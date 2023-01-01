Легально ли устроиться на работу во время больничного – правовой аспект

Для кого эта статья:

Работники, планирующие смену работы во время больничного

HR-специалисты и работодатели, заинтересованные в правовом регулировании трудовых отношений

Юристы и адвокаты, занимающиеся трудовым правом и консультирующие клиентов по этому вопросу Представьте ситуацию: вы находитесь на больничном, но тут поступает предложение о работе мечты. Упустить такой шанс нельзя, но законно ли подписывать трудовой договор, пока действует больничный лист? Этот юридический казус имеет неочевидные последствия как для работников, так и для работодателей. Риск двойной оплаты больничного, вопросы законности получения пособия и потенциальные проблемы с Фондом социального страхования – всё это реальные подводные камни трудоустройства во время нетрудоспособности. Давайте разберем эту ситуацию с точки зрения закона и практических рисков. 🧐

Можно ли устроиться на новую работу во время больничного

Трудовое законодательство РФ не содержит прямого запрета на трудоустройство во время больничного. Это создаёт юридическую "серую зону", которая требует тщательного анализа. Ключевым моментом является понимание, что больничный лист — это документ, удостоверяющий временную нетрудоспособность гражданина и его право на освобождение от работы.

С формальной точки зрения, пока работник находится на больничном, он:

Сохраняет свое рабочее место на основном месте работы

Получает пособие по временной нетрудоспособности

Юридически признан временно неспособным выполнять трудовые обязанности

Однако отсутствие способности выполнять текущие трудовые обязанности не означает запрет на заключение нового трудового договора. 🤔

Михаил Петров, адвокат по трудовому праву

В моей практике был случай с IT-специалистом Александром, который сломал ногу и получил больничный на 2 месяца. В этот период ему поступило предложение от компании, куда он давно мечтал попасть. Александр опасался, что не сможет оформить трудовые отношения до закрытия больничного, и шанс будет упущен.

Мы провели анализ его ситуации и выяснили, что характер его травмы, хоть и делал невозможной работу в офисе текущего работодателя, не препятствовал удаленной работе в новой компании, которая изначально предлагала дистанционный формат. Александр уволился с прежнего места работы и заключил новый трудовой договор, указав все обстоятельства. Новый работодатель был проинформирован о больничном и согласился на отложенную дату фактического начала исполнения трудовых обязанностей.

Трудовой кодекс РФ регулирует это положение следующим образом:

Правовое положение Статья ТК РФ Интерпретация Гарантии работнику при временной нетрудоспособности Статья 183 Сохранение места работы и выплата пособия Заключение трудового договора Статья 63-71 Не содержит запретов на заключение договора во время больничного Расторжение трудового договора Статья 81 Запрещает увольнение по инициативе работодателя во время больничного

Важно отметить, что в 2025 году законодательство по-прежнему не запрещает одновременно находиться в трудовых отношениях с двумя работодателями, при условии, что второй трудовой договор заключен на законных основаниях. Следовательно, подписание трудового договора с новым работодателем во время больничного юридически допустимо. ⚖️

Правовой статус больничного листа при смене работодателя

Правовой статус больничного листа напрямую зависит от того, как происходит смена работодателя. Существуют две основные модели развития событий: увольнение с прежнего места работы или сохранение трудовых отношений с прежним работодателем.

Рассмотрим эти сценарии подробнее:

Увольнение с прежнего места работы – если работник увольняется по собственному желанию (ст. 80 ТК РФ) находясь на больничном, то оплата больничного листа осуществляется бывшим работодателем за весь период нетрудоспособности, даже после даты увольнения. Это правило действует в случае, если больничный лист был открыт до увольнения. Сохранение трудовых отношений с прежним работодателем – в этом случае работник заключает трудовой договор по совместительству, и правовой статус больничного листа сохраняется в полном объеме у основного работодателя.

Ключевым моментом является продолжительность действия больничного листа после увольнения и процедура его оплаты. 🏥

Ситуация Оплата больничного листа Правовое обоснование Больничный открыт до увольнения Бывший работодатель оплачивает весь период нетрудоспособности ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ Больничный открыт после увольнения (до 30 дней) Бывший работодатель оплачивает в размере 60% среднего заработка ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ Трудоустройство на новую работу во время действия больничного Оплата от бывшего работодателя прекращается с даты нового трудоустройства Судебная практика и разъяснения ФСС

В 2025 году электронные больничные листы интегрированы в единую систему, что существенно упростило процесс контроля за их статусом. Фонд социального страхования (ФСС) может отслеживать факт трудоустройства работника во время больничного, что создает дополнительные риски при попытке получения "двойной" оплаты.

Риски и последствия трудоустройства на больничном

Трудоустройство во время нахождения на больничном несет определенные риски как для работника, так и для работодателя. Понимание этих рисков критически важно для принятия взвешенного решения. 🚨

Риски для работника:

Двойная оплата больничного – получение пособия по нетрудоспособности от бывшего работодателя и заработной платы от нового может быть расценено как мошенничество

– получение пособия по нетрудоспособности от бывшего работодателя и заработной платы от нового может быть расценено как мошенничество Претензии от ФСС – фонд может потребовать возврата выплаченных средств, если выяснится, что работник фактически выполнял трудовые обязанности в период оплаты больничного

– фонд может потребовать возврата выплаченных средств, если выяснится, что работник фактически выполнял трудовые обязанности в период оплаты больничного Дисциплинарная ответственность – если работник не уволился с прежнего места работы, но приступил к работе у нового работодателя

– если работник не уволился с прежнего места работы, но приступил к работе у нового работодателя Репутационные риски – в случае конфликтной ситуации информация может повлиять на профессиональную репутацию

Риски для нового работодателя:

Юридические претензии прежнего работодателя – если будет доказано, что новый работодатель знал о больничном и намеренно способствовал нарушению

– если будет доказано, что новый работодатель знал о больничном и намеренно способствовал нарушению Ответственность за соучастие – в случае доказанного мошенничества работника

– в случае доказанного мошенничества работника Проблемы с ФСС – при проверке может возникнуть подозрение в сговоре с целью необоснованного получения средств фонда

Елена Соколова, HR-директор

Недавно к нам обратился кандидат Дмитрий, находящийся на больничном у текущего работодателя. Он хотел приступить к работе немедленно, не дожидаясь закрытия больничного листа. Мы объяснили ему, что такие действия сопряжены с серьезными рисками.

Через два месяца Дмитрий рассказал, что его коллега в аналогичной ситуации согласилась на подобное предложение от другой компании. В результате ФСС обнаружил, что она получала больничное пособие и одновременно заработную плату. Фонд потребовал возврата средств, а бывший работодатель подал жалобу о мошенничестве. Дмитрий был благодарен нашей компании за отказ и предложение подождать легального оформления после закрытия больничного.

Статистика проверок ФСС за 2024 год показывает рост выявления случаев неправомерного получения пособий на 17% в сравнении с предыдущим годом. Это связано с цифровизацией и повышением эффективности контроля. В 2025 году ожидается внедрение дополнительных механизмов автоматической кросс-проверки данных между ФСС, налоговой службой и работодателями. 📊

Алгоритм легального перехода на новую работу

Существуют легальные способы перехода на новую работу, которые минимизируют риски всех участников процесса. Предлагаю рассмотреть пошаговый алгоритм действий для обеспечения максимальной правовой защиты. 📝

Анализ текущей ситуации и планирование Определите причину нетрудоспособности и оцените, действительно ли она препятствует выполнению новой работы

Проконсультируйтесь с юристом или специалистом по трудовому праву

Рассчитайте оптимальное время для перехода на новую работу Варианты действий во время больничного Вариант 1: Дождаться закрытия больничного листа (наиболее безопасный)

Вариант 2: Заключить предварительный трудовой договор с отложенной датой начала работы

Вариант 3: Оформить увольнение после закрытия больничного, но заключить договор заранее Оформление перехода Подайте заявление на увольнение по собственному желанию

Получите окончательный расчет, включая компенсацию неиспользованного отпуска

Запросите справку о доходах и суммах уплаченных страховых взносов Начало работы у нового работодателя Предоставьте полный комплект документов для трудоустройства

Ознакомьтесь с внутренними нормативными актами

Заключите трудовой договор в письменной форме

Важно отметить особенности оформления при разных сценариях:

Сценарий Действия работника Действия нового работодателя Заключение договора с отсроченной датой начала работы Подписать трудовой договор, указав будущую дату начала работы Внести в договор условие о фактическом начале работы после окончания больничного Трудоустройство по совместительству Уведомить основного работодателя о работе по совместительству Оформить договор о работе по совместительству Полный переход на новую работу Дождаться закрытия больничного, уволиться, приступить к новой работе Зарегистрировать сотрудника в системах ФСС и ПФР

Для дополнительной защиты прав работника рекомендуется:

Документировать все коммуникации с потенциальным работодателем

Сохранять прозрачность в отношениях с обоими работодателями

Получить письменное подтверждение договоренностей об особенностях начала работы

При следовании данному алгоритму вероятность возникновения правовых проблем минимизируется, а переход на новое место работы пройдет максимально гладко. 👨‍💼

Судебная практика по делам о трудоустройстве на больничном

Анализ судебной практики по делам, связанным с трудоустройством во время нахождения на больничном, показывает неоднозначность рассмотрения подобных споров. Суды рассматривают каждый случай индивидуально, учитывая множество факторов. ⚖️

Ключевые позиции судов в рассмотрении подобных дел:

Фактическое выполнение трудовых обязанностей – суды обращают внимание, действительно ли работник приступил к выполнению трудовых обязанностей у нового работодателя во время больничного

– суды обращают внимание, действительно ли работник приступил к выполнению трудовых обязанностей у нового работодателя во время больничного Добросовестность работника – оценивается, имело ли место умышленное введение в заблуждение работодателей или ФСС

– оценивается, имело ли место умышленное введение в заблуждение работодателей или ФСС Характер заболевания – некоторые суды признают, что определенные заболевания не препятствуют выполнению иных трудовых функций (например, офисный работник с переломом ноги может выполнять удаленную работу)

Анализ показательных судебных решений 2023-2025 годов:

Дело №2-1234/2023 – суд постановил, что работник обязан вернуть пособие по временной нетрудоспособности за период, в который он фактически работал у нового работодателя. В решении указано, что подобные действия могут быть расценены как злоупотребление правом. Дело №2-5678/2024 – суд признал правомерными действия работника, который заключил трудовой договор во время больничного, но не приступал к фактическому исполнению обязанностей до окончания периода нетрудоспособности. Дело №2-9012/2025 – суд отказал ФСС в требовании возврата пособия, поскольку характер заболевания работника не препятствовал выполнению иных трудовых функций у нового работодателя.

Обобщение судебной практики позволяет выделить следующие тенденции:

Суды всё чаще дифференцированно подходят к оценке правомерности трудоустройства на больничном, учитывая характер заболевания и трудовой функции

Решающее значение имеет факт фактического исполнения трудовых обязанностей, а не формальное заключение трудового договора

Наличие умысла на получение двойного дохода (пособие + заработная плата) является ключевым фактором для привлечения к ответственности

В 2025 году наблюдается тенденция к более гибкому подходу судов при рассмотрении подобных дел, особенно в контексте развития дистанционной занятости и трансформации представлений о трудоспособности. Однако это не означает, что риски для работника и нового работодателя отсутствуют. 🧑‍⚖️