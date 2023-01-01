Кем можно работать в 19 лет: топ-15 вакансий для молодежи
Кем можно работать в 19 лет: топ-15 вакансий для молодежи

#Выбор профессии  #Профориентация  #Карьера и развитие  
Для кого эта статья:

  • Молодые люди возрастом 18-22 года, ищущие работу или первые карьерные возможности.
  • Студенты, совмещающие учебу с работой, и интересующиеся удаленными или частичными занятостями.

  • Родители или наставники молодежи, желающие помочь им в профессиональной ориентации и поиске работы.

    19 лет — отличный возраст для старта карьеры! Энергия бьет ключом, ум впитывает информацию как губка, а работодатели все чаще обращают внимание на молодых и амбициозных. В 2025 году рынок труда предлагает множество возможностей даже без опыта и специального образования. Разберемся в топ-15 вакансиях, доступных в 19 лет, и как превратить первую работу в трамплин для будущего профессионального роста! ??

Кем можно работать в 19 лет: ТОП-15 вакансий без опыта

В 19 лет многие только начинают профессиональный путь, но существует множество возможностей для старта карьеры без специального образования и опыта. Вот 15 актуальных вариантов трудоустройства в 2025 году:

  1. SMM-ассистент — помощь в ведении социальных сетей компаний, создание контент-планов, модерация комментариев. Средняя зарплата: 35 000-45 000 ?.
  2. Администратор в салоне красоты/фитнес-клубе — встреча клиентов, ведение записи, работа с кассой. Средняя зарплата: 30 000-40 000 ?.
  3. Продавец-консультант — помощь покупателям в выборе товаров, работа с кассой, контроль товарных запасов. Средняя зарплата: 30 000-45 000 ?.
  4. Курьер — доставка заказов, документов или товаров. Средняя зарплата: 40 000-60 000 ?.
  5. Оператор колл-центра — консультирование клиентов по телефону, обработка обращений. Средняя зарплата: 35 000-45 000 ?.
  6. Помощник копирайтера — написание текстов по брифам, поиск информации, редактура. Средняя зарплата: 30 000-40 000 ?.
  7. Бариста — приготовление кофейных напитков, обслуживание посетителей кофеен. Средняя зарплата: 30 000-40 000 ?.
  8. Промоутер — распространение рекламных материалов, проведение дегустаций. Средняя зарплата: 25 000-35 000 ?.
  9. Официант — обслуживание посетителей кафе и ресторанов. Средняя зарплата: 35 000-50 000 ? (с учетом чаевых).
  10. Младший тестировщик ПО — проверка работы приложений и сайтов, поиск ошибок. Средняя зарплата: 45 000-60 000 ?.
  11. Аниматор — проведение развлекательных программ для детей и взрослых. Средняя зарплата: 30 000-45 000 ?.
  12. Модератор контента — проверка и публикация пользовательского контента на сайтах и платформах. Средняя зарплата: 30 000-40 000 ?.
  13. Помощник фотографа — ассистирование на фотосессиях, базовая обработка фотографий. Средняя зарплата: 25 000-40 000 ?.
  14. Кассир — работа на кассе в супермаркетах, кинотеатрах, аттракционах. Средняя зарплата: 30 000-35 000 ?.
  15. Хостес — встреча и размещение гостей в ресторанах и на мероприятиях. Средняя зарплата: 30 000-40 000 ?.
Категория вакансий Преимущества Требования Средняя зарплата
Сфера обслуживания (официант, бариста, хостес) Гибкий график, чаевые, развитие коммуникативных навыков Коммуникабельность, стрессоустойчивость 30 000-50 000 ?
Онлайн-сфера (SMM, копирайтинг, модерация) Возможность удаленной работы, быстрый карьерный рост Базовые навыки работы с ПК, грамотность 30 000-45 000 ?
Торговля (продавец, кассир) Стабильный доход, официальное трудоустройство Внимательность, клиентоориентированность 30 000-45 000 ?
IT-сфера (тестировщик, модератор) Высокий доход, перспективы роста Логическое мышление, внимание к деталям 40 000-60 000 ?

Виктор Соколов, карьерный консультант

Марина пришла ко мне на консультацию в 19 лет, будучи студенткой первого курса психологического факультета. Ей нужны были деньги на обучение и самостоятельную жизнь. Изначально она рассматривала только работу официанткой, но после анализа ее навыков — отличного владения компьютером и способности быстро печатать — мы решили попробовать что-то другое.

Марина устроилась модератором контента в крупную IT-компанию с графиком 4 часа в день. Работа полностью удаленная, что позволяло ей не пропускать занятия. Через полгода ей предложили позицию младшего комьюнити-менеджера с повышением зарплаты на 30%. Сейчас, спустя два года, она уже комьюнити-менеджер с полной занятостью и планирует развиваться в направлении управления продуктом.

Особенности трудоустройства молодежи: права и гарантии

Трудоустройство в 19 лет имеет ряд особенностей, о которых важно знать. В этом возрасте гражданин считается полностью дееспособным, однако существуют некоторые нюансы, связанные с категорией "молодой специалист".

Основные трудовые права молодежи в 19 лет:

  • Право на полноценный трудовой договор — должен быть оформлен обязательно в письменной форме
  • Стандартная рабочая неделя — 40 часов (как и для всех работников)
  • Полный соцпакет — отпуск, больничный, страховые отчисления
  • Защита от необоснованного отказа в приеме на работу
  • Возможность совмещать работу с учебой (при официальном обучении — право на учебный отпуск)

Важно помнить, что существуют определенные ограничения по видам работ даже для совершеннолетних молодых сотрудников. Нельзя работать на вредных и опасных производствах, а также на должностях с повышенной материальной ответственностью без специального договора.

При трудоустройстве в 19 лет часто возникают ситуации, когда работодатели пытаются воспользоваться неопытностью молодых сотрудников. Вот основные моменты, на которые стоит обратить внимание:

Распространенные нарушения Что говорит закон Как защитить свои права
Испытательный срок без оформления Испытательный срок — часть трудовых отношений, должен быть оформлен договором Требовать письменный договор с первого дня работы
Отказ в трудоустройстве из-за отсутствия опыта Отказ должен быть обоснован только деловыми качествами Требовать письменный отказ с указанием причин
Неполная выплата зарплаты или "черная" зарплата Вся зарплата должна выплачиваться официально Обращение в трудовую инспекцию
Отсутствие оплаты сверхурочных Сверхурочная работа должна оплачиваться в повышенном размере Вести учет рабочего времени, обращаться в профсоюз

При официальном трудоустройстве в 19 лет важно знать, какие документы потребуются:

  • Паспорт гражданина РФ
  • СНИЛС
  • ИНН (при наличии)
  • Документ об образовании (аттестат, диплом колледжа или справка из университета)
  • Военный билет или приписное свидетельство (для юношей)
  • Трудовая книжка (если это не первое место работы)
  • Медицинская книжка (для определенных видов деятельности)

Знание своих прав — первый шаг к успешному построению карьеры. Не бойтесь задавать вопросы о своем трудоустройстве и условиях работы. При возникновении конфликтных ситуаций обращайтесь в трудовую инспекцию или прокуратуру — эти органы призваны защищать права всех работников, включая молодых специалистов. ??

Удаленная работа и подработка для 19-летних студентов

Удаленная работа стала отличным вариантом для студентов, позволяющим совмещать учебу и заработок. В 19 лет, когда академическая нагрузка часто высока, дистанционные варианты трудоустройства особенно ценны. Рассмотрим наиболее перспективные направления удаленной работы для молодежи в 2025 году.

Популярные направления удаленной работы для 19-летних:

  • Контент-менеджер — наполнение сайтов информацией, обновление каталогов, загрузка товаров (30 000-40 000 ?)
  • Копирайтер-стажер — написание текстов для сайтов, блогов, соцсетей (30 000-50 000 ?)
  • Модератор комментариев — проверка и фильтрация пользовательского контента (25 000-35 000 ?)
  • Расшифровщик аудио/видео — перевод записей в текстовый формат (оплата за объем)
  • Ретушер фотографий — базовая обработка фотоматериалов (оплата за проект)
  • Оператор онлайн-поддержки — консультирование клиентов в чатах (30 000-40 000 ?)
  • Ассистент по работе с данными — сбор и структурирование информации (35 000-45 000 ?)

Ключевое преимущество удаленной работы — гибкий график, позволяющий планировать рабочее время вокруг учебы. Многие компании предлагают проектную занятость или работу с почасовой оплатой, что идеально подходит для студентов.

Елена Краснова, HR-специалист

Дмитрий обратился в нашу компанию, когда был на первом курсе технического вуза. Он искал подработку, которая не мешала бы учебе и позволяла бы развиваться профессионально. На тот момент у него были только базовые навыки работы с компьютером и знание английского на уровне B1.

Мы предложили ему позицию младшего тестировщика с удаленным форматом и гибким графиком — 20 часов в неделю. Дмитрий мог работать в вечернее время и по выходным. Первые месяцы он занимался ручным тестированием простых функций и заполнением баг-репортов по шаблонам.

Через 4 месяца, освоив базовые принципы тестирования, он начал изучать автоматизацию и вскоре получил первую задачу по написанию автотестов. К концу первого курса его зарплата выросла с начальных 35 000 до 60 000 рублей, а к третьему курсу он уже работал полноценным QA-инженером с возможностью удаленной работы.

Особенно ценными для удаленной работы в 19 лет становятся следующие навыки:

  • Уверенное владение компьютером и базовыми программами
  • Грамотность и умение структурировать информацию
  • Самоорганизация и тайм-менеджмент
  • Базовое знание английского языка
  • Навыки работы с графическими редакторами (для творческих направлений)

Где искать удаленную работу в 19 лет? ??

  • Специализированные платформы для фрилансеров (Хабр Фриланс, FL.ru)
  • Биржи удаленной работы (Remote.ru, Work.ua)
  • Телеграм-каналы с вакансиями
  • Студенческие биржи труда при вузах
  • Группы в социальных сетях для поиска работы
  • Стажерские программы крупных компаний с возможностью удаленной работы

При выборе удаленной работы важно соблюдать баланс между учебой и трудовой деятельностью. Начинайте с небольшой занятости (10-15 часов в неделю) и постепенно увеличивайте нагрузку, если видите, что успеваете справляться с учебными заданиями.

Карьерные перспективы и профессиональный рост

Начало карьеры в 19 лет — это не просто способ заработать, но и возможность заложить фундамент будущего профессионального роста. Даже простые стартовые позиции могут стать отправной точкой для впечатляющей карьерной траектории. Рассмотрим, как превратить первую работу в карьерный трамплин. ??

Перспективные направления с высоким потенциалом роста для начала в 19 лет:

  • IT-сфера — начав с позиции младшего тестировщика или контент-модератора, можно вырасти до разработчика или продакт-менеджера
  • Маркетинг — SMM-ассистент имеет шансы стать маркетологом или бренд-менеджером
  • Продажи — от продавца-консультанта до руководителя отдела продаж
  • Гостеприимство — начав официантом, можно дорасти до управляющего рестораном
  • Административная работа — от ассистента до офис-менеджера и далее до административного директора

Успешное развитие карьеры в 19 лет зависит от нескольких ключевых факторов:

  1. Выбор компании с системой карьерного роста — крупные сетевые компании часто имеют отлаженные программы развития сотрудников
  2. Готовность обучаться — дополнительные курсы и сертификаты значительно повышают шансы на продвижение
  3. Проактивность — инициатива и готовность брать на себя дополнительные задачи выделяют вас среди других сотрудников
  4. Нетворкинг — построение профессиональных связей уже на ранних этапах карьеры

Многие работодатели ценят молодых сотрудников за свежий взгляд, энергичность и готовность осваивать новое. Используйте эти преимущества и не бойтесь предлагать новые идеи.

Особое внимание стоит уделить совмещению работы с образованием. В идеальном варианте первая работа должна дополнять получаемую специальность и давать практический опыт в выбранной сфере.

Стартовая позиция в 19 лет Возможная позиция через 2-3 года Перспектива через 5+ лет Необходимые навыки для роста
SMM-ассистент SMM-менеджер Руководитель отдела маркетинга Аналитика, стратегическое мышление, управление командой
Младший тестировщик QA-инженер Руководитель QA-отдела, DevOps-инженер Автоматизация, программирование, системное мышление
Продавец-консультант Старший продавец, администратор Управляющий магазином, региональный менеджер Навыки продаж, лидерство, финансовая грамотность
Контент-менеджер Редактор, копирайтер Контент-директор, бренд-менеджер Копирайтинг, SEO, управление проектами

Построение карьеры — это марафон, а не спринт. Даже если первая работа не полностью соответствует вашим ожиданиям, она дает бесценный опыт и навыки, которые пригодятся в будущем. Ключевой фактор успеха — постоянное обучение и готовность адаптироваться к изменениям рынка труда.

Не забывайте регулярно анализировать свой карьерный путь и корректировать планы. Уже в 19 лет полезно составить примерный план профессионального развития на ближайшие 3-5 лет, определив навыки, которые необходимо освоить, и позиции, которых хотелось бы достичь.

Где и как искать работу в 19 лет: практические советы

Поиск первой работы в 19 лет может показаться сложной задачей, но при грамотном подходе процесс становится значительно проще. Рассмотрим наиболее эффективные каналы поиска работы и стратегии, которые помогут получить желаемую позицию. ??

Основные площадки для поиска работы:

  • Онлайн-порталы по трудоустройству — HH.ru, Superjob, Работа.ру, Труд.всем
  • Агрегаторы вакансий — Indeed, Jooble
  • Социальные сети — профессиональные группы, тематические сообщества
  • Мессенджеры — каналы с вакансиями в Telegram
  • Центры карьеры при учебных заведениях — специализированные биржи труда для студентов
  • Молодежные форумы и ярмарки вакансий — отличная возможность для личного контакта с работодателями

При поиске работы в 19 лет особенно важно грамотно составить резюме, даже если у вас нет официального опыта работы. Вот что можно включить:

  • Образование (включая курсы и тренинги)
  • Любой релевантный опыт (волонтерство, студенческие проекты, стажировки)
  • Навыки (владение программами, иностранными языками)
  • Личные качества, подкрепленные примерами из жизни
  • Цели и карьерные стремления

Стратегии, повышающие шансы на трудоустройство в 19 лет:

  1. Начинайте с стажировок и временных проектов — они часто имеют более низкий порог входа и могут перерасти в постоянную позицию
  2. Используйте нетворкинг — расскажите друзьям, родственникам и знакомым о поиске работы
  3. Создайте профессиональный профиль в социальных сетях — работодатели часто проверяют кандидатов онлайн
  4. Подготовьтесь к собеседованию — изучите компанию, подготовьте ответы на типичные вопросы
  5. Рассмотрите нестандартные форматы работы — частичная занятость, проектная работа, фриланс

Большое значение имеет подготовка к собеседованию. В 19 лет у многих еще мало опыта прохождения интервью, что может вызывать неуверенность. Вот несколько советов:

  • Тщательно изучите компанию и должностные обязанности
  • Подготовьте рассказ о себе (1-2 минуты)
  • Продумайте ответы на типичные вопросы ("Почему вы хотите работать у нас?", "Каковы ваши сильные стороны?")
  • Подготовьте 2-3 вопроса для работодателя
  • Оденьтесь соответственно корпоративной культуре компании
  • Придите на 10-15 минут раньше назначенного времени

Помните, что отказы — это часть процесса поиска работы. Не принимайте их лично и воспринимайте как возможность для роста. После каждого неудачного собеседования анализируйте, что можно улучшить в следующий раз.

Красные флаги при поиске работы в 19 лет:

  • Предложения с необоснованно высокой зарплатой
  • Отказ работодателя заключать официальный договор
  • Требование внести предоплату или оплатить обучение
  • Размытое описание обязанностей и условий работы
  • Негативные отзывы о компании от бывших сотрудников

Использование комбинации различных каналов поиска работы значительно повышает шансы на успешное трудоустройство. Не бойтесь начинать с небольших позиций — любой опыт ценен и открывает новые возможности для профессионального развития.

Поиск первой работы в 19 лет — это не просто шаг к финансовой независимости, но и начало большого профессионального пути. Рынок труда предлагает множество возможностей для молодых специалистов, от традиционных вакансий до современных удаленных профессий. Главное — не бояться пробовать, постоянно развивать свои навыки и быть открытым к новым возможностям. Помните, что каждая работа — это инвестиция в будущее, даже если она кажется маленьким шагом. Именно в 19 лет закладывается фундамент успешной карьеры, который поможет достичь профессиональных высот в будущем.

Виктор Семёнов

карьерный консультант

