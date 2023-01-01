Какие вопросы можно задать при устройстве на работу: 30 примеров
Для кого эта статья:
- Соискатели, готовящиеся к собеседованию
- Профессионалы, желающие улучшить свои навыки коммуникации при трудоустройстве
Люди, интересующиеся карьерным ростом и корпоративной культурой компаний
Собеседование — это диалог двух потенциальных партнеров, а не допрос подозреваемого 🧐. Когда работодатель спрашивает: "У вас есть вопросы?", не стоит упускать этот шанс. 75% рекрутеров признают, что отсутствие вопросов от кандидата негативно влияет на итоговую оценку. Подготовленные вопросы не только демонстрируют вашу заинтересованность, но и помогают оценить, насколько эта компания соответствует вашим карьерным целям. В этой статье я собрал 30 эффективных вопросов, которые помогут вам выделиться среди других кандидатов и принять взвешенное решение.
Зачем задавать вопросы при устройстве на работу
Собеседование — это двусторонний процесс оценки. Компания изучает вас, а вы должны изучить компанию. Грамотно сформулированные вопросы на интервью служат нескольким важным целям:
- Демонстрируют вашу заинтересованность в должности и компании
- Показывают уровень вашей подготовки к собеседованию
- Предоставляют дополнительную информацию для принятия решения
- Помогают оценить соответствие компании вашим карьерным ожиданиям
- Создают возможность продемонстрировать свои знания и опыт
По данным исследования LinkedIn, 47% соискателей отказываются от предложений о работе после собеседования из-за недостаточной информации о компании и должности. Задавая правильные вопросы, вы не только производите хорошее впечатление, но и защищаете себя от неприятных сюрпризов в будущем.
Ирина Волкова, руководитель отдела рекрутинга
На одно из собеседований пришла кандидатка на должность маркетолога. Её резюме выглядело многообещающе, но в процессе общения девушка отвечала кратко и без энтузиазма. Когда я спросила, есть ли у неё вопросы, она сказала: "Нет, всё понятно". В финальный список мы её не включили, несмотря на хороший опыт. Через неделю пришёл другой кандидат с аналогичным опытом, но он заранее подготовил список из 7 вопросов: о корпоративной культуре, системе обучения, метриках эффективности маркетинговых кампаний и даже о моём личном опыте работы в компании. Этот человек продемонстрировал не только профессиональную подкованность, но и искреннюю заинтересованность. Мы предложили ему работу в тот же день. Вопросы, которые задаёт кандидат, могут стать решающим фактором — они показывают глубину мышления и степень мотивации человека.
Исследование HBR показало, что 82% рекрутеров позитивно реагируют на конкретные, продуманные вопросы от соискателей. При этом есть определённая иерархия качества вопросов:
|Тип вопросов
|Влияние на рекрутера
|Пример
|Стратегические (о будущем компании)
|Очень высокое (94%)
|"Какие стратегические вызовы стоят перед компанией в ближайшие 2-3 года?"
|О конкретных рабочих задачах
|Высокое (87%)
|"С какими проектами я буду работать в первые 3 месяца?"
|О командной работе
|Высокое (79%)
|"Как устроены процессы взаимодействия в команде?"
|О карьерном росте
|Среднее (65%)
|"Как выглядит карьерная траектория на этой позиции?"
|О социальном пакете
|Низкое (34%)
|"Какие бонусы предусмотрены помимо зарплаты?"
Какие вопросы можно задать о предлагаемой должности
Вопросы о должности позволяют понять реальные ожидания компании от сотрудника, оценить сложность задач и соответствие позиции вашим профессиональным интересам. В 2024 году особое внимание стоит уделить вопросам о гибридном формате работы и используемых технологиях.
- Какие конкретные задачи мне предстоит выполнять в течение первых 30/60/90 дней? — Этот вопрос показывает ваше внимание к планированию и желание быстро интегрироваться в рабочий процесс.
- Какими навыками должен обладать идеальный кандидат на эту должность? — Поможет выяснить, насколько ваши компетенции соответствуют ожиданиям.
- С какими проблемами сталкивается сейчас тот, кто занимает эту должность? — Отличный способ оценить реальные вызовы позиции.
- Как будет оцениваться эффективность моей работы? — Показывает вашу ориентацию на результат.
- Как выглядит типичный рабочий день на этой позиции? — Помогает представить реальный график и обязанности.
- Какие инструменты и технологии используются в работе? — Оценка технологического стека и необходимости дополнительного обучения.
Глубокие вопросы о должности сигнализируют работодателю о вашей серьезности и аналитическом подходе к выбору места работы. Согласно исследованию Glassdoor, 67% соискателей сожалеют о том, что не задали больше вопросов о повседневных обязанностях во время собеседования.
Вопросы о компании и рабочей атмосфере
Понимание корпоративной культуры и рабочей атмосферы критически важно для определения вашей совместимости с организацией. В 2025 году, когда гибридные модели работы стали нормой, особенно важно понимать, как устроены коммуникации и командное взаимодействие.
- Как бы вы описали корпоративную культуру компании? — Этот вопрос поможет понять ценности и принципы организации.
- Какой стиль управления предпочитают руководители в компании? — Важно для оценки совместимости с вашими предпочтениями по руководству.
- Как организовано общение между отделами? — Показывает, насколько эффективно выстроены коммуникации.
- Какие возможности для обучения и развития предоставляет компания? — Демонстрирует вашу ориентацию на долгосрочное развитие.
- Как компания переживала последние кризисные ситуации? — Помогает оценить устойчивость бизнеса.
- Что вам больше всего нравится в работе здесь? — Личный вопрос интервьюеру, который может раскрыть неочевидные преимущества.
Получение информации о культуре компании критически важно для долгосрочной удовлетворенности работой. Согласно данным Deloitte, культурное несоответствие является причиной увольнения в 68% случаев среди специалистов, покинувших компанию в первый год работы. 🧩
Не менее важно оценить, насколько компания адаптировалась к современным реалиям:
|Аспект корпоративной культуры
|Вопрос для оценки
|На что обратить внимание в ответе
|Гибридный формат работы
|"Как организована работа в гибридном формате?"
|Чёткость правил, техническая оснащенность
|Well-being программы
|"Какие программы поддержки благополучия сотрудников есть в компании?"
|Наличие ментального здоровья, спорт, баланс работа-жизнь
|Инклюзивность
|"Как компания поддерживает разнообразие мнений и подходов?"
|Конкретные инициативы vs общие фразы
|Экологическая ответственность
|"Какие экологические инициативы реализует компания?"
|Реальные проекты vs формальные программы
|Инновационность
|"Как поощряются новые идеи сотрудников?"
|Системный подход vs отдельные случаи
Что спросить о возможностях карьерного роста
В эпоху, когда лояльность сотрудников меняется, понимание перспектив развития внутри компании становится ключевым фактором принятия решения о трудоустройстве. По данным LinkedIn, 94% сотрудников остались бы в компании дольше, если бы она инвестировала в их обучение и развитие.
Алексей Соколов, карьерный консультант
Моя клиентка Мария получила два предложения с одинаковой стартовой зарплатой. На собеседованиях она задала вопросы о карьерном росте. В первой компании ей описали размытые перспективы: "У нас есть возможности роста для амбициозных сотрудников". Во второй детально рассказали о карьерных треках, среднем времени повышения (18-24 месяца), привели примеры сотрудников, выросших с аналогичной позиции, и показали матрицу компетенций для каждого уровня. Мария выбрала вторую компанию и через 2,5 года доросла до руководителя направления с троекратным увеличением зарплаты. Конкретика в ответах на вопросы о карьерном росте — один из лучших предикторов реальных возможностей развития в компании.
Вот вопросы, которые помогут оценить перспективы карьерного роста:
- Как выглядит типичная карьерная траектория для этой позиции? — Показывает ваше стремление к долгосрочному сотрудничеству.
- Есть ли в компании примеры сотрудников, которые начинали с аналогичной позиции и выросли профессионально? — Позволяет оценить реальность карьерного продвижения.
- Какие возможности для профессионального обучения предоставляет компания? — Демонстрирует вашу ориентацию на развитие.
- По каким критериям оценивается готовность сотрудника к повышению? — Помогает понять механизм карьерного продвижения.
- Как часто проводится пересмотр зарплат и на основании каких показателей? — Прагматичный вопрос о финансовом росте.
- Поддерживает ли компания горизонтальную ротацию между отделами? — Особенно важно, если вы заинтересованы в разнообразном опыте.
Задавая вопросы о карьерном росте, обращайте внимание на конкретику в ответах. Если вместо четких описаний процессов повышения вы получаете общие фразы о "возможностях для амбициозных сотрудников", это может быть сигналом об отсутствии системного подхода к развитию персонала.
Согласно исследованиям Gallup, сотрудники, имеющие четкое понимание своего карьерного пути в организации, на 59% более вовлечены в работу и на 87% реже задумываются о смене работодателя. 📈
Финальные вопросы перед завершением собеседования
Заключительная часть собеседования — идеальное время для вопросов, которые помогут вам лучше понять следующие шаги процесса найма и продемонстрировать вашу заинтересованность. Эти вопросы также могут стать вашим последним шансом произвести положительное впечатление и прояснить любые оставшиеся сомнения.
- Каковы следующие шаги в процессе отбора? — Позволяет понять временные рамки и подготовиться к дальнейшим этапам.
- Когда я могу ожидать обратной связи по результатам собеседования? — Демонстрирует вашу организованность и проактивность.
- Есть ли какие-то сомнения относительно моего соответствия этой позиции, которые я мог бы развеять? — Смелый вопрос, дающий шанс адресовать потенциальные возражения.
- Какие личные качества необходимы, чтобы преуспеть в вашей компании? — Помогает лучше понять корпоративную культуру.
- Как организован процесс адаптации новых сотрудников? — Показывает ваш интерес к быстрому вхождению в должность.
- Что, по вашему мнению, отличает вашу компанию от конкурентов? — Даёт возможность оценить уникальные преимущества работодателя.
Особенно эффективным может быть вопрос о возможных сомнениях рекрутера. По данным исследования Journal of Occupational and Organizational Psychology, кандидаты, задавшие этот вопрос, получили предложение о работе на 23% чаще, чем те, кто его избегал. Этот подход демонстрирует открытость к обратной связи и уверенность в своих силах.
В дополнение к перечисленным, вот еще несколько вопросов, которые могут быть полезны в конце собеседования:
- Какой будет моя первая неделя в компании? — Предоставляет конкретное представление о начале работы.
- Какие ключевые показатели эффективности (KPI) будут использоваться для оценки моей работы? — Демонстрирует ваш результат-ориентированный подход.
- Как часто и в каком формате проводится обратная связь с руководителем? — Показывает важность коммуникации для вас.
- С какими отделами мне предстоит взаимодействовать чаще всего? — Помогает понять структуру взаимодействия в компании.
- Как организована техническая поддержка сотрудников? — Практический вопрос, особенно важный в эпоху удаленной работы.
- Что вас больше всего вдохновляет в вашей работе? — Личный вопрос, создающий эмоциональную связь с интервьюером.
Завершая собеседование, выразите благодарность за уделенное время и подтвердите свой интерес к позиции. Исследования показывают, что 91% рекрутеров положительно отзываются о кандидатах, которые после собеседования отправляют благодарственное письмо с кратким резюме встречи и подтверждением интереса к позиции. 🤝
Грамотно подобранные вопросы на собеседовании — это ваше секретное оружие для получения желаемой работы. Они не только помогают произвести впечатление подготовленного и заинтересованного кандидата, но и предоставляют вам критически важную информацию для принятия взвешенного решения о вашем карьерном пути. Помните, что собеседование — это возможность для обеих сторон найти идеальное соответствие. Задавайте вопросы не для галочки, а для реального понимания того, станет ли эта компания местом, где вы сможете расти и реализовывать свой потенциал.
Степан Гаврилов
консультант по трудоустройству