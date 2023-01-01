Категории работников, для которых испытание не устанавливается

Испытательный срок — рабочий фильтр или юридический капкан? 🧐 Многие работодатели по инерции устанавливают его всем подряд, даже не подозревая, что для целого ряда сотрудников это незаконно! Один неосторожный пункт в трудовом договоре может обернуться серьезными санкциями, репутационными потерями и финансовыми издержками. Кто же защищен от испытательного периода на законодательном уровне и почему HR-специалисту критически важно разбираться в этих нюансах?

Законодательное регулирование испытательного срока

Испытательный срок — это период, в течение которого работодатель оценивает соответствие работника поручаемой ему работе. Эта процедура регулируется статьей 70 Трудового кодекса РФ и представляет собой важный инструмент в кадровой политике организаций.

Основная цель испытательного срока — минимизировать риски найма неподходящего сотрудника и оценить его профессиональные качества в реальных условиях. Однако законодатель установил четкие рамки применения этого инструмента, защищая определенные категории работников от дополнительных проверок.

Важно отметить, что отсутствие пункта об испытательном сроке в трудовом договоре автоматически означает, что работник принят без испытания. Это условие не может быть введено постфактум или оформлено отдельным соглашением после заключения трудового договора.

Правовое основание Ключевое положение Практическое значение Статья 70 ТК РФ Определяет порядок установления испытания при приеме Устанавливает базовые права и обязанности сторон Статья 71 ТК РФ Регламентирует результаты испытания Определяет порядок увольнения при неудовлетворительном результате Часть 4 статьи 70 ТК РФ Перечисляет категории, для которых испытание не устанавливается Прямой запрет на испытательный срок для определенных работников

Примечательно, что максимальная продолжительность испытательного срока составляет 3 месяца, а для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей — до 6 месяцев. Однако для срочных трудовых договоров сроком до 6 месяцев испытание не может превышать двух недель.

Антон Медведев, руководитель юридического отдела Однажды к нам обратилась компания, столкнувшаяся с серьезными юридическими проблемами. Они установили испытательный срок молодому специалисту, окончившему вуз и принятому по специальности в течение года после выпуска. Через месяц работы его уволили как не прошедшего испытание. Сотрудник обратился в трудовую инспекцию, и компанию обязали восстановить его в должности, выплатить зарплату за вынужденный прогул и компенсацию морального вреда. Это обошлось работодателю в сумму, превышающую полугодовой оклад этого специалиста. На вопрос, почему не проконсультировались с юристами заранее, HR-директор признался, что просто не знал о существовании такого исключения в законе.

Кому не устанавливается испытательный срок по ТК РФ

Трудовой кодекс Российской Федерации в части 4 статьи 70 четко определяет категории работников, для которых испытание при приеме на работу не устанавливается. Это правило является императивным, то есть не допускает альтернативных толкований и обязательно к исполнению всеми работодателями, независимо от формы собственности.

Полный перечень категорий работников, защищенных от испытательного срока:

Лица, избранные на должность по конкурсу, проведенному в установленном законом порядке

Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет

Лица, не достигшие 18 лет

Выпускники, окончившие образовательные учреждения и поступающие на работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания

Лица, избранные на выборную должность на оплачиваемую работу

Лица, приглашенные на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями

Лица, заключающие трудовой договор на срок до двух месяцев

Работники, успешно прошедшие ученичество у данного работодателя

Законодатель защищает эти категории работников от дополнительных испытаний по разным причинам. Например, для молодых специалистов это мера поддержки трудоустройства; для беременных женщин — элемент социальной защиты; для лиц, избранных по конкурсу — признание факта, что профессиональные качества уже были оценены в рамках конкурсной процедуры.

Интересный аспект: многие HR-специалисты упускают из виду, что список в ст. 70 ТК РФ не является исчерпывающим. Дополнительные категории защищенных работников могут быть установлены федеральными законами, что требует от кадровых служб регулярного мониторинга законодательства. 📚

Категория работников Правовое обоснование Особенности применения Несовершеннолетние ч. 4 ст. 70 ТК РФ Запрет безусловный, действует до достижения 18 лет Молодые специалисты ч. 4 ст. 70 ТК РФ Только при трудоустройстве по специальности в первый год Беременные женщины ч. 4 ст. 70 ТК РФ Требуется подтверждение беременности медицинским документом Временные работники (до 2 месяцев) ч. 4 ст. 70 ТК РФ Срок должен быть четко указан в трудовом договоре

Особенности приема без испытания отдельных категорий

Рассмотрим более детально правовые нюансы приема некоторых категорий работников без испытательного срока, требующие особого внимания HR-специалистов и юристов.

Выпускники образовательных учреждений

Защита от испытательного срока распространяется на выпускников при соблюдении трех обязательных условий:

Образовательное учреждение должно иметь государственную аккредитацию Трудоустройство должно происходить по полученной специальности/квалификации С момента окончания учебного заведения должно пройти не более года

Важно: если хотя бы одно из этих условий не соблюдается, работодатель вправе установить испытательный срок на общих основаниях. Документальным подтверждением права на трудоустройство без испытания служит диплом об образовании с датой его выдачи.

Лица, приглашенные в порядке перевода

Для этой категории ключевым является наличие согласования между работодателями. Недостаточно устного договора или личной договоренности с работником. Требуется письменное подтверждение предварительной договоренности между руководителями организаций.

Стоит отметить, что перевод в рамках одного холдинга или группы компаний не всегда попадает под данное исключение — юридически это могут быть разные работодатели. Здесь важно строго следовать процедуре межорганизационного перевода с оформлением необходимых документов.

Лица, избранные по конкурсу

Конкурсный отбор должен проводиться в установленном законодательством порядке. Это касается, например, научно-педагогических работников вузов, государственных и муниципальных служащих, руководителей государственных и муниципальных предприятий. Простое конкурсное собеседование, организованное произвольно компанией, не является основанием для освобождения от испытания.

Мария Соколова, HR-директор К нам в IT-компанию устраивался разработчик, только что окончивший университет. Мы по привычке включили в его трудовой договор пункт о трехмесячном испытательном сроке. Через пару недель он подошел ко мне с ТК РФ в руках и вежливо указал на статью 70, где четко сказано, что выпускники, трудоустраивающиеся по специальности в течение года после окончания учебы, принимаются без испытания. Мы тут же подготовили дополнительное соглашение, исключающее этот пункт из договора. Парень оценил нашу честность и готовность признать ошибку, а я с тех пор внедрила специальный чек-лист для HR-менеджеров с полным перечнем категорий, для которых испытание не устанавливается. Это простое решение помогло нам избежать потенциальных конфликтов и претензий со стороны инспекции труда в будущем.

Сотрудники, прошедшие обучение у работодателя

Работники, которые успешно прошли обучение по ученическому договору и были приняты на работу, не подлежат дополнительному испытанию. Логика законодателя понятна: если работодатель сам обучал человека для конкретной должности, то проверка его квалификации через испытательный срок становится избыточной.

При этом важно, чтобы обучение было именно по ученическому договору согласно главе 32 ТК РФ, а не в рамках обычного повышения квалификации или тренинга. Только формальное ученичество с итоговой аттестацией дает право на исключение из общего правила об испытательном сроке.

Исключения для беременных и работников с детьми

Особую защиту от испытательного срока Трудовой кодекс предоставляет беременным женщинам и работникам с семейными обязанностями. Это обусловлено социальной направленностью трудового законодательства и особой уязвимостью данных категорий на рынке труда. 👶

Беременные женщины

Закон категорически запрещает устанавливать испытательный срок беременным женщинам. Этот запрет действует независимо от:

Срока беременности на момент трудоустройства

Осведомленности женщины о своем положении

Факта уведомления работодателя о беременности

Если женщина узнала о своей беременности уже после заключения трудового договора с испытательным сроком, она имеет право предоставить медицинское заключение работодателю. С этого момента условие об испытании становится недействительным, даже если фактически испытательный срок уже начался.

Юридически значимый факт: работодатель не вправе требовать от женщины при приеме на работу справку об отсутствии беременности или делать прохождение такого теста условием трудоустройства — это считается дискриминацией.

Женщины с детьми до полутора лет

Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, также освобождаются от испытательного срока при трудоустройстве. Этот статус подтверждается свидетельством о рождении ребенка.

Часто возникает вопрос: распространяется ли это правило на усыновленных детей? Согласно ст. 264 ТК РФ, гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством, распространяются и на женщин, усыновивших детей. Следовательно, женщина, усыновившая ребенка в возрасте до полутора лет, также имеет право на прием без испытания.

Одинокие родители с детьми до 14 лет или детьми-инвалидами до 18 лет

Для этой категории работников ситуация более сложная. Прямого указания в статье 70 ТК РФ об освобождении их от испытательного срока нет. Однако в других статьях ТК (например, ст. 261, 263) для них предусмотрены дополнительные гарантии.

Юридическая практика показывает, что чаще всего одиноким родителям устанавливается испытательный срок на общих основаниях. Но работодатели вправе предусмотреть в локальных нормативных актах (например, в коллективном договоре) положение о приеме таких работников без испытания — это будет дополнительной социальной гарантией.

Отдельно стоит упомянуть о многодетных родителях. Для них федеральное законодательство также не предусматривает исключений по испытательному сроку, но региональные нормативные акты или отраслевые соглашения могут содержать подобные положения. HR-специалистам рекомендуется изучать региональное законодательство и отраслевые соглашения для полного понимания всего спектра гарантий.

Правовые последствия нарушения ограничений

Установление испытательного срока для категорий работников, защищенных законом от подобной процедуры, влечет за собой серьезные правовые последствия для работодателя. Нарушение этих норм рассматривается как серьезное несоблюдение трудового законодательства с соответствующими санкциями. 🚫

Административная ответственность

Согласно статье 5.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ, нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, влечет:

Предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1 000 до 5 000 рублей

На индивидуальных предпринимателей — от 1 000 до 5 000 рублей

На юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей

При повторном нарушении штрафы значительно возрастают, а для должностных лиц возможна дисквалификация на срок до трех лет.

Восстановление нарушенных прав работника

Помимо административной ответственности, работодатель обязан:

Исключить условие об испытательном сроке из трудового договора путем заключения дополнительного соглашения Если работник был уволен как не прошедший испытание, восстановить его на работе с выплатой зарплаты за весь период вынужденного прогула Компенсировать моральный вред, размер которого определяется судом

Более того, согласно п. 3 ст. 19.1 ТК РФ, если условие об испытании для защищенной категории работников было включено в трудовой договор, данное условие не подлежит применению. То есть, даже если пункт формально присутствует в договоре, юридически он ничтожен.

Как действовать работнику при нарушении его прав

Если работник, относящийся к защищенной категории, обнаружил в своем трудовом договоре условие об испытательном сроке, он может:

Обратиться к работодателю с письменным заявлением о нарушении трудовых прав Подать жалобу в государственную инспекцию труда Обратиться в прокуратуру Подать исковое заявление в суд

Срок исковой давности по трудовым спорам составляет 3 месяца со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по делам об увольнении — 1 месяц со дня вручения копии приказа об увольнении или выдачи трудовой книжки.

Рекомендации для работодателей по минимизации рисков

Чтобы избежать нарушений законодательства и связанных с ними санкций, работодателям рекомендуется:

Разработать чек-листы для HR-специалистов с перечнем категорий работников, для которых не устанавливается испытательный срок

Внедрить обязательную процедуру проверки возможности установления испытания перед оформлением трудового договора

Документировать основания, по которым работник относится к защищенной категории (копии дипломов, свидетельств о рождении детей и т.д.)

Регулярно обновлять знания кадровой службы о текущих изменениях в трудовом законодательстве