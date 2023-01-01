График производства работ: кто утверждает и как согласовывать

Для кого эта статья:

Специалисты в области управления строительными проектами

Руководители и менеджеры строительных компаний

Инженеры и технические специалисты, работающие с графиками производства работ Строительные проекты живут и умирают по графику производства работ. Этот документ — не просто формальность, а стратегический инструмент управления, определяющий успех всего предприятия. Практика показывает, что 67% срывов сроков строительства происходит из-за неправильно составленных или несвоевременно утвержденных графиков. Кто должен утверждать этот критически важный документ? Какие этапы включает процедура согласования? Рассмотрим структурированный подход к этому процессу, который поможет избежать хаоса на стройплощадке и финансовых потерь. 📋✅

Роль графиков производства работ в строительстве

График производства работ — это фундаментальный документ, определяющий последовательность, продолжительность и взаимосвязь всех строительных процессов. Исследования McKinsey показывают, что проекты с детально проработанными и правильно утвержденными графиками завершаются в срок на 28% чаще, чем проекты с формальным подходом к планированию.

Ключевые функции графика производства работ:

Определение точных сроков выполнения каждого этапа строительства

Координация работы подрядчиков и поставщиков материалов

Оптимизация использования трудовых и материальных ресурсов

Обеспечение контроля над ходом строительства

Предоставление прозрачной информации для заказчика о ходе работ

Снижение рисков срыва сроков и превышения бюджета

Существует несколько типов графиков производства работ, каждый из которых имеет свою специфику и назначение:

Тип графика Уровень детализации Кто утверждает Применение Генеральный (сводный) Низкий Заказчик/Инвестор Общий контроль проекта Детальный (рабочий) Высокий Технический директор/Главный инженер Ежедневное планирование Специализированный Средний Руководитель профильного подразделения Отдельные виды работ Линейный (календарный) Средний Руководитель проекта Наглядное представление последовательности

Дмитрий Карпов, главный инженер проекта Однажды мы взялись за реконструкцию торгового центра площадью 25 000 м². График производства работ утвердили формально — директор просто подписал, не вникая в детали. Через месяц начался кризис: отделочники приступили к работе, когда инженерные системы были готовы лишь на 60%. В результате — простои бригад, переделки и дополнительные расходы в 4,8 млн рублей. После этого случая мы внедрили трехуровневую систему утверждения графиков: технический аудит, экономическое обоснование и финальное утверждение генеральным директором. Задержка старта проекта на 5 дней для тщательного согласования спасла нас от месячной просрочки сдачи объекта.

Грамотно составленный и утвержденный график становится "дорожной картой" для всех участников строительного процесса. По данным Project Management Institute, применение методологий управления проектами, включающих структурированное планирование и согласование графиков, повышает вероятность успешного завершения строительного проекта на 37%.

Ответственные лица за утверждение графиков производства

Вопрос "кто утверждает график производства работ" не имеет универсального ответа — распределение ответственности зависит от масштаба проекта, организационной структуры компании и нормативных требований. Однако существует типовая иерархия должностных лиц, участвующих в этом процессе.

Ключевые участники процесса утверждения графиков:

Разработчик графика — как правило, инженер производственно-технического отдела (ПТО) или профильный специалист по планированию

— как правило, инженер производственно-технического отдела (ПТО) или профильный специалист по планированию Согласующие лица — руководители подразделений, главные специалисты по направлениям работ, представители субподрядчиков

— руководители подразделений, главные специалисты по направлениям работ, представители субподрядчиков Утверждающие лица — топ-менеджмент компании, имеющий право принятия финальных решений

— топ-менеджмент компании, имеющий право принятия финальных решений Контролирующие органы — в некоторых случаях требуется согласование с надзорными инстанциями

Распределение ответственности при утверждении графиков производства работ:

Уровень иерархии Должностные лица Зона ответственности Стратегический Генеральный директор<br>Заказчик<br>Инвестор Утверждение генерального (сводного) графика проекта Тактический Технический директор<br>Главный инженер<br>Руководитель проекта Утверждение детальных графиков, контроль соответствия генеральному плану Оперативный Начальники отделов<br>Главные специалисты Согласование графиков по своим направлениям, проверка технической реализуемости Исполнительный Производители работ<br>Мастера участков Согласование графиков на уровне исполнителей, проверка практической реализуемости

Для крупных инфраструктурных и государственных проектов характерно наличие дополнительных согласующих инстанций. В таких случаях график производства работ может утверждаться представителями государственного заказчика, профильных министерств или ведомств.

В современных строительных компаниях практикуется матричный подход к утверждению графиков, когда документ проходит согласование как по вертикали управления, так и по горизонтали — между функциональными отделами. Это обеспечивает всестороннюю проверку реализуемости планов.

Елена Савина, руководитель проектного офиса На объекте реконструкции исторического здания в центре города возникла критическая ситуация. График работ был утвержден только техническим директором, без согласования с отделом согласований и разрешительной документации. В результате мы столкнулись с запретом на проведение шумных работ в определенные часы, о котором узнали уже после мобилизации бригад. Пришлось срочно корректировать график, что привело к задержке на 18 дней и штрафным санкциям. После этого случая мы внедрили электронную систему утверждения графиков с обязательными чек-листами для каждого согласующего. Теперь все профильные специалисты оставляют свои комментарии и визы в единой системе, что исключает пропуск важных нюансов. Особенно эффективным оказалось введение позиции "координатора согласований", который отслеживает прохождение документа по всем инстанциям и контролирует учет всех замечаний.

Важно понимать: утверждение графика — это не просто формальная подпись, а принятие ответственности за выполнимость запланированных работ в указанные сроки. Именно поэтому компетентные руководители уделяют особое внимание детальному анализу предлагаемых графиков перед их утверждением.

Процедура согласования графиков: этапы и документация

Процесс утверждения графика производства работ включает несколько последовательных этапов, каждый из которых имеет свои особенности и требования к оформлению документации. Структурированный подход к этой процедуре значительно повышает качество планирования и минимизирует риски срыва сроков. 🔄

Стандартный алгоритм согласования и утверждения графиков производства работ:

Разработка проекта графика — инженер ПТО или специалист по планированию создает первичный документ на основе проектной документации, технических заданий и договорных сроков Внутреннее техническое согласование — проверка реализуемости графика специалистами профильных подразделений (конструкторский отдел, отдел снабжения, производственные участки) Согласование с субподрядчиками — уточнение возможности выполнения работ подрядными организациями в указанные сроки Предварительное утверждение — одобрение документа на уровне руководства проекта (главный инженер, руководитель проекта) Финальное утверждение — подписание документа лицом, имеющим соответствующие полномочия (генеральный директор, заказчик) Регистрация и распространение — присвоение графику статуса официального документа и доведение его до всех участников строительного процесса

На каждом этапе согласования формируется определенный пакет документов:

Сопроводительное письмо с описанием ключевых параметров графика

Сам график в утвержденном формате (линейный, сетевой, диаграмма Ганта)

Пояснительная записка с обоснованием принятых сроков и ресурсов

Листы согласования со всеми визами ответственных лиц

Протоколы совещаний, на которых обсуждался график

Корректировочные листы (при наличии изменений в процессе согласования)

Особое внимание следует уделить документальному оформлению процедуры утверждения. В крупных строительных компаниях разрабатываются специальные регламенты, детально описывающие последовательность действий, сроки согласования на каждом этапе и формы сопроводительных документов.

Современные компании все чаще внедряют электронные системы документооборота для ускорения процесса согласования. Использование специализированного программного обеспечения позволяет:

Отслеживать статус согласования в режиме реального времени

Автоматически уведомлять ответственных лиц о необходимости рассмотрения документа

Фиксировать все замечания и предложения в едином информационном пространстве

Сохранять историю изменений графика с указанием авторов корректировок

Интегрировать утвержденный график с системами управления проектами

При возникновении необходимости корректировки утвержденного графика запускается процедура повторного согласования. В зависимости от масштаба изменений, она может проходить по сокращенной схеме или требовать полного цикла утверждения.

Нормативно-правовая база утверждения графиков работ

Процедура утверждения графиков производства работ регламентируется комплексом нормативных документов различного уровня — от федеральных законов до внутренних корпоративных стандартов. Знание этой нормативной базы критически важно для обеспечения легитимности всех производственных процессов и защиты компании от потенциальных санкций. 📚

Основные нормативные документы, регулирующие вопросы утверждения графиков производства работ:

Градостроительный кодекс РФ — устанавливает общие требования к организации строительного процесса

— устанавливает общие требования к организации строительного процесса СП 48.13330.2019 "Организация строительства" — содержит требования к составу и содержанию проектов организации строительства, включая календарные планы

— содержит требования к составу и содержанию проектов организации строительства, включая календарные планы МДС 12-81.2007 "Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ" — детализирует требования к графикам производства работ

— детализирует требования к графикам производства работ ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства" — устанавливает правила оформления проектной документации

— устанавливает правила оформления проектной документации Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 — определяет состав разделов проектной документации, включая организационно-технологические схемы

Дополнительные требования могут содержаться в отраслевых и ведомственных документах, особенно для объектов специального назначения или повышенной ответственности.

Тип объекта Дополнительные нормативные документы Особенности утверждения графиков Объекты атомной энергетики НП-001-15, СТО 95 12007-2017 Многоуровневая система согласования с участием Ростехнадзора Объекты культурного наследия ФЗ-73 "Об объектах культурного наследия" Обязательное согласование с органами охраны памятников Линейные объекты СП 341.1325800.2017 Поэтапное утверждение по участкам трассы Объекты транспортной инфраструктуры ОДМ 218.3.126-2021 Согласование с профильными департаментами Минтранса

Особое значение имеют внутренние регламенты организаций, которые детализируют процедуру утверждения графиков с учетом специфики деятельности компании. Типичный корпоративный стандарт включает:

Должностные инструкции с указанием полномочий по утверждению графиков

Положение о производственно-техническом отделе

Регламент планирования и контроля строительного производства

Стандарт управления проектами компании

Положение о взаимодействии с подрядными организациями

При работе с государственными заказчиками следует учитывать требования Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок", который устанавливает дополнительные требования к срокам выполнения работ и порядку их документального оформления.

Контрольные сроки и процедуры утверждения графиков часто фиксируются в договорах подряда, что придает им статус обязательных для исполнения договорных обязательств. Нарушение этих сроков может влечь за собой финансовые санкции.

Для международных проектов необходимо учитывать требования стандартов PMI (Project Management Institute) и FIDIC (Международная федерация инженеров-консультантов), которые содержат рекомендации по организации процессов планирования и управления графиками строительства.

Типичные ошибки при утверждении графиков и их решения

Процесс утверждения графиков производства работ сопряжен с множеством потенциальных ошибок, которые могут привести к серьезным последствиям для проекта. Знание этих типичных проблем и способов их преодоления позволяет значительно повысить эффективность планирования и минимизировать риски. ⚠️

Наиболее распространенные ошибки при утверждении графиков производства работ:

Формальное утверждение без детального анализа — руководители подписывают график "не глядя", что приводит к утверждению нереалистичных сроков Игнорирование мнения исполнителей — отсутствие согласования с непосредственными производителями работ и субподрядчиками Недостаточный учет ресурсных ограничений — утверждение графиков без проверки доступности необходимых ресурсов Пропуск обязательных согласующих инстанций — нарушение установленного порядка утверждения Отсутствие документального оформления процедуры — неполный комплект сопроводительных документов Несвоевременное доведение утвержденного графика до исполнителей — задержка в распространении информации Избыточные уровни согласования — создание бюрократических барьеров, затягивающих процесс

Для каждой из этих проблем существуют эффективные решения, проверенные практикой управления строительными проектами:

Проблема Решение Ожидаемый эффект Формальное утверждение Внедрение чек-листов проверки графика перед утверждением Повышение качества анализа на 60-70% Игнорирование мнения исполнителей Проведение установочных совещаний с участием всех ключевых исполнителей Сокращение количества корректировок на 40% Недостаточный учет ресурсов Интеграция графика работ с ресурсным планированием Снижение риска простоев из-за отсутствия ресурсов на 75% Пропуск согласующих инстанций Внедрение электронных систем согласования с контролем маршрута Исключение нарушений процедуры утверждения Отсутствие документального оформления Разработка и внедрение шаблонов сопроводительной документации Унификация процесса, снижение ошибок оформления на 80%

Особую роль в предотвращении ошибок играет правильная организация информационного обмена. Использование специализированных программных продуктов для управления проектами (MS Project, Oracle Primavera, Spider Project) позволяет создать единое информационное пространство для всех участников процесса утверждения графиков.

Полезные рекомендации для оптимизации процесса утверждения графиков:

Внедрите систему визуализации статуса согласования графика (электронную или физическую)

Установите четкие временные рамки для каждого этапа согласования

Разработайте матрицу ответственности с указанием полномочий каждого участника процесса

Проводите регулярные совещания по согласованию графиков с фиксацией принятых решений

Создайте базу знаний с типовыми решениями для часто возникающих проблем

Обучайте персонал методикам планирования и правилам согласования графиков

Превентивный подход к решению проблем утверждения графиков заключается в создании системы раннего выявления потенциальных рисков. Это может быть реализовано через процедуру предварительной экспертизы проектов графиков с привлечением опытных специалистов.

Управление строительными проектами требует особого подхода к процедуре утверждения графиков производства работ. Установление четкой иерархии ответственных лиц, соблюдение нормативных требований и внедрение эффективных механизмов согласования — ключевые элементы успешной реализации проектов. Помните: график работ — это не просто документ, а инструмент управления, и качество его утверждения напрямую влияет на успех всего предприятия. Превратите формальную процедуру в действенный механизм повышения эффективности вашей компании, и результаты не заставят себя ждать.

