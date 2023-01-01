Какой процент людей работает по специальности: статистика и факторы

Для кого эта статья:

Для студентов и выпускников образовательных учреждений, которые рассматривают трудоустройство по специальности.

Для специалистов, планирующих смену профессии или нахождение работы в смежных областях.

Для кадровых менеджеров и HR-специалистов, интересующихся тенденциями на рынке труда. Только представьте: вы потратили четыре-шесть лет на обучение, вложили значительные финансовые средства — и вдруг оказываетесь в совершенно другой профессии. Это не исключение, а скорее правило для современного рынка труда. По данным ВЦИОМ, лишь каждый третий россиянин работает строго по полученной специальности. ?? Что происходит с остальными 70% дипломированных специалистов? Почему инженеры становятся менеджерами, а филологи осваивают веб-разработку? Рассмотрим детально, какие факторы определяют, будете ли вы применять полученное образование на практике или пополните статистику "сменивших курс".

Как часто россияне работают по специальности: цифры и факты

Согласно исследованию HeadHunter за 2023 год, только 27% россиян работают строго по специальности, указанной в дипломе. Еще 41% трудятся в смежных областях, а 32% полностью сменили профессиональное направление. ?? Статистика Росстата демонстрирует схожую картину: лишь 31% выпускников высших учебных заведений находят работу, полностью соответствующую полученной квалификации.

Любопытно, что этот показатель существенно меняется в зависимости от возрастной группы:

Возрастная группа Работают по специальности Работают в смежной области Сменили сферу деятельности 22-25 лет (недавние выпускники) 43% 31% 26% 26-35 лет 33% 39% 28% 36-45 лет 25% 44% 31% Старше 45 лет 19% 41% 40%

Эти цифры наглядно демонстрируют интересную закономерность: чем дольше человек находится на рынке труда, тем выше вероятность его перехода в другую профессиональную сферу. Это свидетельствует о том, что карьерная траектория редко бывает линейной.

Елена Соколова, аналитик рынка труда Я наблюдаю эту тенденцию уже более 15 лет. Когда мы начинали отслеживать показатели трудоустройства по специальности в 2005 году, цифры были ближе к 40-45%. К 2023 году произошло существенное снижение. Особенно показателен случай одного банка, где мы проводили внутренний аудит персонала. Из 378 сотрудников финансового отдела только 129 имели профильное экономическое образование. При этом эффективность работы никак не коррелировала с наличием "правильного" диплома. Руководитель департамента, пришедший из инженерной сферы, демонстрировал лучшие показатели управления, чем его предшественники с финансовым бэкграундом.

Отдельного внимания заслуживает статистика по выпускникам 2020-2023 годов — здесь наблюдается определенный сдвиг. Согласно данным SuperJob, 51% молодых специалистов, окончивших вуз в этот период, стремятся найти работу именно по специальности. Однако через год после выпуска эта цифра снижается до 37%, а через три года — до 29%.

Важно отметить, что эти показатели значительно различаются в зависимости от полученной квалификации. Врачи, например, демонстрируют наивысший процент работы по специальности — 96%. Для сравнения, среди выпускников гуманитарных направлений этот показатель составляет всего 19-22%.

Факторы, влияющие на трудоустройство по диплому

Почему же так много людей не работают по полученной специальности? Исследования выявляют несколько ключевых факторов, определяющих этот феномен. ??

Уровень заработной платы

— согласно опросу HeadHunter, 68% респондентов указали именно финансовый фактор как решающий при смене профессионального направления. Несоответствие ожиданий реальности — 54% выпускников отмечают, что их представления о профессии значительно расходятся с практическими реалиями.

Несоответствие ожиданий реальности

Дисбаланс рынка труда

Устаревание образовательных программ — 47% работодателей считают, что выпускники не обладают актуальными навыками. Личные обстоятельства и смена жизненных приоритетов — 39% изменивших профессию сделали это из-за переоценки жизненных ценностей.

Интересно, что влияние этих факторов существенно различается в зависимости от уровня образования:

Максим Петров, HR-директор В нашей IT-компании мы провели анализ резюме за последний год и выяснили, что 73% наших новых сотрудников не имеют профильного IT-образования. Среди них учителя, инженеры, экономисты и даже бывший хирург. Особенно запомнился случай с Анной, бывшим преподавателем английского языка. Она пришла к нам на курсы переподготовки по программированию и через полгода стала одним из самых эффективных junior-разработчиков. Когда я спросил, почему она сменила профессию, ответ был прост: "Я всегда любила логические задачи, но в педагогический вуз пошла по настоянию родителей. Программирование дало мне и интересные задачи, и зарплату в три раза выше". Сейчас Анна возглавляет команду разработки и помогает другим "переквалифицированным" адаптироваться в новой среде.

Любопытно также влияние способа получения образования на дальнейшее трудоустройство по специальности:

Форма обучения Процент работающих по специальности Средний срок поиска первой работы Очная (бюджет) 41% 3,2 месяца Очная (платная) 36% 3,8 месяца Заочная 29% 2,1 месяца Очно-заочная 33% 2,5 месяца Дистанционная 25% 3,4 месяца

Примечательно, что выпускники, получившие образование по целевому направлению, демонстрируют самый высокий процент работы по специальности — 67%. Это объясняется наличием обязательств перед организацией, оплатившей обучение, а также более четким пониманием будущей профессиональной деятельности.

Различия в статистике по отраслям и регионам

Склонность работать по полученной специальности существенно варьируется в зависимости от отрасли и географического расположения. Рассмотрим эти различия подробнее. ??

По данным Росстата и аналитического центра НАФИ, самые высокие показатели трудоустройства по специальности демонстрируют следующие сферы:

Медицина — 96% выпускников работают по специальности

— 96% выпускников работают по специальности Фармацевтика — 91%

— 91% Юриспруденция (в узких специализациях) — 83%

— 83% IT-разработка — 77%

— 77% Инженерные специальности в оборонном комплексе — 74%

С другой стороны, наименьшие показатели наблюдаются в следующих областях:

Сельское хозяйство — 19%

— 19% Культурология — 21%

— 21% Политология — 22%

— 22% Туризм — 24%

— 24% Философия — 25%

Региональная дифференциация также весьма значительна. В Москве и Санкт-Петербурге процент работающих по специальности составляет около 38%, что выше среднего по стране. В регионах с развитой промышленностью (например, в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени) этот показатель держится на уровне 33-35%.

Наименьшие показатели трудоустройства по специальности наблюдаются в регионах с ограниченным рынком труда и низким уровнем диверсификации экономики — там этот показатель может опускаться до 17-19%.

Интересная закономерность прослеживается при анализе зависимости между уровнем безработицы в регионе и процентом работающих по специальности. Регионы с высокой безработицей демонстрируют парадоксально высокие показатели трудоустройства по специальности (около 42%) среди тех, кто все-таки нашел работу. Это объясняется тем, что в условиях ограниченного предложения вакансий специалисты вынуждены держаться за работу по профилю.

Отдельного внимания заслуживает показатель трудоустройства выпускников в разрезе типов населенных пунктов:

Города-миллионники — 36% работают по специальности

Города с населением 500 тыс. — 1 млн — 33%

Города с населением 100-500 тыс. — 29%

Малые города (до 100 тыс.) — 24%

Сельская местность — 19%

Такой разброс объясняется разнообразием и количеством доступных вакансий, а также более жесткой конкуренцией на рынке труда в крупных городах, что вынуждает соискателей совершенствоваться именно в своей области.

Причины ухода специалистов из профессии

Почему дипломированные специалисты покидают выбранную когда-то профессию? Исследования выявляют несколько ключевых причин, побуждающих людей искать реализации в других сферах. ??

Главные факторы, влияющие на решение сменить профессиональную траекторию:

Финансовая неудовлетворенность — 72% сменивших профессию указывают на низкий уровень оплаты труда в первоначальной сфере деятельности. Профессиональное выгорание — 61% отмечают психологическую усталость и истощение как причину смены специальности. Отсутствие карьерных перспектив — 57% специалистов столкнулись с "потолком" в своей профессиональной области. Изменение жизненных обстоятельств — 52% сменили профессию из-за переезда, изменения семейного положения или состояния здоровья. Разочарование в профессии — 48% говорят о несоответствии ожиданий реальности.

Важно отметить, что эти причины имеют разный вес в зависимости от стажа работы:

Стаж работы Основная причина смены профессии Процент До 3 лет Финансовая неудовлетворенность 81% 3-7 лет Отсутствие карьерного роста 69% 8-15 лет Профессиональное выгорание 74% Более 15 лет Желание освоить новое, саморазвитие 58%

Исследования показывают, что существует также явление "отложенной миграции" из профессии — ситуация, когда специалист сначала работает по специальности, но через 3-5 лет принимает решение о смене сферы деятельности. Это особенно характерно для учителей (47% уходят в течение первых пяти лет работы) и медицинских работников среднего звена (39%).

Любопытно, что технологические изменения также оказывают существенное влияние на профессиональную миграцию. По данным аналитического центра при Правительстве РФ, около 17% специалистов меняют сферу деятельности из-за автоматизации и цифровизации их первоначальных профессиональных обязанностей.

Отдельного внимания заслуживает феномен возвращения в профессию после ухода из неё. По статистике, около 14% покинувших профессию специалистов через некоторое время (в среднем через 6-8 лет) возвращаются к работе по специальности, но уже на новом карьерном уровне или в смежной области.

Рекомендации для успешного трудоустройства по специальности

Несмотря на общие тенденции отхода от работы по специальности, существуют эффективные стратегии, позволяющие построить успешную карьеру именно в выбранной профессиональной области. ??

Вот конкретные рекомендации, базирующиеся на аналитике успешного трудоустройства:

Начинайте профессиональную деятельность как можно раньше — студенты, работающие по специальности уже с 3-4 курса (даже на частичной занятости), в 2,3 раза чаще остаются в профессии после получения диплома. Инвестируйте в дополнительное образование — 78% успешно трудоустроившихся по специальности выпускников регулярно проходят курсы повышения квалификации и осваивают смежные навыки. Развивайте профессиональную сеть контактов — 64% трудоустроенных по специальности нашли работу через профессиональные связи и рекомендации. Ориентируйтесь на перспективные ниши внутри своей профессии — востребованность узких специалистов на 43% выше, чем генералистов. Не пренебрегайте стажировками — 71% прошедших профильные стажировки студентов получают предложение о работе в той же компании.

Для выпускников различных направлений существуют свои особенности успешного трудоустройства:

Технические специальности : акцент на практические проекты в портфолио и участие в хакатонах увеличивает шансы на трудоустройство на 61%.

: акцент на практические проекты в портфолио и участие в хакатонах увеличивает шансы на трудоустройство на 61%. Гуманитарные направления : комбинирование основной специальности с цифровыми навыками повышает вероятность работы по профилю на 47%.

: комбинирование основной специальности с цифровыми навыками повышает вероятность работы по профилю на 47%. Экономические специальности : профессиональные сертификации и знание специализированного ПО увеличивают шансы на профильное трудоустройство на 53%.

: профессиональные сертификации и знание специализированного ПО увеличивают шансы на профильное трудоустройство на 53%. Творческие профессии: наличие качественного портфолио и активность в профессиональных социальных сетях повышают вероятность работы по специальности на 69%.

Стоит отметить, что географическая мобильность также значительно влияет на возможность работать по специальности. Выпускники, готовые к переезду, имеют на 38% больше шансов найти работу по профилю.

Важным фактором является также стратегия выбора первого места работы. Исследования показывают, что начало карьеры в крупной компании с последующим переходом в более мелкие организации оказывается более эффективной стратегией (68% остаются в профессии), чем обратный путь.

И наконец, не стоит недооценивать значимость непрерывного образования. Специалисты, уделяющие самообразованию не менее 5 часов в неделю, демонстрируют на 57% более высокую вероятность долгосрочного профессионального развития именно в выбранной изначально области.