Компенсация при увольнении за отпуск: расчет и правила получения

Для кого эта статья:

Работники, планирующие увольнение и желающие узнать о своих правах на компенсацию за неиспользованный отпуск

Специалисты в области HR и бухгалтерии, которым необходимо знакомство с алгоритмами расчета и законодательством

Юристы и консультанты по трудовому праву, интересующиеся практическими примерами и нюансами расчетов компенсаций Увольняясь с работы, немало сотрудников упускают возможность получить дополнительные выплаты за неиспользованные отпуска — иногда речь идет о суммах, превышающих месячный оклад. По статистике Роструда, более 35% работников не знают точного алгоритма расчета компенсации и часто соглашаются на заниженные суммы. Правильный расчет компенсации за отпуск при увольнении — это не просто бухгалтерская формальность, а ваши законные деньги, которые работодатель обязан выплатить в полном объеме. 💰

Что такое компенсация за неиспользованный отпуск

Компенсация за неиспользованный отпуск — это денежная выплата, которую работодатель обязан произвести сотруднику при увольнении за все дни отпуска, которые были начислены, но не использованы за период работы. Данная выплата регулируется статьей 127 Трудового кодекса РФ и относится к обязательным платежам при расторжении трудового договора.

Важно понимать, что компенсация рассчитывается исходя из среднего дневного заработка и полагается абсолютно всем категориям сотрудников независимо от причины увольнения — будь то увольнение по собственному желанию, по соглашению сторон или по инициативе работодателя.

Марина Ковалева, HR-директор Ко мне часто обращаются сотрудники с вопросами о компенсациях за отпуск. Особенно запомнился случай с Алексеем, ведущим инженером, который проработал в компании 4,5 года и ни разу не брал полный отпуск. При увольнении ему полагалась компенсация за 48 дней! Изначально бухгалтерия рассчитала выплату неверно, учитывая только стандартные 28 дней за год. Мы пересмотрели его трудовой договор и обнаружили пункт о дополнительных днях отпуска за выслугу лет. В итоге, Алексей получил компенсацию почти в два раза больше изначально предложенной — около 280 000 рублей вместо 145 000 рублей. Этот случай стал хорошим уроком для всей команды HR.

Основные характеристики компенсации за неиспользованный отпуск:

Выплачивается за все периоды работы, включая испытательный срок

Рассчитывается пропорционально отработанному времени

Включает компенсацию как за основной, так и за дополнительные отпуска

Облагается НДФЛ и страховыми взносами

Выплачивается в день увольнения

Существует распространенное заблуждение, что компенсация положена только за текущий рабочий год. Однако законодательство не ограничивает период, за который производится расчет — компенсация полагается за все неиспользованные дни за весь срок работы. 📆

Тип отпуска Подлежит компенсации при увольнении Нормативное основание Ежегодный основной оплачиваемый отпуск Да ст. 127 ТК РФ Дополнительный оплачиваемый отпуск за вредные условия труда Да ст. 117, 127 ТК РФ Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день Да ст. 119, 127 ТК РФ Отпуск без сохранения заработной платы Нет ст. 128 ТК РФ Учебный отпуск Нет ст. 173-176 ТК РФ

Когда положена выплата за неиспользованный отпуск

Право на компенсацию за неиспользованный отпуск возникает у работника только при увольнении. В процессе трудовой деятельности замена отпуска денежной компенсацией запрещена, за исключением особых случаев, предусмотренных законодательством (ч. 2 ст. 126 ТК РФ).

Компенсация выплачивается при следующих обстоятельствах:

При увольнении сотрудника по любому основанию предусмотренному ТК РФ

При сокращении штата или ликвидации предприятия

При увольнении в период испытательного срока

При увольнении совместителей

При смерти сотрудника (компенсация выплачивается наследникам)

Стоит отметить, что если сотрудник увольняется, отработав менее половины месяца, то этот месяц в расчет компенсации не включается. Если же отработано более половины месяца, он округляется до полного. Это положение закреплено в Правилах об очередных и дополнительных отпусках (утв. НКТ СССР 30.04.1930 №169). 🗓️

Дмитрий Соколов, юрист по трудовому праву Я представлял интересы клиентки, которая работала в крупной розничной сети три года и четыре месяца. За это время она использовала всего 14 дней отпуска. При увольнении ей рассчитали компенсацию только за последний год, мотивируя это тем, что "отпуск сгорает, если его не использовать в течение 18 месяцев". Мы подали претензию работодателю, ссылаясь на Конвенцию МОТ №132 и позицию Конституционного суда РФ, которые не предусматривают "сгорание" отпусков. После получения официальной претензии работодатель согласился пересчитать компенсацию за все 76 неиспользованных дней. Доплата составила более 120 000 рублей. Этот случай показывает, как важно знать свои права и не соглашаться на ущемляющие их условия.

Существуют ситуации, когда работник может получить компенсацию за неиспользованный отпуск, продолжая работать:

При накоплении отпуска свыше 28 календарных дней (компенсация за часть, превышающую этот порог)

Для отдельных категорий работников с дополнительными отпусками (например, за работу во вредных условиях труда)

При наличии особых условий в коллективном договоре

Однако следующим категориям работников замена отпуска денежной компенсацией запрещена даже по их желанию:

Беременные женщины

Работники в возрасте до 18 лет

Сотрудники, занятые на работах с вредными и опасными условиями труда

Стаж работы Право на полную компенсацию Право на пропорциональную компенсацию Менее 6 месяцев Нет Да (пропорционально отработанному времени) От 6 до 11 месяцев Нет Да (пропорционально отработанному времени) От 11 месяцев до 1 года Да (за полный рабочий год) Нет Более 1 года Да (за полные годы) Да (за неполный последний год)

Формула расчета компенсации при увольнении

Расчет компенсации за неиспользованный отпуск осуществляется по формуле:

Компенсация = Средний дневной заработок × Количество неиспользованных дней отпуска

Рассмотрим каждый элемент этой формулы подробнее:

1. Средний дневной заработок рассчитывается по формуле:

Средний дневной заработок = Сумма заработка за расчетный период / (12 месяцев × 29,3)

Где:

Расчетный период — 12 месяцев, предшествующих месяцу увольнения

29,3 — среднемесячное число календарных дней в году

В сумму заработка включаются:

Оклад/тарифная ставка

Премии и надбавки

Доплаты за особые условия труда

Районные коэффициенты и северные надбавки

Не включаются в расчет:

Выплаты социального характера (материальная помощь)

Оплата командировочных расходов

Оплата больничных листов

Предыдущие отпускные выплаты

2. Количество неиспользованных дней отпуска рассчитывается по формуле:

Неиспользованные дни = Положенные дни отпуска × (Отработанные месяцы / 12) – Использованные дни

Рассмотрим пример расчета для наглядности:

Сотрудник увольняется 15 мая 2025 года. Он отработал в компании 2 года и 3 месяца. За это время использовал 35 дней отпуска из положенных 67 дней (28 дней × 2 года + 28 дней × 3/12). Его суммарный заработок за последние 12 месяцев составил 720 000 рублей.

1) Рассчитываем средний дневной заработок: 720 000 ÷ (12 × 29,3) = 720 000 ÷ 351,6 = 2 047,78 руб.

2) Определяем количество неиспользованных дней отпуска: 67 – 35 = 32 дня

3) Рассчитываем сумму компенсации: 2 047,78 × 32 = 65 528,96 руб.

Таким образом, сотруднику при увольнении положена компенсация за отпуск в размере 65 528,96 рублей (до удержания НДФЛ). 📊

При расчете важно учитывать некоторые нюансы:

Если сотрудник отработал от 5,5 до 11 месяцев, он имеет право на компенсацию как за полный год работы

Если в расчетном периоде есть месяцы, когда сотрудник не работал по уважительным причинам, они исключаются из расчета

При наличии дополнительных отпусков (за вредные условия труда, ненормированный рабочий день и т.д.) они добавляются к основному

Окончательная сумма компенсации округляется до копеек

Сроки получения денежной компенсации за отпуск

Своевременная выплата компенсации за неиспользованный отпуск — обязанность работодателя, закрепленная в Трудовом кодексе РФ. Согласно статье 140 ТК РФ, все расчеты с работником, включая компенсацию за неиспользованный отпуск, должны быть произведены в день увольнения. ⏰

Если сотрудник не работал в день увольнения (например, находился на больничном), выплата должна быть произведена не позднее следующего дня после предъявления требования о расчете. Это правило действует независимо от способа увольнения.

Важные моменты, касающиеся сроков выплаты:

День увольнения считается последним днем работы, даже если это выходной или праздничный день

Задержка выплаты влечет за собой ответственность работодателя в виде компенсации в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки (ст. 236 ТК РФ)

Работник имеет право обратиться в трудовую инспекцию или суд в случае невыплаты компенсации

Срок исковой давности по спорам о невыплаченной компенсации составляет 1 год с момента увольнения

Если компенсация не была выплачена вовремя, порядок действий для работника выглядит следующим образом:

Направить письменную претензию работодателю с требованием произвести расчет При отсутствии реакции подать заявление в государственную инспекцию труда Обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации и процентов за задержку выплаты В исключительных случаях — обратиться в прокуратуру

При выборе способа получения компенсации стоит учитывать, что выплата может быть произведена одним из следующих способов:

Наличными через кассу предприятия

Перечислением на банковскую карту

Почтовым переводом (в редких случаях)

Для кадровых работников и бухгалтеров важно помнить, что необходимо заранее подготовить все документы для расчета и произвести выплату строго в установленные законом сроки, чтобы избежать штрафных санкций.

Налогообложение и документальное оформление выплат

Компенсация за неиспользованный отпуск, как и другие выплаты работнику, подлежит налогообложению. В 2025 году действуют следующие правила налогообложения этой выплаты:

НДФЛ: удерживается в размере 13% (для налоговых резидентов РФ) или 15% (для налоговых нерезидентов)

Страховые взносы: начисляются на полную сумму компенсации по стандартным тарифам (около 30% в зависимости от категории плательщика)

Взносы на травматизм: начисляются по ставке, установленной для организации (от 0,2% до 8,5%)

Удержание НДФЛ производится в день выплаты компенсации. Работодатель перечисляет налог в бюджет не позднее следующего рабочего дня после выплаты дохода. Страховые взносы уплачиваются ежемесячно не позднее 15-го числа следующего месяца. 💸

Документальное оформление выплаты компенсации включает следующие этапы и документы:

Определение количества дней неиспользованного отпуска: Карточка учета рабочего времени

Личная карточка Т-2

Приказы о предоставлении отпусков Расчет среднего заработка: Расчетные листки за 12 месяцев

Ведомости по заработной плате Оформление увольнения: Приказ об увольнении по форме Т-8

Записка-расчет по форме Т-61 Выплата компенсации: Расходный кассовый ордер (при выплате наличными)

Платежное поручение (при перечислении на карту) Отражение в отчетности: 6-НДФЛ

Персонифицированные сведения о физических лицах

Отчетность по страховым взносам

Все документы, связанные с начислением и выплатой компенсации, необходимо хранить в течение 5 лет (для расчетных ведомостей — 75 лет). Это требование установлено приказом Росархива от 20.12.2019 №236.

В бухгалтерском учете начисление и выплата компенсации отражаются следующими проводками:

Операция Дебет Кредит Начисление компенсации 20, 25, 26, 44 70 Удержание НДФЛ 70 68.1 Начисление страховых взносов 20, 25, 26, 44 69 Выплата компенсации 70 50, 51

Для корректного оформления и расчета компенсации за отпуск HR-специалистам и бухгалтерам рекомендуется:

Регулярно вести учет использования отпусков всеми сотрудниками

Своевременно обновлять информацию о средней заработной плате работников

Использовать специализированное программное обеспечение для автоматизации расчетов

Следить за изменениями в законодательстве, касающимися порядка расчета и налогообложения компенсаций

Проводить внутренний аудит расчетов перед выплатами

При возникновении споров о размере компенсации или сроках ее выплаты, решающее значение имеет правильно оформленная документация. Поэтому важно уделять должное внимание каждому этапу документального оформления этой выплаты. 📝