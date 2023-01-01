Когда платят первую зарплату после приема на работу – сроки по ТК РФ

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Первый рабочий день позади, документы подписаны, а в голове крутится главный вопрос: "Когда же придут первые деньги?" ?? Устраиваясь на новое место, многие сталкиваются с финансовой неопределенностью — нужно планировать бюджет, но непонятно, когда именно ожидать поступления. Особенно это волнует тех, кто меняет работу без финансовой подушки. Трудовой кодекс устанавливает чёткие правила, но на практике сроки первой выплаты могут различаться в зависимости от множества факторов. Разберёмся, когда по закону должны выплатить первую зарплату и что делать, если работодатель нарушает сроки.

Когда выплачивается первая зарплата: правила ТК РФ

Согласно статье 136 Трудового кодекса РФ, заработная плата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца. Конкретные даты устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договором. Но что это значит для новичка? ??

Первая выплата напрямую зависит от двух ключевых факторов:

Дата трудоустройства (первый рабочий день)

Установленные в организации даты выплаты зарплаты

Если вы устроились, например, 5 числа, а в компании зарплата выплачивается 10 и 25 числа каждого месяца, то первую выплату (аванс) вы получите уже 10 числа. Если же вы вышли на работу 15 числа, то первая выплата будет только 25 числа.

Дата трудоустройства Даты выплат в компании Первая выплата Сумма первой выплаты 1-15 число 15 и 30 число 15 число текущего месяца Аванс за фактически отработанные дни 16-31 число 15 и 30 число 30 число текущего месяца Полная зарплата за отработанный период 1-15 число 5 и 20 число 20 число текущего месяца Аванс за фактически отработанные дни 16-31 число 5 и 20 число 5 число следующего месяца Полная зарплата за отработанный период

Важно: согласно ТК РФ, расчетный период не может превышать 15 календарных дней. Это означает, что даже при устройстве на работу в последних числах месяца, вы имеете право получить оплату за отработанные дни не позднее 15 дней с момента окончания расчетного периода.

Марина Ковалева, HR-директор В нашей практике был показательный случай с программистом Алексеем. Он устроился к нам 25 сентября, отработал всего 4 дня до конца месяца и был крайне удивлен, получив 5 октября выплату всего за эти 4 дня. "Я думал, мне придется ждать полный месяц", — признался он. Пришлось объяснять, что по закону мы обязаны выплачивать зарплату дважды в месяц, и он получил расчет именно за фактически отработанное время. Полноценную первую "настоящую" зарплату с учетом всех надбавок он получил 20 октября — за первую половину октября. Такое недопонимание часто встречается у новых сотрудников, особенно при переходе из компаний с другой системой оплаты.

Особенности начисления зарплаты новым сотрудникам

Новички часто сталкиваются с неожиданностями при получении первой зарплаты. Это связано с особенностями начисления, которые важно понимать для правильного планирования личного бюджета. ??

Ключевые особенности первой выплаты:

Зарплата рассчитывается пропорционально отработанному времени

При окладной системе расчет производится исходя из количества рабочих дней

Первая выплата может быть меньше ожидаемой из-за неполного расчетного периода

Налоги (НДФЛ 13%) удерживаются при выплате основной части зарплаты

Некоторые надбавки и премии могут не включаться в первую выплату

Например, если ваш оклад составляет 60 000 рублей, а в месяце 22 рабочих дня, стоимость одного рабочего дня будет 2 727,27 рублей. Если вы отработали только 10 дней, то получите примерно 27 272,70 рублей (до вычета НДФЛ).

Дополнительно учитывайте, что первая выплата может задерживаться из-за оформления документов в бухгалтерии. Многие компании практикуют начисление зарплаты "задним числом" — то есть выплаты за текущий месяц производятся в следующем месяце.

Андрей Петров, финансовый консультант Помню ситуацию с клиенткой Еленой, которая устроилась бухгалтером в крупную компанию. В трудовом договоре был указан оклад 70 000 рублей, и она рассчитывала получить эту сумму в конце первого месяца. Но когда пришло время выплаты, она получила всего 28 000 рублей. Елена была в недоумении и даже позвонила мне, думая, что ее обманули. Пришлось объяснять, что она отработала только 12 дней из 21 рабочего дня в месяце, плюс был удержан НДФЛ. После нашей консультации она пересмотрела свой финансовый план и заранее подготовилась к тому, что полноценную зарплату получит только через месяц. Этот случай показывает, как важно заранее уточнять все нюансы начисления первой зарплаты.

Аванс или полная выплата: что ждать при трудоустройстве

Многие новички задаются вопросом: получу ли я сразу полную зарплату или только аванс? Ответ зависит от даты трудоустройства и принятой в компании системы выплат. ??

В большинстве организаций заработная плата выплачивается в два этапа:

Аванс — обычно 40-50% от месячной зарплаты, выплачивается в середине месяца Основная часть — остаток зарплаты с учетом всех надбавок, премий и удержаний, выплачивается в конце месяца или начале следующего

Если вы устроились в начале месяца, то первой выплатой, скорее всего, будет аванс. Если же ваше трудоустройство пришлось на вторую половину месяца, то первой вы получите полную зарплату за отработанный период, но только в стандартную дату выплаты основной части.

Тип выплаты Характеристики Особенности для новых сотрудников Аванс – 40-50% от оклада<br>- Без учета большинства надбавок<br>- Обычно без удержания НДФЛ – Рассчитывается пропорционально отработанным дням<br>- Может быть меньше стандартного при позднем выходе Основная часть – Оставшаяся часть зарплаты<br>- Учитываются все надбавки и премии<br>- Удерживается НДФЛ со всей зарплаты – Включает расчет за весь отработанный период<br>- При выходе в конце месяца может быть единственной выплатой Единая выплата – Полная сумма за месяц<br>- Редко применяется в крупных компаниях<br>- Противоречит ст. 136 ТК РФ – Применяется в некоторых малых предприятиях<br>- Новичок может получить полную сумму сразу

Важно: согласно трудовому законодательству, выплата зарплаты один раз в месяц является нарушением. Если в компании принята такая система, вы имеете право потребовать соблюдения закона.

Сроки и периодичность выплат по Трудовому кодексу

Чтобы точно знать, когда ожидать первую и последующие выплаты, необходимо разобраться в законодательных нормах, регулирующих этот вопрос. Трудовой кодекс устанавливает четкие правила относительно сроков и периодичности выплат. ??

Ключевые положения ТК РФ о выплате заработной платы:

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца (ст. 136 ТК РФ)

Конкретная дата выплаты устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договором

При совпадении дня выплаты с выходным или праздничным днем выплата производится накануне

Зарплата должна быть выплачена не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала

Обратите внимание, что работодатель не имеет права устанавливать сроки выплаты зарплаты произвольно. Например, выплачивать зарплату раз в месяц или с большими временными промежутками — это прямое нарушение закона.

Интервал между выплатами должен составлять примерно 15-16 дней. Например, если аванс выплачивается 20-го числа, то основная часть зарплаты должна выплачиваться 5-го или 6-го числа следующего месяца.

В 2025 году большинство работодателей придерживаются следующих практик:

Выплата аванса 20-25 числа текущего месяца Выплата основной части 5-10 числа следующего месяца При устройстве нового сотрудника в середине месяца — расчет зарплаты пропорционально отработанным дням

Для новых сотрудников особенно важно внимательно ознакомиться с положениями трудового договора и внутренними нормативными документами компании, где указаны конкретные даты выплат. Это поможет правильно спланировать личный бюджет и избежать недоразумений.

Что делать, если первую зарплату задерживают

Ситуация, когда долгожданная первая зарплата не приходит в обещанный срок, может серьезно подорвать доверие к новому работодателю и вызвать финансовые трудности. Однако не спешите с выводами — иногда задержка имеет объективные причины. ??

Алгоритм действий при задержке первой зарплаты:

Уточните даты выплат — проверьте условия трудового договора и правила внутреннего распорядка Обратитесь в бухгалтерию — возможно, ваши документы еще обрабатываются или есть технические проблемы Поговорите с руководителем — объясните ситуацию и попросите разъяснений Напишите заявление на имя руководителя — официально зафиксируйте факт задержки Обратитесь в трудовую инспекцию — если задержка превышает 15 дней и работодатель не реагирует

Помните, что согласно статье 142 ТК РФ, если задержка зарплаты превышает 15 дней, вы имеете право приостановить работу до полного погашения задолженности, письменно уведомив работодателя.

Кроме того, за задержку заработной платы работодатель обязан выплатить компенсацию — не менее 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченных сумм за каждый день просрочки (ст. 236 ТК РФ).

Как правильно составить претензию при задержке зарплаты:

Укажите точные даты начала работы и периода, за который не выплачена зарплата

Сошлитесь на конкретные пункты трудового договора и статьи ТК РФ

Укажите точную сумму задолженности

Потребуйте выплатить компенсацию за задержку

Сохраните копию претензии с отметкой о получении

Важно действовать последовательно и сохранять профессионализм. Многие задержки первой зарплаты связаны с бюрократическими процедурами и решаются в рабочем порядке. Однако если ситуация повторяется и работодатель систематически нарушает сроки выплат — это серьезный повод задуматься о надежности компании.