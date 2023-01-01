Лучшие курсы Visual Basic: обучение от новичка до профессионала

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в программировании, желающие изучить Visual Basic

Опытные разработчики, ищущие курсы для повышения квалификации

Специалисты, заинтересованные в автоматизации и поддержке систем на VB/VBA Решили освоить Visual Basic, но тонете в бесконечном море курсов и предложений? Понимаю ваше замешательство. Язык, который многие считают устаревшим, по-прежнему остается незаменимым инструментом в арсенале программистов, особенно в сфере работы с приложениями Microsoft. Путь к изучению Visual Basic может быть запутанным, но с правильным подходом он становится увлекательным и продуктивным. Давайте разберемся, какие курсы действительно стоят вашего времени и как выбрать оптимальный вариант для вашего уровня и целей! 🚀

Что такое Visual Basic и почему стоит его изучать

Visual Basic (VB) — это событийно-ориентированный язык программирования и среда разработки от Microsoft. Он был создан для упрощения процесса создания приложений для Windows и до сих пор широко используется в корпоративной среде, несмотря на появление более современных альтернатив.

Существует несколько ключевых версий Visual Basic:

Classic Visual Basic (VB6 и ранее) — хотя официально не поддерживается с 2008 года, огромное количество существующих систем все еще работают на нем

VB.NET — современная инкарнация языка, часть экосистемы .NET Framework

VBA (Visual Basic for Applications) — встроенный язык макросов в приложениях Microsoft Office

Почему же стоит тратить время на изучение Visual Basic в 2023 году? Причин несколько:

Причина Пояснение Корпоративное наследие Тысячи предприятий используют системы на VB6 и VBA, которые требуют поддержки и модернизации Автоматизация офисных задач VBA остается непревзойденным инструментом для автоматизации в Excel, Word и других продуктах Office Низкий порог входа Синтаксис, близкий к английскому языку, делает VB идеальным первым языком программирования Интеграция с .NET VB.NET имеет доступ ко всем мощным возможностям платформы .NET Востребованность специалистов Из-за сокращения количества VB-разработчиков специалисты с этими навыками ценятся на вес золота

Михаил Сергеев, руководитель отдела разработки

Я никогда не планировал становиться VB-специалистом. В университете я изучал C++ и Java, а на Visual Basic смотрел свысока. Но моя первая работа в банке перевернула все с ног на голову. Оказалось, что вся их критически важная инфраструктура работала на VB6 и VBA-макросах. "Нам нужен кто-то, кто сможет поддерживать существующие системы и постепенно модернизировать их," — сказал мне тогда начальник IT-отдела. Я решил принять вызов. За три месяца интенсивного обучения по онлайн-курсам и с помощью книг я освоил VB достаточно, чтобы начать работу. Через год я уже руководил миграцией критически важных систем с VB6 на VB.NET. Что меня поразило — это насколько высоко ценятся хорошие VB-разработчики. Я получал предложения о работе с зарплатой выше, чем у моих друзей, работающих с модными языками. Причина проста: специалистов по VB становится все меньше, а системы остаются и требуют обслуживания.

Необходимо также отметить, что знание Visual Basic открывает двери к пониманию других языков программирования, особенно в экосистеме Microsoft. Освоив VB, вы получите прочную основу для изучения C#, F# и других современных языков.

Обзор популярных курсов по Visual Basic для новичков

Для тех, кто только начинает свой путь в программировании на Visual Basic, существует множество курсов различного формата и интенсивности. Рассмотрим наиболее эффективные и популярные варианты для новичков. 🔍

Название курса Формат Продолжительность Стоимость Особенности Microsoft Virtual Academy Видеокурс 25 часов Бесплатно Официальные материалы от Microsoft, сертификация Udemy "VB.NET для начинающих" Видеокурс + практика 36 часов от 1500 ₽ Более 50 практических заданий, пожизненный доступ Coursera "Visual Basic Essential Training" Интерактивный 4 недели Бесплатно (сертификат платно) Академический подход, возможность получения кредитов в университетах Профессиональный курс VBA Онлайн с преподавателем 2 месяца от 15000 ₽ Фокус на автоматизации в Excel, проверка домашних заданий Stepik "VB.NET с нуля" Интерактивный Самостоятельно Бесплатно Русскоязычный интерфейс, активное сообщество

При выборе курса для начинающих стоит обратить внимание на следующие аспекты:

Актуальность материалов — Visual Basic эволюционирует, и важно изучать современные практики

Наличие практических заданий — теория без практики малоэффективна

Поддержка от преподавателя или сообщества — возможность задать вопрос крайне важна для новичка

Наличие форума или чата с другими студентами — обмен опытом ускоряет обучение

Возможность получения сертификата — может быть полезно для резюме

Для полных новичков в программировании рекомендуется начать с курсов, которые не предполагают предварительных знаний и постепенно вводят в основы программирования. Большинство платформ предлагают бесплатные пробные уроки, которые помогут определить, подходит ли вам формат конкретного курса.

Если вы уже имеете опыт программирования на других языках, то можете выбрать курсы, фокусирующиеся на особенностях именно Visual Basic, пропуская базовые концепции программирования, которые универсальны для всех языков.

Продвинутые курсы Visual Basic для профессионалов

Для программистов с опытом, стремящихся углубить свои знания в Visual Basic или перейти на более высокий уровень владения языком, существуют специализированные курсы повышения квалификации. Эти программы фокусируются на продвинутых техниках, оптимизации кода и интеграции с другими технологиями. 🛠️

Елена Крылова, ведущий разработчик

После 8 лет работы с VB.NET я столкнулась с проблемой, которая едва не стоила мне карьеры. Наша компания приобрела стартап с инновационной технологией на C#, и меня назначили интегрировать их код с нашей основной системой на VB.NET. Казалось бы, оба языка работают на платформе .NET, что сложного? Но я быстро поняла, что мои знания VB.NET поверхностны. Я писала код, который работал, но не понимала многих нюансов языка и платформы. Решение пришло неожиданно — трехмесячный интенсив по продвинутому VB.NET с упором на взаимодействие с C#. Курс был дорогим и требовал 20 часов в неделю помимо основной работы, но я решилась. То, что я узнала, перевернуло мое представление о возможностях VB.NET. Оказалось, я использовала лишь 30% функционала языка. После курса я не только успешно завершила интеграцию, но и оптимизировала нашу основную систему, сократив время выполнения критических операций на 40%. Сейчас я веду команду разработчиков, и первое, что я говорю новым сотрудникам: "Никогда не останавливайтесь на базовых знаниях языка, копайте глубже".

Продвинутые курсы по Visual Basic обычно охватывают следующие темы:

Архитектурные паттерны в VB.NET (MVVM, MVP, MVC)

Асинхронное программирование и многопоточность

Оптимизация производительности и управление памятью

Интеграция с другими технологиями (.NET Core, ASP.NET, Azure)

Рефакторинг и модернизация устаревшего кода VB6

Продвинутые техники отладки и профилирования

Безопасность и защита данных в приложениях VB

Наиболее популярные продвинутые курсы включают:

Advanced VB.NET Programming — интенсивный онлайн-курс с фокусом на практические аспекты разработки крупных систем

— интенсивный онлайн-курс с фокусом на практические аспекты разработки крупных систем Enterprise VBA Development — специализированный курс для разработчиков, работающих с корпоративными системами на базе Office

— специализированный курс для разработчиков, работающих с корпоративными системами на базе Office VB.NET to Azure: Cloud-Native Applications — курс по переносу и разработке облачных приложений на VB.NET

— курс по переносу и разработке облачных приложений на VB.NET Modernizing Legacy VB Applications — программа для специалистов, занимающихся миграцией старых систем на современные платформы

Важной особенностью продвинутых курсов является их практическая направленность. Многие из них построены вокруг реальных проектов или симуляций корпоративных задач. Некоторые программы также включают менторство от опытных разработчиков, что особенно ценно для решения сложных задач.

Стоимость таких курсов обычно выше, чем у программ для начинающих, но и отдача от них соответствующая. Инвестиция в продвинутое обучение может окупиться уже в ближайшем проекте за счет использования более эффективных методов разработки.

Как выбрать подходящий курс обучения Visual Basic

Выбор оптимального курса по Visual Basic — задача, требующая взвешенного подхода. Чтобы ваше обучение было максимально эффективным, важно учитывать несколько ключевых факторов при принятии решения. 🧠

1. Определите свои цели обучения

Прежде всего, честно ответьте себе на вопрос: зачем вам нужен Visual Basic?

Для развития карьеры в программировании

Для автоматизации рабочих процессов (особенно в Microsoft Office)

Для поддержки существующих систем на предприятии

Для расширения кругозора в области IT

От ваших целей напрямую зависит выбор курса. Например, если вам нужен VBA для автоматизации Excel, нет смысла проходить общий курс по VB.NET.

2. Оцените свой текущий уровень знаний

Будьте объективны в оценке своих навыков:

Новичок в программировании — нужен курс с объяснением базовых концепций

Опыт в других языках — можно выбрать курс со средним порогом входа

Базовые знания VB — ищите курсы промежуточного или продвинутого уровня

Профессиональный разработчик — специализированные курсы по конкретным аспектам

3. Сравните форматы обучения

Каждый формат имеет свои преимущества и недостатки:

Самостоятельное обучение по книгам и документации — максимальная гибкость, но требует самодисциплины

Видеокурсы — удобны для визуального восприятия, можно учиться в своем темпе

Интерактивные онлайн-курсы — включают практические задания с автоматической проверкой

Курсы с преподавателем — обеспечивают обратную связь и возможность задать вопросы

Буткемпы и интенсивы — погружение в материал за короткий срок

4. Проверьте актуальность и репутацию курса

Поскольку технологии развиваются быстро, важно выбирать актуальные материалы:

Проверьте дату последнего обновления курса

Изучите отзывы и рейтинги от выпускников

Исследуйте профессиональный опыт преподавателей

Посмотрите примеры проектов, которые создают студенты в процессе обучения

5. Учитывайте соотношение цены и качества

Стоимость курса не всегда отражает его качество:

Бесплатные ресурсы часто содержат достаточно информации для начала

Платные курсы обычно предлагают структурированный подход и поддержку

Корпоративные курсы могут быть дорогими, но включают специализированные знания

6. Изучите программу курса

Детальный анализ программы поможет понять, соответствует ли курс вашим ожиданиям:

Охватывает ли курс все необходимые вам темы?

Сколько времени уделяется практике?

Включает ли курс работу над реальными проектами?

Предусмотрены ли сертификация или тестирование?

При выборе курса обучения Visual Basic важно помнить, что самый эффективный путь — это сочетание структурированного обучения с практикой на реальных задачах. Даже самый лучший курс не принесет пользы без вашего активного участия и применения полученных знаний.

Перспективы после прохождения курсов программирования

Завершение курсов по Visual Basic открывает перед вами множество профессиональных возможностей и путей для дальнейшего развития. Рассмотрим, какие перспективы ждут выпускников таких программ и как максимально эффективно использовать полученные навыки. 📈

Карьерные возможности с Visual Basic

Вопреки распространенному мнению, специалисты по Visual Basic по-прежнему востребованы на рынке труда, особенно в определенных нишах:

Разработчик корпоративного ПО — многие компании используют системы на VB.NET

Специалист по миграции и модернизации — перевод систем с VB6 на современные платформы

Аналитик данных с навыками VBA — автоматизация анализа в Excel

Разработчик офисных решений — создание надстроек и интеграций для продуктов Microsoft Office

Технический консультант — поддержка существующих систем на Visual Basic

Финансовые перспективы

Должность Средняя зарплата (₽) Требуемый опыт Примечания Junior VB.NET Developer 70 000 – 110 000 0-1 год Начальная позиция с перспективой роста Middle VB.NET Developer 120 000 – 180 000 2-3 года Устойчивый спрос в корпоративном секторе Senior VB.NET Developer 180 000 – 250 000 4+ лет Высокая востребованность из-за дефицита специалистов VBA Developer/Analyst 90 000 – 170 000 1-3 года Особенно ценен в финансовом секторе Legacy Systems Consultant 160 000 – 300 000 5+ лет Редкая специализация с премиальной оплатой

Пути дальнейшего развития

После освоения Visual Basic вы можете выбрать различные направления для профессионального роста:

Углубление в экосистему .NET — изучение C#, ASP.NET, Entity Framework

— изучение C#, ASP.NET, Entity Framework Расширение в сторону современных технологий — .NET Core, Xamarin, Azure

— .NET Core, Xamarin, Azure Специализация на интеграциях — связывание Visual Basic систем с другими технологиями

— связывание Visual Basic систем с другими технологиями Переход в архитектуру ПО — проектирование комплексных систем с использованием различных технологий

— проектирование комплексных систем с использованием различных технологий Обучение и консалтинг — помощь другим в освоении Visual Basic и миграции систем

Практические шаги после завершения курса

Чтобы максимизировать отдачу от полученных знаний, рекомендуется:

Создать портфолио проектов на GitHub или аналогичной платформе Участвовать в форумах и сообществах разработчиков Visual Basic Внедрить полученные навыки в текущей работе, автоматизируя рутинные задачи Найти ментора среди опытных разработчиков для дальнейшего роста Регулярно изучать новые возможности языка и связанные технологии

Важно понимать, что Visual Basic, особенно VB.NET, является полноценным языком программирования с широкими возможностями. Несмотря на то, что он не столь популярен в стартапах и новых проектах, его знание может стать вашим конкурентным преимуществом в корпоративной среде, где исторически сложилось широкое использование технологий Microsoft.

Путь освоения Visual Basic — это не просто изучение синтаксиса языка, а приобретение мышления программиста и понимания принципов разработки. Полученные навыки выходят далеко за рамки конкретного языка. Они формируют фундамент для дальнейшего профессионального роста в мире технологий. Независимо от выбранного курса, ключом к успеху остается ваша настойчивость, практика и любопытство. Помните, что в программировании важен не только конечный результат, но и процесс непрерывного обучения и совершенствования своих навыков.

