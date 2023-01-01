ТОП-10 книг по программированию ПЛК для начинающих инженеров

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

начинающие инженеры и студенты, интересующиеся программированием ПЛК

специалисты в области автоматизации, стремящиеся повысить квалификацию

профессионалы, ищущие ресурсы и материалы для изучения программирования ПЛК Погружение в мир программирования ПЛК может казаться устрашающим — сложная терминология, разнообразие протоколов и целая экосистема промышленных стандартов. Но каждый мастер автоматизации когда-то был новичком! Правильно подобранная литература способна превратить запутанный лабиринт автоматизации в чёткую, структурированную дорожную карту. Изучив десятки технических руководств за 15 лет работы в промышленной автоматизации, я отобрал 10 книг, которые действительно помогут начинающему инженеру освоить программирование ПЛК без лишних мучений и разочарований. 🔧📚

Почему программирование PLC критично для инженеров

Программируемые логические контроллеры (ПЛК) — это нервная система современной промышленности. Они контролируют всё: от простейших конвейеров до сложнейших химических процессов, обеспечивая точность, безопасность и эффективность производства. Для инженера владение навыками программирования ПЛК — это не просто "плюс к резюме", а необходимость.

Согласно отчету Grand View Research, глобальный рынок ПЛК оценивается в $15,3 миллиарда по состоянию на 2023 год, с прогнозируемым ростом до $22,1 миллиарда к 2030 году. Этот рост отражает критическую важность технологии во всех секторах промышленности — от нефтегазового сектора до фармацевтики и пищевой промышленности. 📈

Программирование ПЛК открывает ряд профессиональных возможностей:

Проектирование и внедрение систем автоматизации

Оптимизация производственных процессов

Техническое обслуживание и устранение неполадок

Модернизация устаревших систем управления

Интеграция с системами IoT и Индустрии 4.0

Важно понимать, что ПЛК-системы радикально отличаются от традиционного программирования. Они требуют особого подхода к разработке, где приоритетами являются надежность, детерминизм и безопасность. Это циклическое программирование, где каждая миллисекунда имеет значение.

Михаил Соколов, ведущий инженер по автоматизации Помню свой первый проект на заводе минеральных удобрений. Меня, вчерашнего выпускника, поставили перед шкафом с контроллером Siemens S7-300 и сказали: "Нужно оптимизировать алгоритм дозирования. Документации нет, исходники утеряны". Я стоял, не понимая, с чего начать. Спасла меня книга по основам Simatic Step 7. За три ночи я освоил базовые концепции, научился читать лестничные диаграммы и разобрался с инструментарием. Спустя неделю не только нашел проблему в алгоритме, но и предложил улучшения, повысившие точность дозирования на 8%. Директор производства лично жал мне руку. Тогда я понял: в мире автоматизации книги — это не просто источник знаний, а иногда единственный надежный ресурс, когда ты один на один с системой, от которой зависит работа целого завода.

Языки программирования ПЛК стандартизированы согласно IEC 61131-3 и включают пять основных типов:

Язык Тип Применение Уровень сложности LAD (Ladder Diagram) Графический Дискретное управление Низкий FBD (Function Block Diagram) Графический Непрерывные процессы Средний ST (Structured Text) Текстовый Сложные алгоритмы Высокий IL (Instruction List) Текстовый Оптимизация кода Высокий SFC (Sequential Function Chart) Графический Последовательные процессы Средний

Навык программирования ПЛК особенно ценен в эпоху цифровой трансформации производств. Согласно исследованию Deloitte, предприятия, внедряющие продвинутую автоматизацию, демонстрируют повышение производительности до 30% и сокращение операционных затрат до 25%. 🏭

Основные критерии выбора книг для начинающих

Рынок технической литературы по ПЛК обширен, но далеко не все книги одинаково полезны для новичков. При выборе учебных материалов для изучения программирования ПЛК я рекомендую руководствоваться следующими критериями:

Доступность изложения — материал должен быть представлен простым, понятным языком без излишней академичности

— материал должен быть представлен простым, понятным языком без излишней академичности Практическая направленность — наличие упражнений, проектов и примеров реального применения

— наличие упражнений, проектов и примеров реального применения Актуальность — соответствие современным стандартам и технологиям (особенно важно для быстро развивающейся области)

— соответствие современным стандартам и технологиям (особенно важно для быстро развивающейся области) Универсальность — фокус на принципах, а не только на конкретном производителе

— фокус на принципах, а не только на конкретном производителе Структурированность — логичная последовательность материала от простого к сложному

Для начинающих инженеров особенно важен баланс между теорией и практикой. Слишком теоретизированные издания могут отпугнуть, не дав практических навыков, а чисто практические руководства без объяснения принципов не создадут прочного фундамента знаний.

Еще один важный аспект — ориентация на доминирующие в промышленности платформы. Статистика показывает следующее распределение рынка ПЛК:

Производитель Доля рынка (%) Популярные серии Сложность освоения Siemens 30.5 S7-1200, S7-1500 Средняя Allen-Bradley (Rockwell) 22.1 ControlLogix, CompactLogix Средняя Mitsubishi 13.8 FX, Q-series Низкая Schneider Electric 11.6 Modicon M340, M580 Средняя ABB 8.3 AC500 Средняя Другие 13.7 Различные Варьируется

Хорошая книга для начинающих должна также содержать:

Базовые понятия автоматизации и теории управления

Объяснение архитектуры и принципов работы ПЛК

Подробные инструкции по настройке программного обеспечения

Пошаговые руководства по созданию первых программ

Советы по отладке и диагностике типичных проблем

Идеальное учебное пособие должно служить не только источником информации, но и справочником, к которому можно обращаться по мере возникновения вопросов в практической работе. 📘

Топ-10 книг по программированию PLC для новичков

После анализа десятков источников и опроса практикующих специалистов, я составил рейтинг лучших книг для тех, кто только начинает свой путь в мире программирования ПЛК. Каждая из этих книг обладает своими особенностями и преимуществами.

"Программируемые контроллеры: Руководство для начинающего пользователя" — Г. Джек Идеальное введение в мир ПЛК с нуля. Джек объясняет фундаментальные концепции простым языком, уделяя особое внимание лестничной логике. Книга содержит множество иллюстраций и практических упражнений, позволяющих закрепить материал без специального оборудования. "Программируемые логические контроллеры" — У. Болтон Классическое руководство, выдержавшее несколько переизданий. Болтон методично раскрывает принципы работы ПЛК, языки программирования и интерфейсы. Особая ценность — подробные примеры программ с комментариями и анализ типичных ошибок начинающих. "Automating Manufacturing Systems with PLCs" — Хью Джек Бесплатная электронная книга, предлагающая прогрессивный подход к изучению ПЛК, начиная с базовых концепций и заканчивая продвинутыми техниками. Содержит более 200 практических задач различной сложности и лабораторных работ. "Технологии программирования контроллеров" — И.В. Петров Одно из лучших русскоязычных пособий, раскрывающее особенности отечественных и зарубежных ПЛК. Петров фокусируется на практическом применении стандарта IEC 61131-3 и сравнении различных производителей. "PLC Programming Using RSLogix 500: A Practical Guide" — Г. Андерсон Специализированное руководство для работы с популярными контроллерами Allen-Bradley. Детально описывает среду RSLogix с пошаговыми инструкциями по созданию, тестированию и отладке программ. "Автоматизация технологических процессов и производств" — А.Г. Схиртладзе Системный подход к автоматизации с акцентом на интеграцию ПЛК в производственные системы. Схиртладзе рассматривает не только программирование, но и общие принципы проектирования автоматизированных систем. "STEP 7 Programming Made Easy in LAD, FBD, and STL" — С. Берджер Практическое руководство по программированию контроллеров Siemens. Берджер сравнивает три основных языка программирования, показывая их сильные и слабые стороны на конкретных примерах. "ПЛК в практике программирования" — В. Деннис Книга построена вокруг реальных проектов автоматизации — от простых задач управления освещением до сложных производственных линий. Каждый проект сопровождается анализом требований, выбором оборудования и пошаговой разработкой программы. "Learning RSLogix 5000 Programming" — А. Скотт Современное руководство по программированию в среде RSLogix 5000, используемой для новейших контроллеров Allen-Bradley. Скотт уделяет внимание структурированному программированию и современным методикам разработки. "IEC 61131-3: Programming Industrial Automation Systems" — К. Джон, М. Тиглер Углубленное изучение международного стандарта программирования ПЛК. Несмотря на некоторую академичность, книга предлагает уникальный взгляд на унифицированный подход к программированию различных типов контроллеров.

Для эффективного обучения рекомендую начать с книг №1 и №2 для формирования базового понимания, затем переходить к специализированным руководствам в зависимости от используемого вами оборудования. 🧠

Александр Воронцов, инженер-наладчик систем автоматизации На третьем курсе нам поручили групповой проект — автоматизировать учебный стенд сортировки деталей. Восемь студентов, один контроллер Siemens и никакого опыта. Преподаватель дал неделю и ушел. Первые три дня мы пытались разобраться в документации, но безуспешно. Потом однокурсник принес книгу Болтона "Программируемые логические контроллеры". Это был переворот! Вместо сухих инструкций — понятные объяснения, вместо абстрактных терминов — конкретные примеры. Мы разделили книгу на части, каждый изучал свой раздел и объяснял остальным. За оставшиеся дни не только запустили базовую сортировку, но и добавили режим диагностики и статистики. Преподаватель был в шоке — он готовился объяснять нам азы после нашего провала, а мы уже обсуждали оптимизацию алгоритма. Эта книга научила меня важному принципу: в инженерии нужно сначала понять концепцию, а потом уже разбираться с деталями реализации. Теперь я рекомендую её каждому новичку в нашей компании.

Дополнительные ресурсы для изучения PLC-систем

Книги — важный, но не единственный ресурс для изучения программирования ПЛК. Для формирования целостного понимания и практических навыков рекомендую использовать комплексный подход, включающий следующие дополнительные ресурсы:

Онлайн-курсы и видеоуроки:

Udemy предлагает специализированные курсы по программированию различных ПЛК (Siemens, Allen-Bradley, Mitsubishi)

PLC Academy — платформа с пошаговыми видеоуроками и интерактивными заданиями

YouTube-каналы "The Automation Guy" и "Automation Tutorials" предоставляют бесплатные учебные материалы

Coursera и edX периодически запускают курсы по промышленной автоматизации с сертификацией

Симуляторы и практические лаборатории:

PLCSIM (Siemens) — виртуальный контроллер для тестирования программ без физического оборудования

RSLogix Emulate (Rockwell) — эмулятор контроллеров Allen-Bradley

Factory I/O — 3D-симулятор промышленных процессов, совместимый с различными ПЛК

Удалённые лаборатории некоторых университетов предоставляют доступ к реальному оборудованию через интернет

Сообщества и форумы:

PLCTalk.net — крупнейший форум по промышленной автоматизации с разделами по различным производителям

Reddit r/PLC — активное сообщество инженеров-автоматчиков

Группы в LinkedIn по промышленной автоматизации

Телеграм-каналы и чаты на русском языке: "Автоматизация и ПЛК", "PLC Programming"

Документация производителей:

Официальные руководства Siemens, Allen-Bradley, Schneider Electric и других компаний

Примеры проектов и библиотеки функциональных блоков

Технические заметки и рекомендации по применению

Сравнение эффективности различных ресурсов обучения:

Тип ресурса Теоретическая база Практические навыки Стоимость Доступность Книги Высокая Средняя Средняя Высокая Онлайн-курсы Средняя Высокая Средняя-высокая Высокая Симуляторы Низкая Очень высокая Варьируется Средняя Форумы Средняя Средняя Бесплатно Высокая Документация Высокая Низкая Бесплатно Высокая

Важно отметить, что для полноценного обучения желательно сочетать различные типы ресурсов. Начните с книг для формирования концептуального понимания, затем закрепите знания с помощью онлайн-курсов и симуляторов, а при возникновении вопросов обращайтесь к сообществам и документации. 📱💻

От теории к практике: как применять знания из книг

Изучение теории программирования ПЛК — лишь половина дела. Истинное мастерство приходит только через практическое применение полученных знаний. Вот проверенная методика перехода от книжных знаний к реальным навыкам:

Шаг 1: Создайте личную лабораторию

Приобретите недорогой учебный ПЛК (Siemens LOGO!, Allen-Bradley Micro800, Mitsubishi FX3S)

Соберите простой стенд с базовыми элементами: кнопками, переключателями, светодиодами

Установите необходимое программное обеспечение (многие производители предлагают бесплатные версии с ограничениями)

Если бюджет ограничен, начните с симуляторов — они бесплатны или значительно дешевле реального оборудования

Шаг 2: Воспроизведите примеры из книг

Начните с простейших примеров (управление светодиодом, таймеры, счетчики)

Воссоздайте каждый пример из изучаемой книги на своем оборудовании

Анализируйте поведение программы в различных ситуациях

Экспериментируйте с модификациями примеров для лучшего понимания

Шаг 3: Реализуйте учебные проекты с нарастающей сложностью

Светофор с регулируемыми интервалами

Система управления уровнем жидкости в резервуаре

Автоматическая сортировка по заданным параметрам

Позиционирование с обратной связью

Имитация производственной линии с несколькими операциями

Шаг 4: Документируйте свою работу

Ведите дневник проектов с описанием задач, решений и проблем

Создавайте блок-схемы и алгоритмы перед написанием кода

Комментируйте свой код подробно — это поможет при возвращении к проекту

Формируйте личную библиотеку функциональных блоков для повторного использования

Шаг 5: Изучайте реальные системы

Анализируйте программы действующих промышленных систем (если есть доступ)

Участвуйте в проектах с открытым кодом для промышленной автоматизации

Обратитесь к опытным инженерам для разбора сложных случаев

Ищите стажировки или волонтёрские проекты для получения практического опыта

Важно помнить, что программирование ПЛК — это прикладная дисциплина, где теория всегда должна проверяться практикой. Регулярное применение знаний из книг на реальных или виртуальных проектах закрепляет навыки и формирует инженерное мышление. 🔍

По мере роста вашего опыта постепенно переходите к изучению более сложных аспектов:

Структурированное программирование с использованием подпрограмм и функциональных блоков

Обработка аналоговых сигналов и ПИД-регулирование

Коммуникационные протоколы (Modbus, Profibus, Ethernet/IP)

Интеграция с SCADA-системами и базами данных

Отказоустойчивое программирование и резервирование

Помните, что в промышленной автоматизации ошибки могут иметь серьёзные последствия. Поэтому тщательное тестирование программ в безопасной среде перед внедрением — обязательный этап, даже для опытных инженеров. 🛡️

Путь от новичка до профессионала в программировании ПЛК — это непрерывное обучение и постоянная практика. Правильно подобранные книги создают фундамент, на котором строится ваша карьера инженера-автоматизатора. Не ограничивайтесь только чтением — каждая прочитанная страница должна превращаться в строку кода, каждая изученная концепция — в решенную производственную задачу. Помните: лучшие инженеры выделяются не количеством прочитанных книг, а количеством успешно реализованных проектов. Возьмите знания со страниц и перенесите их в реальный мир — там им самое место.

