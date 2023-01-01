Кем можно работать в 19 лет: топ-15 вакансий для молодежи
Для кого эта статья:
- Молодые люди возрастом 18-22 года, ищущие работу или первые карьерные возможности.
- Студенты, совмещающие учебу с работой, и интересующиеся удаленными или частичными занятостями.
Родители или наставники молодежи, желающие помочь им в профессиональной ориентации и поиске работы.
19 лет — отличный возраст для старта карьеры! Энергия бьет ключом, ум впитывает информацию как губка, а работодатели все чаще обращают внимание на молодых и амбициозных. В 2025 году рынок труда предлагает множество возможностей даже без опыта и специального образования. Разберемся в топ-15 вакансиях, доступных в 19 лет, и как превратить первую работу в трамплин для будущего профессионального роста! ??
В 19 лет многие только начинают профессиональный путь, но существует множество возможностей для старта карьеры без специального образования и опыта. Вот 15 актуальных вариантов трудоустройства в 2025 году:
- SMM-ассистент — помощь в ведении социальных сетей компаний, создание контент-планов, модерация комментариев. Средняя зарплата: 35 000-45 000 ?.
- Администратор в салоне красоты/фитнес-клубе — встреча клиентов, ведение записи, работа с кассой. Средняя зарплата: 30 000-40 000 ?.
- Продавец-консультант — помощь покупателям в выборе товаров, работа с кассой, контроль товарных запасов. Средняя зарплата: 30 000-45 000 ?.
- Курьер — доставка заказов, документов или товаров. Средняя зарплата: 40 000-60 000 ?.
- Оператор колл-центра — консультирование клиентов по телефону, обработка обращений. Средняя зарплата: 35 000-45 000 ?.
- Помощник копирайтера — написание текстов по брифам, поиск информации, редактура. Средняя зарплата: 30 000-40 000 ?.
- Бариста — приготовление кофейных напитков, обслуживание посетителей кофеен. Средняя зарплата: 30 000-40 000 ?.
- Промоутер — распространение рекламных материалов, проведение дегустаций. Средняя зарплата: 25 000-35 000 ?.
- Официант — обслуживание посетителей кафе и ресторанов. Средняя зарплата: 35 000-50 000 ? (с учетом чаевых).
- Младший тестировщик ПО — проверка работы приложений и сайтов, поиск ошибок. Средняя зарплата: 45 000-60 000 ?.
- Аниматор — проведение развлекательных программ для детей и взрослых. Средняя зарплата: 30 000-45 000 ?.
- Модератор контента — проверка и публикация пользовательского контента на сайтах и платформах. Средняя зарплата: 30 000-40 000 ?.
- Помощник фотографа — ассистирование на фотосессиях, базовая обработка фотографий. Средняя зарплата: 25 000-40 000 ?.
- Кассир — работа на кассе в супермаркетах, кинотеатрах, аттракционах. Средняя зарплата: 30 000-35 000 ?.
- Хостес — встреча и размещение гостей в ресторанах и на мероприятиях. Средняя зарплата: 30 000-40 000 ?.
|Категория вакансий
|Преимущества
|Требования
|Средняя зарплата
|Сфера обслуживания (официант, бариста, хостес)
|Гибкий график, чаевые, развитие коммуникативных навыков
|Коммуникабельность, стрессоустойчивость
|30 000-50 000 ?
|Онлайн-сфера (SMM, копирайтинг, модерация)
|Возможность удаленной работы, быстрый карьерный рост
|Базовые навыки работы с ПК, грамотность
|30 000-45 000 ?
|Торговля (продавец, кассир)
|Стабильный доход, официальное трудоустройство
|Внимательность, клиентоориентированность
|30 000-45 000 ?
|IT-сфера (тестировщик, модератор)
|Высокий доход, перспективы роста
|Логическое мышление, внимание к деталям
|40 000-60 000 ?
Виктор Соколов, карьерный консультант
Марина пришла ко мне на консультацию в 19 лет, будучи студенткой первого курса психологического факультета. Ей нужны были деньги на обучение и самостоятельную жизнь. Изначально она рассматривала только работу официанткой, но после анализа ее навыков — отличного владения компьютером и способности быстро печатать — мы решили попробовать что-то другое.
Марина устроилась модератором контента в крупную IT-компанию с графиком 4 часа в день. Работа полностью удаленная, что позволяло ей не пропускать занятия. Через полгода ей предложили позицию младшего комьюнити-менеджера с повышением зарплаты на 30%. Сейчас, спустя два года, она уже комьюнити-менеджер с полной занятостью и планирует развиваться в направлении управления продуктом.
Особенности трудоустройства молодежи: права и гарантии
Трудоустройство в 19 лет имеет ряд особенностей, о которых важно знать. В этом возрасте гражданин считается полностью дееспособным, однако существуют некоторые нюансы, связанные с категорией "молодой специалист".
Основные трудовые права молодежи в 19 лет:
- Право на полноценный трудовой договор — должен быть оформлен обязательно в письменной форме
- Стандартная рабочая неделя — 40 часов (как и для всех работников)
- Полный соцпакет — отпуск, больничный, страховые отчисления
- Защита от необоснованного отказа в приеме на работу
- Возможность совмещать работу с учебой (при официальном обучении — право на учебный отпуск)
Важно помнить, что существуют определенные ограничения по видам работ даже для совершеннолетних молодых сотрудников. Нельзя работать на вредных и опасных производствах, а также на должностях с повышенной материальной ответственностью без специального договора.
При трудоустройстве в 19 лет часто возникают ситуации, когда работодатели пытаются воспользоваться неопытностью молодых сотрудников. Вот основные моменты, на которые стоит обратить внимание:
|Распространенные нарушения
|Что говорит закон
|Как защитить свои права
|Испытательный срок без оформления
|Испытательный срок — часть трудовых отношений, должен быть оформлен договором
|Требовать письменный договор с первого дня работы
|Отказ в трудоустройстве из-за отсутствия опыта
|Отказ должен быть обоснован только деловыми качествами
|Требовать письменный отказ с указанием причин
|Неполная выплата зарплаты или "черная" зарплата
|Вся зарплата должна выплачиваться официально
|Обращение в трудовую инспекцию
|Отсутствие оплаты сверхурочных
|Сверхурочная работа должна оплачиваться в повышенном размере
|Вести учет рабочего времени, обращаться в профсоюз
При официальном трудоустройстве в 19 лет важно знать, какие документы потребуются:
- Паспорт гражданина РФ
- СНИЛС
- ИНН (при наличии)
- Документ об образовании (аттестат, диплом колледжа или справка из университета)
- Военный билет или приписное свидетельство (для юношей)
- Трудовая книжка (если это не первое место работы)
- Медицинская книжка (для определенных видов деятельности)
Знание своих прав — первый шаг к успешному построению карьеры. Не бойтесь задавать вопросы о своем трудоустройстве и условиях работы. При возникновении конфликтных ситуаций обращайтесь в трудовую инспекцию или прокуратуру — эти органы призваны защищать права всех работников, включая молодых специалистов. ??
Удаленная работа и подработка для 19-летних студентов
Удаленная работа стала отличным вариантом для студентов, позволяющим совмещать учебу и заработок. В 19 лет, когда академическая нагрузка часто высока, дистанционные варианты трудоустройства особенно ценны. Рассмотрим наиболее перспективные направления удаленной работы для молодежи в 2025 году.
Популярные направления удаленной работы для 19-летних:
- Контент-менеджер — наполнение сайтов информацией, обновление каталогов, загрузка товаров (30 000-40 000 ?)
- Копирайтер-стажер — написание текстов для сайтов, блогов, соцсетей (30 000-50 000 ?)
- Модератор комментариев — проверка и фильтрация пользовательского контента (25 000-35 000 ?)
- Расшифровщик аудио/видео — перевод записей в текстовый формат (оплата за объем)
- Ретушер фотографий — базовая обработка фотоматериалов (оплата за проект)
- Оператор онлайн-поддержки — консультирование клиентов в чатах (30 000-40 000 ?)
- Ассистент по работе с данными — сбор и структурирование информации (35 000-45 000 ?)
Ключевое преимущество удаленной работы — гибкий график, позволяющий планировать рабочее время вокруг учебы. Многие компании предлагают проектную занятость или работу с почасовой оплатой, что идеально подходит для студентов.
Елена Краснова, HR-специалист
Дмитрий обратился в нашу компанию, когда был на первом курсе технического вуза. Он искал подработку, которая не мешала бы учебе и позволяла бы развиваться профессионально. На тот момент у него были только базовые навыки работы с компьютером и знание английского на уровне B1.
Мы предложили ему позицию младшего тестировщика с удаленным форматом и гибким графиком — 20 часов в неделю. Дмитрий мог работать в вечернее время и по выходным. Первые месяцы он занимался ручным тестированием простых функций и заполнением баг-репортов по шаблонам.
Через 4 месяца, освоив базовые принципы тестирования, он начал изучать автоматизацию и вскоре получил первую задачу по написанию автотестов. К концу первого курса его зарплата выросла с начальных 35 000 до 60 000 рублей, а к третьему курсу он уже работал полноценным QA-инженером с возможностью удаленной работы.
Особенно ценными для удаленной работы в 19 лет становятся следующие навыки:
- Уверенное владение компьютером и базовыми программами
- Грамотность и умение структурировать информацию
- Самоорганизация и тайм-менеджмент
- Базовое знание английского языка
- Навыки работы с графическими редакторами (для творческих направлений)
Где искать удаленную работу в 19 лет? ??
- Специализированные платформы для фрилансеров (Хабр Фриланс, FL.ru)
- Биржи удаленной работы (Remote.ru, Work.ua)
- Телеграм-каналы с вакансиями
- Студенческие биржи труда при вузах
- Группы в социальных сетях для поиска работы
- Стажерские программы крупных компаний с возможностью удаленной работы
При выборе удаленной работы важно соблюдать баланс между учебой и трудовой деятельностью. Начинайте с небольшой занятости (10-15 часов в неделю) и постепенно увеличивайте нагрузку, если видите, что успеваете справляться с учебными заданиями.
Карьерные перспективы и профессиональный рост
Начало карьеры в 19 лет — это не просто способ заработать, но и возможность заложить фундамент будущего профессионального роста. Даже простые стартовые позиции могут стать отправной точкой для впечатляющей карьерной траектории. Рассмотрим, как превратить первую работу в карьерный трамплин. ??
Перспективные направления с высоким потенциалом роста для начала в 19 лет:
- IT-сфера — начав с позиции младшего тестировщика или контент-модератора, можно вырасти до разработчика или продакт-менеджера
- Маркетинг — SMM-ассистент имеет шансы стать маркетологом или бренд-менеджером
- Продажи — от продавца-консультанта до руководителя отдела продаж
- Гостеприимство — начав официантом, можно дорасти до управляющего рестораном
- Административная работа — от ассистента до офис-менеджера и далее до административного директора
Успешное развитие карьеры в 19 лет зависит от нескольких ключевых факторов:
- Выбор компании с системой карьерного роста — крупные сетевые компании часто имеют отлаженные программы развития сотрудников
- Готовность обучаться — дополнительные курсы и сертификаты значительно повышают шансы на продвижение
- Проактивность — инициатива и готовность брать на себя дополнительные задачи выделяют вас среди других сотрудников
- Нетворкинг — построение профессиональных связей уже на ранних этапах карьеры
Многие работодатели ценят молодых сотрудников за свежий взгляд, энергичность и готовность осваивать новое. Используйте эти преимущества и не бойтесь предлагать новые идеи.
Особое внимание стоит уделить совмещению работы с образованием. В идеальном варианте первая работа должна дополнять получаемую специальность и давать практический опыт в выбранной сфере.
|Стартовая позиция в 19 лет
|Возможная позиция через 2-3 года
|Перспектива через 5+ лет
|Необходимые навыки для роста
|SMM-ассистент
|SMM-менеджер
|Руководитель отдела маркетинга
|Аналитика, стратегическое мышление, управление командой
|Младший тестировщик
|QA-инженер
|Руководитель QA-отдела, DevOps-инженер
|Автоматизация, программирование, системное мышление
|Продавец-консультант
|Старший продавец, администратор
|Управляющий магазином, региональный менеджер
|Навыки продаж, лидерство, финансовая грамотность
|Контент-менеджер
|Редактор, копирайтер
|Контент-директор, бренд-менеджер
|Копирайтинг, SEO, управление проектами
Построение карьеры — это марафон, а не спринт. Даже если первая работа не полностью соответствует вашим ожиданиям, она дает бесценный опыт и навыки, которые пригодятся в будущем. Ключевой фактор успеха — постоянное обучение и готовность адаптироваться к изменениям рынка труда.
Не забывайте регулярно анализировать свой карьерный путь и корректировать планы. Уже в 19 лет полезно составить примерный план профессионального развития на ближайшие 3-5 лет, определив навыки, которые необходимо освоить, и позиции, которых хотелось бы достичь.
Где и как искать работу в 19 лет: практические советы
Поиск первой работы в 19 лет может показаться сложной задачей, но при грамотном подходе процесс становится значительно проще. Рассмотрим наиболее эффективные каналы поиска работы и стратегии, которые помогут получить желаемую позицию. ??
Основные площадки для поиска работы:
- Онлайн-порталы по трудоустройству — HH.ru, Superjob, Работа.ру, Труд.всем
- Агрегаторы вакансий — Indeed, Jooble
- Социальные сети — профессиональные группы, тематические сообщества
- Мессенджеры — каналы с вакансиями в Telegram
- Центры карьеры при учебных заведениях — специализированные биржи труда для студентов
- Молодежные форумы и ярмарки вакансий — отличная возможность для личного контакта с работодателями
При поиске работы в 19 лет особенно важно грамотно составить резюме, даже если у вас нет официального опыта работы. Вот что можно включить:
- Образование (включая курсы и тренинги)
- Любой релевантный опыт (волонтерство, студенческие проекты, стажировки)
- Навыки (владение программами, иностранными языками)
- Личные качества, подкрепленные примерами из жизни
- Цели и карьерные стремления
Стратегии, повышающие шансы на трудоустройство в 19 лет:
- Начинайте с стажировок и временных проектов — они часто имеют более низкий порог входа и могут перерасти в постоянную позицию
- Используйте нетворкинг — расскажите друзьям, родственникам и знакомым о поиске работы
- Создайте профессиональный профиль в социальных сетях — работодатели часто проверяют кандидатов онлайн
- Подготовьтесь к собеседованию — изучите компанию, подготовьте ответы на типичные вопросы
- Рассмотрите нестандартные форматы работы — частичная занятость, проектная работа, фриланс
Большое значение имеет подготовка к собеседованию. В 19 лет у многих еще мало опыта прохождения интервью, что может вызывать неуверенность. Вот несколько советов:
- Тщательно изучите компанию и должностные обязанности
- Подготовьте рассказ о себе (1-2 минуты)
- Продумайте ответы на типичные вопросы ("Почему вы хотите работать у нас?", "Каковы ваши сильные стороны?")
- Подготовьте 2-3 вопроса для работодателя
- Оденьтесь соответственно корпоративной культуре компании
- Придите на 10-15 минут раньше назначенного времени
Помните, что отказы — это часть процесса поиска работы. Не принимайте их лично и воспринимайте как возможность для роста. После каждого неудачного собеседования анализируйте, что можно улучшить в следующий раз.
Красные флаги при поиске работы в 19 лет:
- Предложения с необоснованно высокой зарплатой
- Отказ работодателя заключать официальный договор
- Требование внести предоплату или оплатить обучение
- Размытое описание обязанностей и условий работы
- Негативные отзывы о компании от бывших сотрудников
Использование комбинации различных каналов поиска работы значительно повышает шансы на успешное трудоустройство. Не бойтесь начинать с небольших позиций — любой опыт ценен и открывает новые возможности для профессионального развития.
Поиск первой работы в 19 лет — это не просто шаг к финансовой независимости, но и начало большого профессионального пути. Рынок труда предлагает множество возможностей для молодых специалистов, от традиционных вакансий до современных удаленных профессий. Главное — не бояться пробовать, постоянно развивать свои навыки и быть открытым к новым возможностям. Помните, что каждая работа — это инвестиция в будущее, даже если она кажется маленьким шагом. Именно в 19 лет закладывается фундамент успешной карьеры, который поможет достичь профессиональных высот в будущем.
Виктор Семёнов
карьерный консультант