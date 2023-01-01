Как стать PHP-разработчиком: лучшие курсы, инструменты, проекты

Для кого эта статья:

Новички, желающие начать карьеру в веб-разработке

Студенты образовательных программ в области программирования и веб-разработки

Люди, рассматривающие возможность обучения PHP и создания веб-приложений Представьте: вы открываете вакансии веб-разработчиков и видите, что PHP фигурирует в требованиях снова и снова. Неудивительно — этот язык программирования стоит за 77,5% всех сайтов с известными серверными технологиями. От Facebook до Wikipedia, от WordPress до Drupal — PHP движет огромную часть интернета. Но как подступиться к изучению этого языка, если вы новичок? Какие курсы выбрать? С какими технологиями познакомиться сначала? Давайте разберемся, как проложить свой путь в PHP-разработке без лишних метаний и потери времени. 🚀

Почему стоит выбрать PHP: востребованность и перспективы

PHP — не просто очередной язык программирования. Это мощный инструмент, который используется для создания динамических веб-сайтов и приложений уже более 25 лет. Несмотря на появление множества новых технологий, PHP остается одним из столпов веб-разработки. 🏆

Рынок труда продолжает демонстрировать стабильный спрос на PHP-разработчиков. По данным исследования HH.ru за 2023 год, средняя зарплата PHP-разработчика в России составляет от 100 000 до 250 000 рублей в зависимости от опыта и квалификации. При этом количество вакансий стабильно держится на высоком уровне.

Показатель Значение Примечание Доля сайтов на PHP 77,5% Среди сайтов с известным серверным языком Средняя зарплата Junior 100 000 ₽ В крупных городах России Средняя зарплата Middle 180 000 ₽ С опытом от 2 лет Средняя зарплата Senior 250 000+ ₽ С опытом от 4 лет Количество вакансий 4000+ На российском рынке

Что делает PHP особенно привлекательным для новичков?

Низкий порог входа — синтаксис PHP относительно прост для понимания

— синтаксис PHP относительно прост для понимания Обширная документация — официальный мануал переведен на множество языков

— официальный мануал переведен на множество языков Огромное сообщество — всегда можно найти ответ на свой вопрос

— всегда можно найти ответ на свой вопрос Универсальность — PHP подходит как для небольших проектов, так и для крупных корпоративных решений

— PHP подходит как для небольших проектов, так и для крупных корпоративных решений Зрелость экосистемы — множество фреймворков, библиотек и инструментов для эффективной разработки

Игорь Петров, Senior PHP Developer Когда я решил войти в мир программирования семь лет назад, я сделал ставку на PHP — и ни разу не пожалел. Начинал с простых сайтов на WordPress, а сейчас руковожу командой, разрабатывающей высоконагруженную систему для финтех-компании. PHP часто незаслуженно критикуют, но на практике это мощный язык, который развивается с каждой версией. Ключевой момент моего пути — я не зацикливался только на синтаксисе. Параллельно осваивал архитектурные паттерны, системы контроля версий, автоматизацию тестирования. Сегодня PHP-разработчик — это не просто кодер, а инженер, способный создавать сложные системы. И зарплаты хороших специалистов вполне конкурентоспособны с разработчиками на других языках.

PHP активно развивается. Последние версии языка (PHP 8.x) демонстрируют значительные улучшения производительности и предлагают современные возможности, такие как типизация, атрибуты, JIT-компиляция. Это означает, что язык остается актуальным и адаптируется к современным требованиям веб-разработки.

Необходимые знания перед изучением лучших курсов по PHP

Прежде чем погрузиться в изучение PHP, стоит убедиться, что у вас есть определенный фундамент знаний. Это не только ускорит процесс обучения, но и сделает его более эффективным. 🧠

Базовые технологии, которые стоит освоить перед PHP:

HTML и CSS — фундаментальные технологии для любого веб-разработчика

— фундаментальные технологии для любого веб-разработчика Основы JavaScript — для понимания клиентской части веб-разработки

— для понимания клиентской части веб-разработки Базовые концепции программирования — переменные, условия, циклы, функции

— переменные, условия, циклы, функции Основы работы с базами данных — SQL запросы, реляционные модели

— SQL запросы, реляционные модели Базовые понятия о клиент-серверной архитектуре — как работает веб

Не обязательно становиться экспертом в каждой из этих областей, но общее понимание этих технологий существенно облегчит вам путь освоения PHP.

Технология Минимально необходимый уровень Рекомендуемые ресурсы для изучения HTML/CSS Создание базовой структуры страницы, стилизация элементов HTML Academy, freeCodeCamp JavaScript Основные конструкции языка, манипуляции с DOM MDN Web Docs, learn.javascript.ru SQL Базовые запросы SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE W3Schools SQL Tutorial, SQLZoo Git Базовые команды для работы с репозиторием Git-scm.com, GitHub Guides Концепции ООП Понимание классов, объектов, наследования refactoring.guru, учебники по ООП

Важно также настроить рабочее окружение разработчика:

Установить локальный сервер (XAMPP, MAMP, OpenServer) Настроить IDE или редактор кода (PhpStorm, Visual Studio Code, Sublime Text) Установить системы контроля версий (Git) Ознакомиться с инструментами для работы с базами данных (phpMyAdmin, MySQL Workbench)

Эти инструменты станут вашими ежедневными помощниками в разработке на PHP, поэтому важно научиться эффективно с ними работать.

Топ-5 онлайн-платформ для обучения PHP с нуля

Сегодня доступно множество онлайн-платформ для изучения PHP. Но не все курсы одинаково эффективны. Я проанализировал десятки ресурсов и выбрал пять лучших платформ, которые предлагают структурированный подход к обучению PHP с нуля. 🎓

Udemy — Платформа предлагает широкий выбор курсов по PHP разного уровня сложности. Популярные курсы: "PHP для начинающих", "PHP и MySQL для новичков" Брэда Траверси, "Полный курс по PHP 8" Эдвина Диаза. Преимущества: доступные цены, возможность учиться в своем темпе, пожизненный доступ к материалам. Codecademy — Интерактивная платформа с практическим подходом к обучению. Курс "Learn PHP" покрывает все основы языка и включает множество практических заданий. Преимущества: интерактивная среда разработки прямо в браузере, четкая структура материала, возможность сразу применять полученные знания. Coursera — Предлагает академические курсы от ведущих университетов и компаний. Курс "Web Applications for Everybody" от Мичиганского университета включает основательное изучение PHP и MySQL. Преимущества: высокое качество материала, сертификаты от престижных учебных заведений, глубокое понимание принципов работы. Hexlet — Российская образовательная платформа с сильным уклоном в практику программирования. Профессия "PHP-программист" включает несколько взаимосвязанных курсов. Преимущества: акцент на правильных практиках программирования, код-ревью от наставников, сильное сообщество студентов. Laracasts — Хотя платформа ориентирована на Laravel (фреймворк PHP), там есть отличные курсы по основам PHP. "The PHP Practitioner" — идеальный курс для начинающих. Преимущества: высококачественные видеоуроки, фокус на современных подходах к разработке, обширная библиотека материалов по экосистеме PHP.

При выборе курса обратите внимание на следующие критерии:

Дата обновления материалов — PHP активно развивается, важно учиться на актуальных версиях

Отзывы учеников — реальные истории успеха говорят о качестве курса

Соотношение теории и практики — лучшие курсы предлагают много практических заданий

Поддержка преподавателей — возможность задать вопрос и получить ответ

Охват материала — от базового синтаксиса до современных фреймворков и паттернов проектирования

Бесплатные ресурсы, чтобы подтянуть знания по PHP

Не всегда есть возможность или необходимость инвестировать в платные курсы, особенно на начальном этапе. Хорошая новость: существует множество качественных бесплатных ресурсов, которые помогут вам подтянуть знания по PHP. 💸

Анна Ковалева, PHP-разработчик Я начала изучать PHP три года назад, когда поняла, что мои навыки верстки HTML/CSS недостаточны для создания полноценных веб-приложений. Мой бюджет был ограничен, поэтому я решила использовать бесплатные ресурсы. Начала с официальной документации PHP — она удивительно подробная и понятная. Затем нашла несколько YouTube-каналов с туториалами по PHP. Закрепляла знания на практических задачах с w3schools и Codecademy. Ключевым моментом было присоединение к сообществу разработчиков на GitHub и Stack Overflow. Я начала с простых проектов — создала блог на чистом PHP, затем освоила Laravel. Бесплатные ресурсы дали мне достаточно знаний, чтобы получить первую работу PHP-разработчиком в небольшой студии. Сейчас я работаю в компании, разрабатывающей CRM-системы, и продолжаю учиться, используя как платные курсы, так и бесплатные ресурсы.

Вот список наиболее полезных бесплатных ресурсов для изучения PHP:

Официальная документация PHP (php.net) — Исчерпывающий источник информации обо всех функциях и возможностях языка, с примерами кода и комментариями сообщества

— Исчерпывающий источник информации обо всех функциях и возможностях языка, с примерами кода и комментариями сообщества W3Schools PHP Tutorial — Интерактивный учебник с простыми объяснениями и возможностью тестировать код прямо в браузере

— Интерактивный учебник с простыми объяснениями и возможностью тестировать код прямо в браузере PHP The Right Way — Сборник лучших практик, стандартов и ссылок на авторитетные ресурсы по PHP

— Сборник лучших практик, стандартов и ссылок на авторитетные ресурсы по PHP freeCodeCamp — Предлагает курсы по веб-разработке, включая уроки по PHP

— Предлагает курсы по веб-разработке, включая уроки по PHP YouTube-каналы — Traversy Media, The Net Ninja, Programming with Mosh предлагают качественные видеоуроки по PHP

— Traversy Media, The Net Ninja, Programming with Mosh предлагают качественные видеоуроки по PHP GitHub-репозитории — Учебные материалы и примеры кода от сообщества разработчиков

— Учебные материалы и примеры кода от сообщества разработчиков MDN Web Docs — Хотя в основном посвящен веб-технологиям, содержит полезные материалы по серверному программированию

Для практики кодирования и закрепления знаний используйте:

Codecademy — Предлагает базовый курс по PHP бесплатно

— Предлагает базовый курс по PHP бесплатно HackerRank — Платформа с задачами разной сложности по программированию, включая PHP

— Платформа с задачами разной сложности по программированию, включая PHP Codewars — Коллекция алгоритмических задач, которые можно решать на PHP

— Коллекция алгоритмических задач, которые можно решать на PHP Exercism.io — Платформа с практическими упражнениями и наставничеством

Также обратите внимание на специализированные сообщества, где можно получить поддержку и ответы на вопросы:

Stack Overflow — Крупнейший ресурс вопросов и ответов по программированию

— Крупнейший ресурс вопросов и ответов по программированию Reddit (r/PHP, r/PHPhelp) — Активные сообщества разработчиков

— Активные сообщества разработчиков DEV Community — Платформа для публикации статей и обсуждения технологий

— Платформа для публикации статей и обсуждения технологий Telegram-каналы и чаты — Множество групп, посвященных PHP и веб-разработке

Практические проекты для закрепления обучения PHP

Теория без практики — лишь половина успеха. Чтобы по-настоящему освоить PHP, необходимо применять полученные знания в реальных проектах. Это не только закрепит навыки, но и пополнит ваше портфолио, что критически важно при поиске работы. 🛠️

Я составил список проектов разной сложности, которые помогут вам пройти путь от новичка до уверенного PHP-разработчика:

Уровень сложности Проект Навыки, которые вы приобретете Начальный Персональный блог Базовый CRUD, работа с формами, основы MySQL Начальный Контактная форма с валидацией Обработка пользовательского ввода, отправка email, безопасность Средний Система управления задачами (ToDo) Авторизация, сессии, AJAX, RESTful API Средний Форум или доска обсуждений Сложные структуры данных, работа с файлами, безопасность Продвинутый E-commerce платформа Сложная бизнес-логика, корзина, платежные системы, SEO Продвинутый Социальная сеть или сервис знакомств Масштабируемая архитектура, WebSockets, Redis, очереди

Для каждого проекта рекомендую следовать этим шагам:

Планирование: Определите функциональные требования, спроектируйте структуру базы данных, создайте прототипы интерфейса Разработка по частям: Разделите проект на модули и реализуйте их последовательно Тестирование: Проверяйте функциональность после реализации каждого модуля Рефакторинг: Улучшайте код, делайте его более читаемым и эффективным Документирование: Ведите документацию проекта, это поможет вам в будущем

Важные аспекты, на которые стоит обратить внимание при работе над проектами:

Безопасность: Изучите и применяйте лучшие практики защиты от SQL-инъекций, XSS-атак, CSRF

Изучите и применяйте лучшие практики защиты от SQL-инъекций, XSS-атак, CSRF Производительность: Оптимизируйте запросы к базе данных, используйте кэширование

Оптимизируйте запросы к базе данных, используйте кэширование Современный код: Применяйте ООП, паттерны проектирования, следуйте стандартам PSR

Применяйте ООП, паттерны проектирования, следуйте стандартам PSR Контроль версий: Используйте Git для отслеживания изменений в проекте

Используйте Git для отслеживания изменений в проекте Автоматизация: Ознакомьтесь с инструментами для автоматического тестирования (PHPUnit) и развертывания

По мере роста ваших навыков, рекомендую переходить к использованию фреймворков:

Laravel — Наиболее популярный PHP-фреймворк с элегантным синтаксисом и мощными возможностями

— Наиболее популярный PHP-фреймворк с элегантным синтаксисом и мощными возможностями Symfony — Модульный фреймворк, используемый для создания масштабируемых проектов

— Модульный фреймворк, используемый для создания масштабируемых проектов CodeIgniter — Легковесный фреймворк с минималистичным подходом

— Легковесный фреймворк с минималистичным подходом Yii — Высокопроизводительный фреймворк для создания веб-приложений

Каждый проект — это возможность не только закрепить знания, но и столкнуться с реальными проблемами, которые возникают в процессе разработки. Решение этих проблем даст вам бесценный опыт, который невозможно получить, просто изучая теорию.

PHP остается мощным и востребованным языком для веб-разработки, несмотря на появление новых технологий. Начав с базовых знаний, последовательно двигаясь от простых проектов к сложным, используя как платные курсы, так и бесплатные ресурсы — вы можете стать квалифицированным PHP-разработчиком. Главное — практика, постоянное обучение и участие в сообществе. Первый шаг — это выбор подходящего курса и создание своего первого проекта. Не откладывайте, начните сегодня!

