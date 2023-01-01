Книги и материалы для изучения копирайтинга: что стоит прочитать
Для кого эта статья:
- начинающие и опытные копирайтеры
- студенты и специалисты в области маркетинга
люди, интересующиеся самообразованием и профессиональным развитием в сфере копирайтинга
Открою секрет: три года назад я была копирайтером, который писал тексты по шаблонам и зарабатывал копейки. Сегодня мои статьи читают десятки тысяч людей, а клиенты выстраиваются в очередь. Что изменилось? Я нашла те самые книги, курсы и материалы, которые превратили мои тексты из посредственных в выдающиеся. В этой статье я раскрою свою библиотеку знаний — тот самый список материалов, который позволил мне (и позволит вам) писать тексты, которые продают, убеждают и влияют. 📚✍️
Базовая литература для освоения копирайтинга в 2024 году
Несмотря на бурное развитие онлайн-образования, классические книги остаются фундаментом для изучения копирайтинга. Отобрал пять произведений, которые должны быть на полке каждого копирайтера — как начинающего, так и опытного. 👇
- «Пиши, сокращай» от Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой — книга, которая научит вас избавляться от словесного мусора и доносить мысль чётко и убедительно.
- «Копирайтинг: как не съесть собаку» от Дмитрия Кота — практичное руководство с примерами и упражнениями для развития навыка создания продающих текстов.
- «Гарри Беквит: Продавая незримое» — незаменимая книга для тех, кто пишет о сложных услугах и абстрактных вещах.
- «Искусство создания рекламных объявлений» Дэвида Огилви — классика от отца рекламы, актуальная даже в эпоху цифрового маркетинга.
- «Слова, которые продают» от Ричарда Бэндлера — глубокое погружение в нейролингвистическое программирование и его применение в текстах.
Вместо хаотичного чтения следуйте последовательности: начните с «Пиши, сокращай» для освоения базовых навыков, затем переходите к специализированным книгам в зависимости от вашей ниши — продажи, информационные статьи или креативные тексты. 📝
|Название книги
|Автор
|Для кого подходит
|Ключевые темы
|Пиши, сокращай
|Ильяхов, Сарычева
|Новички, редакторы
|Информационный стиль, структура, редактура
|Копирайтинг: как не съесть собаку
|Дмитрий Кот
|Начинающие копирайтеры
|Продающие тексты, заголовки, оферы
|Продавая незримое
|Гарри Беквит
|Маркетологи услуг
|Позиционирование, коммуникация ценности
|Искусство создания рекламных объявлений
|Дэвид Огилви
|Рекламисты
|Психология рекламы, креатив, тестирование
|Слова, которые продают
|Ричард Бэндлер
|Опытные копирайтеры
|НЛП, триггеры, убеждение
Анна Черных, копирайтер-фрилансер с опытом 7 лет
Когда я только начинала, то совершила серьезную ошибку — пыталась прочитать все книги о копирайтинге одновременно. В результате — информационная перегрузка и паралич анализа. Ничего не писала, только читала. Месяц спустя я установила себе правило: одна книга — один реализованный проект. Прочитала главу из Ильяхова — переписала свое резюме. Освоила принципы Кота — создала продающий текст для локальной кофейни. После знакомства с Огилви разработала серию объявлений для медицинской клиники. За полгода такого практического обучения я не только прочитала пять ключевых книг, но и собрала портфолио из 15 реальных проектов. Сейчас этот подход я рекомендую всем своим стажерам.
Онлайн-курсы и видеоматериалы для обучения копирайтеров
Книги дают фундамент, но интерактивность и обратная связь от экспертов — вот что делает онлайн-курсы незаменимым инструментом для быстрого прогресса. Рассмотрим наиболее эффективные образовательные программы 2024 года. 🎓
- «Главред Интенсив» — курс от Максима Ильяхова, который глубоко погружает в информационный стиль и редактуру.
- «Копирайтинг от А до Я» — программа Дмитрия Кота, сфокусированная на создании продающих текстов.
- «Директор по контенту» — расширенный курс для тех, кто планирует управлять контент-стратегией.
- «Копирайтинг для социальных сетей» — специализированное обучение от практикующих SMM-специалистов.
- «SEO-копирайтинг: тексты, которые находят» — курс для тех, кто хочет освоить навыки написания текстов, оптимизированных под поисковые системы.
Видеоматериалы часто становятся дополнительным источником знаний. YouTube-каналы вроде «Copywriting Channel», «Текстология» и «Копирайтинг с нуля» предлагают бесплатный, но качественный контент, который особенно полезен для начинающих. 📹
|Название курса
|Продолжительность
|Формат
|Стоимость
|Уникальная особенность
|Главред Интенсив
|8 недель
|Онлайн + личная проверка
|От 45 000 ₽
|Фидбек от редакторов-практиков
|Копирайтинг от А до Я
|6 недель
|Видеоуроки + вебинары
|От 35 000 ₽
|Практика на реальных заказах
|Директор по контенту
|12 недель
|Онлайн + офлайн-интенсивы
|От 80 000 ₽
|Стажировка в маркетинговых агентствах
|Копирайтинг для соцсетей
|4 недели
|Онлайн
|От 25 000 ₽
|Создание контент-плана под ключ
|SEO-копирайтинг
|6 недель
|Онлайн
|От 30 000 ₽
|Работа с реальными семантическими ядрами
При выборе курса ориентируйтесь не столько на известность автора, сколько на соответствие программы вашим карьерным целям. Хороший курс всегда включает практические задания и индивидуальную обратную связь, а не просто набор лекций. 🎯
Профессиональные блоги и подкасты по копирайтингу
Книги и курсы закладывают основу, но актуальные тренды и свежие инсайты лучше всего отслеживать через профессиональные блоги и подкасты. Они помогают оставаться в тонусе и постоянно совершенствовать свои навыки. 🎧
- Блог «Главреда» — регулярные публикации о редактуре, информационном стиле и эффективной коммуникации.
- «Texterra» — масштабный ресурс с материалами не только по копирайтингу, но и по всему контент-маркетингу.
- «Блог Дмитрия Кота» — источник экспертных мнений о продающих текстах и психологии потребителя.
- «Нетология» — образовательная платформа с регулярными публикациями о копирайтинге и смежных дисциплинах.
- «Copyblogger» — англоязычный источник, который стоит читать для понимания западных трендов.
Среди подкастов особого внимания заслуживают:
- «Текст и звук» — беседы с копирайтерами, редакторами и маркетологами о создании эффективных текстов.
- «Копирайтинг: разговоры за текст» — глубокие интервью с лидерами индустрии о секретах мастерства.
- «Сделайте мне красиво» — подкаст о дизайне и тексте, их взаимодействии в рекламе и маркетинге.
- «The Copywriter Club» — англоязычный подкаст с мировыми экспертами в области копирайтинга.
Эти ресурсы не заменят фундаментального обучения, но станут отличным дополнением, особенно для понимания текущих тенденций рынка и инноваций в профессии. Я рекомендую подписаться на 3-5 профессиональных блогов и слушать 1-2 подкаста еженедельно. 📱
Михаил Соколов, руководитель отдела копирайтинга
Два года назад я столкнулся с проблемой: мои копирайтеры писали технически правильные, но безликие тексты. Они знали все правила, но их работам не хватало характера. Я создал для команды еженедельную рубрику "Подкаст-пятница". Каждую неделю мы слушали один эпизод "Текст и звук" или "Копирайтинг: разговоры за текст", а затем обсуждали услышанное. Постепенно это превратилось в настоящий мастер-класс: копирайтеры начали замечать речевые обороты, интонации и стилистические приемы, которые использовали профессионалы. Через три месяца наши тексты изменились — они стали живыми. Клиенты начали говорить: "Ваши статьи как будто разговаривают со мной". Теперь я уверен: регулярное прослушивание профессиональных подкастов — это не просто способ быть в курсе тенденций, а настоящая тренировка копирайтерского слуха.
Практические пособия для самостоятельного обучения текстам
Теория без практики — просто информационный шум. Для реального прогресса в копирайтинге необходимы практические пособия и рабочие тетради, которые помогают отработать полученные знания. Рассмотрим лучшие практикумы 2024 года. 📝
- «100 заданий копирайтеру» — сборник задач разной сложности с разбором решений и комментариями экспертов.
- «Рабочая тетрадь копирайтера» — структурированный подход к развитию навыка с пошаговыми упражнениями.
- «Практикум Главреда» — сборник упражнений на информационный стиль и редактуру с автопроверкой.
- «Креативное письмо: от идеи к тексту» — тренажер для развития творческого мышления и генерации идей.
- «Копирайтер: повышение квалификации» — набор кейсов для опытных специалистов с разбором сложных задач.
Эффективная самостоятельная практика требует системного подхода. Выделяйте на упражнения минимум 30 минут ежедневно, чередуя разные типы заданий: по выходным работайте над креативом, в будние дни — над структурой и продающими элементами. 🗓️
Если вы только начинаете, рекомендую следовать этой последовательности упражнений:
- Заголовки и лиды (1 неделя, по 10 вариантов ежедневно)
- Описания продуктов (1 неделя, по 5 описаний ежедневно)
- Продающие тексты (2 недели, по 1 тексту через день)
- Информационные статьи (2 недели, по 1 статье каждые 3 дня)
- Редактура чужих текстов (1 неделя, по 1 тексту ежедневно)
Помимо учебных пособий, практиковаться можно на реальных заданиях. Создайте свой сайт-портфолио или блог, участвуйте в конкурсах текстов, берите небольшие заказы на фриланс-биржах — всё это поможет отточить навыки в боевых условиях. 💼
Специализированные книги для углубленного изучения копирайта
Когда база освоена, приходит время углубляться в специализированные области копирайтинга. Профессионалы высокого уровня всегда имеют узкую экспертизу в конкретной нише, будь то продающие тексты, SEO-копирайтинг или работа с личными брендами. 🧠
- «Контент-маркетинг: Новые методы привлечения клиентов» от Майкла Стелзнера — углубление в стратегию контент-маркетинга.
- «Нейромаркетинг в действии» от Дэвида Льюиса — научный подход к созданию убедительных текстов.
- «Алгоритмы эффективного маркетинга» от Томаса Эрлиха — математические принципы в копирайтинге.
- «Искусство UX-письма» от Торри Подмаерски — специфика создания текстов для цифровых интерфейсов.
- «Сторителлинг в бизнесе» от Пола Смита — построение убедительных историй для бизнес-коммуникации.
При выборе специализированной литературы важно учитывать вашу карьерную цель и текущие проекты. Если вы работаете в e-commerce, акцентируйте внимание на литературе о продающих текстах и конверсии. Фокус на корпоративном PR требует изучения сторителлинга и построения нарративов бренда. 🎯
Моя рекомендация: выбирайте не более 2-3 узких направлений для специализации. Слишком широкий фокус мешает стать экспертом в конкретной области, а значит — снижает вашу ценность на рынке. Лучшие копирайтеры — это те, кто может решать специфические задачи в своей нише лучше других.
Процесс углубленного изучения должен идти параллельно с практикой в выбранном направлении. После прочтения каждой специализированной книги ставьте себе задачу применить минимум 3 новых приёма в реальных текстах. Так теория не останется просто знанием, а превратится в рабочий инструмент. 🛠️
Копирайтинг — это марафон, а не спринт. Постоянное пополнение вашей профессиональной библиотеки, комбинирование форматов обучения и регулярная практика — вот формула успеха, проверенная тысячами копирайтеров. Выбирайте материалы осознанно, применяйте полученные знания немедленно и не бойтесь экспериментировать со стилем. Помните: лучшие тексты пишут те, кто постоянно учится и не боится испытывать новые подходы. Сделайте первый шаг сегодня — возьмите одну книгу из списка и начните читать, а затем немедленно примените полученные знания в реальном тексте.
Диана Старостина
контент-маркетолог