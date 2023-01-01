Какие вопросы задать рекрутеру на собеседовании: 15 примеров

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Соискатели, которые готовятся к собеседованиям

Профессионалы, стремящиеся улучшить свои навыки интервьюирования

Люди, заинтересованные в карьерном росте и развитии в области HR Задавать вопросы на собеседовании — не просто вежливость, а стратегический ход. 71% рекрутеров считают, что кандидат, задающий глубокие вопросы, демонстрирует свою профессиональную зрелость и интерес к компании. Большинство соискателей уходят с интервью, так и не получив критически важную информацию о будущей работе. Правильно сформулированные вопросы решают сразу две задачи: вы получаете необходимые данные для принятия решения и одновременно производите сильное впечатление на работодателя. Готовы узнать, какие именно вопросы стоит задать? ??

Почему стоит задавать вопросы рекрутеру на собеседовании

Собеседование — это двусторонний процесс. Задавая вопросы рекрутеру, вы не только получаете ценную информацию о потенциальном работодателе, но и демонстрируете свою заинтересованность и профессионализм. По данным исследования LinkedIn за 2025 год, 92% рекрутеров положительно оценивают кандидатов, которые задают продуманные вопросы во время интервью. ??

Вот четыре ключевые причины, почему задавать вопросы на собеседовании критически важно:

Демонстрация вашей подготовки и серьезных намерений

Оценка соответствия компании вашим карьерным целям и ценностям

Получение информации, которая поможет принять взвешенное решение

Установление более глубокого профессионального контакта с рекрутером

Ключевой момент — не просто задавать вопросы, а делать это стратегически, выбирая те, которые действительно имеют значение для вашего карьерного пути.

Максим Ковалев, директор по персоналу

Я проводил финальное интервью с кандидатом на позицию маркетолога. Его опыт и навыки полностью соответствовали требованиям, но что действительно выделило этого соискателя — это вопросы, которые он задал. Вместо стандартных про график и зарплату, он поинтересовался метриками успеха для этой позиции в первые 3-6 месяцев, как устроены процессы принятия маркетинговых решений, и какие самые сложные вызовы стоят перед командой сейчас. Эти вопросы показали его стратегическое мышление и готовность брать на себя ответственность. Решение о найме было принято буквально через 15 минут после интервью.

Поведение на собеседовании Восприятие рекрутерами Влияние на шансы трудоустройства Не задает вопросов Низкая заинтересованность, пассивность Снижение на 63% Задает только вопросы о зарплате и льготах Фокус на личной выгоде, а не на ценности для компании Снижение на 47% Задает стандартные, неподготовленные вопросы Средний уровень подготовки Нейтральное влияние Задает проработанные вопросы о работе, команде и развитии Высокий уровень подготовки и заинтересованности Повышение на 58%

5 вопросов о компании и корпоративной культуре

Понимание корпоративной культуры и ценностей компании критически важно для оценки вашей потенциальной совместимости с организацией. Вопросы из этой категории помогут вам сформировать объективное представление о внутренней среде компании. ??

«Как бы вы описали корпоративную культуру компании, и каких ценностей придерживается организация в повседневной работе?» — Этот вопрос позволяет понять, насколько официальная или непринужденная атмосфера в компании, и какие принципы действительно ценятся на практике. «Что вам больше всего нравится в работе здесь? Что удерживает вас в этой компании?» — Личный вопрос рекрутеру поможет получить более честный и откровенный ответ о реальных преимуществах работы в организации. «Как компания справилась с вызовами последних лет (пандемия, экономические колебания)? Какие уроки были извлечены?» — Этот вопрос демонстрирует ваш стратегический подход и позволяет оценить устойчивость компании в кризисных ситуациях. «Какие ключевые проекты или инициативы запланированы на ближайший год? В каком направлении движется компания?» — Подобный вопрос показывает ваш интерес к будущему организации и помогает понять, совпадают ли ваши профессиональные интересы с вектором развития компании. «Как построена система коммуникации между отделами? Насколько тесно взаимодействуют различные команды?» — Вопрос поможет оценить, насколько эффективно организованы рабочие процессы и насколько компания придерживается силосного или интегрированного подхода.

Анна Петрова, карьерный консультант

Моя клиентка Елена долго не могла понять, почему она постоянно чувствует себя некомфортно на новых рабочих местах и увольняется в течение первого года. Мы проанализировали ее опыт и выяснили, что она никогда не задавала вопросов о корпоративной культуре, фокусируясь исключительно на должностных обязанностях. Елена — интроверт, предпочитающий глубокую индивидуальную работу, но постоянно попадала в компании с культурой постоянного взаимодействия, мозговых штурмов и командной работы. На следующем собеседовании она задала несколько целенаправленных вопросов о рабочей среде и стиле взаимодействия и выбрала компанию, где ценят независимую работу. Спустя два года она все еще там и получила повышение.

4 вопроса о должностных обязанностях и ожиданиях

Чёткое понимание ваших будущих обязанностей и ожиданий компании — фундамент успешного профессионального старта. Эти вопросы помогут избежать разочарований и недопониманий с обеих сторон. ??

«Как бы вы описали идеального кандидата для этой позиции? Какими качествами и навыками он должен обладать?» — Этот вопрос позволяет понять, насколько ваш профиль соответствует ожиданиям компании, а также выявить возможные требования, не указанные в вакансии. «Какие конкретные задачи и проекты ожидают нового сотрудника в первые 30-60-90 дней?» — Такой вопрос демонстрирует ваше проактивное мышление и помогает получить реалистичное представление о том, с чем вы столкнетесь в начале работы. «С какими основными вызовами и сложностями сталкиваются сотрудники на этой позиции? Как компания помогает с их преодолением?» — Задавая этот вопрос, вы показываете готовность к сложностям и реалистичный взгляд на будущую работу. «Как измеряется успешность работы на этой должности? Какие KPI используются для оценки эффективности?» — Этот вопрос демонстрирует ваше стремление к достижению результатов и помогает понять, как будет оцениваться ваша работа.

Тип вопроса Что показывает рекрутеру Что даёт вам О ежедневных задачах Практический интерес к работе Реалистичное представление о рабочем дне О критериях успеха Ориентацию на результат Понимание системы оценки эффективности О вызовах и трудностях Готовность к сложностям Осведомленность о потенциальных проблемах О поддержке и обучении Стремление к развитию Информацию о возможностях роста

3 вопроса о карьерном росте и профессиональном развитии

Амбициозные профессионалы всегда смотрят не только на текущую позицию, но и на перспективы роста. Эти вопросы помогут оценить, насколько компания инвестирует в развитие своих сотрудников и какие возможности для карьерного роста существуют. ??

«Как выстроена система профессионального развития в компании? Какие программы обучения или менторства доступны сотрудникам?» — Этот вопрос показывает вашу нацеленность на долгосрочное сотрудничество и постоянное совершенствование навыков. «Можете ли вы рассказать о карьерном пути сотрудников, которые начинали с аналогичной позиции? Куда они продвинулись за последние 2-3 года?» — Конкретный вопрос о реальных примерах карьерного роста поможет оценить, насколько реалистичны возможности продвижения в компании. «Как компания поддерживает сотрудников в освоении новых технологий/методологий/подходов? Есть ли бюджет на внешнее обучение и сертификацию?» — Вопрос демонстрирует ваше стремление оставаться востребованным специалистом и интерес к инновациям в профессиональной сфере.

При обсуждении карьерного роста важно обратить внимание на конкретику в ответах рекрутера. Если вы слышите только общие фразы о "возможностях роста" без упоминания конкретных механизмов, программ развития или примеров — это может быть тревожным сигналом. Компании, действительно инвестирующие в сотрудников, как правило, имеют структурированные программы развития и могут предоставить реальные примеры карьерного продвижения. ??

3 вопроса о процессе отбора и дальнейших шагах

Заключительная часть собеседования — идеальное время для вопросов о процессе отбора. Эти вопросы не только дадут вам понимание дальнейших шагов, но и продемонстрируют вашу заинтересованность в позиции и организованный подход. ??

«Каковы следующие этапы процесса отбора? Когда я могу ожидать обратной связи?» — Этот вопрос демонстрирует вашу организованность и помогает установить чёткие ожидания относительно сроков принятия решения. «Есть ли какие-то дополнительные материалы или информация, которые я мог бы предоставить, чтобы помочь вам принять решение?» — Проактивный вопрос, показывающий вашу готовность сотрудничать и предоставить всё необходимое для принятия решения. «Какие основные факторы будут влиять на выбор финального кандидата? На что вы обращаете особое внимание при принятии решения?» — Этот вопрос поможет вам понять приоритеты компании и, возможно, дополнительно подчеркнуть свои сильные стороны в соответствии с этими приоритетами.

Задавая вопросы о процессе отбора, помните о границах профессиональной коммуникации. Избегайте излишнего давления или попыток ускорить процесс принятия решения — это может создать негативное впечатление. Вместо этого, демонстрируйте заинтересованность и уважение к установленным в компании процедурам. ??

Процесс отбора в разных компаниях может существенно различаться. В некоторых организациях решение принимается в течение нескольких дней, в других — процесс может занять несколько недель и включать дополнительные этапы: тестовые задания, встречи с командой или руководителями высшего звена. Понимание этого процесса поможет вам правильно планировать свои дальнейшие действия и снизит тревожность во время ожидания ответа.