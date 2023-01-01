Кто не попадает под сокращение по закону: полный перечень категорий

Для кого эта статья:

Работники, находящиеся под угрозой сокращения, особенно беременные женщины и родители с малолетними детьми

Работодатели, заинтересованные в соблюдении трудового законодательства и минимизации юридических рисков

Специалисты в области управления персоналом и трудового права, ищущие информацию о защите работников при сокращениях Столкнувшись с угрозой сокращения, многие испытывают тревогу и неуверенность в завтрашнем дне. Однако трудовое законодательство России предусматривает надежную защиту для определенных категорий сотрудников. Зная свои права, вы можете уверенно противостоять незаконному увольнению или, если вы работодатель, избежать серьезных юридических последствий при оптимизации штата. ?? Давайте разберем актуальный на 2025 год перечень работников, которых нельзя уволить по сокращению, и выясним, какие гарантии предоставляет закон различным категориям сотрудников.

Кто не попадает под сокращение: основные категории

Трудовой кодекс РФ четко определяет группы работников, которые имеют преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата. Кроме того, существуют категории сотрудников, которых вообще нельзя уволить по данному основанию. Разберем, кто защищен от сокращения по закону в 2025 году. ???

Законодательство предусматривает абсолютный запрет на сокращение следующих категорий работников:

Беременных женщин (ст. 261 ТК РФ)

Женщин с детьми до 3 лет

Одиноких матерей, воспитывающих ребенка до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет)

Единственных кормильцев ребенка до 3 лет в семье с тремя и более малолетними детьми

Родителя, являющегося единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет

Работников в период временной нетрудоспособности

Сотрудников, находящихся в отпуске (любого типа)

Отдельно стоит выделить категории работников, которые имеют преимущественное право остаться на работе при сокращении:

Категория Законодательное основание Примечание Работники с более высокой производительностью труда и квалификацией ст. 179 ТК РФ Первый и основной критерий выбора при сокращении Семейные люди с двумя и более иждивенцами ст. 179 ТК РФ При равной производительности и квалификации Работники, получившие профзаболевание или производственную травму в компании ст. 179 ТК РФ При равной производительности и квалификации Инвалиды ВОВ и боевых действий ст. 179 ТК РФ При равной производительности и квалификации Работники, повышающие квалификацию по направлению работодателя ст. 179 ТК РФ При равной производительности и квалификации

Важно понимать, что преимущественное право — это не абсолютная защита. При равной квалификации и производительности труда предпочтение отдается указанным категориям работников, но если другой сотрудник демонстрирует более высокие показатели, закон защищает интересы производства.

Марина Соколова, руководитель отдела кадров В моей практике был случай, когда крупная компания проводила масштабное сокращение персонала. Одна из сотрудниц, работавшая на позиции экономиста, получила уведомление о сокращении, находясь в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет. Она обратилась в нашу консультацию, и мы немедленно направили работодателю обоснованную претензию со ссылкой на ст. 261 ТК РФ. Представители компании сначала настаивали на законности своих действий, ссылаясь на ликвидацию целого подразделения. Однако после нашего разъяснения, что даже в таких случаях женщине с ребенком до трех лет должна быть предложена альтернативная должность, они отменили решение о сокращении. Более того, после выхода из отпуска сотрудница была переведена на аналогичную должность в другом отделе с сохранением условий труда.

Беременные и родители с малолетними детьми

Эта категория работников пользуется максимальной защитой трудового законодательства. Закон предусматривает особые гарантии для них, обеспечивая стабильность трудовых отношений в период, когда финансовая защищенность особенно важна. ??

Рассмотрим подробнее, какие именно категории родителей и на каких условиях защищены от сокращения:

Беременные женщины – абсолютная защита от сокращения на весь период беременности. Работодатель не имеет права уволить беременную сотрудницу даже при ликвидации организации до момента фактического прекращения деятельности юридического лица.

– абсолютная защита от сокращения на весь период беременности. Работодатель не имеет права уволить беременную сотрудницу даже при ликвидации организации до момента фактического прекращения деятельности юридического лица. Женщины с детьми до 3 лет – полный запрет на сокращение. При ликвидации организации работодатель обязан содействовать трудоустройству через службу занятости.

– полный запрет на сокращение. При ликвидации организации работодатель обязан содействовать трудоустройству через службу занятости. Одинокие матери , воспитывающие ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет – не могут быть сокращены.

, воспитывающие ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет – не могут быть сокращены. Единственные кормильцы в семье с ребенком до 3 лет, если в семье трое и более детей – защищены от сокращения.

в семье с ребенком до 3 лет, если в семье трое и более детей – защищены от сокращения. Родители, являющиеся единственными кормильцами ребенка-инвалида до 18 лет – не могут быть уволены по инициативе работодателя.

Важный нюанс: статус "одинокой матери" необходимо подтвердить документально. В свидетельстве о рождении ребенка должен отсутствовать отец или должно быть решение суда о лишении отца родительских прав.

Категория родителей Срок защиты от сокращения Требуемые документы для подтверждения статуса Беременные женщины Весь период беременности Справка из женской консультации Женщины с детьми до 3 лет До достижения ребенком возраста 3 лет Свидетельство о рождении ребенка Одинокие матери с детьми до 14 лет До достижения ребенком возраста 14 лет Свидетельство о рождении без указания отца или решение суда Одинокие матери с детьми-инвалидами До достижения ребенком возраста 18 лет Справка об инвалидности + документы о статусе одинокой матери Единственный кормилец в многодетной семье До достижения младшим ребенком возраста 3 лет Свидетельства о рождении всех детей, справка о доходах семьи

Защита распространяется не только на матерей, но и на отцов, воспитывающих детей без матери, а также на опекунов и попечителей. Главное условие — отсутствие другого родителя или его неучастие в содержании ребенка, что должно быть подтверждено документально.

Если работодатель нарушает права защищенных категорий родителей, сотрудник может обратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру. Практика показывает, что в большинстве случаев решение выносится в пользу работника с восстановлением на работе и выплатой компенсации за вынужденный прогул.

Сотрудники с особым социальным статусом

Помимо родителей с малолетними детьми, законодательство предоставляет дополнительные гарантии при сокращении ряду категорий работников, имеющих особый социальный статус или заслуги перед обществом. ??

К категориям сотрудников с особым социальным статусом, защищенных от сокращения, относятся:

Члены выборных профсоюзных органов – не могут быть уволены без согласия вышестоящего профсоюзного органа (ст. 374 ТК РФ)

– не могут быть уволены без согласия вышестоящего профсоюзного органа (ст. 374 ТК РФ) Инвалиды боевых действий – имеют преимущественное право остаться на работе при равной производительности труда

– имеют преимущественное право остаться на работе при равной производительности труда Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы – не могут быть уволены без их согласия

– не могут быть уволены без их согласия Представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в местах традиционного проживания, ведущие традиционный образ жизни – имеют дополнительные гарантии при сокращении

в местах традиционного проживания, ведущие традиционный образ жизни – имеют дополнительные гарантии при сокращении Работники, избранные в комиссию по трудовым спорам – имеют дополнительную защиту от увольнения на время исполнения обязанностей

– имеют дополнительную защиту от увольнения на время исполнения обязанностей Авторы изобретений – в период внедрения их изобретения на предприятии имеют дополнительные гарантии

Особого внимания заслуживает защита профсоюзных деятелей. Согласно ст. 374 и 376 ТК РФ, увольнение по инициативе работодателя руководителей (их заместителей) выборных профсоюзных органов организации допускается только с согласия вышестоящего профсоюзного органа. Эта защита действует в течение двух лет после окончания срока полномочий.

Алексей Петров, юрист по трудовому праву Ко мне обратился Сергей, работавший инженером на крупном производственном предприятии и одновременно выполнявший обязанности председателя профсоюзного комитета своего подразделения. В рамках оптимизации расходов руководство приняло решение о сокращении нескольких должностей, включая позицию Сергея. Работодатель направил запрос в вышестоящий профсоюзный орган о согласии на увольнение, но получил отказ. Несмотря на это, компания все равно издала приказ об увольнении, мотивируя это тем, что должность фактически ликвидирована, а мнение профсоюза носит рекомендательный характер. Мы подготовили иск в суд о незаконном увольнении, и решение было вынесено в пользу Сергея. Суд указал, что в соответствии со ст. 374 ТК РФ согласие вышестоящего профсоюзного органа является обязательным условием, а не рекомендацией. Сергей был восстановлен на работе с компенсацией вынужденного прогула в размере 4 месячных окладов. Кроме того, компании пришлось выплатить компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей.

Работники с временной защитой от увольнения

Существует ряд ситуаций, когда работник получает временную защиту от сокращения. Это периоды, в течение которых увольнение по инициативе работодателя невозможно или существенно ограничено законом. ??

Основные категории сотрудников с временной защитой от сокращения:

Работники на больничном – не могут быть уволены в период временной нетрудоспособности

– не могут быть уволены в период временной нетрудоспособности Сотрудники в отпуске (любого типа: ежегодном, учебном, без сохранения заработной платы) – защищены на весь период отпуска

(любого типа: ежегодном, учебном, без сохранения заработной платы) – защищены на весь период отпуска Работники в командировке – не могут быть уволены до возвращения из командировки

– не могут быть уволены до возвращения из командировки Сотрудники, проходящие обучение по направлению работодателя – защищены на период обучения

– защищены на период обучения Работники, являющиеся донорами – в день сдачи крови и день отдыха после него

Важно отметить, что эта защита имеет процедурный характер. Работодатель не может произвести увольнение в указанные периоды, но может начать процедуру сокращения, уведомив работника за два месяца. Однако фактическое расторжение трудового договора должно быть отложено до окончания периода временной защиты.

Например, если работник находится на больничном, а в организации происходит сокращение штата, его можно включить в список сокращаемых должностей и даже вручить уведомление, но приказ об увольнении может быть издан только после закрытия листка нетрудоспособности.

Особенно сложная ситуация возникает, когда работник получает "цепочку" больничных или уходит в отпуск сразу после получения уведомления о сокращении. Судебная практика здесь неоднозначна, но чаще суды признают правомерными действия работодателя по увольнению после окончания болезни, если не доказан факт дискриминации.

Если вы относитесь к категории работников с временной защитой и получили уведомление о сокращении, важно:

Сохранить копию уведомления с датой получения

Документально зафиксировать свой особый статус (больничный лист, приказ о предоставлении отпуска)

При попытке уволить вас в защищенный период немедленно обратиться в трудовую инспекцию

Не подписывать документы об увольнении под давлением

Обратите внимание, что особые гарантии при сокращении имеют работники Крайнего Севера. Для них предусмотрен увеличенный срок предупреждения о предстоящем увольнении — не менее трех месяцев (вместо стандартных двух).

Исключения из правил защиты при сокращениях

Даже наличие особого статуса не всегда гарантирует полную защиту от увольнения. Законодательство предусматривает ряд исключений, при которых защищенные категории работников все же могут быть уволены. ??

Основные исключения из правил защиты при сокращениях:

Ликвидация организации или прекращение деятельности ИП – в этом случае могут быть уволены все сотрудники, включая беременных женщин и родителей с малолетними детьми

– в этом случае могут быть уволены все сотрудники, включая беременных женщин и родителей с малолетними детьми Грубое нарушение трудовых обязанностей – защита не распространяется на увольнение по виновным основаниям (прогул, появление на работе в состоянии опьянения и т.д.)

– защита не распространяется на увольнение по виновным основаниям (прогул, появление на работе в состоянии опьянения и т.д.) Выявление несоответствия работника занимаемой должности по результатам аттестации

по результатам аттестации Банкротство компании – конкурсный управляющий имеет право на сокращение штата

Важно понимать, что даже при ликвидации организации для защищенных категорий работников предусмотрены дополнительные гарантии:

Категория работников Дополнительные гарантии при ликвидации Беременные женщины Увольнение допустимо только при фактическом прекращении деятельности работодателя Женщины с детьми до 3 лет Обязательное трудоустройство через службу занятости Члены профсоюзных органов Необходимо согласие вышестоящего профсоюзного органа даже при ликвидации Работники Крайнего Севера Увеличенный выходное пособие и сохранение среднего заработка на период трудоустройства Инвалиды Соблюдение квот по трудоустройству инвалидов при переводе в другую организацию

При реорганизации компании (слиянии, присоединении, разделении) защита от сокращения сохраняется в полном объеме, поскольку это не является ликвидацией юридического лица.

Особое внимание стоит обратить на ситуации, когда работодатели пытаются обойти запреты на увольнение защищенных категорий сотрудников:

Принуждение к увольнению по собственному желанию

Создание невыносимых условий труда для провоцирования увольнения

Фиктивная ликвидация с последующим созданием нового юридического лица

Необоснованное привлечение к дисциплинарной ответственности для увольнения по виновным основаниям

В таких случаях работник имеет право обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. Практика показывает, что при наличии доказательств недобросовестных действий работодателя суды встают на сторону сотрудников, восстанавливая их на работе с компенсацией за вынужденный прогул.

Помните: даже если ваша должность сокращается, но вы относитесь к защищенной категории, работодатель обязан предложить вам все имеющиеся вакантные должности, соответствующие вашей квалификации, включая нижестоящие позиции и работу в других местностях (если это предусмотрено трудовым договором).