечером важно:

Иметь хорошее светоотражающее снаряжение для безопасности

Использовать навигаторы с актуальными картами жилых комплексов

Иметь внешние аккумуляторы для подзарядки устройств

Правильно использовать термосумки для сохранения температуры блюд при длительной доставке

Интересный факт: вечером увеличивается доля заказов со специальными пожеланиями. Курьеры, умеющие профессионально и дружелюбно обрабатывать такие запросы, получают существенно более высокие чаевые — в среднем на 35-40% больше.

Выходные vs будни: какие дни приносят больше денег

Сравнение будних дней и выходных — постоянный предмет обсуждения среди курьеров. Данные 2025 года вносят ясность в этот вопрос, демонстрируя четкие различия между рабочей неделей и уикендом. 📊

Основные различия между буднями и выходными:

Параметр Будни Выходные Средний чек 1200-1500 ₽ 1800-2300 ₽ Пиковые часы 12:00-14:00, 18:00-20:00 11:00-15:00, 18:00-22:00 Типы заказов Бизнес-ланчи, ужины Семейные обеды, вечеринки Средний чаевой 8-10% 12-15% Конкуренция Высокая Средняя (больше заказов)

Выходные дни обеспечивают больший средний заработок за смену (на 20-35% выше), но имеют более растянутые пиковые часы и требуют более продолжительной работы для максимизации дохода. Будние дни характеризуются более короткими, но интенсивными пиками заказов.

Топ-3 самых выгодных дня для курьеров в 2025 году:

Пятница — комбинирует высокую интенсивность будних дней с размером чека выходного дня Суббота — максимальный средний чек и наибольшее количество "праздничных" заказов Четверг — "малая пятница", когда многие начинают праздновать окончание рабочей недели

Самым невыгодным днем для курьеров является понедельник, когда заказов на 15-25% меньше, чем в другие будние дни, а средний чек на 10-15% ниже.

Особые случаи, когда будни становятся выгоднее выходных:

Дождливые и снежные будние дни (рост заказов на 35-50%)

Праздничные будние дни

Дни крупных спортивных событий в будни

Периоды отчетности и дедлайнов в компаниях (много офисных заказов)

При планировании рабочего графика стоит учитывать не только день недели, но и сезонность. Летом выходные менее доходны из-за отъезда горожан за город, а зимой, напротив, выходные дни приносят максимальный доход за счет нежелания людей выходить на улицу в холодную погоду.

Стратегия опытных курьеров часто включает работу в пятницу вечером, субботу (полный день) и воскресенье до обеда, что обеспечивает максимальный доход за минимальное количество рабочих дней. При таком графике недельный заработок может достигать 35-45 тысяч рублей при 3-3,5 днях работы. 💰