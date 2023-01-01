Курсы по Linux: где учиться

Для кого эта статья:
- Специалисты и новички в IT, заинтересованные в изучении Linux
- Системные администраторы, DevOps-инженеры и разработчики, стремящиеся повысить свою квалификацию
Люди, рассматривающие возможность перехода в IT-область или изменение специализации в рамках профессии
Linux покоряет IT-рынок стремительными темпами: 96,3% самых мощных суперкомпьютеров мира работают на этой ОС, а 85% смартфонов используют Android-ядро на базе Linux. Даже если вы никогда не открывали терминал, знание Linux в 2025 году — это не просто строчка в резюме, а критический навык, повышающий зарплату на 15-30%. Системные администраторы, DevOps-инженеры и разработчики, владеющие Linux, становятся универсальными специалистами с зарплатой вдвое выше рынка. Но где учиться эффективно, без потери времени на устаревшие материалы? 🐧
Лучше курсы по Linux для IT-профессионалов
Выбирая курсы по Linux для профессионального развития, важно понимать, что универсального решения не существует. Критически оценивайте образовательные программы по трем параметрам: актуальность, практическая направленность и соответствие вашим карьерным целям.
В 2025 году лидерами предсказуемо остаются программы от официальных вендоров и крупных образовательных платформ. Я проанализировал отзывы выпускников и составил рейтинг программ, которые действительно конвертируются в карьерный рост.
|Название курса
|Провайдер
|Уровень сложности
|Стоимость
|Особенности
|RHCSA (Red Hat Certified System Administrator)
|Red Hat
|Средний
|$2,500-3,800
|Официальная сертификация, высокое признание в индустрии
|Linux Professional Institute (LPIC-1)
|LPI
|Начальный/Средний
|$400-600 (только экзамен)
|Вендоро-независимая сертификация, признаваемая глобально
|Linux Foundation Certified SysAdmin
|Linux Foundation
|Средний
|$300-500
|Практический экзамен без тестов с множественным выбором
|Яндекс Практикум: Linux-разработчик
|Яндекс
|Начальный/Средний
|₽100,000-150,000
|Включает стажировку, карьерное сопровождение
|Otus: Linux Administrator
|Otus
|Средний/Продвинутый
|₽70,000-90,000
|Глубокий курс с фокусом на enterprise-инфраструктуру
Отдельного внимания заслуживают курсы, нацеленные на конкретные ниши. Например, если вы планируете работать с контейнеризацией, обратите внимание на специализированные курсы по Docker и Kubernetes на базе Linux.
Алексей Климин, DevOps-инженер
После 5 лет работы фронтенд-разработчиком я понял, что уперся в потолок роста. Решил переквалифицироваться в DevOps, где без Linux никуда. Я выбрал LPIC-1 как стартовую точку, потратив около 3 месяцев на подготовку. Многие советовали начать с бесплатных онлайн-материалов, но я решил инвестировать сразу в сертификацию.
Первый месяц был мучительным — пришлось буквально заставлять себя разбираться с командами bash и структурой файловой системы. Спасла практика: я настроил домашний сервер на Debian и использовал его как лабораторию. К концу подготовки я мог с закрытыми глазами настраивать сетевые службы и управлять процессами.
После получения сертификата обновил LinkedIn и Github. Через 2 недели получил три оффера с зарплатой на 30% выше предыдущей. Ключевым фактором стало не столько наличие сертификата, сколько практические проекты, которые я реализовал во время обучения и выложил на GitHub.
При выборе курса обращайте внимание на наличие практических заданий — именно они формируют реальные навыки. В идеале программа должна включать:
- Работу с командной строкой и bash-скриптингом
- Администрирование системы и сетей
- Управление пользователями и правами
- Настройку серверов и сервисов
- Решение типичных проблем безопасности
- Автоматизацию рутинных задач
Если курс предлагает исключительно просмотр видеолекций без практики — это красный флаг. Linux невозможно освоить без постоянного применения команд и инструментов. 🛠️
Онлайн-платформы для обучения Linux: сравнение программ
Выбор онлайн-платформы критически важен — разница в качестве образования может быть колоссальной. На основе анализа отзывов и результатов трудоустройства выпускников, я сравнил ключевые платформы по семи параметрам.
|Платформа
|Формат обучения
|Обратная связь
|Сертификация
|Цена
|Трудоустройство
|Уникальные особенности
|Udemy
|Видеокурсы
|Минимальная
|Сертификат платформы
|$10-200
|Нет
|Огромный выбор курсов, частые скидки
|Coursera
|Структурированные программы
|Peer-review
|Университетские сертификаты
|$39-79/месяц
|Частично
|Курсы от топовых университетов
|Linux Academy
|Интерактивные лаборатории
|Техническая поддержка
|Подготовка к сертификациям
|$49/месяц
|Нет
|Облачные лаборатории с реальными серверами
|SkillFactory
|Комплексные программы
|Персональный ментор
|Диплом о повышении квалификации
|₽40,000-90,000
|Да
|Карьерное сопровождение, стажировки
|Нетология
|Групповые занятия
|Код-ревью, консультации
|Диплом установленного образца
|₽50,000-120,000
|Да
|Сильная поддержка сообщества выпускников
Ключевое преимущество онлайн-платформ — доступность из любой точки мира. Однако есть нюансы, которые стоит учитывать:
- Виртуальные лаборатории: проверяйте, предоставляет ли платформа доступ к реальным Linux-серверам для практики
- Актуальность: Linux быстро развивается, курсы старше 2-3 лет могут содержать устаревшую информацию
- Сообщество: возможность общаться с другими студентами существенно ускоряет обучение
- Инструменты оценки: автоматизированные проверки кода и выполнения заданий гарантируют получение реальных навыков
Самая частая ошибка — выбор слишком обобщенного курса. В идеале программа должна быть направлена на конкретную карьерную траекторию: администрирование серверов, DevOps, пентестинг или встраиваемые системы. Каждая специализация требует уникального набора навыков внутри экосистемы Linux.
Если позволяет бюджет, предпочтите платформы с проверкой заданий реальными экспертами, а не автоматизированными системами. Разница в качестве обратной связи колоссальная. 📊
Бесплатные курсы обучения Linux для начинающих
Стартовать изучение Linux можно с бюджетом, равным нулю. Бесплатные ресурсы варьируются от базовых введений до узкоспециализированных руководств. Ключевое отличие от платных программ — отсутствие структурированного подхода и необходимость самостоятельно выстраивать образовательную траекторию.
Я тестировал десятки бесплатных ресурсов и отобрал пять, обеспечивающих наилучшее соотношение глубины материала и доступности для новичков:
- Linux Journey — интерактивный путеводитель по основам Linux с практическими заданиями
- EdX: Introduction to Linux — курс от Linux Foundation с академическим подходом
- OverTheWire: Bandit — игровая форма обучения через выполнение заданий в командной строке
- Яндекс.Практикум: мини-курс по Linux — базовое введение на русском языке
- Linux Command Library — интерактивный справочник команд с примерами использования
При самостоятельном обучении критически важно создать среду для практики. У вас есть три основных варианта:
- Виртуальная машина на Windows/Mac (VirtualBox, VMware)
- Двойная загрузка с вашей основной ОС
- Облачный сервер (AWS, Google Cloud предоставляют бесплатный период использования)
Самый популярный дистрибутив для начинающих — Ubuntu, однако для более глубокого понимания Linux рекомендую параллельно освоить CentOS или Debian, которые чаще используются на серверах.
Марина Соколова, системный администратор
Я начинала с нуля, не имея IT-образования. Работала офис-менеджером и мечтала о карьере в технологиях. Денег на платные курсы не было, поэтому составила для себя учебную программу из бесплатных ресурсов.
Первый месяц полностью посвятила Linux Journey и практиковалась на виртуальной машине Ubuntu. Затем перешла к заданиям OverTheWire Bandit, которые поначалу казались нереально сложными — я проводила по несколько часов, пытаясь разгадать одну головоломку. На третий месяц начала смотреть записи вебинаров по администрированию серверов и развернула домашний веб-сервер на Raspberry Pi.
Ключевой момент наступил, когда я присоединилась к Open Source проекту на GitHub, помогая с документацией. Участие в реальном проекте дало мне не только практику, но и общение с опытными разработчиками. Через 8 месяцев такого самообучения я получила позицию младшего системного администратора с испытательным сроком. Сейчас, спустя 2 года, руковожу командой из трех специалистов.
Эффективная стратегия самообучения требует дисциплины и четкого плана. Рекомендую разделить изучение Linux на модули:
- Основы командной строки и файловой системы (2-3 недели)
- Управление пользователями, группами и правами (1-2 недели)
- Процессы, сервисы и системные ресурсы (2 недели)
- Сетевое администрирование (2-3 недели)
- Установка и настройка серверных приложений (3-4 недели)
- Автоматизация с использованием скриптов (2-3 недели)
Важно дополнять теорию постоянной практикой — выполняйте все команды в реальном терминале, не ограничивайтесь чтением. Создавайте собственные проекты: настройте домашний сервер, автоматизируйте рутинные задачи или разверните блог на VPS. 🖥️
Корпоративные программы и сертификация по Linux
Профессиональная сертификация по Linux — это не просто строчка в резюме, а объективное подтверждение компетенций. Сертификаты вендоров имеют вес при найме, особенно в крупных компаниях. По данным опроса 2025 года, специалисты с сертификацией RHCE в среднем зарабатывают на 27% больше несертифицированных коллег.
Основные сертификационные программы делятся на две категории: вендоро-зависимые и вендоро-независимые. Каждая имеет свои уровни сложности и признание в индустрии.
- Red Hat Certification Path:
- RHCSA (Red Hat Certified System Administrator) — базовый уровень
- RHCE (Red Hat Certified Engineer) — продвинутый уровень
- RHCA (Red Hat Certified Architect) — экспертный уровень
- Linux Professional Institute (LPI):
- LPIC-1: Linux Administrator — базовый уровень
- LPIC-2: Linux Engineer — продвинутый уровень
- LPIC-3: Linux Enterprise Professional — экспертный уровень
- Linux Foundation:
- Linux Foundation Certified IT Associate (LFCA)
- Linux Foundation Certified System Administrator (LFCS)
- Linux Foundation Certified Engineer (LFCE)
Помимо международных сертификаций, многие корпорации создают собственные образовательные программы по Linux для сотрудников. Крупнейшие технологические компании инвестируют миллионы в развитие Linux-компетенций своих команд:
- Google использует модифицированный Debian (GLinux) внутри компании и обучает всех системных специалистов его администрированию
- Яндекс проводит регулярные внутренние интенсивы и хакатоны по Linux-системам
- Сбер внедрил собственную программу обучения Linux для специалистов по кибербезопасности
Подготовка к сертификационным экзаменам требует систематического подхода. Средний период подготовки составляет:
- LPIC-1 или RHCSA: 2-4 месяца при наличии базового опыта
- LPIC-2 или RHCE: 3-6 месяцев после получения сертификата нижнего уровня
- LPIC-3 или RHCA: от 6 месяцев интенсивной практики в соответствующей области
Важно понимать, что подавляющее большинство экзаменов — практические. Они проводятся на реальных системах, где необходимо решить серию задач за ограниченное время. Именно поэтому подготовка должна включать лабораторные работы и симуляцию рабочих сценариев.
Инвестиции в сертификацию варьируются от $200 до $3,000 в зависимости от уровня и вендора. Однако многие работодатели компенсируют эти расходы — узнайте о такой возможности в вашей компании. 🏆
Практические навыки на курсах по языкам программирования Linux
Linux и программирование — взаимодополняющие навыки. Инженер, владеющий как администрированием, так и разработкой, становится универсальным специалистом с расширенными карьерными перспективами. Критически важно понимать, какие языки программирования наиболее востребованы в Linux-экосистеме.
В 2025 году пятерка ключевых языков для Linux-специалистов выглядит так:
- Bash — не просто командная оболочка, а полноценный язык скриптинга для автоматизации
- Python — стандарт де-факто для системного администрирования, DevOps и анализа данных
- Go — язык для создания высокопроизводительных системных утилит и микросервисов
- Rust — безопасная альтернатива C/C++ для системного программирования
- C — фундаментальный язык для понимания внутренней работы Linux
Курсы, сфокусированные на программировании в Linux-среде, отличаются от общих курсов по языкам. Они акцентируют внимание на взаимодействии с операционной системой, системных вызовах и утилитах командной строки.
Эффективная программа обучения программированию для Linux должна включать:
- Работу с системными API и библиотеками
- Использование компиляторов и интерпретаторов в командной строке
- Управление процессами и потоками через программный код
- Автоматизацию развертывания и CI/CD
- Разработку системных сервисов и демонов
- Межпроцессное взаимодействие и сетевое программирование
Типичная ошибка новичков — недостаточное внимание к bash-скриптингу. Эта технология кажется примитивной по сравнению с современными языками, но остается незаменимым инструментом для любого Linux-специалиста. Начните с автоматизации простых задач: резервного копирования, мониторинга ресурсов, обработки логов.
Для практического освоения программирования в Linux используйте проектный подход. Вот несколько идей для самостоятельной практики:
- Создайте систему мониторинга сервера (Python + Bash)
- Разработайте CLI-утилиту для управления конфигурациями (Go)
- Напишите простой веб-сервер для рендеринга статических страниц (Rust)
- Реализуйте автоматическое развертывание контейнеризированного приложения (Bash + Docker)
Если ваша цель — стать Linux-разработчиком, а не администратором, обратите внимание на курсы по системному программированию. Они углубляются в архитектуру ядра, драйверы устройств и низкоуровневое взаимодействие с оборудованием — навыки, которые позволяют создавать высокопроизводительное программное обеспечение для Linux-систем. 🚀
Погружение в мир Linux — это не просто изучение операционной системы, а вход в сообщество, объединенное философией открытого кода и свободного обмена знаниями. Выбирая образовательную программу, ориентируйтесь не на громкие имена и маркетинговые обещания, а на практический компонент и актуальность материалов. Помните, что в Linux-экосистеме ценится не столько теоретическое знание, сколько способность решать реальные задачи и постоянно адаптироваться к новым технологиям.
Екатерина Громова
аналитик данных