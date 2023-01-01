logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Profession
arrow
Курсы по Linux: где учиться
Перейти

Курсы по Linux: где учиться

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Специалисты и новички в IT, заинтересованные в изучении Linux
  • Системные администраторы, DevOps-инженеры и разработчики, стремящиеся повысить свою квалификацию

  • Люди, рассматривающие возможность перехода в IT-область или изменение специализации в рамках профессии

    Linux покоряет IT-рынок стремительными темпами: 96,3% самых мощных суперкомпьютеров мира работают на этой ОС, а 85% смартфонов используют Android-ядро на базе Linux. Даже если вы никогда не открывали терминал, знание Linux в 2025 году — это не просто строчка в резюме, а критический навык, повышающий зарплату на 15-30%. Системные администраторы, DevOps-инженеры и разработчики, владеющие Linux, становятся универсальными специалистами с зарплатой вдвое выше рынка. Но где учиться эффективно, без потери времени на устаревшие материалы? 🐧

Лучше курсы по Linux для IT-профессионалов

Выбирая курсы по Linux для профессионального развития, важно понимать, что универсального решения не существует. Критически оценивайте образовательные программы по трем параметрам: актуальность, практическая направленность и соответствие вашим карьерным целям.

В 2025 году лидерами предсказуемо остаются программы от официальных вендоров и крупных образовательных платформ. Я проанализировал отзывы выпускников и составил рейтинг программ, которые действительно конвертируются в карьерный рост.

Название курса Провайдер Уровень сложности Стоимость Особенности
RHCSA (Red Hat Certified System Administrator) Red Hat Средний $2,500-3,800 Официальная сертификация, высокое признание в индустрии
Linux Professional Institute (LPIC-1) LPI Начальный/Средний $400-600 (только экзамен) Вендоро-независимая сертификация, признаваемая глобально
Linux Foundation Certified SysAdmin Linux Foundation Средний $300-500 Практический экзамен без тестов с множественным выбором
Яндекс Практикум: Linux-разработчик Яндекс Начальный/Средний ₽100,000-150,000 Включает стажировку, карьерное сопровождение
Otus: Linux Administrator Otus Средний/Продвинутый ₽70,000-90,000 Глубокий курс с фокусом на enterprise-инфраструктуру

Отдельного внимания заслуживают курсы, нацеленные на конкретные ниши. Например, если вы планируете работать с контейнеризацией, обратите внимание на специализированные курсы по Docker и Kubernetes на базе Linux.

Алексей Климин, DevOps-инженер

После 5 лет работы фронтенд-разработчиком я понял, что уперся в потолок роста. Решил переквалифицироваться в DevOps, где без Linux никуда. Я выбрал LPIC-1 как стартовую точку, потратив около 3 месяцев на подготовку. Многие советовали начать с бесплатных онлайн-материалов, но я решил инвестировать сразу в сертификацию.

Первый месяц был мучительным — пришлось буквально заставлять себя разбираться с командами bash и структурой файловой системы. Спасла практика: я настроил домашний сервер на Debian и использовал его как лабораторию. К концу подготовки я мог с закрытыми глазами настраивать сетевые службы и управлять процессами.

После получения сертификата обновил LinkedIn и Github. Через 2 недели получил три оффера с зарплатой на 30% выше предыдущей. Ключевым фактором стало не столько наличие сертификата, сколько практические проекты, которые я реализовал во время обучения и выложил на GitHub.

При выборе курса обращайте внимание на наличие практических заданий — именно они формируют реальные навыки. В идеале программа должна включать:

  • Работу с командной строкой и bash-скриптингом
  • Администрирование системы и сетей
  • Управление пользователями и правами
  • Настройку серверов и сервисов
  • Решение типичных проблем безопасности
  • Автоматизацию рутинных задач

Если курс предлагает исключительно просмотр видеолекций без практики — это красный флаг. Linux невозможно освоить без постоянного применения команд и инструментов. 🛠️

Пошаговый план для смены профессии

Онлайн-платформы для обучения Linux: сравнение программ

Выбор онлайн-платформы критически важен — разница в качестве образования может быть колоссальной. На основе анализа отзывов и результатов трудоустройства выпускников, я сравнил ключевые платформы по семи параметрам.

Платформа Формат обучения Обратная связь Сертификация Цена Трудоустройство Уникальные особенности
Udemy Видеокурсы Минимальная Сертификат платформы $10-200 Нет Огромный выбор курсов, частые скидки
Coursera Структурированные программы Peer-review Университетские сертификаты $39-79/месяц Частично Курсы от топовых университетов
Linux Academy Интерактивные лаборатории Техническая поддержка Подготовка к сертификациям $49/месяц Нет Облачные лаборатории с реальными серверами
SkillFactory Комплексные программы Персональный ментор Диплом о повышении квалификации ₽40,000-90,000 Да Карьерное сопровождение, стажировки
Нетология Групповые занятия Код-ревью, консультации Диплом установленного образца ₽50,000-120,000 Да Сильная поддержка сообщества выпускников

Ключевое преимущество онлайн-платформ — доступность из любой точки мира. Однако есть нюансы, которые стоит учитывать:

  • Виртуальные лаборатории: проверяйте, предоставляет ли платформа доступ к реальным Linux-серверам для практики
  • Актуальность: Linux быстро развивается, курсы старше 2-3 лет могут содержать устаревшую информацию
  • Сообщество: возможность общаться с другими студентами существенно ускоряет обучение
  • Инструменты оценки: автоматизированные проверки кода и выполнения заданий гарантируют получение реальных навыков

Самая частая ошибка — выбор слишком обобщенного курса. В идеале программа должна быть направлена на конкретную карьерную траекторию: администрирование серверов, DevOps, пентестинг или встраиваемые системы. Каждая специализация требует уникального набора навыков внутри экосистемы Linux.

Если позволяет бюджет, предпочтите платформы с проверкой заданий реальными экспертами, а не автоматизированными системами. Разница в качестве обратной связи колоссальная. 📊

Бесплатные курсы обучения Linux для начинающих

Стартовать изучение Linux можно с бюджетом, равным нулю. Бесплатные ресурсы варьируются от базовых введений до узкоспециализированных руководств. Ключевое отличие от платных программ — отсутствие структурированного подхода и необходимость самостоятельно выстраивать образовательную траекторию.

Я тестировал десятки бесплатных ресурсов и отобрал пять, обеспечивающих наилучшее соотношение глубины материала и доступности для новичков:

  • Linux Journey — интерактивный путеводитель по основам Linux с практическими заданиями
  • EdX: Introduction to Linux — курс от Linux Foundation с академическим подходом
  • OverTheWire: Bandit — игровая форма обучения через выполнение заданий в командной строке
  • Яндекс.Практикум: мини-курс по Linux — базовое введение на русском языке
  • Linux Command Library — интерактивный справочник команд с примерами использования

При самостоятельном обучении критически важно создать среду для практики. У вас есть три основных варианта:

  1. Виртуальная машина на Windows/Mac (VirtualBox, VMware)
  2. Двойная загрузка с вашей основной ОС
  3. Облачный сервер (AWS, Google Cloud предоставляют бесплатный период использования)

Самый популярный дистрибутив для начинающих — Ubuntu, однако для более глубокого понимания Linux рекомендую параллельно освоить CentOS или Debian, которые чаще используются на серверах.

Марина Соколова, системный администратор

Я начинала с нуля, не имея IT-образования. Работала офис-менеджером и мечтала о карьере в технологиях. Денег на платные курсы не было, поэтому составила для себя учебную программу из бесплатных ресурсов.

Первый месяц полностью посвятила Linux Journey и практиковалась на виртуальной машине Ubuntu. Затем перешла к заданиям OverTheWire Bandit, которые поначалу казались нереально сложными — я проводила по несколько часов, пытаясь разгадать одну головоломку. На третий месяц начала смотреть записи вебинаров по администрированию серверов и развернула домашний веб-сервер на Raspberry Pi.

Ключевой момент наступил, когда я присоединилась к Open Source проекту на GitHub, помогая с документацией. Участие в реальном проекте дало мне не только практику, но и общение с опытными разработчиками. Через 8 месяцев такого самообучения я получила позицию младшего системного администратора с испытательным сроком. Сейчас, спустя 2 года, руковожу командой из трех специалистов.

Эффективная стратегия самообучения требует дисциплины и четкого плана. Рекомендую разделить изучение Linux на модули:

  • Основы командной строки и файловой системы (2-3 недели)
  • Управление пользователями, группами и правами (1-2 недели)
  • Процессы, сервисы и системные ресурсы (2 недели)
  • Сетевое администрирование (2-3 недели)
  • Установка и настройка серверных приложений (3-4 недели)
  • Автоматизация с использованием скриптов (2-3 недели)

Важно дополнять теорию постоянной практикой — выполняйте все команды в реальном терминале, не ограничивайтесь чтением. Создавайте собственные проекты: настройте домашний сервер, автоматизируйте рутинные задачи или разверните блог на VPS. 🖥️

Корпоративные программы и сертификация по Linux

Профессиональная сертификация по Linux — это не просто строчка в резюме, а объективное подтверждение компетенций. Сертификаты вендоров имеют вес при найме, особенно в крупных компаниях. По данным опроса 2025 года, специалисты с сертификацией RHCE в среднем зарабатывают на 27% больше несертифицированных коллег.

Основные сертификационные программы делятся на две категории: вендоро-зависимые и вендоро-независимые. Каждая имеет свои уровни сложности и признание в индустрии.

  • Red Hat Certification Path:
  • RHCSA (Red Hat Certified System Administrator) — базовый уровень
  • RHCE (Red Hat Certified Engineer) — продвинутый уровень
  • RHCA (Red Hat Certified Architect) — экспертный уровень
  • Linux Professional Institute (LPI):
  • LPIC-1: Linux Administrator — базовый уровень
  • LPIC-2: Linux Engineer — продвинутый уровень
  • LPIC-3: Linux Enterprise Professional — экспертный уровень
  • Linux Foundation:
  • Linux Foundation Certified IT Associate (LFCA)
  • Linux Foundation Certified System Administrator (LFCS)
  • Linux Foundation Certified Engineer (LFCE)

Помимо международных сертификаций, многие корпорации создают собственные образовательные программы по Linux для сотрудников. Крупнейшие технологические компании инвестируют миллионы в развитие Linux-компетенций своих команд:

  • Google использует модифицированный Debian (GLinux) внутри компании и обучает всех системных специалистов его администрированию
  • Яндекс проводит регулярные внутренние интенсивы и хакатоны по Linux-системам
  • Сбер внедрил собственную программу обучения Linux для специалистов по кибербезопасности

Подготовка к сертификационным экзаменам требует систематического подхода. Средний период подготовки составляет:

  • LPIC-1 или RHCSA: 2-4 месяца при наличии базового опыта
  • LPIC-2 или RHCE: 3-6 месяцев после получения сертификата нижнего уровня
  • LPIC-3 или RHCA: от 6 месяцев интенсивной практики в соответствующей области

Важно понимать, что подавляющее большинство экзаменов — практические. Они проводятся на реальных системах, где необходимо решить серию задач за ограниченное время. Именно поэтому подготовка должна включать лабораторные работы и симуляцию рабочих сценариев.

Инвестиции в сертификацию варьируются от $200 до $3,000 в зависимости от уровня и вендора. Однако многие работодатели компенсируют эти расходы — узнайте о такой возможности в вашей компании. 🏆

Практические навыки на курсах по языкам программирования Linux

Linux и программирование — взаимодополняющие навыки. Инженер, владеющий как администрированием, так и разработкой, становится универсальным специалистом с расширенными карьерными перспективами. Критически важно понимать, какие языки программирования наиболее востребованы в Linux-экосистеме.

В 2025 году пятерка ключевых языков для Linux-специалистов выглядит так:

  1. Bash — не просто командная оболочка, а полноценный язык скриптинга для автоматизации
  2. Python — стандарт де-факто для системного администрирования, DevOps и анализа данных
  3. Go — язык для создания высокопроизводительных системных утилит и микросервисов
  4. Rust — безопасная альтернатива C/C++ для системного программирования
  5. C — фундаментальный язык для понимания внутренней работы Linux

Курсы, сфокусированные на программировании в Linux-среде, отличаются от общих курсов по языкам. Они акцентируют внимание на взаимодействии с операционной системой, системных вызовах и утилитах командной строки.

Эффективная программа обучения программированию для Linux должна включать:

  • Работу с системными API и библиотеками
  • Использование компиляторов и интерпретаторов в командной строке
  • Управление процессами и потоками через программный код
  • Автоматизацию развертывания и CI/CD
  • Разработку системных сервисов и демонов
  • Межпроцессное взаимодействие и сетевое программирование

Типичная ошибка новичков — недостаточное внимание к bash-скриптингу. Эта технология кажется примитивной по сравнению с современными языками, но остается незаменимым инструментом для любого Linux-специалиста. Начните с автоматизации простых задач: резервного копирования, мониторинга ресурсов, обработки логов.

Для практического освоения программирования в Linux используйте проектный подход. Вот несколько идей для самостоятельной практики:

  • Создайте систему мониторинга сервера (Python + Bash)
  • Разработайте CLI-утилиту для управления конфигурациями (Go)
  • Напишите простой веб-сервер для рендеринга статических страниц (Rust)
  • Реализуйте автоматическое развертывание контейнеризированного приложения (Bash + Docker)

Если ваша цель — стать Linux-разработчиком, а не администратором, обратите внимание на курсы по системному программированию. Они углубляются в архитектуру ядра, драйверы устройств и низкоуровневое взаимодействие с оборудованием — навыки, которые позволяют создавать высокопроизводительное программное обеспечение для Linux-систем. 🚀

Погружение в мир Linux — это не просто изучение операционной системы, а вход в сообщество, объединенное философией открытого кода и свободного обмена знаниями. Выбирая образовательную программу, ориентируйтесь не на громкие имена и маркетинговые обещания, а на практический компонент и актуальность материалов. Помните, что в Linux-экосистеме ценится не столько теоретическое знание, сколько способность решать реальные задачи и постоянно адаптироваться к новым технологиям.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Почему стоит изучать Linux?
1 / 5

Екатерина Громова

аналитик данных

