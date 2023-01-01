Кем можно работать в 19 лет: топ-15 вакансий для молодежи

Родители или наставники молодежи, желающие помочь им в профессиональной ориентации и поиске работы. 19 лет — отличный возраст для старта карьеры! Энергия бьет ключом, ум впитывает информацию как губка, а работодатели все чаще обращают внимание на молодых и амбициозных. В 2025 году рынок труда предлагает множество возможностей даже без опыта и специального образования. Разберемся в топ-15 вакансиях, доступных в 19 лет, и как превратить первую работу в трамплин для будущего профессионального роста! ??

Кем можно работать в 19 лет: ТОП-15 вакансий без опыта

В 19 лет многие только начинают профессиональный путь, но существует множество возможностей для старта карьеры без специального образования и опыта. Вот 15 актуальных вариантов трудоустройства в 2025 году:

SMM-ассистент — помощь в ведении социальных сетей компаний, создание контент-планов, модерация комментариев. Средняя зарплата: 35 000-45 000 ?. Администратор в салоне красоты/фитнес-клубе — встреча клиентов, ведение записи, работа с кассой. Средняя зарплата: 30 000-40 000 ?. Продавец-консультант — помощь покупателям в выборе товаров, работа с кассой, контроль товарных запасов. Средняя зарплата: 30 000-45 000 ?. Курьер — доставка заказов, документов или товаров. Средняя зарплата: 40 000-60 000 ?. Оператор колл-центра — консультирование клиентов по телефону, обработка обращений. Средняя зарплата: 35 000-45 000 ?. Помощник копирайтера — написание текстов по брифам, поиск информации, редактура. Средняя зарплата: 30 000-40 000 ?. Бариста — приготовление кофейных напитков, обслуживание посетителей кофеен. Средняя зарплата: 30 000-40 000 ?. Промоутер — распространение рекламных материалов, проведение дегустаций. Средняя зарплата: 25 000-35 000 ?. Официант — обслуживание посетителей кафе и ресторанов. Средняя зарплата: 35 000-50 000 ? (с учетом чаевых). Младший тестировщик ПО — проверка работы приложений и сайтов, поиск ошибок. Средняя зарплата: 45 000-60 000 ?. Аниматор — проведение развлекательных программ для детей и взрослых. Средняя зарплата: 30 000-45 000 ?. Модератор контента — проверка и публикация пользовательского контента на сайтах и платформах. Средняя зарплата: 30 000-40 000 ?. Помощник фотографа — ассистирование на фотосессиях, базовая обработка фотографий. Средняя зарплата: 25 000-40 000 ?. Кассир — работа на кассе в супермаркетах, кинотеатрах, аттракционах. Средняя зарплата: 30 000-35 000 ?. Хостес — встреча и размещение гостей в ресторанах и на мероприятиях. Средняя зарплата: 30 000-40 000 ?.

Категория вакансий Преимущества Требования Средняя зарплата Сфера обслуживания (официант, бариста, хостес) Гибкий график, чаевые, развитие коммуникативных навыков Коммуникабельность, стрессоустойчивость 30 000-50 000 ? Онлайн-сфера (SMM, копирайтинг, модерация) Возможность удаленной работы, быстрый карьерный рост Базовые навыки работы с ПК, грамотность 30 000-45 000 ? Торговля (продавец, кассир) Стабильный доход, официальное трудоустройство Внимательность, клиентоориентированность 30 000-45 000 ? IT-сфера (тестировщик, модератор) Высокий доход, перспективы роста Логическое мышление, внимание к деталям 40 000-60 000 ?

Виктор Соколов, карьерный консультант Марина пришла ко мне на консультацию в 19 лет, будучи студенткой первого курса психологического факультета. Ей нужны были деньги на обучение и самостоятельную жизнь. Изначально она рассматривала только работу официанткой, но после анализа ее навыков — отличного владения компьютером и способности быстро печатать — мы решили попробовать что-то другое. Марина устроилась модератором контента в крупную IT-компанию с графиком 4 часа в день. Работа полностью удаленная, что позволяло ей не пропускать занятия. Через полгода ей предложили позицию младшего комьюнити-менеджера с повышением зарплаты на 30%. Сейчас, спустя два года, она уже комьюнити-менеджер с полной занятостью и планирует развиваться в направлении управления продуктом.

Особенности трудоустройства молодежи: права и гарантии

Трудоустройство в 19 лет имеет ряд особенностей, о которых важно знать. В этом возрасте гражданин считается полностью дееспособным, однако существуют некоторые нюансы, связанные с категорией "молодой специалист".

Основные трудовые права молодежи в 19 лет:

Право на полноценный трудовой договор — должен быть оформлен обязательно в письменной форме

Стандартная рабочая неделя — 40 часов (как и для всех работников)

Полный соцпакет — отпуск, больничный, страховые отчисления

Защита от необоснованного отказа в приеме на работу

Возможность совмещать работу с учебой (при официальном обучении — право на учебный отпуск)

Важно помнить, что существуют определенные ограничения по видам работ даже для совершеннолетних молодых сотрудников. Нельзя работать на вредных и опасных производствах, а также на должностях с повышенной материальной ответственностью без специального договора.

При трудоустройстве в 19 лет часто возникают ситуации, когда работодатели пытаются воспользоваться неопытностью молодых сотрудников. Вот основные моменты, на которые стоит обратить внимание:

Распространенные нарушения Что говорит закон Как защитить свои права Испытательный срок без оформления Испытательный срок — часть трудовых отношений, должен быть оформлен договором Требовать письменный договор с первого дня работы Отказ в трудоустройстве из-за отсутствия опыта Отказ должен быть обоснован только деловыми качествами Требовать письменный отказ с указанием причин Неполная выплата зарплаты или "черная" зарплата Вся зарплата должна выплачиваться официально Обращение в трудовую инспекцию Отсутствие оплаты сверхурочных Сверхурочная работа должна оплачиваться в повышенном размере Вести учет рабочего времени, обращаться в профсоюз

При официальном трудоустройстве в 19 лет важно знать, какие документы потребуются:

Паспорт гражданина РФ

СНИЛС

ИНН (при наличии)

Документ об образовании (аттестат, диплом колледжа или справка из университета)

Военный билет или приписное свидетельство (для юношей)

Трудовая книжка (если это не первое место работы)

Медицинская книжка (для определенных видов деятельности)

Знание своих прав — первый шаг к успешному построению карьеры. Не бойтесь задавать вопросы о своем трудоустройстве и условиях работы. При возникновении конфликтных ситуаций обращайтесь в трудовую инспекцию или прокуратуру — эти органы призваны защищать права всех работников, включая молодых специалистов. ??

Удаленная работа и подработка для 19-летних студентов

Удаленная работа стала отличным вариантом для студентов, позволяющим совмещать учебу и заработок. В 19 лет, когда академическая нагрузка часто высока, дистанционные варианты трудоустройства особенно ценны. Рассмотрим наиболее перспективные направления удаленной работы для молодежи в 2025 году.

Популярные направления удаленной работы для 19-летних:

Контент-менеджер — наполнение сайтов информацией, обновление каталогов, загрузка товаров (30 000-40 000 ?)

Копирайтер-стажер — написание текстов для сайтов, блогов, соцсетей (30 000-50 000 ?)

Модератор комментариев — проверка и фильтрация пользовательского контента (25 000-35 000 ?)

Расшифровщик аудио/видео — перевод записей в текстовый формат (оплата за объем)

Ретушер фотографий — базовая обработка фотоматериалов (оплата за проект)

Оператор онлайн-поддержки — консультирование клиентов в чатах (30 000-40 000 ?)

Ассистент по работе с данными — сбор и структурирование информации (35 000-45 000 ?)

Ключевое преимущество удаленной работы — гибкий график, позволяющий планировать рабочее время вокруг учебы. Многие компании предлагают проектную занятость или работу с почасовой оплатой, что идеально подходит для студентов.

Елена Краснова, HR-специалист Дмитрий обратился в нашу компанию, когда был на первом курсе технического вуза. Он искал подработку, которая не мешала бы учебе и позволяла бы развиваться профессионально. На тот момент у него были только базовые навыки работы с компьютером и знание английского на уровне B1. Мы предложили ему позицию младшего тестировщика с удаленным форматом и гибким графиком — 20 часов в неделю. Дмитрий мог работать в вечернее время и по выходным. Первые месяцы он занимался ручным тестированием простых функций и заполнением баг-репортов по шаблонам. Через 4 месяца, освоив базовые принципы тестирования, он начал изучать автоматизацию и вскоре получил первую задачу по написанию автотестов. К концу первого курса его зарплата выросла с начальных 35 000 до 60 000 рублей, а к третьему курсу он уже работал полноценным QA-инженером с возможностью удаленной работы.

Особенно ценными для удаленной работы в 19 лет становятся следующие навыки:

Уверенное владение компьютером и базовыми программами

Грамотность и умение структурировать информацию

Самоорганизация и тайм-менеджмент

Базовое знание английского языка

Навыки работы с графическими редакторами (для творческих направлений)

Где искать удаленную работу в 19 лет? ??

Специализированные платформы для фрилансеров (Хабр Фриланс, FL.ru)

Биржи удаленной работы (Remote.ru, Work.ua)

Телеграм-каналы с вакансиями

Студенческие биржи труда при вузах

Группы в социальных сетях для поиска работы

Стажерские программы крупных компаний с возможностью удаленной работы

При выборе удаленной работы важно соблюдать баланс между учебой и трудовой деятельностью. Начинайте с небольшой занятости (10-15 часов в неделю) и постепенно увеличивайте нагрузку, если видите, что успеваете справляться с учебными заданиями.

Карьерные перспективы и профессиональный рост

Начало карьеры в 19 лет — это не просто способ заработать, но и возможность заложить фундамент будущего профессионального роста. Даже простые стартовые позиции могут стать отправной точкой для впечатляющей карьерной траектории. Рассмотрим, как превратить первую работу в карьерный трамплин. ??

Перспективные направления с высоким потенциалом роста для начала в 19 лет:

IT-сфера — начав с позиции младшего тестировщика или контент-модератора, можно вырасти до разработчика или продакт-менеджера

Маркетинг — SMM-ассистент имеет шансы стать маркетологом или бренд-менеджером

Продажи — от продавца-консультанта до руководителя отдела продаж

Гостеприимство — начав официантом, можно дорасти до управляющего рестораном

Административная работа — от ассистента до офис-менеджера и далее до административного директора

Успешное развитие карьеры в 19 лет зависит от нескольких ключевых факторов:

Выбор компании с системой карьерного роста — крупные сетевые компании часто имеют отлаженные программы развития сотрудников Готовность обучаться — дополнительные курсы и сертификаты значительно повышают шансы на продвижение Проактивность — инициатива и готовность брать на себя дополнительные задачи выделяют вас среди других сотрудников Нетворкинг — построение профессиональных связей уже на ранних этапах карьеры

Многие работодатели ценят молодых сотрудников за свежий взгляд, энергичность и готовность осваивать новое. Используйте эти преимущества и не бойтесь предлагать новые идеи.

Особое внимание стоит уделить совмещению работы с образованием. В идеальном варианте первая работа должна дополнять получаемую специальность и давать практический опыт в выбранной сфере.

Стартовая позиция в 19 лет Возможная позиция через 2-3 года Перспектива через 5+ лет Необходимые навыки для роста SMM-ассистент SMM-менеджер Руководитель отдела маркетинга Аналитика, стратегическое мышление, управление командой Младший тестировщик QA-инженер Руководитель QA-отдела, DevOps-инженер Автоматизация, программирование, системное мышление Продавец-консультант Старший продавец, администратор Управляющий магазином, региональный менеджер Навыки продаж, лидерство, финансовая грамотность Контент-менеджер Редактор, копирайтер Контент-директор, бренд-менеджер Копирайтинг, SEO, управление проектами

Построение карьеры — это марафон, а не спринт. Даже если первая работа не полностью соответствует вашим ожиданиям, она дает бесценный опыт и навыки, которые пригодятся в будущем. Ключевой фактор успеха — постоянное обучение и готовность адаптироваться к изменениям рынка труда.

Не забывайте регулярно анализировать свой карьерный путь и корректировать планы. Уже в 19 лет полезно составить примерный план профессионального развития на ближайшие 3-5 лет, определив навыки, которые необходимо освоить, и позиции, которых хотелось бы достичь.

Где и как искать работу в 19 лет: практические советы

Поиск первой работы в 19 лет может показаться сложной задачей, но при грамотном подходе процесс становится значительно проще. Рассмотрим наиболее эффективные каналы поиска работы и стратегии, которые помогут получить желаемую позицию. ??

Основные площадки для поиска работы:

Онлайн-порталы по трудоустройству — HH.ru, Superjob, Работа.ру, Труд.всем

Агрегаторы вакансий — Indeed, Jooble

Социальные сети — профессиональные группы, тематические сообщества

Мессенджеры — каналы с вакансиями в Telegram

Центры карьеры при учебных заведениях — специализированные биржи труда для студентов

Молодежные форумы и ярмарки вакансий — отличная возможность для личного контакта с работодателями

При поиске работы в 19 лет особенно важно грамотно составить резюме, даже если у вас нет официального опыта работы. Вот что можно включить:

Образование (включая курсы и тренинги)

Любой релевантный опыт (волонтерство, студенческие проекты, стажировки)

Навыки (владение программами, иностранными языками)

Личные качества, подкрепленные примерами из жизни

Цели и карьерные стремления

Стратегии, повышающие шансы на трудоустройство в 19 лет:

Начинайте с стажировок и временных проектов — они часто имеют более низкий порог входа и могут перерасти в постоянную позицию Используйте нетворкинг — расскажите друзьям, родственникам и знакомым о поиске работы Создайте профессиональный профиль в социальных сетях — работодатели часто проверяют кандидатов онлайн Подготовьтесь к собеседованию — изучите компанию, подготовьте ответы на типичные вопросы Рассмотрите нестандартные форматы работы — частичная занятость, проектная работа, фриланс

Большое значение имеет подготовка к собеседованию. В 19 лет у многих еще мало опыта прохождения интервью, что может вызывать неуверенность. Вот несколько советов:

Тщательно изучите компанию и должностные обязанности

Подготовьте рассказ о себе (1-2 минуты)

Продумайте ответы на типичные вопросы ("Почему вы хотите работать у нас?", "Каковы ваши сильные стороны?")

Подготовьте 2-3 вопроса для работодателя

Оденьтесь соответственно корпоративной культуре компании

Придите на 10-15 минут раньше назначенного времени

Помните, что отказы — это часть процесса поиска работы. Не принимайте их лично и воспринимайте как возможность для роста. После каждого неудачного собеседования анализируйте, что можно улучшить в следующий раз.

Красные флаги при поиске работы в 19 лет:

Предложения с необоснованно высокой зарплатой

Отказ работодателя заключать официальный договор

Требование внести предоплату или оплатить обучение

Размытое описание обязанностей и условий работы

Негативные отзывы о компании от бывших сотрудников

Использование комбинации различных каналов поиска работы значительно повышает шансы на успешное трудоустройство. Не бойтесь начинать с небольших позиций — любой опыт ценен и открывает новые возможности для профессионального развития.