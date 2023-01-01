Путь в мир PLC: как освоить программирование контроллеров с нуля#Разное
Для кого эта статья:
- Специалисты и инженеры в области автоматизации и промышленного производства
- Студенты технических вузов и выпускники, интересующиеся карьерой в автоматизации
Люди, желающие повысить свою квалификацию или сменить профессию в сфере программирования PLC
Мир автоматизации производства невозможно представить без программируемых логических контроллеров (PLC). Эти компактные промышленные компьютеры управляют всем — от конвейерных линий до нефтеперерабатывающих заводов, формируя фундамент Индустрии 4.0. Спрос на специалистов, владеющих навыками программирования PLC, растёт экспоненциально, а зарплаты исчисляются шестизначными суммами. Однако ландшафт образовательных программ настолько разнообразен, что без проводника легко потеряться. Этот гид поможет вам проложить свой путь в мире программирования контроллеров — от выбора первого курса до получения престижной международной сертификации. 🔧🧠
Что такое PLC и почему стоит освоить их программирование
Программируемый логический контроллер (PLC) — это специализированный промышленный компьютер, предназначенный для управления автоматизированными процессами в режиме реального времени. В отличие от обычных компьютеров, PLC разработаны для работы в жёстких промышленных условиях: они устойчивы к вибрациям, экстремальным температурам, электромагнитным помехам и другим неблагоприятным факторам производственной среды.
Архитектура PLC состоит из нескольких ключевых компонентов:
- Центральный процессор (CPU) — мозг системы, выполняющий программу управления
- Модули ввода/вывода — обеспечивают взаимодействие с датчиками и исполнительными механизмами
- Память — хранит программу и оперативные данные
- Коммуникационные интерфейсы — позволяют контроллеру взаимодействовать с другими устройствами
- Источник питания — обеспечивает стабильное электропитание системы
Программирование PLC выполняется с использованием специализированных языков, определённых стандартом IEC 61131-3. Этот стандарт включает пять языков программирования:
|Язык
|Тип
|Особенности
|Применение
|Ladder Diagram (LD)
|Графический
|Напоминает релейно-контактные схемы
|Дискретное управление, простая логика
|Function Block Diagram (FBD)
|Графический
|Основан на функциональных блоках
|Непрерывные процессы, сложные алгоритмы
|Structured Text (ST)
|Текстовый
|Похож на Pascal/C
|Сложные вычисления, обработка данных
|Instruction List (IL)
|Текстовый
|Напоминает ассемблер
|Оптимизация кода, низкоуровневое программирование
|Sequential Function Chart (SFC)
|Графический
|Описывает последовательность состояний
|Пошаговые процессы, машины состояний
Почему стоит инвестировать время в изучение программирования PLC? Причин несколько:
- Стабильный спрос: Промышленная автоматизация — это направление, которое продолжает расширяться, причём большинство процессов автоматизации опираются на технологию PLC
- Высокая оплата труда: Специалисты по программированию PLC входят в число самых высокооплачиваемых инженерных профессий
- Разнообразие отраслей: Навыки программирования PLC востребованы практически во всех производственных секторах — от пищевой промышленности до нефтегазовой отрасли
- Глобальные перспективы: Технологии PLC универсальны во всём мире, что открывает возможности для международной карьеры
- Путь к Индустрии 4.0: PLC становятся ключевыми компонентами в развитии интеллектуальных производственных систем и промышленного интернета вещей (IIoT)
Александр Петров, ведущий инженер по автоматизации
Семь лет назад я был рядовым электриком на химическом заводе. Когда руководство решило модернизировать производственную линию, внедрив систему на базе Siemens S7, я вызвался пройти обучение. Первый курс по PLC был для меня настоящим испытанием — казалось, что я изучаю иностранный язык без словаря. Но постепенно, проект за проектом, всё становилось понятнее.
Через два года я уже самостоятельно запрограммировал систему управления реактором, сэкономив предприятию сотни тысяч рублей на услугах внешних интеграторов. Сегодня я руковожу отделом автоматизации, а моя зарплата выросла в 4,5 раза по сравнению с должностью электрика. Всё это благодаря систематическому изучению программирования PLC — сначала базовые курсы, затем углубленные программы по SCADA-системам и, наконец, сертификация Siemens.
Типы курсов программирования контроллеров: онлайн и офлайн
Образовательный ландшафт для изучения программирования PLC предлагает разнообразие форматов, каждый из которых имеет свои преимущества и ограничения. Рассмотрим основные типы курсов, доступные для специалистов в области автоматизации. 💻🏢
Онлайн-курсы по программированию PLC
Онлайн-образование в сфере промышленной автоматизации стремительно развивается, предлагая гибкость и доступность для специалистов по всему миру.
- Видеокурсы — записанные лекции и демонстрации, которые можно изучать в удобном темпе. Популярные платформы: Udemy, LinkedIn Learning, PLC Academy
- Интерактивные платформы — обучающие системы с возможностью практики на виртуальных PLC. Примеры: Automation Training, Factory I/O с интеграцией реальных программных сред
- Вебинары и онлайн-тренинги — живые сессии с инструкторами, позволяющие задавать вопросы в реальном времени
- Корпоративные онлайн-академии — обучающие порталы от производителей PLC: Siemens SITRAIN, Rockwell Automation University, ABB Robotics Academy
Преимущества онлайн-формата:
- Гибкий график обучения, возможность совмещать с работой
- Экономия на командировочных расходах
- Доступ к международным экспертам без географических ограничений
- Часто более низкая стоимость по сравнению с очными программами
- Возможность повторного просмотра материалов для лучшего усвоения
Ограничения:
- Меньше практики с реальным оборудованием (хотя некоторые курсы предлагают удалённый доступ к физическим стендам)
- Требуется высокая самодисциплина
- Ограниченное взаимодействие с преподавателем и другими студентами
- Не все программы имеют официальную сертификацию
Офлайн-курсы и тренинги
Традиционный формат обучения сохраняет актуальность, особенно для получения глубоких практических навыков.
- Авторизованные учебные центры — официальные программы от производителей PLC с сертифицированными инструкторами
- Университетские программы — курсы в рамках высшего образования или дополнительного профессионального образования
- Корпоративные тренинги — обучение, организованное непосредственно на предприятии под конкретные задачи
- Интенсивы и буткемпы — короткие, но насыщенные программы полного погружения
Преимущества офлайн-формата:
- Непосредственная работа с физическими контроллерами и промышленным оборудованием
- Прямое взаимодействие с инструктором и мгновенная обратная связь
- Нетворкинг с другими профессионалами отрасли
- Более структурированный процесс обучения с фиксированным расписанием
- Часто включают официальную сертификацию от производителя
Ограничения:
- Высокая стоимость, особенно с учётом командировочных расходов
- Необходимость отрыва от производства на время обучения
- Географическая привязка к месту проведения
- Фиксированный темп обучения, который может не подходить всем участникам
|Критерий сравнения
|Онлайн-курсы
|Офлайн-курсы
|Стоимость
|$300-2,000
|$1,000-5,000
|Длительность
|2-12 недель (гибкий график)
|3-10 дней (интенсив)
|Практика на реальном оборудовании
|Ограниченная, часто через симуляторы
|Обширная, на физических стендах
|Доступ к материалам после окончания
|Обычно пожизненный
|Ограниченный или отсутствует
|Сертификация производителя
|Реже, часто требует дополнительной очной аттестации
|Чаще включена в программу
|Индивидуальная поддержка
|Через форумы, электронную почту, иногда онлайн-сессии
|Непосредственная, во время занятий
Гибридные форматы обучения, сочетающие онлайн-подготовку с очными практическими сессиями, становятся всё более популярными. Они предлагают баланс между удобством дистанционного обучения и ценностью практического опыта работы с реальным оборудованием. Такой подход особенно эффективен для компаний, которые стремятся минимизировать время отсутствия сотрудников на рабочих местах без ущерба для качества обучения.
Базовые и продвинутые курсы PLC: как выбрать подходящий
Выбор оптимальной программы обучения критически важен для эффективного освоения программирования PLC. Ключевой фактор успеха — соответствие уровня курса вашему текущему опыту и карьерным целям. 🎯📚
Базовые курсы: входные ворота в мир промышленной автоматизации
Начальные программы обучения созданы для формирования фундаментальных знаний и навыков работы с программируемыми логическими контроллерами. Они идеально подходят для:
- Инженеров-электриков, желающих расширить компетенции
- Выпускников технических вузов без опыта в автоматизации
- Специалистов смежных областей (механиков, энергетиков)
- Технических руководителей, стремящихся понять принципы работы PLC
Типичная программа базового курса включает:
- Введение в архитектуру и принципы работы PLC
- Основы языка релейно-контактных схем (Ladder Diagram)
- Базовые инструкции и операции (таймеры, счетчики, логические функции)
- Настройка аппаратной конфигурации и ввода/вывода
- Простое программирование и отладка
- Основы человеко-машинного интерфейса (HMI)
Продолжительность базовых курсов обычно составляет 20-40 часов. По окончании вы сможете разрабатывать и отлаживать простые программы для управления дискретными процессами, читать и модифицировать существующий код, настраивать базовую коммуникацию между устройствами.
Продвинутые курсы: глубокое погружение в технологии автоматизации
Углубленные программы предназначены для специалистов, уже имеющих базовые знания и опыт работы с PLC. Они фокусируются на сложных аспектах программирования и системной интеграции. Эти курсы подходят для:
- Инженеров по автоматизации с опытом от 1-2 лет
- Разработчиков систем управления, стремящихся повысить квалификацию
- Системных интеграторов, работающих над комплексными проектами
- Специалистов, переходящих на работу с новыми платформами PLC
Содержание продвинутых программ обычно включает:
- Структурированное программирование и управление кодом
- Продвинутые языки программирования (ST, FBD, SFC)
- Управление непрерывными процессами и PID-регулирование
- Промышленные сети и протоколы (Profinet, EtherNet/IP, Modbus)
- Интеграция с SCADA-системами и базами данных
- Обработка аварийных ситуаций и диагностика
- Оптимизация программ и производительности
Продолжительность продвинутых курсов варьируется от 40 до 120 часов. Выпускники таких программ способны разрабатывать комплексные системы автоматизации, внедрять передовые методы программирования, интегрировать различные компоненты в единую систему управления.
Мария Соколова, инженер-программист АСУ ТП
Когда я пришла работать на завод после университета, мне казалось, что моих знаний достаточно. Я хорошо знала теорию, немного программировала на С++ и была уверена, что быстро освою промышленные контроллеры. Реальность оказалась суровее: первый проект модернизации линии розлива стал настоящим кошмаром.
Решила исправить ситуацию и записалась на базовый курс по Siemens S7. Было странно сидеть за партой рядом с электриками, многие из которых никогда не программировали. Но именно этот курс дал мне понимание практической стороны: как реально работают биты и байты в контроллере, как правильно организовать проект, как отлаживать программу на работающем оборудовании.
Через полгода я уже сама вела небольшие проекты, а через два года, после продвинутого курса по SCADA и коммуникациям, возглавила направление диспетчеризации. Главный урок: в промышленной автоматизации важно начать с основ, даже если кажется, что это шаг назад. Фундамент должен быть прочным.
Как выбрать подходящий курс
При выборе программы обучения рекомендуется учитывать следующие факторы:
- Оценка текущего уровня — честно оцените свои знания и опыт; если вы новичок в PLC, не пытайтесь сразу перейти к продвинутым темам
- Целевая платформа — определите, с каким оборудованием вы будете работать (Siemens, Allen Bradley, Mitsubishi, Omron); курсы обычно специализируются на конкретных производителях
- Соотношение теории и практики — отдавайте предпочтение программам с существенной практической составляющей (не менее 50% времени)
- Квалификация преподавателей — инструкторы должны иметь реальный опыт промышленного программирования, а не только академические знания
- Актуальность содержания — проверьте, что курс охватывает современные версии программного обеспечения и оборудования
- Отзывы выпускников — изучите мнения тех, кто уже прошел обучение, особенно от профессионалов вашей отрасли
|Критерий выбора
|Для начинающих
|Для опытных специалистов
|Фокус программы
|Основы, базовый синтаксис, простые приложения
|Продвинутые техники, системная интеграция, оптимизация
|Предварительные требования
|Базовые знания электротехники
|Опыт программирования PLC, понимание промышленных процессов
|Оптимальная продолжительность
|3-5 дней (интенсив) или 4-8 недель (частичная занятость)
|5-10 дней (интенсив) или 8-16 недель (частичная занятость)
|Результат обучения
|Способность программировать простые задачи автоматизации
|Компетенции для реализации комплексных проектов
|Рекомендуемые дополнительные знания
|Основы электроники, чтение электрических схем
|Сетевые технологии, базы данных, основы IT-безопасности
Важно понимать, что даже самый лучший курс — это только начало пути. Реальное мастерство приходит с практикой, работой над проектами и постоянным самообразованием. Многие специалисты формируют свою образовательную траекторию, комбинируя базовые курсы по одной платформе с продвинутыми программами по специализированным аспектам (например, безопасность, коммуникации, интеграция).
Эффективная стратегия обучения часто включает прохождение базового курса, практическую работу в течение 6-12 месяцев, а затем возвращение к образованию на более высоком уровне, когда накопленный опыт позволит максимально эффективно усваивать продвинутые концепции.
Специализированные направления обучения программированию PLC
По мере углубления в мир промышленной автоматизации многие инженеры сталкиваются с необходимостью специализации в конкретных областях применения PLC. Такой подход позволяет не только повысить профессиональную ценность, но и решать более сложные отраслевые задачи. 🏭⚙️
Рассмотрим ключевые специализированные направления обучения программированию PLC, которые пользуются наибольшим спросом в промышленности.
Управление непрерывными процессами и ПИД-регулирование
Специализация на управлении непрерывными процессами особенно востребована в химической, нефтегазовой, пищевой и фармацевтической отраслях. Курсы этого направления фокусируются на:
- Теории и практике ПИД-регулирования
- Каскадном и упреждающем управлении
- Настройке и оптимизации регуляторов
- Работе с аналоговыми сигналами и преобразователями
- Моделировании технологических процессов
- Специализированных функциональных блоках для процессного управления
Эти программы обычно включают работу со специализированными симуляторами или реальными моделями технологических процессов, позволяющими отрабатывать навыки настройки контуров регулирования в безопасной среде перед внедрением на реальном производстве.
Системы безопасности и функциональная безопасность
С ростом внимания к промышленной безопасности увеличивается спрос на специалистов, способных разрабатывать и обслуживать системы, соответствующие стандартам функциональной безопасности (IEC 61508, IEC 61511). Курсы по этому направлению охватывают:
- Принципы проектирования систем безопасности (SIS)
- Программирование контроллеров безопасности (Safety PLC)
- Анализ рисков и уровни полноты безопасности (SIL)
- Верификацию и валидацию программного обеспечения безопасности
- Диагностику и обработку отказов
- Документирование систем безопасности согласно нормативным требованиям
Эта специализация особенно ценится в отраслях с повышенным риском (нефтехимия, энергетика, горнодобывающая промышленность) и часто сопровождается отдельной сертификацией TÜV или подобных организаций.
Интеграция PLC с роботизированными системами
С развитием технологий Индустрии 4.0 всё более востребованными становятся навыки интеграции традиционных PLC с промышленными роботами. Специализированные курсы в этой области включают:
- Основы робототехники и программирования роботов
- Коммуникацию между PLC и роботизированными ячейками
- Координацию движений и синхронизацию процессов
- Обработку сигналов от систем машинного зрения
- Программирование гибких производственных ячеек
- Обеспечение безопасности человеко-робототехнических систем
Такие программы обучения часто проводятся совместно производителями PLC и роботов, давая комплексное понимание взаимодействия разных компонентов автоматизированной системы.
Промышленные сети и коммуникационные протоколы
В эпоху промышленного интернета вещей (IIoT) критически важными становятся навыки настройки и обслуживания промышленных сетей. Курсы этого направления охватывают:
- Архитектуру и принципы работы промышленных сетей (Profinet, EtherNet/IP, Modbus, Profibus)
- Настройку и диагностику сетевого оборудования
- Программирование обмена данными между контроллерами
- Интеграцию с IT-инфраструктурой предприятия
- Защиту промышленных сетей от киберугроз
- Масштабирование и оптимизацию сетевого трафика
Специалисты этого профиля становятся связующим звеном между OT (операционными технологиями) и IT (информационными технологиями), что делает их особенно ценными в современных проектах цифровизации производства.
Программирование HMI и SCADA-систем
Визуализация и диспетчерское управление — важнейшие компоненты современных систем автоматизации. Специализированные курсы в этой области фокусируются на:
- Проектировании эффективных человеко-машинных интерфейсов
- Разработке графических экранов и навигации
- Конфигурировании тревог и событий
- Создании отчетов и историческом архивировании данных
- Интеграции с базами данных и MES-системами
- Обеспечении удаленного доступа и веб-визуализации
Эти программы обычно включают работу с конкретными SCADA-пакетами (WinCC, FactoryTalk View, Wonderware InTouch) и охватывают как технические аспекты, так и принципы эргономики интерфейсов.
При выборе специализированного направления обучения рекомендуется учитывать не только текущие потребности, но и долгосрочные тенденции развития отрасли. Особенно перспективными являются области на стыке традиционной автоматизации и новых технологий: интеграция PLC с облачными сервисами, применение машинного обучения для оптимизации управления, использование дополненной реальности в промышленных интерфейсах.
Важно отметить, что специализированные курсы обычно требуют уверенного владения базовыми навыками программирования PLC. Попытка сразу перейти к узкоспециализированным темам без прочного фундамента редко бывает эффективной и может привести к фрагментарному пониманию материала.
Практика и сертификация: путь к профессиональному росту
Теоретические знания — только половина успеха в освоении программирования PLC. Настоящее мастерство приходит через практический опыт и подтверждается признанными в отрасли сертификациями. Эта комбинация навыков и официальных свидетельств открывает двери к карьерному росту и повышению стоимости специалиста на рынке труда. 🛠️🏆
Практические аспекты обучения программированию PLC
Эффективное практическое обучение может осуществляться различными способами:
- Лабораторные стенды — специализированное оборудование, моделирующее реальные производственные процессы в миниатюре. Работа на таких стендах позволяет безопасно отрабатывать навыки программирования без риска повреждения дорогостоящего оборудования
- Симуляторы и виртуальные PLC — программное обеспечение, эмулирующее работу контроллеров. Современные симуляторы (например, Factory I/O, SIMIT, PlcSim Advanced) позволяют создавать виртуальные модели производственных линий с высокой степенью реализма
- Учебные наборы — компактные комплекты, включающие контроллер, модули ввода/вывода и базовое периферийное оборудование. Такие наборы (например, Siemens SIMATIC S7-1200 Starter Kit) идеальны для самостоятельного обучения
- Стажировки на производстве — погружение в реальные проекты под руководством опытных специалистов. Этот формат даёт бесценный опыт работы с промышленными системами в эксплуатации
- Хакатоны и соревнования — мероприятия, где участники решают практические задачи автоматизации за ограниченное время. Например, соревнования WorldSkills в компетенции "Промышленная автоматизация"
Независимо от формата, качественная практика должна охватывать полный цикл разработки:
- Проектирование системы и выбор компонентов
- Конфигурирование аппаратной части
- Написание и структурирование кода
- Отладка программы с использованием встроенных инструментов
- Тестирование на различных режимах работы и при нештатных ситуациях
- Документирование программы и системы в целом
Для максимальной эффективности практическая работа должна составлять не менее 60-70% от общего времени обучения. Важно также, чтобы задания постепенно усложнялись, позволяя применять новые знания к уже освоенной базе.
Сертификация в области программирования PLC
Профессиональная сертификация выполняет несколько важных функций:
- Подтверждает уровень компетенции специалиста по объективным критериям
- Повышает конкурентоспособность на рынке труда
- Обеспечивает структурированный путь профессионального развития
- Даёт доступ к закрытым техническим ресурсам производителей
- Может быть требованием для участия в крупных проектах с высокими стандартами качества
В сфере программирования PLC существует несколько уровней сертификации:
|Уровень сертификации
|Описание
|Примеры
|Требования
|Базовый уровень
|Подтверждает фундаментальные знания и навыки работы с конкретной платформой PLC
|Siemens SIMATIC S7 Programmer (Entry), Rockwell Automation Technician Certificate
|Базовые знания программирования, прохождение официального курса, сдача экзамена
|Средний уровень
|Свидетельствует о способности разрабатывать комплексные приложения с использованием продвинутых функций
|Siemens SIMATIC S7 Programmer (Professional), Allen-Bradley ControlLogix/CompactLogix Programmer
|1-2 года практического опыта, прохождение специализированных курсов, сложный практический экзамен
|Экспертный уровень
|Демонстрирует высшую квалификацию в проектировании и оптимизации сложных систем автоматизации
|Siemens Certified Expert, Rockwell Automation Certified Professional
|3-5 лет профессионального опыта, глубокие знания в специализированных областях, комплексная аттестация
|Специализированные сертификации
|Подтверждают компетенции в узкоспециализированных областях
|TÜV Functional Safety Engineer, CFSE (Certified Functional Safety Expert)
|Специфичны для каждой программы, обычно включают значительный опыт работы и комплексное тестирование
Процесс получения сертификации обычно включает следующие этапы:
- Прохождение авторизованного обучения (часто обязательное условие)
- Накопление практического опыта (для среднего и высокого уровней)
- Подготовка к сертификационному экзамену с использованием официальных материалов
- Сдача теоретической части (обычно в форме теста)
- Выполнение практического задания (для большинства профессиональных сертификаций)
- Регулярное подтверждение квалификации (многие сертификаты требуют обновления каждые 2-3 года)
Построение карьерной траектории
Эффективная стратегия профессионального развития в области программирования PLC обычно включает следующие элементы:
- Начальный этап (0-1 год):
- Прохождение базового курса по выбранной платформе PLC
- Получение начальной сертификации
- Работа над простыми проектами под руководством наставника
- Самостоятельное изучение документации и примеров программ
- Этап развития (1-3 года):
- Прохождение продвинутых курсов по специализированным темам
- Получение сертификации среднего уровня
- Участие в комплексных проектах с растущей степенью ответственности
- Освоение смежных технологий (SCADA, HMI, промышленные сети)
- Этап экспертизы (3+ лет):
- Получение экспертных и специализированных сертификаций
- Лидерство в сложных проектах автоматизации
- Менторство и обучение младших специалистов
- Участие в профессиональных сообществах и конференциях
- Непрерывное отслеживание тенденций в отрасли
Важно отметить, что сертификации от разных производителей часто дополняют друг друга. Многие опытные специалисты обладают сертификатами от нескольких ведущих компаний (например, Siemens и Allen Bradley), что делает их универсальными профессионалами, способными работать с различными платформами.
Для поддержания актуальности навыков критически важно постоянное самообразование. Помимо формальных курсов и сертификаций, эффективными инструментами развития являются:
- Участие в вебинарах и технических конференциях производителей
- Членство в профессиональных сообществах (например, ISA – International Society of Automation)
- Подписка на специализированные издания и блоги
- Участие в форумах и дискуссионных группах по автоматизации
- Экспериментирование с новыми технологиями на домашних проектах
Комбинация глубоких практических навыков и признанных в отрасли сертификаций создаёт прочный фундамент для успешной карьеры в сфере промышленной автоматизации, открывая путь к позициям ведущего инженера, технического эксперта, руководителя проектов или консультанта по внедрению систем управления.
Освоение программирования PLC — это непрерывный путь профессионального роста, а не конечная точка. Технологии автоматизации стремительно эволюционируют, объединяясь с искусственным интеллектом, облачными системами и аналитикой данных. Инженеры, способные объединить фундаментальные знания в области PLC с理解анием новых технологических трендов, становятся бесценными специалистами. Ваша образовательная стратегия должна быть столь же адаптивной, как и системы, которые вы будете создавать. Инвестиции в качественные курсы, практический опыт и признанные сертификации — это не просто шаг к повышению заработной платы, а фундамент для значимого вклада в технологическое будущее промышленности.
