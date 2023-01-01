Какие могут быть причины увольнения – полный список по ТК РФ

Работники, интересующиеся своими правами и процедурами увольнения Каждый, кто когда-либо сталкивался с увольнением, знает — это не просто смена работы, а юридический процесс, требующий соблюдения определенных норм. Согласно статистике, около 42% трудовых споров связаны именно с некорректным оформлением увольнения. Незнание законных оснований для прекращения трудовых отношений часто приводит к судебным разбирательствам, восстановлению на работе и компенсационным выплатам. Давайте разберемся, какие причины увольнения предусмотрены Трудовым кодексом РФ на 2025 год и как правильно действовать в каждой ситуации. ??

Причины увольнения по ТК РФ: классификация оснований

Трудовой кодекс РФ в статье 77 устанавливает общие основания прекращения трудового договора. Для удобства все законные причины увольнения можно разделить на четыре основные категории:

По инициативе работника (статья 80 ТК РФ)

По инициативе работодателя (статья 81 ТК РФ)

По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (статья 83 ТК РФ)

По соглашению сторон (статья 78 ТК РФ)

Каждая категория имеет свои особенности и требует соблюдения определенной процедуры. Нарушение порядка увольнения может привести к признанию его незаконным со всеми вытекающими последствиями. ??

Категория оснований Ключевые статьи ТК РФ Особенности По инициативе работника Статья 80 Требуется письменное заявление с соблюдением сроков предупреждения По инициативе работодателя Статьи 81, 71, 75, 278, 288, 336, 348.11 Stricto reglementado перечень оснований, требующий документального подтверждения По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон Статья 83 Объективные причины, делающие продолжение трудовых отношений невозможным По соглашению сторон Статья 78 Добровольное соглашение между работником и работодателем, оформляемое письменно

Важно отметить, что увольнение по каждому основанию имеет свой порядок оформления и определенные последствия для работника: от выплаты компенсаций до возможных ограничений при последующем трудоустройстве.

Ирина Сергеева, руководитель кадровой службы Недавно к нам обратился сотрудник IT-отдела с просьбой уволить его «задним числом». Он нашел новую работу, но забыл подать заявление вовремя. Мне пришлось объяснить, что такая практика незаконна — каждое увольнение должно быть правильно задокументировано согласно ТК РФ. Мы оформили увольнение по соглашению сторон с актуальной датой, что позволило сократить срок отработки, но при этом соблюсти все законодательные требования. Этот случай показательно демонстрирует, насколько важно понимать юридические основания увольнения и правильно их применять.

Увольнение по инициативе работника: законные варианты

Увольнение по собственному желанию — наиболее распространенная форма прекращения трудовых отношений. Однако даже здесь существуют нюансы, которые необходимо учитывать. ??

Стандартный порядок увольнения по собственной инициативе включает следующие шаги:

Подача письменного заявления работодателю (как минимум за две недели до предполагаемой даты увольнения) Отработка двухнедельного срока предупреждения Оформление приказа об увольнении Выдача трудовой книжки и окончательный расчет в последний рабочий день

Однако существуют случаи, когда работник может уволиться без отработки двухнедельного срока. Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении, в следующих ситуациях:

Поступление в образовательное учреждение

Выход на пенсию

Нарушение работодателем трудового законодательства

Перевод супруга на работу в другую местность

Необходимость ухода за ребенком до 14 лет или инвалидом

Состояние здоровья, препятствующее продолжению работы

Важно понимать: даже если вы передумали увольняться во время отработки, работодатель не обязан отзывать ваше заявление, если на ваше место уже приглашен другой сотрудник в порядке перевода.

В 2025 году в судебной практике сформировалась позиция о невозможности принуждения к увольнению «по собственному желанию». Если работник докажет, что заявление было написано под давлением, увольнение может быть признано незаконным.

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

Трудовой кодекс строго ограничивает возможности работодателя по одностороннему прекращению трудовых отношений. Статья 81 ТК РФ содержит исчерпывающий перечень оснований, по которым работодатель может уволить сотрудника. ??

Основные причины увольнения по инициативе работодателя можно разделить на следующие группы:

Организационные причины : ликвидация предприятия, сокращение численности или штата работников

: ликвидация предприятия, сокращение численности или штата работников Невыполнение трудовых обязанностей : систематическое неисполнение трудовых обязанностей, прогул, появление на работе в состоянии опьянения

: систематическое неисполнение трудовых обязанностей, прогул, появление на работе в состоянии опьянения Нарушение трудовой дисциплины : разглашение охраняемой законом тайны, хищение имущества, нарушение требований охраны труда

: разглашение охраняемой законом тайны, хищение имущества, нарушение требований охраны труда Утрата доверия : для работников, непосредственно обслуживающих денежные или товарные ценности

: для работников, непосредственно обслуживающих денежные или товарные ценности Аморальный проступок : для работников, выполняющих воспитательные функции

: для работников, выполняющих воспитательные функции Представление подложных документов при заключении трудового договора

Для некоторых категорий работников (беременные женщины, работники с детьми до трех лет, одинокие матери с детьми до 14 лет или детьми-инвалидами до 18 лет) установлены дополнительные гарантии от увольнения по инициативе работодателя.

Основание увольнения Особенности процедуры Выплаты и компенсации Сокращение штата Предупреждение за 2 месяца, учет преимущественного права на оставление на работе Выходное пособие в размере среднего месячного заработка, сохранение среднего заработка на период трудоустройства (до 2-3 месяцев) Несоответствие занимаемой должности Проведение аттестации, предложение вакантных должностей Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка Грубое нарушение трудовых обязанностей Необходимость соблюдения процедуры наложения дисциплинарного взыскания Не предусмотрены (кроме компенсации за неиспользованный отпуск) Ликвидация организации Предупреждение за 2 месяца Выходное пособие в размере среднего месячного заработка, сохранение среднего заработка на период трудоустройства (до 2-3 месяцев)

Максим Петров, юрист по трудовому праву В моей практике был случай с крупной производственной компанией, где руководитель решил уволить главного инженера «за несоответствие занимаемой должности». Однако процедура была проведена с нарушениями: аттестационная комиссия была сформирована из лояльных директору сотрудников, а инженеру не предложили имеющиеся вакантные должности. Сотрудник обратился в суд, и мы добились не только восстановления на работе, но и компенсации морального вреда в размере 150 000 рублей. Это дело наглядно демонстрирует, насколько важно для работодателя строго соблюдать процедуру увольнения по каждому основанию, предусмотренному ТК РФ.

Увольнение по обстоятельствам, не зависящим от сторон

Существует ряд ситуаций, когда трудовые отношения прекращаются не по желанию работника или работодателя, а в силу объективных обстоятельств. Статья 83 ТК РФ перечисляет эти основания. ??

К основным обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, относятся:

Призыв работника на военную службу

Восстановление на работе сотрудника, ранее выполнявшего эту работу

Неизбрание на должность (для выборных должностей)

Осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение работы

Признание работника полностью нетрудоспособным

Смерть работника или работодателя-физического лица

Чрезвычайные обстоятельства, препятствующие продолжению трудовых отношений

Дисквалификация или иное административное наказание, исключающее возможность выполнения обязанностей

Истечение срока действия или лишение работника специального права (лицензии, права на управление транспортным средством и т.д.)

При увольнении по данным основаниям важно правильно оформить документы, чтобы у работника не возникло проблем при последующем трудоустройстве. В частности, формулировка причины увольнения в трудовой книжке должна точно соответствовать формулировке в Трудовом кодексе.

Некоторые из этих оснований предусматривают выплату выходного пособия. Например, при увольнении в связи с призывом на военную службу работнику выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка.

Последствия незаконного увольнения и защита прав работника

Неправомерное увольнение — серьезное нарушение трудовых прав, которое может повлечь значительные последствия для работодателя. Согласно статистике Верховного суда РФ, ежегодно рассматривается более 14 000 дел о восстановлении на работе, и примерно в 60% случаев суды встают на сторону работников. ??

Если вы считаете, что вас уволили незаконно, необходимо действовать решительно и в строгом соответствии с установленными сроками:

Обратиться в суд с иском о восстановлении на работе в течение одного месяца со дня вручения копии приказа об увольнении или со дня выдачи трудовой книжки Параллельно можно подать жалобу в трудовую инспекцию, которая проведет проверку законности увольнения Собрать доказательства неправомерности действий работодателя (копии документов, переписка, свидетельские показания)

При признании увольнения незаконным работник имеет право на:

Восстановление на прежней работе

Оплату вынужденного прогула (средний заработок за все время отсутствия на работе)

Компенсацию морального вреда

Возмещение судебных расходов

Работодатель, допустивший незаконное увольнение, может быть привлечен к административной ответственности с наложением штрафа до 50 000 рублей для юридических лиц.

Важно помнить, что бремя доказывания законности увольнения лежит на работодателе. Это означает, что именно организация должна представить в суд доказательства правомерности своих действий.

Для минимизации рисков обеим сторонам рекомендуется:

Строго соблюдать процедуру, предусмотренную Трудовым кодексом для каждого основания увольнения

Документально фиксировать все этапы трудовых отношений

При возникновении конфликтной ситуации обращаться за квалифицированной юридической помощью

Рассматривать возможность досудебного урегулирования спора (медиация, мировое соглашение)