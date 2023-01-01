Книги и материалы для изучения копирайтинга: что стоит прочитать

Для кого эта статья:

начинающие и опытные копирайтеры

студенты и специалисты в области маркетинга

люди, интересующиеся самообразованием и профессиональным развитием в сфере копирайтинга Открою секрет: три года назад я была копирайтером, который писал тексты по шаблонам и зарабатывал копейки. Сегодня мои статьи читают десятки тысяч людей, а клиенты выстраиваются в очередь. Что изменилось? Я нашла те самые книги, курсы и материалы, которые превратили мои тексты из посредственных в выдающиеся. В этой статье я раскрою свою библиотеку знаний — тот самый список материалов, который позволил мне (и позволит вам) писать тексты, которые продают, убеждают и влияют. 📚✍️

Базовая литература для освоения копирайтинга в 2024 году

Несмотря на бурное развитие онлайн-образования, классические книги остаются фундаментом для изучения копирайтинга. Отобрал пять произведений, которые должны быть на полке каждого копирайтера — как начинающего, так и опытного. 👇

«Пиши, сокращай» от Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой — книга, которая научит вас избавляться от словесного мусора и доносить мысль чётко и убедительно.

«Копирайтинг: как не съесть собаку» от Дмитрия Кота — практичное руководство с примерами и упражнениями для развития навыка создания продающих текстов.

«Гарри Беквит: Продавая незримое» — незаменимая книга для тех, кто пишет о сложных услугах и абстрактных вещах.

«Искусство создания рекламных объявлений» Дэвида Огилви — классика от отца рекламы, актуальная даже в эпоху цифрового маркетинга.

«Слова, которые продают» от Ричарда Бэндлера — глубокое погружение в нейролингвистическое программирование и его применение в текстах.

Вместо хаотичного чтения следуйте последовательности: начните с «Пиши, сокращай» для освоения базовых навыков, затем переходите к специализированным книгам в зависимости от вашей ниши — продажи, информационные статьи или креативные тексты. 📝

Название книги Автор Для кого подходит Ключевые темы Пиши, сокращай Ильяхов, Сарычева Новички, редакторы Информационный стиль, структура, редактура Копирайтинг: как не съесть собаку Дмитрий Кот Начинающие копирайтеры Продающие тексты, заголовки, оферы Продавая незримое Гарри Беквит Маркетологи услуг Позиционирование, коммуникация ценности Искусство создания рекламных объявлений Дэвид Огилви Рекламисты Психология рекламы, креатив, тестирование Слова, которые продают Ричард Бэндлер Опытные копирайтеры НЛП, триггеры, убеждение

Анна Черных, копирайтер-фрилансер с опытом 7 лет Когда я только начинала, то совершила серьезную ошибку — пыталась прочитать все книги о копирайтинге одновременно. В результате — информационная перегрузка и паралич анализа. Ничего не писала, только читала. Месяц спустя я установила себе правило: одна книга — один реализованный проект. Прочитала главу из Ильяхова — переписала свое резюме. Освоила принципы Кота — создала продающий текст для локальной кофейни. После знакомства с Огилви разработала серию объявлений для медицинской клиники. За полгода такого практического обучения я не только прочитала пять ключевых книг, но и собрала портфолио из 15 реальных проектов. Сейчас этот подход я рекомендую всем своим стажерам.

Онлайн-курсы и видеоматериалы для обучения копирайтеров

Книги дают фундамент, но интерактивность и обратная связь от экспертов — вот что делает онлайн-курсы незаменимым инструментом для быстрого прогресса. Рассмотрим наиболее эффективные образовательные программы 2024 года. 🎓

«Главред Интенсив» — курс от Максима Ильяхова, который глубоко погружает в информационный стиль и редактуру.

«Копирайтинг от А до Я» — программа Дмитрия Кота, сфокусированная на создании продающих текстов.

«Директор по контенту» — расширенный курс для тех, кто планирует управлять контент-стратегией.

«Копирайтинг для социальных сетей» — специализированное обучение от практикующих SMM-специалистов.

«SEO-копирайтинг: тексты, которые находят» — курс для тех, кто хочет освоить навыки написания текстов, оптимизированных под поисковые системы.

Видеоматериалы часто становятся дополнительным источником знаний. YouTube-каналы вроде «Copywriting Channel», «Текстология» и «Копирайтинг с нуля» предлагают бесплатный, но качественный контент, который особенно полезен для начинающих. 📹

Название курса Продолжительность Формат Стоимость Уникальная особенность Главред Интенсив 8 недель Онлайн + личная проверка От 45 000 ₽ Фидбек от редакторов-практиков Копирайтинг от А до Я 6 недель Видеоуроки + вебинары От 35 000 ₽ Практика на реальных заказах Директор по контенту 12 недель Онлайн + офлайн-интенсивы От 80 000 ₽ Стажировка в маркетинговых агентствах Копирайтинг для соцсетей 4 недели Онлайн От 25 000 ₽ Создание контент-плана под ключ SEO-копирайтинг 6 недель Онлайн От 30 000 ₽ Работа с реальными семантическими ядрами

При выборе курса ориентируйтесь не столько на известность автора, сколько на соответствие программы вашим карьерным целям. Хороший курс всегда включает практические задания и индивидуальную обратную связь, а не просто набор лекций. 🎯

Профессиональные блоги и подкасты по копирайтингу

Книги и курсы закладывают основу, но актуальные тренды и свежие инсайты лучше всего отслеживать через профессиональные блоги и подкасты. Они помогают оставаться в тонусе и постоянно совершенствовать свои навыки. 🎧

Блог «Главреда» — регулярные публикации о редактуре, информационном стиле и эффективной коммуникации.

«Texterra» — масштабный ресурс с материалами не только по копирайтингу, но и по всему контент-маркетингу.

«Блог Дмитрия Кота» — источник экспертных мнений о продающих текстах и психологии потребителя.

«Нетология» — образовательная платформа с регулярными публикациями о копирайтинге и смежных дисциплинах.

«Copyblogger» — англоязычный источник, который стоит читать для понимания западных трендов.

Среди подкастов особого внимания заслуживают:

«Текст и звук» — беседы с копирайтерами, редакторами и маркетологами о создании эффективных текстов.

«Копирайтинг: разговоры за текст» — глубокие интервью с лидерами индустрии о секретах мастерства.

«Сделайте мне красиво» — подкаст о дизайне и тексте, их взаимодействии в рекламе и маркетинге.

«The Copywriter Club» — англоязычный подкаст с мировыми экспертами в области копирайтинга.

Эти ресурсы не заменят фундаментального обучения, но станут отличным дополнением, особенно для понимания текущих тенденций рынка и инноваций в профессии. Я рекомендую подписаться на 3-5 профессиональных блогов и слушать 1-2 подкаста еженедельно. 📱

Михаил Соколов, руководитель отдела копирайтинга Два года назад я столкнулся с проблемой: мои копирайтеры писали технически правильные, но безликие тексты. Они знали все правила, но их работам не хватало характера. Я создал для команды еженедельную рубрику "Подкаст-пятница". Каждую неделю мы слушали один эпизод "Текст и звук" или "Копирайтинг: разговоры за текст", а затем обсуждали услышанное. Постепенно это превратилось в настоящий мастер-класс: копирайтеры начали замечать речевые обороты, интонации и стилистические приемы, которые использовали профессионалы. Через три месяца наши тексты изменились — они стали живыми. Клиенты начали говорить: "Ваши статьи как будто разговаривают со мной". Теперь я уверен: регулярное прослушивание профессиональных подкастов — это не просто способ быть в курсе тенденций, а настоящая тренировка копирайтерского слуха.

Практические пособия для самостоятельного обучения текстам

Теория без практики — просто информационный шум. Для реального прогресса в копирайтинге необходимы практические пособия и рабочие тетради, которые помогают отработать полученные знания. Рассмотрим лучшие практикумы 2024 года. 📝

«100 заданий копирайтеру» — сборник задач разной сложности с разбором решений и комментариями экспертов.

«Рабочая тетрадь копирайтера» — структурированный подход к развитию навыка с пошаговыми упражнениями.

«Практикум Главреда» — сборник упражнений на информационный стиль и редактуру с автопроверкой.

«Креативное письмо: от идеи к тексту» — тренажер для развития творческого мышления и генерации идей.

«Копирайтер: повышение квалификации» — набор кейсов для опытных специалистов с разбором сложных задач.

Эффективная самостоятельная практика требует системного подхода. Выделяйте на упражнения минимум 30 минут ежедневно, чередуя разные типы заданий: по выходным работайте над креативом, в будние дни — над структурой и продающими элементами. 🗓️

Если вы только начинаете, рекомендую следовать этой последовательности упражнений:

Заголовки и лиды (1 неделя, по 10 вариантов ежедневно) Описания продуктов (1 неделя, по 5 описаний ежедневно) Продающие тексты (2 недели, по 1 тексту через день) Информационные статьи (2 недели, по 1 статье каждые 3 дня) Редактура чужих текстов (1 неделя, по 1 тексту ежедневно)

Помимо учебных пособий, практиковаться можно на реальных заданиях. Создайте свой сайт-портфолио или блог, участвуйте в конкурсах текстов, берите небольшие заказы на фриланс-биржах — всё это поможет отточить навыки в боевых условиях. 💼

Специализированные книги для углубленного изучения копирайта

Когда база освоена, приходит время углубляться в специализированные области копирайтинга. Профессионалы высокого уровня всегда имеют узкую экспертизу в конкретной нише, будь то продающие тексты, SEO-копирайтинг или работа с личными брендами. 🧠

«Контент-маркетинг: Новые методы привлечения клиентов» от Майкла Стелзнера — углубление в стратегию контент-маркетинга.

«Нейромаркетинг в действии» от Дэвида Льюиса — научный подход к созданию убедительных текстов.

«Алгоритмы эффективного маркетинга» от Томаса Эрлиха — математические принципы в копирайтинге.

«Искусство UX-письма» от Торри Подмаерски — специфика создания текстов для цифровых интерфейсов.

«Сторителлинг в бизнесе» от Пола Смита — построение убедительных историй для бизнес-коммуникации.

При выборе специализированной литературы важно учитывать вашу карьерную цель и текущие проекты. Если вы работаете в e-commerce, акцентируйте внимание на литературе о продающих текстах и конверсии. Фокус на корпоративном PR требует изучения сторителлинга и построения нарративов бренда. 🎯

Моя рекомендация: выбирайте не более 2-3 узких направлений для специализации. Слишком широкий фокус мешает стать экспертом в конкретной области, а значит — снижает вашу ценность на рынке. Лучшие копирайтеры — это те, кто может решать специфические задачи в своей нише лучше других.

Процесс углубленного изучения должен идти параллельно с практикой в выбранном направлении. После прочтения каждой специализированной книги ставьте себе задачу применить минимум 3 новых приёма в реальных текстах. Так теория не останется просто знанием, а превратится в рабочий инструмент. 🛠️