Когда ждать первую зарплату после трудоустройства: сроки выплат

Для кого эта статья:

Люди, начинающие свою карьеру или переходящие на новую работу

Те, кто испытывает финансовую неопределённость и хочет понять зарплатные циклы

Специалисты, заинтересованные в вопросах трудового законодательства и оплате труда Первый рабочий день позади, трудовой договор подписан, а в голове крутится один вопрос: "Когда же придут мои первые деньги?" 🤔 Особенно остро эта тема волнует тех, кто только начинает карьерный путь или оказался между работами без финансовой подушки. Неопределённость с датой поступления первой зарплаты способна вызвать серьёзный стресс и даже поставить ваш бюджет на грань выживания. Давайте разберёмся, как работают зарплатные циклы в компаниях и на какие сроки выплат вам стоит рассчитывать в 2025 году.

Когда придет первая зарплата: основные сроки выплат

В большинстве российских компаний используется двухэтапная система выплат заработной платы: аванс (обычно 30-50% от оклада) и основная часть. По Трудовому кодексу РФ (статья 136), зарплата должна выплачиваться не реже, чем каждые полмесяца, а конкретные даты фиксируются во внутренних документах компании.

Стандартный календарь выплат в российских компаниях выглядит так:

Тип выплаты Распространенные даты За какой период Аванс 15-25 число текущего месяца За первую половину месяца Основная часть 1-10 число следующего месяца За вторую половину предыдущего месяца

Однако для новичков на рабочем месте этот привычный цикл часто начинает работать не сразу. Время ожидания первой выплаты зависит от нескольких факторов:

Дата вашего трудоустройства относительно зарплатного цикла

Принятая в компании система расчета аванса

Особенности обработки документов в бухгалтерии

Условия, прописанные в трудовом договоре

На практике для новичка это может означать ожидание первых денег от 2 недель до 1,5 месяцев после фактического начала работы. Давайте разберем, почему так происходит и как правильно спланировать свои финансы на этот период.

Алексей Сорокин, финансовый директор Мой самый показательный случай произошел с Марией, нашим новым маркетологом. Она устроилась 27 числа и была крайне удивлена, что первые деньги пришли только через 35 дней. Я объяснил ей, что она попала в самый неудачный момент зарплатного цикла: аванс за текущий месяц уже обработан бухгалтерией, а до следующей выплаты основной части зарплаты нужно ждать 5 число следующего месяца. Для тех, кто приходит в компанию в последних числах месяца, это стандартная ситуация. Теперь при найме я всегда предупреждаю кандидатов о подобном нюансе, особенно если замечаю их неопытность в трудовых вопросах.

Расчетный период и зарплатный цикл на новой работе

Чтобы точно понимать, когда ожидать первую выплату, необходимо разобраться в понятии расчетного периода. Это временной интервал, за который начисляется заработная плата. В большинстве компаний расчетным периодом является календарный месяц.

Вот как обычно структурирован зарплатный цикл:

Этап цикла Сроки Процессы Период работы 1-30/31 число каждого месяца Фактическое выполнение трудовых обязанностей Расчетный период 1-3 рабочих дня после окончания месяца Бухгалтерия рассчитывает зарплаты, налоги и отчисления Выплата До 15 числа следующего месяца (по закону) Перечисление денег на счета сотрудников

Для новичка важно понимать, что первая зарплата пройдет полный расчетный цикл. Это означает, что даже если вы проработали всего несколько дней в текущем месяце, оплату за них вы получите только по завершении полного расчетного периода вместе со всеми сотрудниками.

Рассмотрим несколько сценариев на примере компании, где аванс выплачивается 20 числа, а основная часть зарплаты — 5 числа следующего месяца:

Сценарий 1: Трудоустройство 2 июля. Первая выплата (аванс) — 20 июля. Следующая выплата (основная часть) — 5 августа.

Сценарий 2: Трудоустройство 22 июля. Первая выплата (за вторую половину июля) — только 5 августа, так как вы пропустили цикл аванса.

Сценарий 3: Трудоустройство 1 августа. Первая выплата (аванс за первую половину августа) — 20 августа.

Исключения из этих правил могут быть в следующих случаях:

Компания предлагает новым сотрудникам внеплановый аванс (встречается редко)

В трудовом договоре прописаны особые условия о первой выплате

У вас договор ГПХ (гражданско-правового характера), а не трудовой договор

Как дата трудоустройства влияет на первую выплату

Дата вашего трудоустройства — ключевой фактор, определяющий, когда вы получите первые деньги. Чем ближе ваш первый рабочий день к зарплатному дню компании, тем дольше придется ждать поступления средств. 📅

Давайте рассмотрим типичные сроки для первой выплаты в зависимости от даты трудоустройства:

Начало месяца (1-10 число): Оптимальный период для трудоустройства. Скорее всего, вы получите аванс уже через 10-15 дней, так как успеете отработать бóльшую часть первой половины месяца.

Оптимальный период для трудоустройства. Скорее всего, вы получите аванс уже через 10-15 дней, так как успеете отработать бóльшую часть первой половины месяца. Середина месяца (11-20 число): Вы можете не попасть в ведомость на аванс текущего месяца, если бухгалтерия уже закрыла расчетный период. Тогда первая выплата произойдет только в начале следующего месяца.

Вы можете не попасть в ведомость на аванс текущего месяца, если бухгалтерия уже закрыла расчетный период. Тогда первая выплата произойдет только в начале следующего месяца. Конец месяца (21-31 число): Самый длительный период ожидания. Вероятнее всего, все выплаты за эти дни войдут в расчет зарплаты за следующий месяц, что означает ожидание до 1,5 месяцев до первой выплаты.

Елена Климова, HR-директор Помню случай с младшим разработчиком Андреем. Он только переехал в новый город без финансовой подушки и устроился к нам 28 февраля. На собеседовании он не спросил о сроках первой выплаты, полагая, что получит деньги максимум через две недели. Когда я сообщила, что первая выплата будет только 10 апреля, он оказался в сложной ситуации с оплатой аренды. Нам пришлось организовать внеплановый аванс. С тех пор мы всегда уточняем этот момент при найме и рекомендуем планировать финансы минимум на 5-6 недель после трудоустройства, особенно если оно приходится на последнюю декаду месяца.

Важно также учитывать, что в разных отраслях и компаниях могут действовать свои правила. Например:

В государственных учреждениях часто более строгий график выплат, привязанный к бюджетному финансированию

В IT-компаниях и стартапах иногда практикуются еженедельные выплаты или более гибкие схемы

В компаниях с проектной работой оплата может быть привязана к завершению этапов работ

Для минимизации финансовых рисков перед трудоустройством рекомендую:

Напрямую спросить о датах выплат на собеседовании

Уточнить у HR-специалиста, когда ожидать первую выплату, учитывая дату вашего выхода

Закрепить сроки первой выплаты в трудовом договоре, если это критично для вашего бюджета

Аванс или полная зарплата: что ждать в первый месяц

Один из важнейших вопросов для новичка — получит ли он аванс в первый месяц работы или придется ждать полной зарплаты? Ответ зависит от принятой в компании методики расчета аванса и даты вашего трудоустройства. 💰

Существуют три основные системы расчета авансовых выплат:

Фиксированный процент от оклада (обычно 40-50%). В этом случае аванс не привязан к фактически отработанному времени. Расчет за фактически отработанное время первой половины месяца. Минимальная гарантированная сумма (например, МРОТ) независимо от отработанных дней.

От применяемой системы зависит, получите ли вы аванс и в каком размере:

Система расчета аванса Трудоустройство в начале месяца Трудоустройство после 15 числа Фиксированный процент от оклада Скорее всего, получите полный аванс Можете не получить аванс, если документы уже обработаны За фактически отработанное время Получите аванс за отработанные дни Получите пропорциональную сумму (если успеете в расчетный период) Минимальная гарантированная сумма Получите минимальную сумму Можете не получить аванс из-за сроков обработки

Вот как это работает на практике:

Представим, что ваш оклад составляет 60 000 рублей, а аванс выплачивается 20 числа в размере 40% от оклада. Полная зарплата перечисляется 5 числа следующего месяца.

Если вы устроились 5 июля, то 20 июля получите аванс 24 000 рублей (40% от 60 000), а 5 августа — оставшуюся часть с учетом отработанных дней.

Если вы вышли на работу 21 июля, то аванс за июль вы пропустите и первая выплата будет только 5 августа за фактически отработанные дни июля.

Нюансы, о которых важно знать:

Некоторые компании предпочитают не включать новых сотрудников в первую авансовую ведомость, чтобы избежать ошибок в расчетах

В первый месяц работы размер выплаты почти всегда рассчитывается пропорционально отработанному времени

При расчете могут учитываться не календарные, а рабочие дни месяца

Если в компании нет фиксированной системы аванса, а есть только две равные выплаты, то расчет будет произведен за фактически отработанное время

Чтобы избежать финансовых затруднений, рекомендую:

Задать вопрос о системе расчета аванса на этапе оформления документов

Уточнить у бухгалтера, успеете ли вы попасть в ближайшую ведомость на выплату

Подготовить финансовую подушку минимум на 1,5 месяца при смене работы

При критической ситуации обсудить возможность внепланового аванса с руководством

Законодательные нормы и сроки выплаты при найме

Трудовое законодательство России устанавливает четкие рамки для выплаты заработной платы, однако эти нормы часто оказываются не такими однозначными, когда речь идет о первой выплате новому сотруднику. ⚖️

Основные законодательные положения, регулирующие сроки выплаты зарплаты в 2025 году:

Статья 136 ТК РФ: Заработная плата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договором.

Заработная плата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договором. Статья 140 ТК РФ: При увольнении работника выплата всех сумм производится в день увольнения (это показывает, что при необходимости бухгалтерия способна выполнить расчет вне стандартного графика).

При увольнении работника выплата всех сумм производится в день увольнения (это показывает, что при необходимости бухгалтерия способна выполнить расчет вне стандартного графика). Статья 142 ТК РФ: В случае задержки заработной платы более 15 дней работник имеет право, известив работодателя письменно, приостановить работу до выплаты задержанной суммы.

Важно понимать, что закон не обязывает работодателя выплачивать зарплату новому сотруднику вне стандартных установленных в компании дат. Это означает, что юридически ваш работодатель вправе включить вас только в следующий регулярный платежный цикл.

Однако есть нюансы, о которых стоит знать:

Если в вашем трудовом договоре прописаны особые условия о первой выплате, работодатель обязан их соблюдать. Установленная в компании дата выплаты не должна быть позднее 15 числа следующего месяца за отработанным. Работодатель имеет право (но не обязан) произвести внеплановую выплату новому сотруднику.

Что делать, если первая зарплата задерживается сверх установленных сроков:

Ситуация Возможные действия Правовые последствия для работодателя Задержка до 15 дней Устное обращение к руководителю/в бухгалтерию Компенсация в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день задержки Задержка более 15 дней Письменное уведомление о приостановке работы Обязанность оплаты вынужденного простоя + штрафные санкции Систематические нарушения Обращение в трудовую инспекцию Штраф от 30 000 до 100 000 рублей на юридическое лицо

Рекомендации по защите своих прав:

Сохраняйте копию трудового договора с указанными датами выплат

Ведите учет отработанного времени, особенно если у вас почасовая оплата

Запросите расчетный листок при получении первой зарплаты для проверки правильности начислений

При задержке обратитесь сначала в бухгалтерию — часто это может быть просто технической ошибкой

При трудоустройстве на особых условиях учитывайте дополнительные нюансы:

Испытательный срок: Законодательно зарплата в период испытательного срока должна выплачиваться в том же порядке, что и для постоянных сотрудников.

Законодательно зарплата в период испытательного срока должна выплачиваться в том же порядке, что и для постоянных сотрудников. Договор ГПХ: Сроки оплаты устанавливаются только договором, требования статьи 136 ТК РФ не применяются.

Сроки оплаты устанавливаются только договором, требования статьи 136 ТК РФ не применяются. Удаленная работа: Сохраняются все нормы ТК РФ относительно выплат заработной платы.