Когда выплачивается первая зарплата при устройстве на работу – закон

Для кого эта статья:

Новые сотрудники, начинающие свою карьеру или меняющие работу

Люди, интересующиеся правами работника и трудовым законодательством

Специалисты по HR и бухгалтерии, желающие обновить свои знания о выплате заработной платы Устраиваясь на новую работу, мы все сталкиваемся с вопросом: "А когда же я получу первую зарплату?" ?? Неопределенность в финансовых вопросах может вызывать тревогу, особенно если вы только начинаете карьерный путь или меняете место работы после длительного периода. В этой статье мы детально разберем законодательные нормы, регулирующие сроки выплаты первой заработной платы, чтобы вы могли уверенно планировать свой бюджет и знать свои права при трудоустройстве.

Когда выплачивается первая зарплата по закону

Первая зарплата при трудоустройстве — это важный момент для каждого работника. Согласно статье 136 Трудового кодекса РФ, заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором. Это фундаментальное правило распространяется и на новых сотрудников. ???

Дата получения первой зарплаты зависит от нескольких факторов:

Установленные в компании дни выплат заработной платы

Дата вашего трудоустройства относительно этих дней

Наличие системы авансовых платежей в организации

Положения вашего трудового договора

Законодательство устанавливает, что между выплатами заработной платы должно пройти не более 15 календарных дней. Это значит, что если вы устроились на работу в начале месяца, вы можете рассчитывать на получение аванса (части зарплаты) уже в середине этого же месяца.

Дата трудоустройства Период до первой выплаты Тип первой выплаты 1-15 число месяца До 15 календарных дней Обычно аванс (часть зарплаты) 16-31 число месяца Обычно до конца месяца Полная зарплата за отработанные дни Любая дата при наличии в договоре особых условий Согласно договору Согласно договору

Анна Петрова, HR-директор

Когда ко мне обратилась молодая сотрудница Ирина с вопросом о том, когда она получит свою первую зарплату, я заметила её нервозность — как оказалось, у неё были запланированы важные финансовые обязательства. Ирина устроилась 3 февраля, а у нас в компании выплаты производятся 15-го (аванс) и 30-го числа каждого месяца. Я объяснила, что уже 15 февраля она получит аванс за отработанный период, а 30-го числа — остаток зарплаты. Эта информация заметно её успокоила. Тогда я поняла, насколько важно при оформлении нового сотрудника чётко информировать его о датах выплат, особенно если человек только начинает свой трудовой путь.

Важно знать, что выплата заработной платы за первый месяц работы будет пропорциональна фактически отработанному времени. Если вы устроились не с первого числа месяца, расчет будет производиться исходя из количества отработанных дней.

Сроки получения первой зарплаты: требования ТК РФ

Трудовой кодекс Российской Федерации строго регламентирует периодичность выплаты заработной платы. Статья 136 ТК РФ устанавливает, что выплаты должны осуществляться не реже чем каждые полмесяца. Это правило распространяется и на новых сотрудников. ??

Конкретные даты выплат устанавливаются:

Правилами внутреннего трудового распорядка

Коллективным договором

Трудовым договором

При этом день выплаты заработной платы не может быть позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. Для нового сотрудника это означает, что с момента трудоустройства до получения первой выплаты может пройти до 15 календарных дней плюс период до установленной в организации даты выплаты.

Если работник принят на работу после даты выплаты аванса, но до даты выплаты зарплаты, то первую выплату он получит в день выплаты зарплаты за фактически отработанное время. Если же работник принят после даты выплаты зарплаты, то первую выплату он получит в день выплаты аванса следующего месяца.

Стоит учесть дополнительные нюансы, установленные ТК РФ:

Если день выплаты зарплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата должна быть произведена накануне этого дня (ст. 136 ТК РФ)

Работодатель обязан извещать каждого работника о составных частях заработной платы в письменной форме (расчетный листок)

Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им работы или переводится на банковский счет работника

Аванс и окончательный расчет при трудоустройстве

В большинстве российских компаний применяется двухчастная система выплаты заработной платы: аванс и окончательный расчет. Для новых сотрудников эта система также актуальна, но имеет свои особенности. ??

Аванс — это часть заработной платы, которая выплачивается за первую половину месяца. Согласно рекомендациям Министерства труда и социальной защиты РФ, размер аванса должен быть не менее суммы, рассчитанной за фактически отработанное время.

Для новых сотрудников расчет аванса происходит следующим образом:

Определяется количество рабочих дней, отработанных от даты трудоустройства до даты выплаты аванса Рассчитывается дневная ставка заработной платы (оклад делится на количество рабочих дней в месяце) Дневная ставка умножается на количество отработанных дней

Окончательный расчет — это выплата оставшейся части заработной платы с учетом всех надбавок, премий, удержаний и отчислений. Он производится в установленную дату выплаты заработной платы за вторую половину месяца.

Компонент выплаты Формула расчета для нового сотрудника Пример Аванс (Оклад / Количество рабочих дней в месяце) ? Количество отработанных дней до аванса При окладе 50 000 ?, 20 рабочих днях в месяце и 7 отработанных днях до аванса: (50 000 / 20) ? 7 = 17 500 ? Окончательный расчет (Оклад / Количество рабочих дней в месяце) ? Общее количество отработанных дней – Аванс + Премии – Удержания При окладе 50 000 ?, 20 рабочих днях и 15 отработанных днях всего: (50 000 / 20) ? 15 – 17 500 + 0 – 0 = 20 000 ? Итоговая первая зарплата Аванс + Окончательный расчет 17 500 + 20 000 = 37 500 ?

Важно отметить, что некоторые организации устанавливают фиксированный размер аванса (например, 40% от оклада). В таком случае для нового сотрудника аванс может быть рассчитан как соответствующий процент от части оклада за отработанное время.

При расчете первой заработной платы также учитываются:

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 13% (удерживается обычно при окончательном расчете)

Районные коэффициенты и северные надбавки (если применимо)

Доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (ночные смены, праздничные дни и т.д.)

Премии и иные стимулирующие выплаты (если предусмотрены системой оплаты труда)

Расчет первой зарплаты при неполном рабочем месяце

Большинство новых сотрудников приступают к работе не с первого числа месяца, что означает, что их первый рабочий месяц является неполным. В этом случае применяются особые правила расчета заработной платы. ??

Основной принцип расчета заработной платы за неполный месяц заключается в пропорциональном начислении оклада за фактически отработанное время. Формула расчета выглядит следующим образом:

Заработная плата = (Оклад / Количество рабочих дней в месяце) ? Количество фактически отработанных дней

Рассмотрим пример: сотрудник устроился на работу 15 марта 2023 года с окладом 60 000 рублей. В марте 2023 года 22 рабочих дня, из которых сотрудник отработал 12 дней (с 15 по 31 марта).

Расчет будет следующим:

Дневная ставка = 60 000 ? / 22 дня = 2 727,27 ?

Заработная плата за март = 2 727,27 ? ? 12 дней = 32 727,27 ?

НДФЛ (13%) = 32 727,27 ? ? 0,13 = 4 254,55 ?

К выплате = 32 727,27 ? – 4 254,55 ? = 28 472,72 ?

Сергей Иванов, финансовый консультант

Ко мне обратился Дмитрий, IT-специалист, который только что устроился в крупную компанию с окладом 120 000 рублей. Он начал работать с 20 апреля и был обеспокоен тем, что его первая зарплата будет существенно меньше ожидаемой. Мы вместе рассчитали: при 21 рабочем дне в апреле он отработает всего 8 дней. Дневная ставка составила 5 714 рублей (120 000 / 21). Таким образом, его первая зарплата без учета налогов составила 45 712 рублей (5 714 ? 8). После удержания НДФЛ сумма к выплате была 39 769 рублей. Благодаря такому расчету Дмитрий смог правильно спланировать свой бюджет и избежать финансовых затруднений.

При расчете первой заработной платы за неполный месяц необходимо учитывать следующие нюансы:

Если в организации установлена сдельная система оплаты труда, заработная плата рассчитывается исходя из фактически выполненного объема работ

При суммированном учете рабочего времени расчет производится исходя из фактически отработанных часов

Если работник трудоустроен на условиях неполного рабочего времени, размер оклада устанавливается пропорционально продолжительности его рабочего времени

Премии и иные стимулирующие выплаты могут быть начислены в соответствии с локальными нормативными актами организации

Также важно помнить, что при расчете первой заработной платы должны быть учтены все доплаты и надбавки, предусмотренные трудовым законодательством и условиями трудового договора: за работу в выходные и праздничные дни, за сверхурочную работу, за работу в ночное время и т.д.

Что делать, если первая зарплата задерживается

Задержка выплаты заработной платы — это нарушение трудового законодательства, даже если речь идет о первой зарплате нового сотрудника. Трудовой кодекс РФ предполагает ответственность работодателя за несвоевременную выплату заработной платы и алгоритм действий для работника в такой ситуации. ??

Если ваша первая зарплата задерживается, следуйте этому алгоритму:

Уточните даты выплат. Проверьте в трудовом договоре, правилах внутреннего трудового распорядка или коллективном договоре установленные даты выплаты заработной платы. Обратитесь в бухгалтерию или к HR-специалисту. Возможно, задержка связана с техническими проблемами или ошибкой в оформлении документов. Напишите заявление на имя руководителя. Если устные обращения не дали результатов, составьте письменное заявление с просьбой выплатить заработную плату и компенсацию за задержку. Подайте жалобу в трудовую инспекцию. Если работодатель не реагирует на ваши обращения, обратитесь в государственную инспекцию труда. Обратитесь в прокуратуру. Прокуратура может провести проверку и принять меры прокурорского реагирования. Подайте иск в суд. В судебном порядке вы можете требовать не только выплаты задержанной заработной платы, но и компенсации за задержку, а также компенсации морального вреда.

Согласно статье 236 ТК РФ, при нарушении работодателем срока выплаты заработной платы он обязан выплатить ее с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей ключевой ставки Центрального банка РФ за каждый день задержки.

Важно знать, что в случае задержки заработной платы более чем на 15 дней работник имеет право, письменно уведомив работодателя, приостановить работу до выплаты задержанной суммы (статья 142 ТК РФ). Однако это правило не распространяется на некоторые категории работников и организаций, перечисленных в той же статье.

За задержку заработной платы работодатель может быть привлечен к различным видам ответственности:

штраф для должностных лиц от 10 000 до 20 000 рублей, для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей (статья 5.27 КоАП РФ) Уголовная ответственность: в случае частичной невыплаты свыше трех месяцев или полной невыплаты свыше двух месяцев из корыстной или иной личной заинтересованности руководителя организации (статья 145.1 УК РФ)

Помните, что защита трудовых прав — это законное право каждого работника, включая новых сотрудников. Не бойтесь отстаивать свои интересы, если работодатель нарушает трудовое законодательство.