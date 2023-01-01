Кладовщик и товаровед в чем разница – сравнение обязанностей и прав

Для кого эта статья:

Профессионалы и начинающие специалисты в области складского учета и логистики

Люди, рассматривающие карьеру в роли кладовщика или товароведа

HR-менеджеры и руководители, заинтересованные в оптимизации работы складского и торгового процессов Перепутать кладовщика с товароведом — всё равно что принять пилота за бортпроводника: обе профессии связаны с одним "летательным аппаратом" (в нашем случае — товарооборотом), но функции и уровень ответственности кардинально различаются. В складской иерархии кладовщик отвечает за техническую сторону хранения товаров, а товаровед — за их качество и ассортиментную политику. Если вы стоите перед выбором карьерного пути или планируете оптимизировать работу своего предприятия, четкое понимание разницы между этими должностями поможет принять верное решение. 📦 🔍

Кладовщик и товаровед: ключевые отличия профессий

Кладовщик и товаровед — две смежные, но принципиально разные профессии в товарно-складской сфере. Первый — исполнитель, второй — аналитик и специалист по стратегическому управлению ассортиментом. 🧮

Основополагающее различие между этими профессиями заключается в характере выполняемых задач. Кладовщик работает непосредственно с физическими товарами: принимает, размещает, выдает, инвентаризирует. Товаровед анализирует ассортимент, работает с поставщиками, отвечает за качество продукции и планирование закупок.

Критерий Кладовщик Товаровед Тип деятельности Оперативная работа Аналитическая работа Зона ответственности Хранение и перемещение Качество и ассортимент Подчинение Заведующий складом Руководитель отдела закупок Необходимые навыки Внимательность, физическая выносливость Аналитическое мышление, знание рынка Уровень в иерархии Базовый уровень Средний/высший менеджмент

В организационной структуре предприятия кладовщик чаще всего находится в подчинении у заведующего складом или начальника склада, в то время как товаровед подчиняется напрямую руководству отдела закупок или коммерческому директору.

Михаил Петров, руководитель отдела логистики Однажды к нам в гипермаркет пришел соискатель, который путался в должностных обязанностях кладовщика и товароведа. На собеседовании он уверенно заявил, что как кладовщик будет формировать заказы поставщикам и контролировать ассортиментную матрицу. Пришлось объяснять, что это функции товароведа. А когда я спросил, готов ли он работать с документацией и проверять качество принимаемых товаров, он ответил, что предпочитает физическую работу с погрузчиком. Тогда мы договорились, что начнем с позиции кладовщика, но с перспективой роста до товароведа после обучения и освоения необходимых навыков. Через год он действительно вырос до помощника товароведа, а потом и до полноценного специалиста по категории бытовой химии.

Различаются эти профессии и по уровню физических нагрузок. Работа кладовщика предполагает активное перемещение по складу, подъем тяжестей, работу с погрузочно-разгрузочной техникой. Товаровед больше времени проводит за компьютером, анализируя данные и планируя закупки.

Должностные обязанности: что делает кладовщик, а что товаровед

Функциональные обязанности кладовщика и товароведа имеют минимальную зону пересечения, что отражает их разные роли в процессе товародвижения. Разберем подробнее задачи каждого из этих специалистов. 📋

Обязанности кладовщика:

Прием и размещение товаров на складе согласно правилам хранения

Выдача товаров со склада в соответствии с заявками

Ведение складского учета и отчетности

Проведение инвентаризаций и ревизий

Контроль условий хранения товаров (температурный режим, влажность)

Обеспечение сохранности материальных ценностей

Работа с документацией (накладные, счета-фактуры, доверенности)

Поддержание порядка на складе и соблюдение техники безопасности

Обязанности товароведа:

Формирование ассортиментной политики

Анализ состояния рынка и тенденций потребительского спроса

Определение потребности в товарах и планирование закупок

Работа с поставщиками, ведение переговоров

Контроль качества товаров, проведение экспертизы

Анализ товарооборота и ценообразование

Разработка рекомендаций по повышению эффективности продаж

Контроль за выполнением договорных обязательств

Интересно, что в небольших организациях обязанности кладовщика и товароведа могут частично пересекаться или даже совмещаться в одной должности. Однако на крупных предприятиях эти функции строго разграничены для повышения эффективности работы.

Существенное отличие в обязанностях проявляется при работе с поставщиками. Если кладовщик только принимает товар по количеству и ассортименту, то товаровед выстраивает долгосрочные отношения с поставщиками, проводит анализ их надежности и выгодности сотрудничества.

Квалификация и образование: требования к разным специалистам

Квалификационные требования к кладовщику и товароведу заметно различаются, что обусловлено разным уровнем сложности выполняемых задач и объемом ответственности. 🎓

Требования к кладовщику:

Образование: среднее или среднее специальное

Навыки работы с компьютером на уровне уверенного пользователя

Знание складских программ (1С:Склад, WMS и др.)

Опыт работы на складе (желательно)

Навыки работы с погрузочно-разгрузочной техникой (для некоторых позиций)

Внимательность, ответственность, хорошая физическая подготовка

Требования к товароведу:

Образование: высшее или средне-специальное профильное (товароведение, экономика торговли)

Знание рынка товаров соответствующей категории

Аналитические способности и навыки прогнозирования

Уверенное владение специализированным ПО (1С:Торговля, SAP, Oracle и др.)

Опыт работы в сфере закупок или продаж от 1-3 лет

Знание основ маркетинга и мерчандайзинга

Коммуникативные навыки для работы с поставщиками

Знание законодательства в области торговли и защиты прав потребителей

Профессиональный рост кладовщика часто связан с освоением дополнительных навыков и получением специальных сертификатов: удостоверения на право управления погрузчиком, аттестация по работе с опасными грузами, обучение по программам 1С и другим специализированным программам.

Товаровед совершенствует свою квалификацию через прохождение курсов по товароведению, категорийному менеджменту, управлению запасами, ценообразованию и закупочной деятельности.

Критерий Кладовщик Товаровед Минимальное образование Среднее Среднее специальное/высшее Необходимые сертификаты (2025 г.) Права на управление погрузчиком, базовый курс 1С Сертификаты управления ассортиментом, категорийный менеджмент Требуемый опыт работы 0-1 год 1-3 года и более Компьютерная грамотность Базовый уровень Продвинутый уровень Знание иностранных языков Не требуется Желательно (для работы с иностранными поставщиками)

Для кладовщика перспективным направлением развития в 2025 году становится освоение автоматизированных складских систем, работа с RFID-метками и другими современными технологиями учета и контроля товаров.

Товароведу все важнее становиться обладать навыками работы с большими данными (Big Data), уметь анализировать потребительское поведение и прогнозировать спрос с использованием специализированных аналитических инструментов.

Уровень ответственности и полномочий: разграничение ролей

Сферы ответственности кладовщика и товароведа имеют принципиальные различия, которые определяют их место в корпоративной иерархии и влияние на бизнес-процессы. 🔑

Ответственность кладовщика:

Материальная ответственность за сохранность товаров на складе

Ответственность за правильность приемки и выдачи товаров

Отвечает за точность инвентаризаций и учета товарных остатков

Отвечает за соблюдение правил хранения и складской логистики

Ответственность за корректность заполнения складской документации

Ответственность товароведа:

Финансовая ответственность за эффективность закупок

Ответственность за качество поставляемых товаров

Отвечает за актуальность ассортимента и минимизацию неликвидов

Ответственность за выполнение плановых показателей по своей категории товаров

Отвечает за соблюдение договорных отношений с поставщиками

Ответственность за соответствие товаров нормативным требованиям

Полномочия этих специалистов также существенно различаются. Кладовщик имеет ограниченные полномочия, связанные преимущественно с операционной деятельностью склада. Его решения касаются рационального размещения товаров, очередности обработки заказов, организации рабочего пространства.

Товаровед обладает более широкими полномочиями, которые напрямую влияют на коммерческие результаты организации. Он принимает решения о включении товаров в ассортимент, определяет объемы закупок, участвует в ценообразовании, ведет переговоры с поставщиками.

Анна Соловьева, категорийный менеджер Я начинала карьеру с должности кладовщика в небольшом продуктовом магазине. Моя зона ответственности была четко ограничена: принять товар, разместить его на складе и выдать по требованию. Когда через два года я выросла до товароведа, масштаб изменился кардинально. Однажды я заметила снижение спроса на премиальные сорта кофе и проанализировала причины. Оказалось, что конкуренты снизили цены в этом сегменте. Я пересмотрела ассортиментную матрицу, провела переговоры с поставщиками и добилась специальных условий, которые позволили нам остаться конкурентоспособными. В результате продажи выросли на 18% за квартал. Такое решение было бы невозможным в рамках полномочий кладовщика. Товаровед имеет инструменты влияния на бизнес-показатели, что делает эту работу и сложнее, и интереснее одновременно.

Интересно, что в современных компаниях возникает новый тренд – разделение функций товароведа между категорийными менеджерами (отвечающими за коммерческую эффективность) и специалистами по качеству (контролирующими соответствие товаров стандартам). Это еще больше дифференцирует функционал от работы кладовщика.

Зарплата и карьерные перспективы: сравнение возможностей

Финансовое вознаграждение и карьерные перспективы кладовщиков и товароведов существенно различаются, что обусловлено разным уровнем требуемой квалификации и мерой влияния на бизнес-процессы. 💰

По данным исследований рынка труда на 2025 год, средняя зарплата кладовщика в России составляет 45 000 – 65 000 рублей в месяц, в то время как товаровед может рассчитывать на 70 000 – 100 000 рублей. Разница обусловлена более высокими требованиями к образованию, опыту и уровню ответственности товароведа.

География также влияет на уровень заработной платы. В Москве и Санкт-Петербурге зарплаты выше среднерыночных на 30-40%, в то время как в регионах они могут быть ниже на 15-20%.

Карьерный рост кладовщика:

Старший кладовщик

Заведующий складом

Начальник склада

Руководитель логистического комплекса

Карьерный рост товароведа:

Старший товаровед

Категорийный менеджер

Руководитель отдела закупок

Коммерческий директор

Примечательно, что на рынке труда наблюдается тенденция к трансформации позиции товароведа в категорийного менеджера или product-менеджера, что повышает требования к компетенциям, но и увеличивает потенциальный уровень дохода. Кладовщики, в свою очередь, все чаще должны осваивать работу с высокотехнологичными системами управления складом (WMS).

Карьерная мобильность товароведов выше: их навыки востребованы в разных отраслях (ритейл, производство, дистрибуция, e-commerce). Кладовщики обычно более ограничены в выборе направлений для смены деятельности, но могут переходить из одной отрасли в другую, сохраняя свой функционал.

Дополнительные бонусы и льготы также различаются. Кладовщикам часто предоставляют компенсацию питания, спецодежду, бесплатный трансфер до работы. Товароведы могут рассчитывать на бонусы за выполнение KPI, корпоративное обучение, участие в отраслевых выставках и конференциях.

Кладовщик и товаровед — две взаимодополняющие профессии в единой системе товародвижения. Их четкое разграничение и правильное взаимодействие определяют эффективность работы любого торгового или производственного предприятия. Выбор между этими профессиями зависит от личных предпочтений, навыков и карьерных амбиций. Если вас привлекает операционная деятельность, непосредственная работа с товаром и организация складских процессов — путь кладовщика может стать отличным стартом. Если же вам ближе аналитические задачи, переговоры, формирование ассортиментной и ценовой политики — стоит рассмотреть перспективы развития в роли товароведа. В любом случае, обе специальности останутся востребованными, несмотря на автоматизацию и цифровизацию, так как требуют уникальных человеческих компетенций и принятия нестандартных решений.