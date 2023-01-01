Какую работу выполняет кассир: полный обзор обязанностей и функций

Для кого эта статья:

Люди, работающие или интересующиеся профессией кассира

Соискатели, желающие улучшить свои навыки для карьерного роста

Специалисты по управлению персоналом и рекрутеры в сфере торговли и обслуживания клиентов Профессия кассира стоит на передовой практически любого бизнеса — от гипермаркетов до кинотеатров. Именно кассир становится лицом компании, через которого проходят все денежные потоки и коммуникация с клиентами. В 2025 году функционал этой должности значительно расширился за счет технологических инноваций и изменения потребительских привычек. За простым "пробить чек" скрывается целый комплекс ответственных задач, требующих внимательности, скорости реакции и стрессоустойчивости. 💼 Давайте разберемся, что на самом деле входит в обязанности современного кассира и какие навыки необходимы для успешной работы.

Основные обязанности кассира в современном бизнесе

Кассир — это специалист, отвечающий за прием и выдачу денег, проведение платежей и оформление соответствующей документации. Однако в 2025 году обязанности кассира существенно расширились и теперь включают множество дополнительных функций. 🧮

Базовые обязанности кассира включают:

Проведение операций по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств

Работа с кассовым оборудованием и программным обеспечением

Сканирование товаров и услуг через POS-терминалы

Подсчет и сверка денежной наличности в кассе

Контроль лимитов денежных средств в кассовом аппарате

Проверка подлинности банкнот и монет

Выдача сдачи и чеков покупателям

Однако с развитием технологий и изменением бизнес-процессов появились и новые обязанности:

Традиционные обязанности Современные дополнительные функции Прием наличных денег Работа с мобильными платежными системами и цифровыми валютами Выдача сдачи вручную Контроль автоматизированных систем выдачи сдачи Ручной ввод кодов товаров Сканирование QR-кодов и штрих-кодов, работа с RFID-метками Простая консультация по товарам Комплексное информирование о акциях, программах лояльности и специальных предложениях Базовый учет товародвижения Участие в инвентаризации с использованием терминалов сбора данных

Анна Соколова, старший кассир гипермаркета: «Восемь лет назад, когда я только пришла на должность кассира, мои обязанности казались простыми — пробить товар, принять деньги, выдать сдачу. Сегодня мой функционал расширился до неузнаваемости. Теперь я параллельно консультирую по программе лояльности, оформляю возвраты товара, принимаю платежи через 10 различных систем, от Google Pay до криптовалютных терминалов. Однажды пожилая женщина попросила объяснить, как пользоваться приложением нашего магазина, и я провела ей полноценный мастер-класс прямо на кассе. Она была так благодарна, что на следующий день принесла домашние пирожки. Так что современный кассир — это универсальный солдат торговли, который должен уметь все и немного больше».

Важно отметить, что кассиры часто являются последним звеном коммуникации с клиентом, поэтому на них ложится ответственность за формирование итогового впечатления о компании. От их профессионализма зависит, вернется ли клиент в магазин снова. 👥

Работа кассира с наличными и безналичными платежами

Эффективное управление денежными средствами — краеугольный камень работы кассира. В 2025 году эта часть обязанностей стала технологически насыщенной и требует глубокого понимания различных платежных систем. 💳

При работе с наличными деньгами кассир обязан:

Быстро и точно подсчитывать принятые суммы

Определять подлинность банкнот с использованием детекторов валют

Правильно хранить крупные и мелкие купюры в соответствии с правилами инкассации

Сортировать денежные средства по номиналу для удобства выдачи сдачи

Контролировать лимит наличности в кассе и своевременно производить размен

Работать с монетоприемниками и автоматическими кассовыми ящиками

При работе с безналичными платежами современный кассир должен уметь:

Обрабатывать банковские карты через POS-терминалы

Принимать оплату через мобильные приложения (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay)

Работать с QR-кодами для проведения платежей через системы быстрых платежей (СБП)

Верифицировать электронные подарочные сертификаты и карты лояльности

Оформлять рассрочки и кредиты на месте (в крупных сетевых магазинах)

Выполнять операции возврата на банковские карты и цифровые кошельки

Значительно усложнилась и процедура возвратов и обменов — кассир должен не только оформить возврат согласно правилам компании, но и правильно провести его через фискальную систему с учетом способа первоначальной оплаты.

Тип платежа Особенности обработки Требуемые навыки кассира Наличные деньги Прямой прием, проверка подлинности, выдача сдачи Быстрый счет, знание признаков подлинности валюты Банковские карты Проведение через POS-терминал, возможная авторизация Знание процедуры обработки различных типов карт, правил безопасности Мобильные платежи Сканирование телефона или передача данных NFC Умение работать с различными технологиями бесконтактной оплаты QR-платежи Генерация QR-кода или сканирование кода клиента Навыки работы с QR-сканерами и приложениями Подарочные карты Проверка баланса, частичное списание Знание корпоративных систем учета подарочных карт

Функции кассира по обслуживанию клиентов

Современный кассир — это не только счетовод и оператор платежей, но и важное звено в системе обслуживания клиентов. В 2025 году коммуникация с покупателями составляет до 40% рабочего времени кассира. 👨‍💼

Основными функциями кассира в сфере обслуживания клиентов являются:

Приветствие клиентов и создание позитивной атмосферы при обслуживании

Информирование о текущих акциях, специальных предложениях и программах лояльности

Консультирование по вопросам возврата и обмена товаров

Разрешение конфликтных ситуаций на первичном уровне

Помощь покупателям с упаковкой товаров (в зависимости от формата магазина)

Оформление дополнительных услуг (доставка, сборка, установка)

Регистрация клиентов в программах лояльности и активация бонусных карт

Особенно важным аспектом стала способность кассира эффективно управлять очередью и обеспечивать оптимальную скорость обслуживания без потери качества. В 2025 году стандарты обслуживания предписывают определенное время на одного клиента, которое варьируется от 45 секунд в фастфуде до 3-5 минут в специализированных магазинах. ⏱️

В процессе обслуживания кассир также выполняет важную функцию контроля:

Проверка возрастных ограничений при продаже соответствующих товаров

Контроль весовых товаров и правильности маркировки

Мониторинг противокражных систем и маркеров

Проверка соответствия товара и цены при возникновении спорных ситуаций

Информирование руководства о выявленных нарушениях правил торговли

Современные технологии значительно расширили возможности кассира по повышению качества обслуживания. Кассовые системы теперь интегрированы с CRM-платформами, что позволяет узнавать историю покупок клиента, его предпочтения и даже предлагать персонализированные промо-акции прямо на кассе.

Дмитрий Волков, кассир-консультант в магазине электроники: «Работая кассиром в крупном магазине электроники, я понял, что моя роль намного шире, чем просто "пробивать чеки". Однажды ко мне подошла женщина, явно растерянная среди множества гаджетов. Она хотела купить смартфон в подарок внуку, но совершенно не разбиралась в моделях. Я не просто оформил покупку, но потратил время на выяснение потребностей: чем увлекается подросток, использует ли телефон для игр или учебы. В итоге мы выбрали идеальную модель в ее бюджете, а затем я настроил базовые функции и показал, как активировать гарантию. Через месяц она вернулась специально ко мне, чтобы купить себе планшет, и привела двух подруг. Так одна качественная консультация превратилась в несколько крупных продаж».

Ведение отчетности и учётные операции кассира

Учетные операции составляют значительную часть работы кассира и требуют высокой концентрации внимания, аккуратности и базовых знаний бухгалтерского учета. В 2025 году большинство операций автоматизировано, однако контроль и ответственность по-прежнему остаются за кассиром. 📝

Основные учетные операции кассира включают:

Подготовка кассы к работе (получение разменной монеты, проверка оборудования)

Ведение кассовой книги (в электронном или бумажном виде)

Формирование Z-отчетов и X-отчетов

Учет ошибочно пробитых чеков и операций сторно

Оформление возвратных накладных

Составление отчетов о продажах по итогам смены

Подготовка и передача денежных средств для инкассации

Учет документации по безналичным платежам (слипы, чеки терминалов)

Особое внимание следует уделить процедуре закрытия смены, которая включает следующие этапы:

Подсчет наличности в кассе и сверка с кассовыми отчетами

Выявление и документирование расхождений (недостачи или излишки)

Формирование и печать итогового фискального отчета

Подготовка денежной выручки для сейфа или инкассатора

Заполнение журнала кассира-операциониста

Передача документации и остатка разменной монеты сменщику

При обнаружении расхождений (недостачи или излишка) кассир обязан немедленно уведомить руководство и принять участие в расследовании причин. Расхождение может быть результатом технической ошибки, неправильного расчета сдачи или других факторов. 🔍

В зависимости от политики компании кассир также может вести следующую документацию:

Журнал учета проверки денежных знаков на подлинность

Реестр подарочных сертификатов и карт лояльности

Отчеты по продаже товаров с ограничениями (алкоголь, табак)

Ведомость учета товаров с истекающим сроком годности

Акты о возврате товаров от покупателей

Особенности работы кассиров в разных отраслях

Функции и обязанности кассиров существенно различаются в зависимости от отрасли и типа предприятия. В 2025 году специализация достигла высокого уровня, что требует от кассиров отраслевых знаний и специфических навыков. 🏭

Рассмотрим особенности работы кассиров в различных сферах:

Отрасль Специфические обязанности Необходимые навыки Супермаркеты и гипермаркеты Скоростное сканирование товаров, взвешивание, проверка акцизных марок и возрастных ограничений Высокая скорость работы, знание кодов товаров, умение работать с весовым оборудованием Банки Проведение валютно-обменных операций, оформление банковских продуктов, идентификация клиентов Знание финансовых регламентов, навыки определения подлинности валют разных стран Рестораны и кафе Работа с системой заказов, координация с кухней, расчет чаевых, управление бронированием Знание меню, калькуляций, умение работать в ресторанных POS-системах АЗС Контроль топливных операций, продажа сопутствующих товаров, учет топливных карт Знание видов топлива, правил безопасности на АЗС Аптеки Проверка рецептов, консультирование по препаратам, контроль особых условий продажи лекарств Базовые фармацевтические знания, навыки работы с медицинскими базами данных Развлекательные центры Продажа билетов, активация игровых карт, организация очередей Знание правил посещения, тарифов, управление потоками посетителей

В некоторых отраслях кассиры выполняют дополнительные функции, существенно расширяющие их должностные обязанности:

В кинотеатрах — распределение зрительских мест, управление бронированием, продажа сопутствующей продукции

В отелях — проведение экспресс-регистрации гостей, оформление дополнительных услуг, обмен валюты

В медицинских центрах — запись пациентов, оформление медицинской документации

На транспорте — проверка проездных документов, информирование о маршрутах

В ломбардах — оценка изделий, оформление залоговых операций

Цифровизация существенно повлияла на специфику работы кассиров во всех отраслях. Так, в ритейле активно внедряются системы самообслуживания, где функции кассира трансформируются в функции консультанта и контролера. В банковской сфере многие операции переведены в цифровой формат, что требует от кассиров навыков работы с мобильными приложениями и цифровыми подписями. 📱

Нельзя не отметить и повышенные требования к безопасности в работе кассиров. Особенно это касается банковской сферы и ювелирных магазинов, где сотрудники должны строго следовать протоколам безопасности и быть готовыми к действиям в нестандартных ситуациях.