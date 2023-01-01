Когда начинается отсчет 14 дней отработки при увольнении: правила ТК

Юристы и кадровики, работающие с вопросами увольнений и трудовых споров Увольнение по собственному желанию — процедура с чёткими правилами и сроками, которые многие понимают неверно. Главный камень преткновения — точка отсчёта двухнедельной отработки. Одни считают, что период начинается со дня подачи заявления, другие — с момента его регистрации, третьи — со следующего рабочего дня. Путаница приводит к конфликтам и даже судебным разбирательствам. Разберём детально, как правильно исчислять эти критические 14 дней согласно актуальным требованиям Трудового кодекса 2025 года. ??

Начало отсчета 14-дневной отработки при увольнении

Отсчет 14-дневного срока отработки при увольнении по собственному желанию начинается со следующего дня после получения работодателем заявления. Это правило закреплено в статье 80 Трудового кодекса РФ и подтверждено многочисленными судебными решениями. Важно понимать: день подачи заявления в срок отработки не включается! ???

Пример: Иванов подал заявление об увольнении 10 мая 2025 года. Отсчет двухнедельного срока начинается с 11 мая, а последним днем работы будет 24 мая. При этом, если 24 мая выпадает на выходной, то днем увольнения все равно будет эта дата.

Антон Дорохин, руководитель юридического отдела В нашей практике был показательный случай. Сотрудница финансового отдела подала заявление об увольнении в пятницу и настаивала, что должна завершить работу через две недели в пятницу. Но компания оформила её увольнение на четверг, включив в расчёт день подачи заявления. Возник конфликт. Пришлось обращаться к официальным разъяснениям Верховного Суда, который указал, что первым днём отсчёта считается день, следующий за подачей заявления. В итоге сотрудница была восстановлена на один день, получила компенсацию и смогла правильно закрыть все проекты. Этот случай стал основой для корректировки внутренних HR-процедур компании.

Отсчет срока имеет важные нюансы, которые следует учитывать:

Моментом получения заявления считается день его официальной регистрации у работодателя (проставление входящего номера, подпись или отметка о принятии)

считается день его официальной регистрации у работодателя (проставление входящего номера, подпись или отметка о принятии) При отправке заявления по почте отсчет начинается со дня, следующего за датой получения письма работодателем (подтверждается уведомлением о вручении)

отсчет начинается со дня, следующего за датой получения письма работодателем (подтверждается уведомлением о вручении) При подаче заявления по электронной почте отсчет может начаться только после официального подтверждения получения, если такой способ коммуникации предусмотрен локальными актами компании

Важно документально зафиксировать факт подачи заявления. Рекомендуется подавать его в двух экземплярах или получить отметку в журнале входящей корреспонденции. Это позволит избежать споров о начале отсчета срока отработки.

Правила ТК об исчислении срока отработки

Трудовой кодекс устанавливает четкие правила исчисления сроков, которые применяются и к периоду отработки при увольнении. Согласно статье 14 ТК РФ, течение сроков, с которыми связано возникновение трудовых прав и обязанностей, начинается с календарной даты, следующей за той, которой определено начало срока. ?

Важно понимать, что при исчислении срока отработки учитываются календарные, а не рабочие дни. Это означает, что в двухнедельный период включаются выходные и праздничные дни.

Правило исчисления Пояснение Правовое основание Начало срока Следующий день после подачи заявления Ст. 14 ТК РФ Тип дней Календарные (включая выходные и праздники) Ст. 14 ТК РФ, Постановление Пленума ВС РФ Окончание срока Последний день двухнедельного периода Ст. 14, 80 ТК РФ Если последний день выпадает на нерабочий День увольнения не переносится Ст. 80, 84.1 ТК РФ

Стандартный срок предупреждения работодателя составляет 14 календарных дней, но стороны могут договориться о более раннем расторжении трудового договора. Такая договоренность должна быть зафиксирована письменно — либо резолюцией на заявлении, либо отдельным соглашением сторон.

Примеры корректного расчета сроков:

Заявление подано в понедельник, 1 мая 2025 г. — последний рабочий день 15 мая 2025 г.

Заявление подано в пятницу, 10 мая 2025 г. — последний рабочий день 24 мая 2025 г.

Заявление подано в предпраздничный день, 30 апреля 2025 г. — последний рабочий день 14 мая 2025 г.

Особенности отсчета дней при разных типах увольнения

Срок отработки и его исчисление могут существенно различаться в зависимости от основания увольнения. Законодательство предусматривает разные сценарии для стандартных и особых случаев. ??

Тип увольнения Срок отработки Особенности отсчета По собственному желанию (стандартный случай) 14 календарных дней Начинается со следующего дня после подачи заявления По собственному желанию при испытательном сроке 3 календарных дня Начинается со следующего дня после предупреждения При выходе на пенсию Без отработки или по соглашению Работник указывает конкретную дату увольнения По соглашению сторон Любой срок по договоренности Указывается в соглашении о расторжении По инициативе работодателя (сокращение) 2 месяца с момента уведомления Начинается со дня, следующего за уведомлением

Для разных категорий работников и ситуаций существуют особые правила:

Руководители организаций должны предупреждать о своем увольнении за месяц (30 календарных дней)

должны предупреждать о своем увольнении за месяц (30 календарных дней) Сезонные работники предупреждают за 3 календарных дня

предупреждают за 3 календарных дня Работники, заключившие трудовой договор до 2 месяцев , уведомляют за 3 календарных дня

, уведомляют за 3 календарных дня При переводе супруга на работу в другую местность можно уволиться без отработки

Важный нюанс: если работник увольняется по собственному желанию в связи с невозможностью продолжать работу (поступление в образовательное учреждение, выход на пенсию и пр.), работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении.

Елена Сорокина, HR-директор К нам пришло заявление от сотрудника ИТ-отдела об увольнении «через две недели». Конкретная дата указана не была. В кадровом отделе посчитали 14 дней и оформили приказ на увольнение. Однако сотрудник возмутился, утверждая, что имел в виду ровно две недели — 10 рабочих дней, не включая выходные. Возник спор, грозивший перерасти в трудовой конфликт. Мы организовали консультацию с юристом, который разъяснил всем положения ТК РФ: двухнедельный срок — это именно календарные 14 дней, включая выходные. Показательно, что такое неверное толкование законодательства встречается даже среди опытных сотрудников. После этого мы включили подробное разъяснение процедуры увольнения в памятку для персонала.

Исключения и сокращение сроков отработки

Законодательство предусматривает ряд ситуаций, когда работник может быть освобожден от отработки двухнедельного срока или этот срок может быть сокращен. Такие исключения защищают интересы работников в особых жизненных обстоятельствах. ???

Согласно части 3 статьи 80 ТК РФ, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника, при наличии следующих обстоятельств:

Невозможность продолжения работы в связи с зачислением в образовательное учреждение

Выход на пенсию

Установление нарушения работодателем трудового законодательства

Необходимость ухода за ребенком до 14 лет или ребенком-инвалидом до 18 лет

Необходимость ухода за больным членом семьи (подтвержденная медицинским заключением)

Переезд в другую местность в связи с переводом супруга

В этих случаях работнику достаточно указать в заявлении конкретную дату увольнения и соответствующую причину. При этом необходимо приложить документы, подтверждающие наличие указанных обстоятельств (справка о зачислении, пенсионное удостоверение, медицинское заключение и т.д.).

Помимо законодательных исключений, сокращение срока отработки возможно по соглашению между работником и работодателем. Такая договоренность должна быть оформлена надлежащим образом:

Резолюция руководителя на заявлении об увольнении с указанием согласованной даты

Отдельное соглашение о расторжении трудового договора

Письменное согласие работодателя на сокращение срока отработки

Важно помнить, что отсутствие отработки или её сокращение — право, а не обязанность работодателя (за исключением случаев, прямо указанных в законе). Работник не может самовольно прекратить работу до истечения срока предупреждения, иначе это может быть расценено как прогул со всеми вытекающими последствиями.

Как правильно оформить отработку перед увольнением

Корректное оформление процедуры увольнения и периода отработки защищает интересы обеих сторон трудовых отношений. Для избежания конфликтов и юридических проблем следует придерживаться четкого алгоритма действий. ??

Для работника правильное оформление отработки включает следующие шаги:

Подготовка заявления об увольнении с указанием точной даты последнего рабочего дня (с учетом 14-дневного срока предупреждения) Указание причины увольнения (особенно важно при наличии оснований для увольнения без отработки) Подача заявления в двух экземплярах с получением отметки о принятии на своем экземпляре Документальное подтверждение особых обстоятельств, если они являются основанием для сокращения срока отработки Передача дел в период отработки согласно должностной инструкции или указаниям руководителя

Для работодателя процедура оформления отработки включает:

Регистрация заявления об увольнении с проставлением даты получения Проверка корректности расчета срока отработки и даты увольнения Согласование вопроса о возможном сокращении срока отработки (при соответствующей просьбе работника) Подготовка приказа об увольнении не позднее последнего рабочего дня Организация процедуры передачи дел и материальных ценностей

Образец формулировки в заявлении об увольнении:

“Прошу уволить меня по собственному желанию 15 мая 2025 года с должности менеджера по продажам в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ.”

При наличии оснований для сокращения срока отработки:

“Прошу уволить меня по собственному желанию 5 мая 2025 года с должности бухгалтера в связи с выходом на пенсию по возрасту. Копию пенсионного удостоверения прилагаю.”

Типичные ошибки, которых следует избегать:

Неуказание конкретной даты увольнения (только "прошу уволить через две недели")

Неправильный расчет двухнедельного срока (включение дня подачи заявления)

Отсутствие документального подтверждения факта подачи заявления

Самовольное прекращение работы до истечения срока предупреждения

Недокументированное согласие работодателя на сокращение срока отработки

Правильное оформление всех этапов процедуры увольнения и соблюдение сроков отработки минимизирует риски возникновения трудовых споров и обеспечивает законность процедуры расторжения трудового договора. ??