Курсы по Linux: где учиться

Для кого эта статья:

Специалисты и новички в IT, заинтересованные в изучении Linux

Системные администраторы, DevOps-инженеры и разработчики, стремящиеся повысить свою квалификацию

Люди, рассматривающие возможность перехода в IT-область или изменение специализации в рамках профессии Linux покоряет IT-рынок стремительными темпами: 96,3% самых мощных суперкомпьютеров мира работают на этой ОС, а 85% смартфонов используют Android-ядро на базе Linux. Даже если вы никогда не открывали терминал, знание Linux в 2025 году — это не просто строчка в резюме, а критический навык, повышающий зарплату на 15-30%. Системные администраторы, DevOps-инженеры и разработчики, владеющие Linux, становятся универсальными специалистами с зарплатой вдвое выше рынка. Но где учиться эффективно, без потери времени на устаревшие материалы? 🐧

Лучше курсы по Linux для IT-профессионалов

Выбирая курсы по Linux для профессионального развития, важно понимать, что универсального решения не существует. Критически оценивайте образовательные программы по трем параметрам: актуальность, практическая направленность и соответствие вашим карьерным целям.

В 2025 году лидерами предсказуемо остаются программы от официальных вендоров и крупных образовательных платформ. Я проанализировал отзывы выпускников и составил рейтинг программ, которые действительно конвертируются в карьерный рост.

Название курса Провайдер Уровень сложности Стоимость Особенности RHCSA (Red Hat Certified System Administrator) Red Hat Средний $2,500-3,800 Официальная сертификация, высокое признание в индустрии Linux Professional Institute (LPIC-1) LPI Начальный/Средний $400-600 (только экзамен) Вендоро-независимая сертификация, признаваемая глобально Linux Foundation Certified SysAdmin Linux Foundation Средний $300-500 Практический экзамен без тестов с множественным выбором Яндекс Практикум: Linux-разработчик Яндекс Начальный/Средний ₽100,000-150,000 Включает стажировку, карьерное сопровождение Otus: Linux Administrator Otus Средний/Продвинутый ₽70,000-90,000 Глубокий курс с фокусом на enterprise-инфраструктуру

Отдельного внимания заслуживают курсы, нацеленные на конкретные ниши. Например, если вы планируете работать с контейнеризацией, обратите внимание на специализированные курсы по Docker и Kubernetes на базе Linux.

Алексей Климин, DevOps-инженер После 5 лет работы фронтенд-разработчиком я понял, что уперся в потолок роста. Решил переквалифицироваться в DevOps, где без Linux никуда. Я выбрал LPIC-1 как стартовую точку, потратив около 3 месяцев на подготовку. Многие советовали начать с бесплатных онлайн-материалов, но я решил инвестировать сразу в сертификацию. Первый месяц был мучительным — пришлось буквально заставлять себя разбираться с командами bash и структурой файловой системы. Спасла практика: я настроил домашний сервер на Debian и использовал его как лабораторию. К концу подготовки я мог с закрытыми глазами настраивать сетевые службы и управлять процессами. После получения сертификата обновил LinkedIn и Github. Через 2 недели получил три оффера с зарплатой на 30% выше предыдущей. Ключевым фактором стало не столько наличие сертификата, сколько практические проекты, которые я реализовал во время обучения и выложил на GitHub.

При выборе курса обращайте внимание на наличие практических заданий — именно они формируют реальные навыки. В идеале программа должна включать:

Работу с командной строкой и bash-скриптингом

Администрирование системы и сетей

Управление пользователями и правами

Настройку серверов и сервисов

Решение типичных проблем безопасности

Автоматизацию рутинных задач

Если курс предлагает исключительно просмотр видеолекций без практики — это красный флаг. Linux невозможно освоить без постоянного применения команд и инструментов. 🛠️

Онлайн-платформы для обучения Linux: сравнение программ

Выбор онлайн-платформы критически важен — разница в качестве образования может быть колоссальной. На основе анализа отзывов и результатов трудоустройства выпускников, я сравнил ключевые платформы по семи параметрам.

Платформа Формат обучения Обратная связь Сертификация Цена Трудоустройство Уникальные особенности Udemy Видеокурсы Минимальная Сертификат платформы $10-200 Нет Огромный выбор курсов, частые скидки Coursera Структурированные программы Peer-review Университетские сертификаты $39-79/месяц Частично Курсы от топовых университетов Linux Academy Интерактивные лаборатории Техническая поддержка Подготовка к сертификациям $49/месяц Нет Облачные лаборатории с реальными серверами SkillFactory Комплексные программы Персональный ментор Диплом о повышении квалификации ₽40,000-90,000 Да Карьерное сопровождение, стажировки Нетология Групповые занятия Код-ревью, консультации Диплом установленного образца ₽50,000-120,000 Да Сильная поддержка сообщества выпускников

Ключевое преимущество онлайн-платформ — доступность из любой точки мира. Однако есть нюансы, которые стоит учитывать:

Виртуальные лаборатории : проверяйте, предоставляет ли платформа доступ к реальным Linux-серверам для практики

: проверяйте, предоставляет ли платформа доступ к реальным Linux-серверам для практики Актуальность : Linux быстро развивается, курсы старше 2-3 лет могут содержать устаревшую информацию

: Linux быстро развивается, курсы старше 2-3 лет могут содержать устаревшую информацию Сообщество : возможность общаться с другими студентами существенно ускоряет обучение

: возможность общаться с другими студентами существенно ускоряет обучение Инструменты оценки: автоматизированные проверки кода и выполнения заданий гарантируют получение реальных навыков

Самая частая ошибка — выбор слишком обобщенного курса. В идеале программа должна быть направлена на конкретную карьерную траекторию: администрирование серверов, DevOps, пентестинг или встраиваемые системы. Каждая специализация требует уникального набора навыков внутри экосистемы Linux.

Если позволяет бюджет, предпочтите платформы с проверкой заданий реальными экспертами, а не автоматизированными системами. Разница в качестве обратной связи колоссальная. 📊

Бесплатные курсы обучения Linux для начинающих

Стартовать изучение Linux можно с бюджетом, равным нулю. Бесплатные ресурсы варьируются от базовых введений до узкоспециализированных руководств. Ключевое отличие от платных программ — отсутствие структурированного подхода и необходимость самостоятельно выстраивать образовательную траекторию.

Я тестировал десятки бесплатных ресурсов и отобрал пять, обеспечивающих наилучшее соотношение глубины материала и доступности для новичков:

Linux Journey — интерактивный путеводитель по основам Linux с практическими заданиями

— интерактивный путеводитель по основам Linux с практическими заданиями EdX: Introduction to Linux — курс от Linux Foundation с академическим подходом

— курс от Linux Foundation с академическим подходом OverTheWire: Bandit — игровая форма обучения через выполнение заданий в командной строке

— игровая форма обучения через выполнение заданий в командной строке Яндекс.Практикум: мини-курс по Linux — базовое введение на русском языке

— базовое введение на русском языке Linux Command Library — интерактивный справочник команд с примерами использования

При самостоятельном обучении критически важно создать среду для практики. У вас есть три основных варианта:

Виртуальная машина на Windows/Mac (VirtualBox, VMware) Двойная загрузка с вашей основной ОС Облачный сервер (AWS, Google Cloud предоставляют бесплатный период использования)

Самый популярный дистрибутив для начинающих — Ubuntu, однако для более глубокого понимания Linux рекомендую параллельно освоить CentOS или Debian, которые чаще используются на серверах.

Марина Соколова, системный администратор Я начинала с нуля, не имея IT-образования. Работала офис-менеджером и мечтала о карьере в технологиях. Денег на платные курсы не было, поэтому составила для себя учебную программу из бесплатных ресурсов. Первый месяц полностью посвятила Linux Journey и практиковалась на виртуальной машине Ubuntu. Затем перешла к заданиям OverTheWire Bandit, которые поначалу казались нереально сложными — я проводила по несколько часов, пытаясь разгадать одну головоломку. На третий месяц начала смотреть записи вебинаров по администрированию серверов и развернула домашний веб-сервер на Raspberry Pi. Ключевой момент наступил, когда я присоединилась к Open Source проекту на GitHub, помогая с документацией. Участие в реальном проекте дало мне не только практику, но и общение с опытными разработчиками. Через 8 месяцев такого самообучения я получила позицию младшего системного администратора с испытательным сроком. Сейчас, спустя 2 года, руковожу командой из трех специалистов.

Эффективная стратегия самообучения требует дисциплины и четкого плана. Рекомендую разделить изучение Linux на модули:

Основы командной строки и файловой системы (2-3 недели)

Управление пользователями, группами и правами (1-2 недели)

Процессы, сервисы и системные ресурсы (2 недели)

Сетевое администрирование (2-3 недели)

Установка и настройка серверных приложений (3-4 недели)

Автоматизация с использованием скриптов (2-3 недели)

Важно дополнять теорию постоянной практикой — выполняйте все команды в реальном терминале, не ограничивайтесь чтением. Создавайте собственные проекты: настройте домашний сервер, автоматизируйте рутинные задачи или разверните блог на VPS. 🖥️

Корпоративные программы и сертификация по Linux

Профессиональная сертификация по Linux — это не просто строчка в резюме, а объективное подтверждение компетенций. Сертификаты вендоров имеют вес при найме, особенно в крупных компаниях. По данным опроса 2025 года, специалисты с сертификацией RHCE в среднем зарабатывают на 27% больше несертифицированных коллег.

Основные сертификационные программы делятся на две категории: вендоро-зависимые и вендоро-независимые. Каждая имеет свои уровни сложности и признание в индустрии.

Red Hat Certification Path:

RHCSA (Red Hat Certified System Administrator) — базовый уровень

RHCE (Red Hat Certified Engineer) — продвинутый уровень

RHCA (Red Hat Certified Architect) — экспертный уровень

Linux Professional Institute (LPI):

LPIC-1: Linux Administrator — базовый уровень

LPIC-2: Linux Engineer — продвинутый уровень

LPIC-3: Linux Enterprise Professional — экспертный уровень

Linux Foundation:

Linux Foundation Certified IT Associate (LFCA)

Linux Foundation Certified System Administrator (LFCS)

Linux Foundation Certified Engineer (LFCE)

Помимо международных сертификаций, многие корпорации создают собственные образовательные программы по Linux для сотрудников. Крупнейшие технологические компании инвестируют миллионы в развитие Linux-компетенций своих команд:

Google использует модифицированный Debian (GLinux) внутри компании и обучает всех системных специалистов его администрированию

Яндекс проводит регулярные внутренние интенсивы и хакатоны по Linux-системам

Сбер внедрил собственную программу обучения Linux для специалистов по кибербезопасности

Подготовка к сертификационным экзаменам требует систематического подхода. Средний период подготовки составляет:

LPIC-1 или RHCSA: 2-4 месяца при наличии базового опыта

LPIC-2 или RHCE: 3-6 месяцев после получения сертификата нижнего уровня

LPIC-3 или RHCA: от 6 месяцев интенсивной практики в соответствующей области

Важно понимать, что подавляющее большинство экзаменов — практические. Они проводятся на реальных системах, где необходимо решить серию задач за ограниченное время. Именно поэтому подготовка должна включать лабораторные работы и симуляцию рабочих сценариев.

Инвестиции в сертификацию варьируются от $200 до $3,000 в зависимости от уровня и вендора. Однако многие работодатели компенсируют эти расходы — узнайте о такой возможности в вашей компании. 🏆

Практические навыки на курсах по языкам программирования Linux

Linux и программирование — взаимодополняющие навыки. Инженер, владеющий как администрированием, так и разработкой, становится универсальным специалистом с расширенными карьерными перспективами. Критически важно понимать, какие языки программирования наиболее востребованы в Linux-экосистеме.

В 2025 году пятерка ключевых языков для Linux-специалистов выглядит так:

Bash — не просто командная оболочка, а полноценный язык скриптинга для автоматизации Python — стандарт де-факто для системного администрирования, DevOps и анализа данных Go — язык для создания высокопроизводительных системных утилит и микросервисов Rust — безопасная альтернатива C/C++ для системного программирования C — фундаментальный язык для понимания внутренней работы Linux

Курсы, сфокусированные на программировании в Linux-среде, отличаются от общих курсов по языкам. Они акцентируют внимание на взаимодействии с операционной системой, системных вызовах и утилитах командной строки.

Эффективная программа обучения программированию для Linux должна включать:

Работу с системными API и библиотеками

Использование компиляторов и интерпретаторов в командной строке

Управление процессами и потоками через программный код

Автоматизацию развертывания и CI/CD

Разработку системных сервисов и демонов

Межпроцессное взаимодействие и сетевое программирование

Типичная ошибка новичков — недостаточное внимание к bash-скриптингу. Эта технология кажется примитивной по сравнению с современными языками, но остается незаменимым инструментом для любого Linux-специалиста. Начните с автоматизации простых задач: резервного копирования, мониторинга ресурсов, обработки логов.

Для практического освоения программирования в Linux используйте проектный подход. Вот несколько идей для самостоятельной практики:

Создайте систему мониторинга сервера (Python + Bash)

Разработайте CLI-утилиту для управления конфигурациями (Go)

Напишите простой веб-сервер для рендеринга статических страниц (Rust)

Реализуйте автоматическое развертывание контейнеризированного приложения (Bash + Docker)

Если ваша цель — стать Linux-разработчиком, а не администратором, обратите внимание на курсы по системному программированию. Они углубляются в архитектуру ядра, драйверы устройств и низкоуровневое взаимодействие с оборудованием — навыки, которые позволяют создавать высокопроизводительное программное обеспечение для Linux-систем. 🚀