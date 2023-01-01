Кладовщик и товаровед в чем разница – сравнение обязанностей и прав
Для кого эта статья:
- Профессионалы и начинающие специалисты в области складского учета и логистики
- Люди, рассматривающие карьеру в роли кладовщика или товароведа
HR-менеджеры и руководители, заинтересованные в оптимизации работы складского и торгового процессов
Перепутать кладовщика с товароведом — всё равно что принять пилота за бортпроводника: обе профессии связаны с одним "летательным аппаратом" (в нашем случае — товарооборотом), но функции и уровень ответственности кардинально различаются. В складской иерархии кладовщик отвечает за техническую сторону хранения товаров, а товаровед — за их качество и ассортиментную политику. Если вы стоите перед выбором карьерного пути или планируете оптимизировать работу своего предприятия, четкое понимание разницы между этими должностями поможет принять верное решение. 📦 🔍
Кладовщик и товаровед: ключевые отличия профессий
Кладовщик и товаровед — две смежные, но принципиально разные профессии в товарно-складской сфере. Первый — исполнитель, второй — аналитик и специалист по стратегическому управлению ассортиментом. 🧮
Основополагающее различие между этими профессиями заключается в характере выполняемых задач. Кладовщик работает непосредственно с физическими товарами: принимает, размещает, выдает, инвентаризирует. Товаровед анализирует ассортимент, работает с поставщиками, отвечает за качество продукции и планирование закупок.
|Критерий
|Кладовщик
|Товаровед
|Тип деятельности
|Оперативная работа
|Аналитическая работа
|Зона ответственности
|Хранение и перемещение
|Качество и ассортимент
|Подчинение
|Заведующий складом
|Руководитель отдела закупок
|Необходимые навыки
|Внимательность, физическая выносливость
|Аналитическое мышление, знание рынка
|Уровень в иерархии
|Базовый уровень
|Средний/высший менеджмент
В организационной структуре предприятия кладовщик чаще всего находится в подчинении у заведующего складом или начальника склада, в то время как товаровед подчиняется напрямую руководству отдела закупок или коммерческому директору.
Михаил Петров, руководитель отдела логистики Однажды к нам в гипермаркет пришел соискатель, который путался в должностных обязанностях кладовщика и товароведа. На собеседовании он уверенно заявил, что как кладовщик будет формировать заказы поставщикам и контролировать ассортиментную матрицу. Пришлось объяснять, что это функции товароведа. А когда я спросил, готов ли он работать с документацией и проверять качество принимаемых товаров, он ответил, что предпочитает физическую работу с погрузчиком. Тогда мы договорились, что начнем с позиции кладовщика, но с перспективой роста до товароведа после обучения и освоения необходимых навыков. Через год он действительно вырос до помощника товароведа, а потом и до полноценного специалиста по категории бытовой химии.
Различаются эти профессии и по уровню физических нагрузок. Работа кладовщика предполагает активное перемещение по складу, подъем тяжестей, работу с погрузочно-разгрузочной техникой. Товаровед больше времени проводит за компьютером, анализируя данные и планируя закупки.
Должностные обязанности: что делает кладовщик, а что товаровед
Функциональные обязанности кладовщика и товароведа имеют минимальную зону пересечения, что отражает их разные роли в процессе товародвижения. Разберем подробнее задачи каждого из этих специалистов. 📋
Обязанности кладовщика:
- Прием и размещение товаров на складе согласно правилам хранения
- Выдача товаров со склада в соответствии с заявками
- Ведение складского учета и отчетности
- Проведение инвентаризаций и ревизий
- Контроль условий хранения товаров (температурный режим, влажность)
- Обеспечение сохранности материальных ценностей
- Работа с документацией (накладные, счета-фактуры, доверенности)
- Поддержание порядка на складе и соблюдение техники безопасности
Обязанности товароведа:
- Формирование ассортиментной политики
- Анализ состояния рынка и тенденций потребительского спроса
- Определение потребности в товарах и планирование закупок
- Работа с поставщиками, ведение переговоров
- Контроль качества товаров, проведение экспертизы
- Анализ товарооборота и ценообразование
- Разработка рекомендаций по повышению эффективности продаж
- Контроль за выполнением договорных обязательств
Интересно, что в небольших организациях обязанности кладовщика и товароведа могут частично пересекаться или даже совмещаться в одной должности. Однако на крупных предприятиях эти функции строго разграничены для повышения эффективности работы.
Существенное отличие в обязанностях проявляется при работе с поставщиками. Если кладовщик только принимает товар по количеству и ассортименту, то товаровед выстраивает долгосрочные отношения с поставщиками, проводит анализ их надежности и выгодности сотрудничества.
Квалификация и образование: требования к разным специалистам
Квалификационные требования к кладовщику и товароведу заметно различаются, что обусловлено разным уровнем сложности выполняемых задач и объемом ответственности. 🎓
Требования к кладовщику:
- Образование: среднее или среднее специальное
- Навыки работы с компьютером на уровне уверенного пользователя
- Знание складских программ (1С:Склад, WMS и др.)
- Опыт работы на складе (желательно)
- Навыки работы с погрузочно-разгрузочной техникой (для некоторых позиций)
- Внимательность, ответственность, хорошая физическая подготовка
Требования к товароведу:
- Образование: высшее или средне-специальное профильное (товароведение, экономика торговли)
- Знание рынка товаров соответствующей категории
- Аналитические способности и навыки прогнозирования
- Уверенное владение специализированным ПО (1С:Торговля, SAP, Oracle и др.)
- Опыт работы в сфере закупок или продаж от 1-3 лет
- Знание основ маркетинга и мерчандайзинга
- Коммуникативные навыки для работы с поставщиками
- Знание законодательства в области торговли и защиты прав потребителей
Профессиональный рост кладовщика часто связан с освоением дополнительных навыков и получением специальных сертификатов: удостоверения на право управления погрузчиком, аттестация по работе с опасными грузами, обучение по программам 1С и другим специализированным программам.
Товаровед совершенствует свою квалификацию через прохождение курсов по товароведению, категорийному менеджменту, управлению запасами, ценообразованию и закупочной деятельности.
|Критерий
|Кладовщик
|Товаровед
|Минимальное образование
|Среднее
|Среднее специальное/высшее
|Необходимые сертификаты (2025 г.)
|Права на управление погрузчиком, базовый курс 1С
|Сертификаты управления ассортиментом, категорийный менеджмент
|Требуемый опыт работы
|0-1 год
|1-3 года и более
|Компьютерная грамотность
|Базовый уровень
|Продвинутый уровень
|Знание иностранных языков
|Не требуется
|Желательно (для работы с иностранными поставщиками)
Для кладовщика перспективным направлением развития в 2025 году становится освоение автоматизированных складских систем, работа с RFID-метками и другими современными технологиями учета и контроля товаров.
Товароведу все важнее становиться обладать навыками работы с большими данными (Big Data), уметь анализировать потребительское поведение и прогнозировать спрос с использованием специализированных аналитических инструментов.
Уровень ответственности и полномочий: разграничение ролей
Сферы ответственности кладовщика и товароведа имеют принципиальные различия, которые определяют их место в корпоративной иерархии и влияние на бизнес-процессы. 🔑
Ответственность кладовщика:
- Материальная ответственность за сохранность товаров на складе
- Ответственность за правильность приемки и выдачи товаров
- Отвечает за точность инвентаризаций и учета товарных остатков
- Отвечает за соблюдение правил хранения и складской логистики
- Ответственность за корректность заполнения складской документации
Ответственность товароведа:
- Финансовая ответственность за эффективность закупок
- Ответственность за качество поставляемых товаров
- Отвечает за актуальность ассортимента и минимизацию неликвидов
- Ответственность за выполнение плановых показателей по своей категории товаров
- Отвечает за соблюдение договорных отношений с поставщиками
- Ответственность за соответствие товаров нормативным требованиям
Полномочия этих специалистов также существенно различаются. Кладовщик имеет ограниченные полномочия, связанные преимущественно с операционной деятельностью склада. Его решения касаются рационального размещения товаров, очередности обработки заказов, организации рабочего пространства.
Товаровед обладает более широкими полномочиями, которые напрямую влияют на коммерческие результаты организации. Он принимает решения о включении товаров в ассортимент, определяет объемы закупок, участвует в ценообразовании, ведет переговоры с поставщиками.
Анна Соловьева, категорийный менеджер Я начинала карьеру с должности кладовщика в небольшом продуктовом магазине. Моя зона ответственности была четко ограничена: принять товар, разместить его на складе и выдать по требованию. Когда через два года я выросла до товароведа, масштаб изменился кардинально. Однажды я заметила снижение спроса на премиальные сорта кофе и проанализировала причины. Оказалось, что конкуренты снизили цены в этом сегменте. Я пересмотрела ассортиментную матрицу, провела переговоры с поставщиками и добилась специальных условий, которые позволили нам остаться конкурентоспособными. В результате продажи выросли на 18% за квартал. Такое решение было бы невозможным в рамках полномочий кладовщика. Товаровед имеет инструменты влияния на бизнес-показатели, что делает эту работу и сложнее, и интереснее одновременно.
Интересно, что в современных компаниях возникает новый тренд – разделение функций товароведа между категорийными менеджерами (отвечающими за коммерческую эффективность) и специалистами по качеству (контролирующими соответствие товаров стандартам). Это еще больше дифференцирует функционал от работы кладовщика.
Зарплата и карьерные перспективы: сравнение возможностей
Финансовое вознаграждение и карьерные перспективы кладовщиков и товароведов существенно различаются, что обусловлено разным уровнем требуемой квалификации и мерой влияния на бизнес-процессы. 💰
По данным исследований рынка труда на 2025 год, средняя зарплата кладовщика в России составляет 45 000 – 65 000 рублей в месяц, в то время как товаровед может рассчитывать на 70 000 – 100 000 рублей. Разница обусловлена более высокими требованиями к образованию, опыту и уровню ответственности товароведа.
География также влияет на уровень заработной платы. В Москве и Санкт-Петербурге зарплаты выше среднерыночных на 30-40%, в то время как в регионах они могут быть ниже на 15-20%.
Карьерный рост кладовщика:
- Старший кладовщик
- Заведующий складом
- Начальник склада
- Руководитель логистического комплекса
Карьерный рост товароведа:
- Старший товаровед
- Категорийный менеджер
- Руководитель отдела закупок
- Коммерческий директор
Примечательно, что на рынке труда наблюдается тенденция к трансформации позиции товароведа в категорийного менеджера или product-менеджера, что повышает требования к компетенциям, но и увеличивает потенциальный уровень дохода. Кладовщики, в свою очередь, все чаще должны осваивать работу с высокотехнологичными системами управления складом (WMS).
Карьерная мобильность товароведов выше: их навыки востребованы в разных отраслях (ритейл, производство, дистрибуция, e-commerce). Кладовщики обычно более ограничены в выборе направлений для смены деятельности, но могут переходить из одной отрасли в другую, сохраняя свой функционал.
Дополнительные бонусы и льготы также различаются. Кладовщикам часто предоставляют компенсацию питания, спецодежду, бесплатный трансфер до работы. Товароведы могут рассчитывать на бонусы за выполнение KPI, корпоративное обучение, участие в отраслевых выставках и конференциях.
Кладовщик и товаровед — две взаимодополняющие профессии в единой системе товародвижения. Их четкое разграничение и правильное взаимодействие определяют эффективность работы любого торгового или производственного предприятия. Выбор между этими профессиями зависит от личных предпочтений, навыков и карьерных амбиций. Если вас привлекает операционная деятельность, непосредственная работа с товаром и организация складских процессов — путь кладовщика может стать отличным стартом. Если же вам ближе аналитические задачи, переговоры, формирование ассортиментной и ценовой политики — стоит рассмотреть перспективы развития в роли товароведа. В любом случае, обе специальности останутся востребованными, несмотря на автоматизацию и цифровизацию, так как требуют уникальных человеческих компетенций и принятия нестандартных решений.
Валерия Ульянова
редактор про специализации