Какие вопросы можно задать при устройстве на работу: 30 примеров

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Соискатели, готовящиеся к собеседованию

Профессионалы, желающие улучшить свои навыки коммуникации при трудоустройстве

Люди, интересующиеся карьерным ростом и корпоративной культурой компаний Собеседование — это диалог двух потенциальных партнеров, а не допрос подозреваемого 🧐. Когда работодатель спрашивает: "У вас есть вопросы?", не стоит упускать этот шанс. 75% рекрутеров признают, что отсутствие вопросов от кандидата негативно влияет на итоговую оценку. Подготовленные вопросы не только демонстрируют вашу заинтересованность, но и помогают оценить, насколько эта компания соответствует вашим карьерным целям. В этой статье я собрал 30 эффективных вопросов, которые помогут вам выделиться среди других кандидатов и принять взвешенное решение.

Зачем задавать вопросы при устройстве на работу

Собеседование — это двусторонний процесс оценки. Компания изучает вас, а вы должны изучить компанию. Грамотно сформулированные вопросы на интервью служат нескольким важным целям:

Демонстрируют вашу заинтересованность в должности и компании

Показывают уровень вашей подготовки к собеседованию

Предоставляют дополнительную информацию для принятия решения

Помогают оценить соответствие компании вашим карьерным ожиданиям

Создают возможность продемонстрировать свои знания и опыт

По данным исследования LinkedIn, 47% соискателей отказываются от предложений о работе после собеседования из-за недостаточной информации о компании и должности. Задавая правильные вопросы, вы не только производите хорошее впечатление, но и защищаете себя от неприятных сюрпризов в будущем.

Ирина Волкова, руководитель отдела рекрутинга На одно из собеседований пришла кандидатка на должность маркетолога. Её резюме выглядело многообещающе, но в процессе общения девушка отвечала кратко и без энтузиазма. Когда я спросила, есть ли у неё вопросы, она сказала: "Нет, всё понятно". В финальный список мы её не включили, несмотря на хороший опыт. Через неделю пришёл другой кандидат с аналогичным опытом, но он заранее подготовил список из 7 вопросов: о корпоративной культуре, системе обучения, метриках эффективности маркетинговых кампаний и даже о моём личном опыте работы в компании. Этот человек продемонстрировал не только профессиональную подкованность, но и искреннюю заинтересованность. Мы предложили ему работу в тот же день. Вопросы, которые задаёт кандидат, могут стать решающим фактором — они показывают глубину мышления и степень мотивации человека.

Исследование HBR показало, что 82% рекрутеров позитивно реагируют на конкретные, продуманные вопросы от соискателей. При этом есть определённая иерархия качества вопросов:

Тип вопросов Влияние на рекрутера Пример Стратегические (о будущем компании) Очень высокое (94%) "Какие стратегические вызовы стоят перед компанией в ближайшие 2-3 года?" О конкретных рабочих задачах Высокое (87%) "С какими проектами я буду работать в первые 3 месяца?" О командной работе Высокое (79%) "Как устроены процессы взаимодействия в команде?" О карьерном росте Среднее (65%) "Как выглядит карьерная траектория на этой позиции?" О социальном пакете Низкое (34%) "Какие бонусы предусмотрены помимо зарплаты?"

Какие вопросы можно задать о предлагаемой должности

Вопросы о должности позволяют понять реальные ожидания компании от сотрудника, оценить сложность задач и соответствие позиции вашим профессиональным интересам. В 2024 году особое внимание стоит уделить вопросам о гибридном формате работы и используемых технологиях.

Какие конкретные задачи мне предстоит выполнять в течение первых 30/60/90 дней? — Этот вопрос показывает ваше внимание к планированию и желание быстро интегрироваться в рабочий процесс. Какими навыками должен обладать идеальный кандидат на эту должность? — Поможет выяснить, насколько ваши компетенции соответствуют ожиданиям. С какими проблемами сталкивается сейчас тот, кто занимает эту должность? — Отличный способ оценить реальные вызовы позиции. Как будет оцениваться эффективность моей работы? — Показывает вашу ориентацию на результат. Как выглядит типичный рабочий день на этой позиции? — Помогает представить реальный график и обязанности. Какие инструменты и технологии используются в работе? — Оценка технологического стека и необходимости дополнительного обучения.

Глубокие вопросы о должности сигнализируют работодателю о вашей серьезности и аналитическом подходе к выбору места работы. Согласно исследованию Glassdoor, 67% соискателей сожалеют о том, что не задали больше вопросов о повседневных обязанностях во время собеседования.

Вопросы о компании и рабочей атмосфере

Понимание корпоративной культуры и рабочей атмосферы критически важно для определения вашей совместимости с организацией. В 2025 году, когда гибридные модели работы стали нормой, особенно важно понимать, как устроены коммуникации и командное взаимодействие.

Как бы вы описали корпоративную культуру компании? — Этот вопрос поможет понять ценности и принципы организации. Какой стиль управления предпочитают руководители в компании? — Важно для оценки совместимости с вашими предпочтениями по руководству. Как организовано общение между отделами? — Показывает, насколько эффективно выстроены коммуникации. Какие возможности для обучения и развития предоставляет компания? — Демонстрирует вашу ориентацию на долгосрочное развитие. Как компания переживала последние кризисные ситуации? — Помогает оценить устойчивость бизнеса. Что вам больше всего нравится в работе здесь? — Личный вопрос интервьюеру, который может раскрыть неочевидные преимущества.

Получение информации о культуре компании критически важно для долгосрочной удовлетворенности работой. Согласно данным Deloitte, культурное несоответствие является причиной увольнения в 68% случаев среди специалистов, покинувших компанию в первый год работы. 🧩

Не менее важно оценить, насколько компания адаптировалась к современным реалиям:

Аспект корпоративной культуры Вопрос для оценки На что обратить внимание в ответе Гибридный формат работы "Как организована работа в гибридном формате?" Чёткость правил, техническая оснащенность Well-being программы "Какие программы поддержки благополучия сотрудников есть в компании?" Наличие ментального здоровья, спорт, баланс работа-жизнь Инклюзивность "Как компания поддерживает разнообразие мнений и подходов?" Конкретные инициативы vs общие фразы Экологическая ответственность "Какие экологические инициативы реализует компания?" Реальные проекты vs формальные программы Инновационность "Как поощряются новые идеи сотрудников?" Системный подход vs отдельные случаи

Что спросить о возможностях карьерного роста

В эпоху, когда лояльность сотрудников меняется, понимание перспектив развития внутри компании становится ключевым фактором принятия решения о трудоустройстве. По данным LinkedIn, 94% сотрудников остались бы в компании дольше, если бы она инвестировала в их обучение и развитие.

Алексей Соколов, карьерный консультант Моя клиентка Мария получила два предложения с одинаковой стартовой зарплатой. На собеседованиях она задала вопросы о карьерном росте. В первой компании ей описали размытые перспективы: "У нас есть возможности роста для амбициозных сотрудников". Во второй детально рассказали о карьерных треках, среднем времени повышения (18-24 месяца), привели примеры сотрудников, выросших с аналогичной позиции, и показали матрицу компетенций для каждого уровня. Мария выбрала вторую компанию и через 2,5 года доросла до руководителя направления с троекратным увеличением зарплаты. Конкретика в ответах на вопросы о карьерном росте — один из лучших предикторов реальных возможностей развития в компании.

Вот вопросы, которые помогут оценить перспективы карьерного роста:

Как выглядит типичная карьерная траектория для этой позиции? — Показывает ваше стремление к долгосрочному сотрудничеству. Есть ли в компании примеры сотрудников, которые начинали с аналогичной позиции и выросли профессионально? — Позволяет оценить реальность карьерного продвижения. Какие возможности для профессионального обучения предоставляет компания? — Демонстрирует вашу ориентацию на развитие. По каким критериям оценивается готовность сотрудника к повышению? — Помогает понять механизм карьерного продвижения. Как часто проводится пересмотр зарплат и на основании каких показателей? — Прагматичный вопрос о финансовом росте. Поддерживает ли компания горизонтальную ротацию между отделами? — Особенно важно, если вы заинтересованы в разнообразном опыте.

Задавая вопросы о карьерном росте, обращайте внимание на конкретику в ответах. Если вместо четких описаний процессов повышения вы получаете общие фразы о "возможностях для амбициозных сотрудников", это может быть сигналом об отсутствии системного подхода к развитию персонала.

Согласно исследованиям Gallup, сотрудники, имеющие четкое понимание своего карьерного пути в организации, на 59% более вовлечены в работу и на 87% реже задумываются о смене работодателя. 📈

Финальные вопросы перед завершением собеседования

Заключительная часть собеседования — идеальное время для вопросов, которые помогут вам лучше понять следующие шаги процесса найма и продемонстрировать вашу заинтересованность. Эти вопросы также могут стать вашим последним шансом произвести положительное впечатление и прояснить любые оставшиеся сомнения.

Каковы следующие шаги в процессе отбора? — Позволяет понять временные рамки и подготовиться к дальнейшим этапам. Когда я могу ожидать обратной связи по результатам собеседования? — Демонстрирует вашу организованность и проактивность. Есть ли какие-то сомнения относительно моего соответствия этой позиции, которые я мог бы развеять? — Смелый вопрос, дающий шанс адресовать потенциальные возражения. Какие личные качества необходимы, чтобы преуспеть в вашей компании? — Помогает лучше понять корпоративную культуру. Как организован процесс адаптации новых сотрудников? — Показывает ваш интерес к быстрому вхождению в должность. Что, по вашему мнению, отличает вашу компанию от конкурентов? — Даёт возможность оценить уникальные преимущества работодателя.

Особенно эффективным может быть вопрос о возможных сомнениях рекрутера. По данным исследования Journal of Occupational and Organizational Psychology, кандидаты, задавшие этот вопрос, получили предложение о работе на 23% чаще, чем те, кто его избегал. Этот подход демонстрирует открытость к обратной связи и уверенность в своих силах.

В дополнение к перечисленным, вот еще несколько вопросов, которые могут быть полезны в конце собеседования:

Какой будет моя первая неделя в компании? — Предоставляет конкретное представление о начале работы. Какие ключевые показатели эффективности (KPI) будут использоваться для оценки моей работы? — Демонстрирует ваш результат-ориентированный подход. Как часто и в каком формате проводится обратная связь с руководителем? — Показывает важность коммуникации для вас. С какими отделами мне предстоит взаимодействовать чаще всего? — Помогает понять структуру взаимодействия в компании. Как организована техническая поддержка сотрудников? — Практический вопрос, особенно важный в эпоху удаленной работы. Что вас больше всего вдохновляет в вашей работе? — Личный вопрос, создающий эмоциональную связь с интервьюером.

Завершая собеседование, выразите благодарность за уделенное время и подтвердите свой интерес к позиции. Исследования показывают, что 91% рекрутеров положительно отзываются о кандидатах, которые после собеседования отправляют благодарственное письмо с кратким резюме встречи и подтверждением интереса к позиции. 🤝