Круглосуточная работа в Трудовом кодексе: нормы, права, оплата

Работники, задействованные в круглосуточном режиме, интересующиеся своими правами и обязанностями Круглосуточная работа — реальность для многих профессий. За кулисами аварийных служб, больниц, охранных предприятий стоит серьезная юридическая база, регламентирующая права и обязанности обеих сторон трудового процесса. При круглосуточном режиме работы важно понимать: здесь действуют особые нормы ТК РФ, незнание которых может обернуться штрафами для работодателя и недополученными выплатами для сотрудника. Работа 24/7 несет как возможности, так и риски — мы разберем всю правовую сторону этого режима. 🕒

Правовое определение круглосуточной работы в ТК РФ

Круглосуточная работа в российском трудовом законодательстве не выделяется в отдельную категорию. Фактически она регулируется совокупностью норм о сменном режиме работы (ст. 103 ТК РФ), ночной работе (ст. 96 ТК РФ) и непрерывном производственном процессе (ст. 104 ТК РФ). 🧩

Согласно ТК РФ, ночным считается время с 22:00 до 6:00. Круглосуточный режим работы подразумевает, что часть рабочего времени непременно попадает на ночные часы, а значит, требования к работе в ночное время распространяются и на круглосуточный режим.

Организация круглосуточного режима возможна только при использовании сменного графика, поскольку один работник не может трудиться непрерывно 24 часа (это нарушает требования ст. 91 ТК РФ о максимальной продолжительности рабочего времени).

Анатолий Козырев, руководитель юридического отдела К нам обратился владелец небольшой сети заправочных станций, работающих круглосуточно. Он возмущался, что сотрудники требовали доплаты за ночные часы, ссылаясь на какие-то нормы ТК. «Они же изначально знали, что работа круглосуточная, зачем им еще доплаты?» — недоумевал он. Мы провели аудит документации и обнаружили, что в трудовых договорах отсутствовало упоминание о работе в ночное время и соответствующих доплатах. Более того, график сменности не был утвержден за месяц, как требует закон. Предприниматель рисковал штрафом до 50 тысяч рублей и судебными исками от сотрудников. Мы помогли разработать правильную документацию: обновили трудовые договоры, включив условия о ночной работе, разработали положение об оплате труда с указанием доплат за ночные часы, утвердили график сменности на месяц вперед. В итоге бизнес продолжил работу в правовом поле, а сотрудники получили гарантированные законом выплаты.

Юридические основания для организации круглосуточной работы:

Необходимость непрерывного производственного процесса, где остановка технологически невозможна

Потребность в постоянном обслуживании населения (медицинские учреждения, службы безопасности, транспорт)

Особенности сферы услуг, требующие круглосуточного присутствия персонала

Для законной организации круглосуточной работы работодатель обязан:

Документ Содержание Правовая основа Правила внутреннего трудового распорядка Указание на сменный характер работы и условия организации труда Ст. 100 ТК РФ График сменности Расписание смен на определенный период, доведенное до работников не позднее 1 месяца Ст. 103 ТК РФ Трудовой договор Условие о сменной работе, включая ночные смены Ст. 57 ТК РФ Положение об оплате труда Указание размеров доплат за работу в ночное время Ст. 154 ТК РФ

Важно отметить, что отсутствие надлежащим образом оформленной документации не освобождает работодателя от соблюдения норм трудового законодательства. Даже если сотрудник фактически работает круглосуточно без соответствующего оформления, работодатель обязан соблюдать все требования ТК РФ относительно продолжительности рабочего времени и его оплаты.

Нормы рабочего времени при круглосуточных сменах

Организация круглосуточного режима работы требует тщательного планирования рабочего времени для соблюдения законодательных норм. Основной принцип: несмотря на круглосуточный режим работы предприятия, каждый конкретный сотрудник должен работать в рамках установленной продолжительности рабочего времени. ⏱️

Ключевые нормы рабочего времени при круглосуточных сменах:

Нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ)

Максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) при сменном режиме – 12 часов (исключения возможны для отдельных категорий работников)

Продолжительность междусменного отдыха должна быть не менее двойной продолжительности предшествующей смены

При суммированном учете рабочего времени учетный период не может превышать один год (в отдельных случаях – три месяца)

При круглосуточных сменах практически всегда применяется суммированный учет рабочего времени (ст. 104 ТК РФ). Данный механизм позволяет гибко распределять рабочее время, но при этом соблюдать норму часов за учетный период.

Популярные графики при круглосуточном режиме работы в 2025 году:

Наименование графика Описание Преимущества Недостатки «Сутки через трое» 24 часа работы, затем 72 часа отдыха Длительные периоды отдыха Увеличенная нагрузка в рабочие сутки «День-ночь-отсыпной-выходной» Чередование дневных и ночных смен по 12 часов Равномерное распределение нагрузки Частая смена режима сна «2/2/3» (два через два) Два дня работы, два дня отдыха Регулярный отдых Сложность адаптации к ночным сменам 4-бригадный график 4 смены по 12 часов, затем 48 часов отдыха Стабильность и предсказуемость Требует больше персонала

Елена Миронова, HR-директор На производственном предприятии мы столкнулись с кризисом: высокая текучесть кадров в цехе непрерывного производства и постоянные жалобы на переутомление. Анализируя ситуацию, мы выяснили, что руководство цеха самовольно изменило график с классического «день-ночь-отсыпной-выходной» на «сутки через двое» без корректировки нормативов труда. Сотрудники работали по 24 часа подряд, что крайне негативно сказывалось на их здоровье и работоспособности. Более того, это нарушало нормы ТК РФ о максимальной продолжительности смены. Мы провели реорганизацию рабочего процесса: вернулись к 12-часовым сменам, увеличили штат на 15%, внедрили 4-бригадный график. Результаты превзошли ожидания: за 6 месяцев текучесть снизилась на 40%, производительность выросла на 12%, количество брака уменьшилось на 22%. Этот случай наглядно показал, что соблюдение норм труда — это не просто юридическое требование, а экономически оправданная стратегия управления персоналом.

Важные аспекты при составлении графика круглосуточных смен:

Баланс между продолжительностью смен и отдыха – ключевой фактор сохранения работоспособности

График должен обеспечивать минимальную еженедельную непрерывность отдыха (42 часа)

При работе в ночное время необходимо учитывать неблагоприятное воздействие на организм

Необходимо фиксировать переработки за месяц/квартал/год при суммированном учете для корректной оплаты

График сменности является обязательным документом и должен быть доведен до работников не менее чем за месяц

Особые права сотрудников при ночной работе

Ночная работа является неотъемлемой частью круглосуточного режима. Согласно ст. 96 ТК РФ, ночное время – период с 22 часов до 6 часов, и закон предусматривает особые гарантии для работников, трудящихся в это время. 🌙

К работе в ночное время не допускаются:

Беременные женщины

Работники младше 18 лет (за исключением отдельных категорий, например, артистов)

Другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами

Только с письменного согласия и при условии, что такая работа не запрещена по состоянию здоровья, в ночное время могут привлекаться:

Женщины, имеющие детей до 3 лет

Инвалиды

Родители, воспитывающие детей до 14 лет без супруга/супруги

Работники, осуществляющие уход за больными членами семьи

Опекуны детей до 14 лет

Ключевые права работников при ночных сменах в рамках круглосуточной работы:

Сокращенная продолжительность рабочего времени – при работе в ночное время установленная продолжительность работы сокращается на один час (ст. 96 ТК РФ) Повышенная оплата труда – минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливается Правительством РФ и составляет 20% от часовой тарифной ставки за каждый час работы в ночное время Право на обязательное медицинское освидетельствование – для определения возможности выполнения работы в ночное время при трудоустройстве и в дальнейшем (не реже одного раза в год) Дополнительные гарантии и компенсации, установленные коллективным договором или локальными нормативными актами

Следует отметить, что сокращение рабочего времени на один час при ночной работе не распространяется на работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное время, если иное не предусмотрено коллективным договором.

Для того чтобы получить все предусмотренные законом гарантии при работе в ночное время, сотруднику следует:

Проверить наличие в трудовом договоре условия о работе в ночное время

Ознакомиться с локальными нормативными актами о порядке оплаты ночной работы

Контролировать правильность учёта отработанных ночных часов

Проходить обязательные медицинские осмотры

Знать свои права на отказ от ночной работы (для отдельных категорий работников)

Порядок оплаты труда в круглосуточном режиме

Оплата труда при круглосуточной работе имеет ряд особенностей, обусловленных сменным режимом, наличием ночных часов и возможным суммированным учетом рабочего времени. Работодатель обязан обеспечить повышенную оплату за все часы, отработанные в особых условиях. 💰

Основные компоненты оплаты труда при круглосуточном режиме:

Базовая оплата (оклад, тарифная ставка) за отработанное время

(оклад, тарифная ставка) за отработанное время Доплата за ночные часы – не менее 20% часовой тарифной ставки за каждый час работы с 22:00 до 6:00

– не менее 20% часовой тарифной ставки за каждый час работы с 22:00 до 6:00 Доплата за праздничные дни – не менее чем в двойном размере

– не менее чем в двойном размере Оплата сверхурочных часов – при превышении нормы часов за учетный период

– при превышении нормы часов за учетный период Дополнительные выплаты, предусмотренные коллективным договором или локальными актами

При суммированном учете рабочего времени оплата труда производится исходя из фактически отработанных часов, но сверхурочные часы определяются по итогам учетного периода. Сверхурочными считаются все часы, отработанные сверх нормального количества рабочих часов за учетный период.

Пример расчета оплаты при круглосуточной работе:

Параметр Стандартная оплата С учетом особых условий Разница Дневные часы (8 часов) 1600 ₽ (200 ₽/час) 1600 ₽ 0 ₽ Вечерние часы (6 часов) 1200 ₽ (200 ₽/час) 1200 ₽ 0 ₽ Ночные часы (8 часов) 1600 ₽ (200 ₽/час) 1920 ₽ (+20%) +320 ₽ Если день праздничный 4400 ₽ 8800 ₽ (двойная оплата) +4400 ₽ Сверхурочные часы – Первые 2 часа: +50%<br>Последующие: +100% Зависит от количества часов

Важные нюансы оплаты круглосуточной работы:

Работа в праздничные дни при сменном графике оплачивается в повышенном размере всем сотрудникам, независимо от того, как бы выглядел их график при обычной 5-дневной рабочей неделе (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 №1) При подсчете сверхурочных часов следует исключать период, оплаченный в двойном размере за работу в праздничные дни Коллективным договором или локальными нормативными актами может устанавливаться более высокий размер доплат за ночную работу, чем предусмотрено законодательством Компенсация работы в ночное время предоставлением дополнительного времени отдыха вместо повышенной оплаты не допускается

Следует отметить, что работодатель обязан правильно оформлять документацию по учету рабочего времени (табель учета рабочего времени формы Т-12 или Т-13) и своевременно производить расчет всех причитающихся работнику выплат.

Ответственность за нарушение трудового законодательства

Нарушение норм организации круглосуточной работы влечет за собой серьезные юридические последствия для работодателя. С каждым годом контроль со стороны трудовой инспекции в этом вопросе становится все строже, а штрафные санкции – все значительнее. 🚨

Основные нарушения при организации круглосуточной работы:

Привлечение к ночной работе запрещенных категорий работников

Отсутствие надлежащего оформления сменного режима

Несоблюдение нормы рабочего времени при составлении графиков сменности

Отсутствие или неверный расчет доплат за работу в ночное время

Непредоставление достаточного междусменного отдыха

Отсутствие медицинских осмотров для работников ночных смен

Неознакомление работников с графиком сменности в установленные сроки

Виды ответственности за нарушение трудового законодательства при круглосуточной работе:

Административная ответственность (ст. 5.27 КоАП РФ): Для должностных лиц: предупреждение или штраф от 1 000 до 5 000 рублей

Для ИП: штраф от 1 000 до 5 000 рублей

Для юридических лиц: штраф от 30 000 до 50 000 рублей За повторное нарушение: Для должностных лиц: штраф от 10 000 до 20 000 рублей или дисквалификация на срок от 1 до 3 лет

Для ИП: штраф от 10 000 до 20 000 рублей

Для юридических лиц: штраф от 50 000 до 70 000 рублей Гражданско-правовая ответственность: возмещение работнику недополученных сумм и компенсация морального вреда Материальная ответственность: выплата денежной компенсации за задержку причитающихся работнику выплат (не ниже 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день задержки) Уголовная ответственность (в исключительных случаях по ст. 143 УК РФ, если нарушения привели к несчастному случаю)

Для профилактики нарушений при организации круглосуточной работы работодателю рекомендуется:

Разработать комплект локальных нормативных актов, регламентирующих круглосуточную работу

Своевременно знакомить работников со всеми документами, касающимися режима работы

Вести точный учет рабочего времени каждого сотрудника

Проводить регулярные внутренние аудиты соблюдения трудового законодательства

Организовать систему медицинских осмотров для работников ночных смен

Контролировать соблюдение норм продолжительности рабочего времени и времени отдыха

Работник, в свою очередь, должен знать свои права и при их нарушении может:

Обратиться к работодателю с заявлением об устранении нарушений

Подать жалобу в трудовую инспекцию

Инициировать коллективный трудовой спор через профсоюзный орган

Обратиться в суд с исковым заявлением о восстановлении нарушенных трудовых прав

Потребовать компенсации морального вреда, причиненного нарушением трудовых прав