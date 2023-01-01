Кто самозанятый: основные критерии и признаки данного статуса

Учебные учреждения и курсы, желающие предложить обучение по востребованным навыкам Самозанятость стремительно превращается из альтернативы в основной вид профессиональной деятельности для миллионов россиян. По последним данным, к 2025 году число самозанятых в стране может достигнуть 9 миллионов человек. Статус "самозанятый" привлекателен минимальной бюрократией и льготным налогообложением, но многие потенциальные пользователи специального налогового режима до сих пор путаются в критериях и требованиях. Разберёмся, кто может стать самозанятым, какие признаки характеризуют данный статус и какие возможности он открывает. 🧩

Кто такой самозанятый: правовое определение и статус

Самозанятый — это физическое лицо (включая индивидуальных предпринимателей), занимающееся деятельностью по реализации товаров, работ или услуг, которое применяет специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД). Законодательное определение содержится в Федеральном законе №422-ФЗ от 27.11.2018 "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима".

Важно понимать, что "самозанятый" — это не правовой статус в чистом виде, а налоговый режим. Поэтому корректнее говорить о "плательщике НПД", который может быть как физическим лицом без статуса ИП, так и зарегистрированным предпринимателем.

Анна Светлова, налоговый консультант Один из моих клиентов, дизайнер Михаил, полгода колебался между регистрацией ИП и оформлением самозанятости. Его пугала потенциальная налоговая нагрузка и отчётность. Когда мы детально рассмотрели его ситуацию, стало очевидно, что статус самозанятого идеально подходит: годовые доходы не превышали миллиона рублей, наёмных работников не было, а основные заказчики — юридические лица, требующие официального документооборота. После регистрации на платформе "Мой налог" Михаил был поражен простотой системы. Теперь он тратит на налоговые обязательства не больше 5 минут в месяц, а его доход после уплаты всех налогов вырос на 15% по сравнению с прежней "серой" схемой работы.

Для плательщика НПД законодательство предусматривает следующие правовые характеристики:

Возможность официально вести деятельность без регистрации ИП

Право на заключение договоров с физическими и юридическими лицами

Отсутствие обязательных страховых взносов

Освобождение от подачи налоговых деклараций

Возможность работы без контрольно-кассовой техники (ККТ)

Одним из ключевых юридических отличий самозанятых от предпринимателей является отсутствие права найма сотрудников по трудовым договорам. Все работы и услуги должны выполняться лично плательщиком НПД. 📝

Критерий Самозанятый ИП на УСН Правовой статус Налоговый режим Юридический статус Необходимость регистрации Через приложение "Мой налог" Через ФНС или МФЦ Право найма сотрудников Нет Есть Страховые взносы Необязательные Обязательные

Ключевые признаки и критерии самозанятости в 2023 году

В 2023 году (актуально и на 2025 год) законодательство устанавливает четкие критерии, определяющие возможность применения статуса самозанятого. Эти признаки необходимо учитывать при принятии решения о регистрации в качестве плательщика НПД. 🔍

Лимит годового дохода — не более 2,4 млн рублей в календарный год

— не более 2,4 млн рублей в календарный год Отсутствие наемных работников по трудовым договорам

по трудовым договорам Источник дохода — личная профессиональная деятельность налогоплательщика

— личная профессиональная деятельность налогоплательщика Виды деятельности — любые не запрещенные законом, кроме перечисленных в ч. 2 ст. 4 ФЗ №422

— любые не запрещенные законом, кроме перечисленных в ч. 2 ст. 4 ФЗ №422 Возраст — от 16 лет

— от 16 лет Гражданство — граждане РФ и стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан)

Важным признаком самозанятости является отсутствие признаков трудовых отношений с заказчиком. Если сотрудничество с одним заказчиком имеет характеристики трудового договора (регулярные выплаты, фиксированный график, подчинение правилам внутреннего распорядка), налоговая служба может переквалифицировать такие отношения.

Дмитрий Васильев, юрист-практик Моей клиентке Елене, педагогу по образованию, предложили вести занятия в частной школе на условиях самозанятости. График уже был составлен, оплата фиксированная, рабочее место — предоставлено. Я объяснил, что данная ситуация имеет все признаки трудовых отношений, и налоговая может усмотреть здесь схему уклонения от уплаты взносов. Елена провела переговоры с директором школы, и они переструктурировали сотрудничество: теперь она проводит авторские мастер-классы по гибкому графику, самостоятельно формирует программу и получает оплату за конкретные услуги. Такой формат полностью соответствует критериям самозанятости, и Елена легально использует НПД уже больше года.

Отдельно стоит отметить ограничения, при которых статус самозанятого недоступен:

Продажа подакцизных товаров (алкоголь, табак, бензин)

Перепродажа товаров, кроме товаров собственного изготовления

Добыча и реализация полезных ископаемых

Работа по агентскому или комиссионному договору (кроме курьеров и агрегаторов)

Деятельность от имени или за счет другого лица (кроме доставки товаров с приемом платежей)

Также с 2023 года действуют новые положения налогового законодательства: самозанятыми не могут быть лица, применяющие другие специальные налоговые режимы или ведущие деятельность, облагаемую НДФЛ, за исключением случаев получения зарплаты.

Признак Соответствует критериям самозанятости Не соответствует критериям самозанятости Характер работы Выполнение разовых проектов для разных заказчиков Постоянная работа на одного заказчика с фиксированной оплатой График Свободный график, определяемый самим исполнителем Фиксированный график, установленный заказчиком Оплата За результат работы или конкретную услугу Регулярные выплаты фиксированной суммы Оборудование Использование собственных средств производства Работа на оборудовании заказчика

Виды деятельности, доступные самозанятым гражданам

Законодательство предоставляет самозанятым значительную свободу в выборе видов деятельности. В отличие от патентной системы налогообложения, законом не установлен закрытый перечень доступных профессий — указаны только запрещенные направления. 🛠️

Наиболее распространенные виды деятельности среди самозанятых в 2023 году:

Услуги в сфере красоты — парикмахеры, косметологи, мастера маникюра и педикюра

— парикмахеры, косметологи, мастера маникюра и педикюра IT-сфера — программирование, веб-разработка, дизайн

— программирование, веб-разработка, дизайн Образовательные услуги — репетиторство, проведение тренингов и мастер-классов

— репетиторство, проведение тренингов и мастер-классов Транспортные услуги — такси, доставка товаров и еды

— такси, доставка товаров и еды Ремонт и строительство — отделочные работы, мелкий ремонт

— отделочные работы, мелкий ремонт Аренда собственного имущества — сдача квартир, автомобилей, оборудования

— сдача квартир, автомобилей, оборудования Производство товаров — пошив одежды, изготовление мебели, хендмейд

— пошив одежды, изготовление мебели, хендмейд Услуги фото- и видеосъемки

Консультационные услуги — юридические, бухгалтерские, маркетинговые

— юридические, бухгалтерские, маркетинговые Услуги по уходу — няни, сиделки, груминг животных

Важно отметить, что самозанятые могут заниматься несколькими видами деятельности одновременно, не меняя налоговый режим. Например, можно совмещать репетиторство с фотосъемкой или программирование с 3D-моделированием.

При этом есть виды деятельности, которые исключают возможность применения НПД:

Реализация подакцизных товаров и товаров, подлежащих маркировке

Добыча и продажа полезных ископаемых

Перепродажа товаров, не являющихся продукцией собственного производства

Деятельность в интересах других лиц по договорам поручения, комиссии или агентским договорам (за исключением курьерских услуг и услуг, связанных с приемом платежей)

Нотариальная деятельность и адвокатская практика

Арбитражное управление и медиация

Государственная и муниципальная служба

Стоит упомянуть об ограничении для бывших работодателей: если физическое лицо было уволено менее двух лет назад, оно не может оказывать услуги этому работодателю в качестве самозанятого. Это ограничение действует до истечения двухлетнего срока с момента увольнения. 📅

Налоговые условия для самозанятых: НПД и обязательства

Налоговый режим для самозанятых — "Налог на профессиональный доход" (НПД) — является одной из самых привлекательных сторон данного статуса. Система спроектирована так, чтобы минимизировать административные сложности и обеспечить доступное налогообложение для небольших доходов. 💰

Основные параметры налогообложения самозанятых:

Ставки налога : 4% при получении дохода от физических лиц, 6% при получении дохода от юридических лиц и ИП

: 4% при получении дохода от физических лиц, 6% при получении дохода от юридических лиц и ИП Периодичность уплаты : ежемесячно до 25-го числа следующего месяца

: ежемесячно до 25-го числа следующего месяца Налоговый период : календарный месяц

: календарный месяц Налоговый вычет : 10 000 рублей (единожды)

: 10 000 рублей (единожды) Отчетность: отсутствует необходимость в подаче декларации

Налог рассчитывается автоматически в приложении "Мой налог" после формирования чека о получении дохода. Уплата происходит на основании уведомления, которое также формируется в приложении.

Важное отличие НПД от других налоговых режимов — отсутствие обязательных страховых взносов. Самозанятые вправе добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, но это не является требованием закона. Данный аспект значительно снижает налоговую нагрузку по сравнению с ИП.

Разберем пример расчета налога для самозанятого:

Показатель Доход от физлиц Доход от юрлиц Сумма дохода 50 000 руб. 70 000 руб. Ставка налога 4% 6% Сумма налога 2 000 руб. 4 200 руб. Итого к уплате 6 200 руб.

При этом самозанятые освобождаются от:

Уплаты НДФЛ с доходов, облагаемых НПД

Уплаты НДС (за исключением НДС при импорте товаров)

Обязательных страховых взносов

Подачи налоговых деклараций

Использования контрольно-кассовой техники (ККТ)

Стоит учитывать, что показатель дохода самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей в год. При превышении этого лимита необходимо перейти на другую систему налогообложения. 📊

Как стать самозанятым: пошаговая инструкция регистрации

Процесс регистрации в качестве плательщика НПД максимально упрощен и не требует личного посещения налоговой инспекции. Весь процесс может быть завершен дистанционно за несколько минут при наличии необходимых документов. 📱

Существует несколько способов регистрации самозанятым:

Мобильное приложение "Мой налог" (основной и самый удобный способ)

(основной и самый удобный способ) Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС

на сайте ФНС Банковское приложение партнеров ФНС (Сбербанк, Тинькофф Банк и другие)

партнеров ФНС (Сбербанк, Тинькофф Банк и другие) Через уполномоченные банки

Через МФЦ (с подачей заявления)

Пошаговая инструкция регистрации через приложение "Мой налог":

Установка приложения — загрузите "Мой налог" из App Store или Google Play Выбор способа регистрации — по паспорту или через учетную запись Госуслуг Для регистрации по паспорту:

Сделайте фото паспорта (разворот с фотографией)

Сделайте селфи, следуя инструкциям приложения

Для регистрации через Госуслуги:

Авторизуйтесь, используя логин и пароль от портала Подтверждение регистрации — подтвердите свое согласие на применение НПД Завершение процедуры — получите подтверждение о регистрации

После регистрации вы можете немедленно начать использовать статус самозанятого и оформлять чеки для клиентов. Работа с приложением интуитивно понятна и включает следующие возможности:

Формирование чеков для клиентов

Отслеживание доходов и начисленных налогов

Получение уведомлений о сроках уплаты налога

Просмотр истории операций

Привязка банковских карт для автоматической оплаты налога

Важные моменты, о которых следует помнить после регистрации:

Обязательное оформление чеков — при каждом получении оплаты необходимо сформировать чек в приложении в течение периода не позднее 9-го числа следующего месяца

— при каждом получении оплаты необходимо сформировать чек в приложении в течение периода не позднее 9-го числа следующего месяца Своевременная уплата налога — до 25-го числа следующего месяца

— до 25-го числа следующего месяца Контроль лимита дохода — при приближении к годовому лимиту в 2,4 млн рублей

— при приближении к годовому лимиту в 2,4 млн рублей Статус в других системах — при необходимости статус самозанятого может быть указан при взаимодействии с банками, госорганами и т.д.

Для иностранных граждан стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) процедура регистрации имеет дополнительные требования. Необходимо представить документ, подтверждающий право на временное пребывание (проживание) в России, а также ИНН, полученный в налоговом органе. 🌍

Характеристика Регистрация через приложение Регистрация через МФЦ Время регистрации 5-10 минут 1-5 дней Посещение учреждений Не требуется Необходимо посетить МФЦ Документы Паспорт или учетная запись Госуслуг Паспорт, заявление, ИНН Подходит для Граждан РФ и технически оснащенных пользователей Иностранных граждан, людей без смартфона