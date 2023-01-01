Коды специальностей образования: полная расшифровка, структура

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и выпускники образовательных учреждений

HR-специалисты и менеджеры по подбору персонала

Выбор образовательного пути — решение, определяющее десятилетия профессиональной жизни. За каждым дипломом стоит не просто набор букв, а конкретный код специальности — идентификатор, который следует за человеком во всех официальных документах. Ошибка в указании кода может обернуться проблемами при трудоустройстве или продолжении образования. Поэтому знание своей специальности и её точного кода — не формальность, а необходимость для каждого, кто планирует строить карьеру осознанно. Разберёмся в классификации образовательных направлений и систематизируем эту информацию для практического применения. ??

Что такое специальность по образованию и зачем знать её код

Специальность по образованию — это направление профессиональной подготовки, которое человек получает в образовательном учреждении. Каждая специальность имеет свой уникальный код — цифровой идентификатор, который определяет не только само направление обучения, но и уровень получаемого образования, а также группу, к которой относится специальность.

Коды специальностей в России регламентируются федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) и периодически обновляются. Последние значительные изменения вступили в силу в 2023 году, и будут актуальны на 2025 год.

Зачем же необходимо знать код своей специальности? ??

Для корректного заполнения документов при трудоустройстве

При продолжении образования (магистратура, аспирантура)

Для участия в профессиональных конкурсах и грантах

При получении профессиональных сертификатов

Для подтверждения квалификации при работе за рубежом

Структура кода специальности информативна сама по себе. Например, в высшем образовании код состоит из шести цифр, где:

Первые две цифры обозначают укрупненную группу специальностей

Вторые две — направление подготовки внутри группы

Последние две — конкретную специальность или профиль

Так, код 09.03.01 расшифровывается следующим образом: 09 — «Информатика и вычислительная техника», 03 — бакалавриат по направлению «Информатика и вычислительная техника», 01 — профиль «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети».

Михаил Петров, карьерный консультант Однажды ко мне обратился выпускник технического вуза, который несколько месяцев не мог пройти финальные этапы собеседований в крупных IT-компаниях. При анализе его резюме мы обнаружили, что он указывал обобщенное название специальности, не соответствующее действительному коду в дипломе. Его диплом был по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии», а в резюме он указывал просто «Программирование». Это создавало несоответствие между ожиданиями работодателей и его реальной квалификацией. После корректировки резюме и акцентирования внимания на конкретных компетенциях, соответствующих его специальности, он получил предложение о работе в течение двух недель.

Система кодификации специальностей не статична — она отражает изменения в экономике и на рынке труда. Так, в последние годы появились новые коды для специальностей в области искусственного интеллекта, кибербезопасности и биоинженерии.

Уровень образования Формат кода Пример Расшифровка примера Среднее профессиональное XX.XX.XX 09.02.07 Информационные системы и программирование Высшее (бакалавриат) XX.03.XX 38.03.01 Экономика Высшее (специалитет) XX.05.XX 31.05.01 Лечебное дело Высшее (магистратура) XX.04.XX 40.04.01 Юриспруденция Аспирантура XX.06.XX 06.06.01 Биологические науки

Классификация специальностей среднего профессионального образования

Система среднего профессионального образования (СПО) в России представлена программами подготовки квалифицированных рабочих и служащих, а также специалистов среднего звена. Классификация специальностей СПО строго регламентирована и периодически обновляется для соответствия требованиям рынка труда.

Специальности СПО разделены на укрупненные группы, каждая из которых имеет свой двузначный код. Внутри групп выделяются конкретные специальности с шестизначными кодами. На 2025 год действует перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ, который включает свыше 250 специальностей и профессий.

Вот ключевые укрупненные группы специальностей СПО:

08.00.00 — Техника и технологии строительства

09.00.00 — Информатика и вычислительная техника

13.00.00 — Электро- и теплоэнергетика

23.00.00 — Техника и технологии наземного транспорта

31.00.00 — Клиническая медицина

38.00.00 — Экономика и управление

43.00.00 — Сервис и туризм

44.00.00 — Образование и педагогические науки

Особенность кодов СПО заключается в их структуре: первые две цифры указывают на укрупненную группу, вторые две — на уровень образования (01 — для программ подготовки квалифицированных рабочих, 02 — для программ подготовки специалистов среднего звена), последние две — порядковый номер специальности в группе.

Например, код 09.02.07 расшифровывается как: 09 — Информатика и вычислительная техника, 02 — программа подготовки специалистов среднего звена, 07 — порядковый номер специальности «Информационные системы и программирование».

Важно отметить, что некоторые специальности СПО имеют сопряжение с направлениями высшего образования, что облегчает дальнейшее обучение в вузе. ??

Елена Сорокина, методист колледжа К нам в приемную комиссию колледжа часто обращаются родители с вопросом: «Какую специальность выбрать, чтобы потом было проще поступить в вуз?». Недавно пришла мама с дочерью, которая мечтала о карьере в IT, но не была уверена в своих силах для поступления в университет сразу после школы. Мы рекомендовали специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование», объяснив, что 70% наших выпускников этого направления успешно продолжают обучение в вузах по родственным специальностям группы 09.03.00, причем часто на бюджетной основе и с перезачетом ряда дисциплин. Через три года эта студентка не только получила диплом с отличием, но и поступила на программу 09.03.04 «Программная инженерия» в престижный технический университет.

При выборе специальности СПО стоит учитывать не только свои интересы, но и перспективы трудоустройства. По данным на 2025 год, наиболее востребованы выпускники следующих направлений:

Код специальности Наименование Средняя зарплата выпускников (руб.) Процент трудоустройства 09.02.07 Информационные системы и программирование 70 000 92% 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 65 000 89% 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 60 000 87% 34.02.01 Сестринское дело 45 000 95% 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 50 000 80%

Отдельно стоит отметить появление в последние годы новых специальностей СПО, отражающих цифровизацию экономики:

09.02.08 — Интеллектуальные интегрированные системы

10.02.05 — Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем

27.02.07 — Управление качеством продукции, процессов и услуг

43.02.17 — Технологии индустрии красоты

Выбирая специальность СПО, важно помнить, что этот уровень образования не только обеспечивает быстрый выход на рынок труда, но и создает фундамент для дальнейшего профессионального и образовательного роста. ??

Направления подготовки в системе высшего образования

Система высшего образования в России представлена тремя основными уровнями: бакалавриат, специалитет и магистратура. Каждый уровень имеет свою систему кодификации, отражающую как направление подготовки, так и его специфику.

Коды направлений высшего образования строятся по принципу XX.YY.ZZ, где:

XX — укрупнённая группа специальностей и направлений подготовки (УГСН)

YY — уровень образования (03 — бакалавриат, 04 — магистратура, 05 — специалитет)

ZZ — порядковый номер направления внутри УГСН

На 2025 год действует перечень, включающий 59 укрупнённых групп специальностей и направлений подготовки. Среди них:

01.00.00 — Математика и механика

09.00.00 — Информатика и вычислительная техника

38.00.00 — Экономика и управление

40.00.00 — Юриспруденция

44.00.00 — Образование и педагогические науки

45.00.00 — Языкознание и литературоведение

51.00.00 — Культуроведение и социокультурные проекты

Особенность современной системы высшего образования — уход от узких специализаций в пользу широких направлений подготовки, особенно на уровне бакалавриата. Это позволяет выпускникам быть более гибкими на рынке труда и адаптироваться к меняющимся требованиям работодателей.

Например, вместо специальности «Бухгалтерский учёт и аудит» теперь существует направление 38.03.01 «Экономика» с профилем «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит». При этом в дипломе указывается именно направление, а профиль часто отражается только в приложении.

Некоторые специальности по-прежнему реализуются как программы специалитета с пятилетним сроком обучения. Это характерно для медицинских направлений (31.05.01 «Лечебное дело»), инженерных специальностей, связанных с безопасностью (10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем»), и творческих профессий (52.05.01 «Актерское искусство»).

Стоит отметить появление в последние годы новых междисциплинарных направлений подготовки, отвечающих современным вызовам: ??

09.03.04 — Программная инженерия

27.03.05 — Инноватика

28.03.01 — Нанотехнологии и микросистемная техника

45.03.04 — Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере

Для продолжения образования после бакалавриата предусмотрены программы магистратуры (коды XX.04.XX), которые могут как продолжать линию предыдущего образования, так и давать возможность сменить направление подготовки.

Важно понимать, что при трудоустройстве указание в резюме точного кода и наименования специальности помогает HR-специалистам правильно оценить уровень вашей подготовки и соответствие требованиям позиции.

Самые востребованные специальности на рынке труда

Рынок труда динамичен, и востребованность специалистов различных направлений подготовки непрерывно меняется. Однако анализ данных за 2023-2025 годы позволяет выделить наиболее перспективные специальности с точки зрения трудоустройства, уровня заработной платы и карьерного роста.

В сфере информационных технологий лидируют следующие направления: ??

09.03.04 — Программная инженерия

09.03.01 — Информатика и вычислительная техника

10.03.01 — Информационная безопасность

02.03.03 — Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

Специалисты по искусственному интеллекту, машинному обучению и анализу данных находятся в числе наиболее высокооплачиваемых профессионалов с зарплатами от 180 000 рублей уже на начальных позициях.

Инженерно-технические специальности демонстрируют стабильный спрос:

13.03.02 — Электроэнергетика и электротехника

15.03.04 — Автоматизация технологических процессов и производств

21.03.01 — Нефтегазовое дело

23.03.03 — Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

Медицинские специальности неизменно сохраняют высокую востребованность:

31.05.01 — Лечебное дело

31.05.02 — Педиатрия

31.05.03 — Стоматология

33.05.01 — Фармация

При этом наблюдается рост спроса на специалистов в области генетики, биоинформатики и медицинских технологий.

В экономической сфере акцент смещается от классических экономистов к аналитикам данных, специалистам по цифровым финансам и риск-менеджерам:

38.03.01 — Экономика (особенно профили, связанные с аналитикой)

38.03.05 — Бизнес-информатика

38.03.02 — Менеджмент (с акцентом на цифровой менеджмент)

Интересно, что на фоне цифровизации растет востребованность и представителей творческих профессий с техническими навыками:

54.03.01 — Дизайн (особенно UX/UI дизайн)

42.03.05 — Медиакоммуникации

51.03.06 — Библиотечно-информационная деятельность (в контексте управления цифровыми ресурсами)

По данным исследований рынка труда, специальности, связанные с экологией, энергоэффективностью и устойчивым развитием, демонстрируют динамичный рост:

05.03.06 — Экология и природопользование

20.03.01 — Техносферная безопасность

35.03.10 — Ландшафтная архитектура

Анализ трудоустройства выпускников 2022-2024 годов показывает, что наиболее высокие показатели занятости демонстрируют выпускники следующих направлений:

Код направления Наименование Трудоустройство в течение года (%) Средняя зарплата через 3 года после выпуска (руб.) 09.03.04 Программная инженерия 97% 210 000 21.03.01 Нефтегазовое дело 94% 180 000 31.05.01 Лечебное дело 98% 120 000 38.03.05 Бизнес-информатика 93% 170 000 10.03.01 Информационная безопасность 96% 190 000

Стоит отметить, что в современных условиях решающее значение имеет не только базовое образование, но и дополнительные компетенции, которые выпускник приобретает самостоятельно. Например, программист со знанием методологий управления проектами или врач с навыками работы с медицинскими информационными системами имеют значительное преимущество на рынке труда.

При выборе специальности целесообразно ориентироваться не только на текущую конъюнктуру рынка, но и на долгосрочные тренды, связанные с технологическим развитием, демографическими изменениями и глобальными вызовами. ??

Как правильно указать специальность в документах и резюме

Корректное указание специальности в официальных документах и резюме — не просто формальность, а необходимость, которая может повлиять на ваше трудоустройство и карьерное развитие. Рассмотрим основные правила и рекомендации по этому вопросу. ??

При заполнении резюме следует придерживаться следующих принципов:

Указывайте точное наименование специальности в соответствии с дипломом

Включайте код специальности в формате XX.XX.XX

Если в дипломе указан профиль или специализация, их также необходимо отразить

При наличии нескольких дипломов, указывайте их в обратном хронологическом порядке

Например, правильный формат указания образования в резюме:

2018-2022 — Московский государственный технический университет Направление: 09.03.04 Программная инженерия Профиль: Разработка программно-информационных систем Квалификация: Бакалавр

При заполнении анкет работодателя или государственных форм часто требуется сокращенное указание специальности. В этом случае достаточно кода и основного наименования без детализации профиля.

Для выпускников прошлых лет, получивших образование до введения современной системы кодификации, существуют таблицы соответствия старых и новых специальностей. Эту информацию можно получить в отделе кадров по месту работы или в образовательном учреждении, которое вы окончили.

Если ваша специальность по диплому не соответствует должности, на которую вы претендуете, можно дополнительно указать курсы переподготовки или повышения квалификации, подтверждающие вашу компетентность в новой сфере.

Важно помнить о нескольких особых случаях:

При наличии диплома советского образца указывайте специальность точно так, как она записана в дипломе, без попыток «осовременить» формулировку

Для дипломов, полученных за рубежом, необходимо указывать не только оригинальное наименование, но и его официальный перевод, а также информацию о нострификации (если она проводилась)

При наличии ученой степени ее указывают отдельным пунктом после основного образования

Распространенной ошибкой является указание в резюме направления подготовки в свободной формулировке. Например, вместо официального «38.03.01 Экономика, профиль: Финансы и кредит» некорректно писать просто «Финансы» или «Банковское дело».

В трудовой книжке запись о специальности также должна соответствовать формулировке из диплома. Это особенно важно для специальностей,requiring обязательного профильного образования (врачи, педагоги, инженеры определенных направлений).

При составлении профиля на профессиональных платформах (LinkedIn, HeadHunter) рекомендуется использовать полное наименование специальности в заголовке профиля или разделе об образовании, что повышает видимость вашего профиля в результатах поиска рекрутеров.

Некоторые работодатели при проверке информации из резюме могут запросить заверенную копию диплома или выписку из него. Поэтому любые расхождения между указанной в резюме специальностью и фактической могут вызвать вопросы и негативно повлиять на решение о приеме на работу.

И наконец, если вы получили дополнительное профессиональное образование, правильно указывайте его статус: «профессиональная переподготовка» или «повышение квалификации», а не приравнивайте его к основному образованию. ??