Кто создает нейросети: обзор профессий и навыков в сфере ИИ

Для кого эта статья:

Студенты и выпускники, желающие начать карьеру в области разработки нейросетей и ИИ

Профессионалы, рассматривающие смену специализации или повышение квалификации в области машинного обучения

HR-специалисты и рекрутеры, заинтересованные в понимании текущих тенденций на рынке труда в сфере технологий ИИ За впечатляющими способностями ChatGPT и революционными генераторами изображений DALL-E стоят не просто абстрактные "умные алгоритмы", а реальные профессионалы, обладающие уникальным набором навыков. ?? Разработка нейросетей — это стремительно растущая область, где технический гений соединяется с креативностью и дальновидностью. В 2025 году востребованность специалистов, способных "говорить" с ИИ на его языке, достигла исторического максимума, а число вакансий выросло на 71% по сравнению с 2023 годом. Кто же эти волшебники, заставляющие машины "думать"?

Кто пишет нейросети: обзор профессий в сфере ИИ

Создание современных нейросетей — процесс многогранный, требующий участия специалистов различного профиля. В индустрии ИИ сформировался целый экосистемный подход к разработке нейронных сетей, где каждый эксперт выполняет свою специфическую функцию. ??

Рассмотрим ключевые специализации, непосредственно вовлеченные в создание нейросетей:

Machine Learning Engineer (Инженер машинного обучения) — центральная фигура в разработке нейросетей. Этот специалист проектирует архитектуру нейронных сетей, выбирает оптимальные алгоритмы и реализует их в коде.

— центральная фигура в разработке нейросетей. Этот специалист проектирует архитектуру нейронных сетей, выбирает оптимальные алгоритмы и реализует их в коде. Data Scientist (Специалист по данным) — отвечает за подготовку, очистку и анализ данных, на которых будет обучаться нейронная сеть.

— отвечает за подготовку, очистку и анализ данных, на которых будет обучаться нейронная сеть. Research Scientist (Научный исследователь) — разрабатывает новые алгоритмы и подходы к машинному обучению, часто имеет академический бэкграунд.

— разрабатывает новые алгоритмы и подходы к машинному обучению, часто имеет академический бэкграунд. AI Developer (Разработчик ИИ) — создает программные решения и приложения на основе нейросетей.

— создает программные решения и приложения на основе нейросетей. MLOps Engineer (Инженер по машинному обучению в эксплуатации) — обеспечивает развертывание, мониторинг и масштабирование моделей нейросетей в производственной среде.

Специализация Основные обязанности Ключевые навыки Сложность входа (1-10) Machine Learning Engineer Проектирование и обучение моделей Python, TensorFlow/PyTorch, алгоритмы ML 8 Data Scientist Подготовка данных, анализ результатов SQL, Python, статистика, визуализация 7 Research Scientist Разработка новых алгоритмов Математика, публикации, программирование 9 AI Developer Интеграция нейросетей в приложения Языки программирования, API, фреймворки 6 MLOps Engineer Деплой и масштабирование моделей Docker, Kubernetes, CI/CD, мониторинг 7

Важно понимать, что в небольших командах один специалист может совмещать несколько ролей. Например, в стартапах часто встречаются "универсальные солдаты" — ML-инженеры, которые и проектируют архитектуру, и работают с данными, и внедряют готовые решения.

Иван Соколов, Lead ML Engineer Пять лет назад я пришел в компанию как единственный специалист по ИИ. Наша задача казалась невыполнимой: создать систему распознавания эмоций по голосу для колл-центра крупного банка. В моем распоряжении был только ноутбук и терабайт необработанных аудиозаписей. Первые три месяца я буквально жил в трех ролях одновременно. Утром я был дата-сайентистом — очищал и размечал данные. Днем превращался в ML-инженера, экспериментируя с различными архитектурами нейросетей. А вечерами становился DevOps-специалистом, настраивая инфраструктуру для обучения моделей. Это было изматывающе, но дало бесценный опыт. Когда наша нейросеть заработала и точность распознавания эмоциональной окраски разговора достигла 87%, руководство выделило бюджет на расширение команды. Сегодня у нас пять специалистов, каждый со своей узкой специализацией, а я руковожу этим направлением. Мой совет новичкам: начинайте с универсальных навыков, а потом уже выбирайте специализацию. Понимание всего процесса разработки нейросетей от начала до конца — ваше главное преимущество.

С ростом сложности проектов наблюдается тенденция к более узкой специализации. В крупных технологических компаниях команды ИИ могут насчитывать десятки специалистов с четким разделением обязанностей — от разработчиков, занимающихся распределенными вычислениями, до экспертов по конкретным типам нейросетей (например, трансформеры или рекуррентные сети).

Требуемые навыки для создания нейросетей

Разработка нейросетей требует уникального сочетания технических, математических и "мягких" навыков. Это одна из немногих областей, где одинаково важны как глубокое понимание теории, так и практические навыки программирования. ??

Рассмотрим ключевые навыки, необходимые специалисту по нейросетям в 2025 году:

Технические навыки:

Уверенное владение Python — фактическим стандартом для разработки в сфере ИИ

Опыт работы с фреймворками машинного обучения (PyTorch, TensorFlow, Keras)

Навыки работы с большими данными (Spark, Hadoop)

Понимание принципов распределенных вычислений

Владение инструментами версионирования моделей (MLflow, DVC)

Математические навыки:

Линейная алгебра (векторы, матрицы, тензоры)

Математический анализ (дифференцирование, градиентный спуск)

Теория вероятностей и статистика

Численные методы оптимизации

Специализированные знания:

Понимание архитектур нейронных сетей (CNN, RNN, трансформеры)

Знание методов обучения (с учителем, без учителя, с подкреплением)

Представление о проблеме переобучения и регуляризации

Навыки обработки естественного языка или компьютерного зрения (в зависимости от специализации)

"Мягкие" навыки:

Критическое мышление и решение сложных проблем

Способность к самообучению и отслеживанию новейших исследований

Умение эффективно коммуницировать технические концепции нетехническим специалистам

Навыки командной работы в междисциплинарных проектах

По данным исследования Stack Overflow за 2025 год, наиболее востребованными техническими навыками среди разработчиков нейросетей являются:

Навык Процент вакансий, требующих навык Изменение востребованности за год Python 96% +2% PyTorch 78% +15% TensorFlow 71% -3% Docker/Kubernetes 65% +18% SQL 62% +5% Трансформеры 54% +22% Spark 42% +7%

Интересно отметить растущую важность навыков работы с инфраструктурой (Docker/Kubernetes) и падение востребованности TensorFlow при росте популярности PyTorch. Это отражает общеотраслевой тренд на повышение внимания к операционализации моделей и выбор более гибких инструментов для исследовательской работы.

Важно понимать, что нейросети — быстро развивающаяся область, и навыки, которые были ключевыми год назад, могут уступить место новым. ?? Например, с появлением генеративных моделей вроде GPT и DALL-E стремительно выросла ценность специалистов, понимающих механизмы работы трансформеров и методы Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF).

Образование для специалистов по разработке ИИ

Путь к профессиональной разработке нейросетей требует серьезной образовательной подготовки. Хотя существуют истории о самоучках, достигших успеха в этой области, большинство специалистов имеют фундаментальное образование в смежных дисциплинах. ??

Рассмотрим основные образовательные траектории для будущих разработчиков нейросетей:

Высшее образование:

Компьютерные науки (Computer Science)

Прикладная математика

Физика

Статистика

Специализированные программы по ИИ и машинному обучению

Дополнительное образование:

Специализированные курсы по нейронным сетям

Буткемпы по ИИ и машинному обучению

Сертификационные программы от технологических компаний

MOOC-платформы (Coursera, edX, Udacity)

Самообразование:

Чтение научной литературы и статей

Участие в соревнованиях по машинному обучению (Kaggle)

Разработка собственных проектов с открытым исходным кодом

Вклад в существующие проекты с открытым исходным кодом

По данным исследования AI Talent Report 2025, образовательный профиль специалистов, работающих в области нейронных сетей, выглядит следующим образом:

68% имеют степень магистра или выше

24% имеют степень бакалавра

8% не имеют формального высшего образования, но прошли специализированную подготовку

42% выпускников имеют образование в области компьютерных наук

31% имеют математическое образование

27% пришли из других областей (физика, инженерия, даже биология и лингвистика)

Интересно, что за последние два года наблюдается тенденция к демократизации входа в профессию. Процент специалистов без формального высшего образования вырос с 3% в 2023 году до 8% в 2025, что отражает возрастающую роль специализированных образовательных программ и самообразования.

Марина Кузнецова, PhD в области компьютерных наук Мой путь в разработку нейросетей начался еще в университете, где я изучала математику. На третьем курсе я случайно записалась на факультативный курс по машинному обучению — просто из любопытства. Тогда, в 2018 году, нейросети только начинали свое триумфальное шествие. После университета я продолжила образование в магистратуре по компьютерным наукам, сфокусировавшись на глубоком обучении. Затем поступила в аспирантуру и работала над диссертацией по эффективности трансформерных архитектур. Параллельно я стажировалась в исследовательском подразделении технологической компании. Казалось бы, мой путь был прямолинейным и "правильным" — высшее образование, наука, практика. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что самыми ценными источниками знаний для меня стали открытые курсы от Стэнфорда и MIT, которые я проходила параллельно с формальным образованием, а также соревнования на Kaggle, где я практиковала полученные навыки. Если бы я строила образовательную траекторию сейчас, я бы сделала больший упор на практические проекты и изучение реальных кейсов с самого начала. Теория критически важна, но она лучше усваивается, когда вы одновременно применяете её на практике.

Для тех, кто стремится войти в профессию в 2025 году, рекомендуется комбинированный подход к образованию:

Получение фундаментальных знаний в области математики, статистики и программирования (через формальное образование или структурированные онлайн-курсы) Специализация в конкретной области нейросетей (компьютерное зрение, обработка естественного языка, генеративные модели) Практическое применение знаний через проекты, соревнования и стажировки Непрерывное самообразование для отслеживания быстро меняющихся технологий и подходов

Карьерный путь: от новичка до эксперта в нейросетях

Карьера в области разработки нейросетей обычно проходит несколько четких стадий, каждая из которых характеризуется определенным набором навыков, обязанностей и уровнем ответственности. Давайте рассмотрим типичный карьерный путь специалиста в этой сфере. ??

Стартовая позиция: Junior ML Engineer / ML Intern (0-1 год опыта)

Обязанности: Помощь в сборе и подготовке данных, участие в тренировке моделей под руководством опытных специалистов, базовая оценка качества моделей

Навыки: Базовое программирование на Python, понимание принципов машинного обучения, работа с базовыми библиотеками (NumPy, Pandas, scikit-learn)

Средняя заработная плата в России: 80 000 – 120 000 ?

Средний уровень: ML Engineer / Data Scientist (1-3 года опыта)

Обязанности: Самостоятельная разработка и обучение моделей, анализ результатов, оптимизация существующих решений, участие в командных проектах

Навыки: Уверенное владение фреймворками глубокого обучения, понимание различных архитектур нейросетей, навыки экспериментирования

Средняя заработная плата в России: 150 000 – 250 000 ?

Продвинутый уровень: Senior ML Engineer / ML Lead (3-5+ лет опыта)

Обязанности: Проектирование сложных систем машинного обучения, руководство командой младших специалистов, выбор архитектуры и подходов к решению бизнес-задач

Навыки: Глубокое понимание математических основ, опыт внедрения моделей в производство, навыки оптимизации производительности

Средняя заработная плата в России: 250 000 – 400 000 ?

Экспертный уровень: Principal ML Engineer / AI Architect (5+ лет опыта)

Обязанности: Стратегическое планирование AI-инициатив, разработка инновационных подходов, принятие ключевых технических решений

Навыки: Экспертиза в конкретной области ИИ, способность предвидеть технологические тренды, навыки исследовательской работы

Средняя заработная плата в России: 400 000 – 700 000+ ?

Исследовательская ветка: Research Scientist / AI Researcher

Обязанности: Проведение исследований, публикация научных работ, разработка новых алгоритмов и методов

Навыки: Сильная математическая подготовка, опыт научной работы, часто наличие научной степени

Средняя заработная плата в России: 300 000 – 600 000+ ?

Важно отметить, что карьерное развитие в области нейросетей может идти по нескольким траекториям:

Техническая траектория — движение от младшего инженера к эксперту-архитектору с углублением технических навыков Управленческая траектория — переход к руководству командами разработчиков ИИ Исследовательская траектория — фокус на академических исследованиях и разработке новых методов Предпринимательская траектория — создание собственных стартапов в области ИИ

Каждый специалист выбирает траекторию в зависимости от своих интересов, способностей и целей. В последние годы особенно популярной становится "гибридная" карьера, когда специалист совмещает практическую работу в индустрии с исследовательской деятельностью или преподаванием.

Ключевые факторы, влияющие на скорость карьерного роста в области нейросетей:

Портфолио проектов — наличие успешно реализованных решений, особенно с открытым исходным кодом

— наличие успешно реализованных решений, особенно с открытым исходным кодом Публикации — для исследовательской траектории критически важны научные статьи в признанных журналах и конференциях

— для исследовательской траектории критически важны научные статьи в признанных журналах и конференциях Активность в профессиональном сообществе — участие в хакатонах, выступления на конференциях

— участие в хакатонах, выступления на конференциях Решение реальных бизнес-задач — способность трансформировать теоретические знания в работающие решения

— способность трансформировать теоретические знания в работающие решения Непрерывное обучение — постоянное освоение новых технологий и подходов

Зарплаты и перспективы для разработчиков нейросетей

Сфера разработки нейросетей остается одной из самых высокооплачиваемых в IT-индустрии. По данным исследования рынка труда за 2025 год, специалисты по нейросетям зарабатывают в среднем на 30-40% больше, чем разработчики ПО аналогичного уровня в других областях. ??

Рассмотрим текущую ситуацию с зарплатами в различных регионах:

Регион Junior ML Engineer Middle ML Engineer Senior ML Engineer AI Architect / Lead Москва и Санкт-Петербург 100-150 тыс. ? 200-350 тыс. ? 350-500 тыс. ? 500-800+ тыс. ? Другие города-миллионники РФ 70-120 тыс. ? 150-250 тыс. ? 250-400 тыс. ? 400-600+ тыс. ? США (годовая) $80-100K $120-160K $160-220K $220-350K+ ЕС (годовая) €50-70K €70-100K €100-150K €150-220K+

Факторы, влияющие на уровень зарплаты в сфере разработки нейросетей:

Специализация — работа с генеративными моделями и мультимодальными системами оплачивается выше

— работа с генеративными моделями и мультимодальными системами оплачивается выше Отрасль — финансовый сектор, фармацевтика и автомобильная промышленность предлагают наиболее высокие компенсации

— финансовый сектор, фармацевтика и автомобильная промышленность предлагают наиболее высокие компенсации Опыт работы с большими моделями — специалисты, имеющие опыт обучения и оптимизации крупных языковых моделей, получают премиум к зарплате

— специалисты, имеющие опыт обучения и оптимизации крупных языковых моделей, получают премиум к зарплате Научные достижения — наличие публикаций и патентов значительно повышает стоимость специалиста на рынке

— наличие публикаций и патентов значительно повышает стоимость специалиста на рынке MLOps навыки — умение не только создавать, но и поддерживать модели в продакшене высоко ценится

Перспективы развития рынка труда в сфере нейросетей на ближайшие годы выглядят исключительно позитивно. По прогнозам аналитиков, спрос на специалистов в этой области будет расти на 25-30% ежегодно до 2030 года. ??

Основные тренды рынка труда в сфере нейросетей:

Специализация — рынок движется в сторону узких специализаций (специалисты по большим языковым моделям, эксперты по мультимодальным системам, инженеры по этичному ИИ) Демократизация инструментов — упрощение работы с нейросетями повышает спрос на специалистов, способных применять готовые решения к конкретным бизнес-задачам Междисциплинарность — растет потребность в специалистах, сочетающих знания в ИИ с экспертизой в конкретных предметных областях (медицина, юриспруденция, финансы) Этика и регулирование — появление новых ролей, связанных с обеспечением этичного и законного применения технологий ИИ Акцент на эффективность — оптимизация и удешевление процессов обучения и инференса нейросетей становится приоритетной задачей

Наиболее перспективные направления специализации на ближайшие 3-5 лет:

Мультимодальные системы — интеграция различных типов данных (текст, изображения, аудио)

— интеграция различных типов данных (текст, изображения, аудио) Небольшие специализированные модели — оптимизация нейросетей для конкретных задач

— оптимизация нейросетей для конкретных задач ИИ для научных исследований — применение нейросетей для открытия новых материалов, лекарств, физических законов

— применение нейросетей для открытия новых материалов, лекарств, физических законов Системы интерпретации ИИ — разработка методов, объясняющих решения, принимаемые нейросетями

— разработка методов, объясняющих решения, принимаемые нейросетями Федеративное обучение — разработка систем машинного обучения с сохранением конфиденциальности данных

Интересно отметить, что в 2025 году наблюдается некоторое снижение "входного порога" в профессию благодаря развитию автоматизированных инструментов для работы с нейросетями (AutoML, платформы no-code). Однако это не снижает ценность экспертов высокого уровня — напротив, спрос на специалистов, способных создавать действительно инновационные решения, продолжает расти.