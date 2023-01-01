Low-code и no-code платформы: что это и зачем они нужны

Для кого эта статья:

Специалисты в области информационных технологий и разработки программного обеспечения

Руководители и бизнес-аналитики, заинтересованные в ускорении бизнес-процессов

Люди, рассматривающие карьеру в программировании и использовании low-code/no-code технологий Мир разработки ПО переживает тихую революцию, о которой многие даже не догадываются. Помню, как 10 лет назад для создания простейшего бизнес-приложения требовалась команда разработчиков, месяцы работы и внушительный бюджет. Сегодня то же самое можно сделать за несколько дней, порой часов, без единой строчки кода. Low-code и no-code платформы меняют правила игры, демократизируя разработку и открывая двери для создания ПО тем, кто никогда не изучал программирование. Давайте разберемся, что скрывается за этой технологической трансформацией и как она может решить ваши бизнес-задачи 💻🚀

Что такое low-code и no-code платформы: базовые понятия

Low-code и no-code платформы — это инструменты разработки, позволяющие создавать приложения с минимальным количеством ручного программирования или вовсе без него. Вместо написания кода пользователи этих платформ работают с визуальными интерфейсами, где можно «собирать» приложения из готовых блоков, как из конструктора 🧩

Ключевое различие между ними заключается в степени программирования, необходимой для работы:

требуют базового понимания программирования. Они предлагают визуальные интерфейсы, но допускают ручное кодирование для более сложных задач. No-code платформы полностью исключают необходимость писать код. Они ориентированы на бизнес-пользователей без технических знаний и позволяют создавать приложения исключительно через визуальные интерфейсы.

Обе категории платформ используют концепцию "абстракции" — они скрывают сложную ИТ-инфраструктуру за простыми визуальными элементами, делая разработку доступной для широкого круга людей. В основе большинства таких решений лежат предварительно настроенные шаблоны, компоненты и интеграции, которые можно настраивать под конкретные бизнес-требования.

Характеристика Low-Code No-Code Целевая аудитория Разработчики, технически подкованные бизнес-аналитики Бизнес-пользователи без технического опыта Уровень настройки Высокий: возможность добавлять пользовательский код Ограниченный: только встроенные функции Сложность приложений От простых до сложных корпоративных систем Преимущественно простые и средней сложности Кривая обучения Средняя Низкая Возможность масштабирования Высокая Средняя или ограниченная

Исторически, появление этих платформ было ответом на несколько ключевых проблем традиционной разработки:

Дефицит квалифицированных разработчиков 👩‍💻

Высокая стоимость и длительность разработки ПО

Растущие потребности бизнеса в цифровизации процессов

Необходимость быстрого реагирования на изменения рынка

К 2025 году, согласно прогнозу Gartner, 70% новых корпоративных приложений будут разрабатываться с использованием low-code или no-code технологий. Это говорит не только о зрелости этих платформ, но и о их критической важности для бизнеса в ближайшем будущем.

Ключевые преимущества low-code платформ для разработки

Андрей Соколов, руководитель разработки В 2022 году наша команда столкнулась с кризисом: мы не успевали реализовать все запросы от бизнес-подразделений, очередь задач растянулась на год вперед. Некоторые руководители даже начали нанимать фрилансеров в обход ИТ-отдела, что создавало хаос и проблемы с безопасностью. Мы приняли решение внедрить low-code платформу для определенных типов проектов. Вначале были скептики, включая меня. Но первые же результаты поразили: приложение для автоматизации согласования договоров, на которое по нашим оценкам требовалось 2 месяца работы двух разработчиков, было создано бизнес-аналитиком при поддержке одного разработчика за 3 недели. За следующий год мы перенесли 40% новых запросов на low-code платформу. Это позволило основной команде сосредоточиться на стратегических проектах, а бизнес получил инструменты быстрее. Особенно эффективным оказался гибридный подход: архитектуру определяли опытные разработчики, а реализацию простых модулей делегировали бизнес-аналитикам на low-code платформе.

Low-code платформы предоставляют баланс между скоростью разработки и гибкостью, что делает их особенно привлекательными для ИТ-отделов компаний. Рассмотрим ключевые преимущества, которые они предлагают:

Ускорение процесса разработки : сокращение времени разработки на 50-90% по сравнению с традиционными методами

: сокращение времени разработки на 50-90% по сравнению с традиционными методами Снижение зависимости от редких и дорогих специалистов : расширение круга тех, кто может участвовать в создании приложений

: расширение круга тех, кто может участвовать в создании приложений Сокращение технического долга : автоматическая генерация кода снижает количество ошибок и упрощает поддержку

: автоматическая генерация кода снижает количество ошибок и упрощает поддержку Гибкость и возможность кастомизации : при необходимости можно добавлять пользовательский код

: при необходимости можно добавлять пользовательский код Более тесное сотрудничество между ИТ и бизнесом: визуальный интерфейс позволяет бизнес-пользователям лучше понимать технические аспекты проектов

Экономический эффект от внедрения low-code решений зачастую превосходит ожидания. По данным Forrester за 2023 год, компании, внедрившие low-code платформы, получают ROI в среднем в 368% в течение трех лет после внедрения. Это обусловлено не только экономией на разработке, но и ускорением вывода продуктов на рынок 📊

При этом low-code решения особенно эффективны для определенных типов проектов:

Тип приложения Эффективность low-code Преимущества Бизнес-процессы и рабочие потоки Очень высокая Наличие готовых шаблонов бизнес-процессов, интеграция с корпоративными системами Операционные системы Высокая Быстрая адаптация к изменениям бизнес-требований Клиентские порталы Средняя Быстрое прототипирование и получение обратной связи Мобильные приложения Средняя Разработка под несколько платформ одновременно Высоконагруженные системы Низкая Ограничения производительности и масштабируемости

Важно отметить, что low-code платформы не заменяют традиционную разработку полностью. Вместо этого они дополняют ее, позволяя компаниям использовать двухскоростной подход к ИТ: быстрая разработка для операционных потребностей через low-code и глубокая кастомизация для стратегических систем через традиционное программирование 🔄

Как no-code решения меняют бизнес-процессы компаний

No-code решения произвели настоящую демократизацию технологий, предоставив непрограммистам возможность создавать рабочие приложения. Это фундаментально меняет не только процесс разработки, но и всю организационную структуру компаний 🏢

Ключевые трансформации, которые происходят благодаря no-code платформам:

Появление "гражданских разработчиков" – сотрудников без ИТ-образования, создающих приложения для своих отделов

– сотрудников без ИТ-образования, создающих приложения для своих отделов Децентрализация ИТ-разработки – распределение технологических возможностей по всей организации

– распределение технологических возможностей по всей организации Сокращение "теневого ИТ" – бизнес-подразделения получают легитимный способ создания нужных им инструментов

– бизнес-подразделения получают легитимный способ создания нужных им инструментов Ускорение инноваций – идеи быстрее превращаются в работающие прототипы

– идеи быстрее превращаются в работающие прототипы Изменение роли ИТ-отдела – от исполнителя заявок к партнеру и поставщику платформы

Мария Ковалева, директор по маркетингу Три года назад наш небольшой маркетинговый отдел постоянно сталкивался с ограничениями. Нам требовались специализированные инструменты для аналитики кампаний, но запросы в ИТ-отдел рассматривались месяцами или вообще отклонялись из-за высокой загрузки разработчиков. Решение пришло неожиданно. Один из наших аналитиков предложил попробовать no-code платформу для создания собственного дашборда. Без программирования, с простым конструктором и визуальными инструментами, мы собрали первую версию за две недели: интегрировали данные из наших рекламных кабинетов, CRM и аналитики сайта. Успех был ошеломляющим. Встроенная аналитика позволила нам увидеть неэффективность 30% рекламных каналов. За первый месяц мы перераспределили бюджет и увеличили ROAS на 40%. Затем мы добавили автоматические уведомления о проблемах и модуль планирования контента. Наш опыт изменил подход компании к технологиям. Сейчас у нас существует практика "быстрых решений" на no-code платформах, а ИТ-отдел фокусируется на стратегических проектах. Каждое подразделение получило больше самостоятельности, а скорость реакции на рыночные изменения выросла втрое.

С точки зрения бизнес-процессов, внедрение no-code решений приводит к трем основным изменениям:

Оптимизация: Автоматизация рутинных задач, сокращение ручного труда и количества ошибок Интеграция: Устранение информационных силосов, объединение данных из разных источников Инновация: Возможность быстро тестировать новые идеи и внедрять изменения

Статистика показывает, что к 2025 году около 75% крупных предприятий будут использовать как минимум четыре различных инструмента low-code/no-code для создания приложений и автоматизации процессов. При этом компании, активно внедряющие такие решения, показывают на 35% более высокую скорость цифровой трансформации 📱

Вот какие типы бизнес-процессов чаще всего автоматизируются с помощью no-code платформ:

Управление заявками и запросами (от клиентов и сотрудников) Сбор и анализ данных для принятия решений Координация и контроль исполнения задач Создание клиентских порталов и личных кабинетов Автоматизация маркетинговых кампаний

Однако использование no-code решений требует системного подхода. Важно определить правильный баланс между свободой "гражданских разработчиков" и корпоративными стандартами. Многие организации создают центры передового опыта (Centers of Excellence) по no-code разработке, которые обеспечивают обучение, лучшие практики и управление безопасностью 🛡️

Популярные low-code платформы для разных задач

По мере роста рынка low-code и no-code решений появилось значительное разнообразие платформ, специализирующихся на различных задачах и отраслях. Выбор правильной платформы может существенно повлиять на успех ваших проектов. Рассмотрим наиболее востребованные решения в разных категориях 🔍

Универсальные low-code платформы для корпоративного применения:

Microsoft Power Platform – экосистема, включающая Power Apps (приложения), Power Automate (процессы) и Power BI (аналитика), тесно интегрированная с Microsoft 365

– экосистема, включающая Power Apps (приложения), Power Automate (процессы) и Power BI (аналитика), тесно интегрированная с Microsoft 365 Mendix – мощная платформа с профессиональными инструментами для разработки корпоративных приложений, поддержка микросервисной архитектуры

– мощная платформа с профессиональными инструментами для разработки корпоративных приложений, поддержка микросервисной архитектуры OutSystems – решение enterprise-уровня с акцентом на производительность и масштабируемость

– решение enterprise-уровня с акцентом на производительность и масштабируемость Appian – специализируется на автоматизации бизнес-процессов и рабочих потоков

Специализированные no-code платформы:

Bubble – для создания веб-приложений с нуля, популярен среди стартапов

– для создания веб-приложений с нуля, популярен среди стартапов Airtable – гибридное решение между базой данных и приложением для совместной работы

– гибридное решение между базой данных и приложением для совместной работы Webflow – для создания современных веб-сайтов без кодирования

– для создания современных веб-сайтов без кодирования Zapier – для интеграции между различными сервисами и автоматизации рабочих процессов

– для интеграции между различными сервисами и автоматизации рабочих процессов Adalo – ориентирован на создание мобильных приложений

Платформа Лучше всего подходит для Ограничения Стартовая стоимость (2025) Microsoft Power Apps Компаний, использующих экосистему Microsoft Сложности при интеграции с не-Microsoft системами $20/пользователь/месяц Mendix Крупных предприятий с потребностями в интеграции Высокий порог входа для неопытных пользователей $1,875/месяц за окружение Bubble Стартапов и MVP Ограничения производительности при высоких нагрузках $29/месяц Airtable Управления проектами и данными Не подходит для сложной логики приложений $20/пользователь/месяц Webflow Современных веб-сайтов с анимациями Ограничен веб-разработкой $16/месяц

При выборе платформы стоит учитывать ряд факторов:

Тип создаваемого приложения (веб, мобильное, внутрикорпоративное) Требуемые интеграции с существующими системами Уровень технической подготовки команды Масштабируемость и ожидаемая нагрузка Требования к безопасности и соответствию регуляторным нормам Бюджетные ограничения (стоимость может существенно различаться)

Интересно, что многие организации предпочитают использовать несколько платформ для различных задач. По данным исследования Gartner, к 2025 году средняя компания будет использовать до 6 различных low-code/no-code инструментов в зависимости от сценариев использования 🔄

Для достижения наилучших результатов рекомендуется начать с пилотных проектов на нескольких платформах. Такой подход позволит определить, какое решение лучше всего соответствует вашим потребностям до масштабных инвестиций в лицензии и обучение.

Будущее разработки: куда движется low-code индустрия

Low-code и no-code индустрия находится только в начале своего трансформационного пути. Аналитики прогнозируют, что к 2027 году мировой рынок этих технологий достигнет $65 миллиардов, демонстрируя среднегодовой темп роста более 25%. Но что действительно интересно, так это направления, в которых развиваются эти платформы 📈

Ключевые тренды, формирующие будущее low-code индустрии:

Интеграция с искусственным интеллектом : AI-ассистенты для создания приложений по текстовому описанию или даже голосовым командам

: AI-ассистенты для создания приложений по текстовому описанию или даже голосовым командам Развитие экосистем маркетплейсов : рост количества готовых компонентов и шаблонов от сообществ разработчиков

: рост количества готовых компонентов и шаблонов от сообществ разработчиков Специализация по отраслям : появление платформ, ориентированных на конкретные сектора (здравоохранение, финансы, логистика)

: появление платформ, ориентированных на конкретные сектора (здравоохранение, финансы, логистика) Гиперавтоматизация : объединение low-code с RPA, AI и аналитикой для комплексной автоматизации процессов

: объединение low-code с RPA, AI и аналитикой для комплексной автоматизации процессов Развитие "суперприложений": создание экосистем приложений для решения взаимосвязанных задач в рамках одной платформы

Особого внимания заслуживает интеграция с технологиями искусственного интеллекта. К 2025 году ожидается, что 60% low-code платформ будут использовать AI для анализа требований и генерации приложений на основе естественного языка. Это приближает нас к сценарию, когда создание базового приложения может быть таким же простым, как описание его функций в разговорной форме 🤖

С точки зрения организационных изменений, аналитики прогнозируют 4 ключевых сдвига:

Эволюция роли профессиональных разработчиков: от написания всего кода к созданию компонентов, шаблонов и наставничеству для "гражданских разработчиков" Появление новых специальностей: low-code архитекторы, консультанты по экосистемам no-code, специалисты по интеграции Трансформация ИТ-образования: включение low-code/no-code в учебные программы и сертификацию Формирование гибридных команд: объединение традиционных разработчиков и бизнес-специалистов с навыками low-code

При этом важно понимать, что несмотря на рост популярности low-code/no-code, традиционное программирование не исчезнет. Скорее, отрасль движется к модели "правильный инструмент для правильной задачи", где сложные, высоконагруженные или критичные системы по-прежнему будут требовать глубокого программирования, в то время как операционные и вспомогательные приложения будут создаваться без кода 🔧

Долгосрочный успех в этой области будет зависеть от того, насколько организации смогут построить эффективную стратегию использования low-code/no-code, включающую управление платформами, обучение персонала, обеспечение безопасности и интеграцию с существующими системами.