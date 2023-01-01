Какие документы нужны для устройства на работу: полный список

Для кого эта статья:

Соискатели, готовящиеся к трудоустройству

Студенты и выпускники, ищущие свою первую работу

HR-менеджеры и специалисты по подбору персонала Первый день на новой работе — волнительное событие, но прежде чем его встретить, предстоит преодолеть административный барьер в виде оформления документов. Грамотная подготовка пакета необходимых бумаг не только ускорит процесс трудоустройства, но и создаст о вас впечатление как об организованном и ответственном сотруднике. Что входит в обязательный перечень, какие специфические документы могут потребоваться для определенных профессий и какие типичные ошибки совершают кандидаты при подготовке к официальному трудоустройству в 2025 году? 📊 Разберем всё по порядку.

Документы для трудоустройства: базовый пакет

Независимо от должности и отрасли, существует стандартный набор документов, которые необходимо предоставить при трудоустройстве согласно требованиям Трудового кодекса РФ. Эти документы являются юридической основой взаимоотношений между работодателем и сотрудником. 📑

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность — основной документ, подтверждающий вашу личность и гражданство

— основной документ, подтверждающий вашу личность и гражданство СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования) — для учета пенсионных накоплений

(страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования) — для учета пенсионных накоплений ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) — для налоговых отчислений

(индивидуальный номер налогоплательщика) — для налоговых отчислений Трудовая книжка (за исключением случаев первичного трудоустройства или если вы выбрали электронный формат ведения трудовой)

(за исключением случаев первичного трудоустройства или если вы выбрали электронный формат ведения трудовой) Документ об образовании (диплом, аттестат) — подтверждает вашу квалификацию

(диплом, аттестат) — подтверждает вашу квалификацию Документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву)

С 2021 года работодатели получили право запрашивать сведения о трудовой деятельности сотрудников напрямую из Пенсионного фонда России (ныне СФР), если работник выбрал электронный формат ведения трудовой книжки. Однако многие компании по-прежнему просят предоставить выписку из электронной трудовой (форма СТД-Р или СТД-ПФР).

Елена Соколова, HR-директор Помню случай с одним перспективным кандидатом на позицию руководителя отдела продаж. Андрей прошел все этапы собеседований блестяще, но в день оформления выяснилось, что он не взял с собой оригинал диплома — только копию без заверения. Наша кадровая политика требовала сверки оригиналов документов, и нам пришлось перенести его выход на работу на неделю. После этого случая я разработала подробную памятку для кандидатов со списком необходимых документов, которую мы теперь отправляем вместе с приглашением на финальное собеседование. Это значительно упростило процесс оформления и сэкономило время как нашим HR-специалистам, так и новым сотрудникам.

В зависимости от организационных требований компании, на этапе трудоустройства также могут потребоваться:

Фотография (обычно 3х4, 1-2 штуки)

Справка о доходах с предыдущего места работы (2-НДФЛ) — если вы планируете оформлять налоговые вычеты

Реквизиты банковского счета — для перечисления заработной платы

Медицинский полис (копия)

Документ Обязательность Особенности предоставления Паспорт Обязательно Должен быть действующим, без просроченного срока СНИЛС Обязательно Может быть в виде пластиковой карты или бумажного уведомления ИНН Желательно Можно предоставить распечатку из личного кабинета налогоплательщика Трудовая книжка Обязательно (при наличии) При первичном трудоустройстве оформляется работодателем Диплом/аттестат Обязательно Требуется для подтверждения квалификации Военный билет Обязательно для военнообязанных Отсутствие может быть причиной отказа в трудоустройстве

Дополнительные документы при специфике работы

Ряд профессий и сфер деятельности предполагает предоставление специфических документов, без которых трудоустройство может быть невозможным. Знание этих требований заранее поможет избежать задержек при оформлении. 👨‍⚕️👨‍🍳👮‍♂️

Для работы с детьми (педагоги, воспитатели, тренеры):

Справка об отсутствии судимости (срок действия — 3 месяца)

Медицинская книжка с результатами обязательных обследований

Психиатрическое освидетельствование (в некоторых регионах)

Для медицинских работников:

Сертификаты специалиста или свидетельство об аккредитации

Медицинская книжка

Документы о прохождении курсов повышения квалификации

Для работников пищевой промышленности и общественного питания:

Медицинская книжка с отметками о прохождении обследований

Сертификаты о прохождении санитарного минимума

Для водителей:

Водительское удостоверение соответствующей категории

Медицинская справка установленного образца

Карта водителя для тахографа (для определенных видов транспорта)

Для работы с секретными данными или в режимных организациях:

Справка об отсутствии судимости

Документы для оформления допуска к государственной тайне

Характеристики с предыдущих мест работы

Максим Петров, руководитель отдела персонала На моей практике был показательный случай: высококвалифицированный врач-реаниматолог переезжал из другого региона и должен был приступить к работе через неделю после собеседования. Однако он не озаботился заранее проверкой срока действия своего сертификата специалиста — документ оказался просроченным на месяц. Ситуация была критической — отделению срочно требовался специалист, но без действующего сертификата мы не имели права допустить его к работе. Пришлось в экстренном порядке организовывать прохождение курсов повышения квалификации с последующей выдачей нового сертификата. Это отсрочило выход врача на работу на полтора месяца и создало дополнительную нагрузку на оставшийся персонал. С тех пор я всегда рекомендую медицинским работникам проверять сроки действия всех профессиональных документов минимум за полгода до их окончания.

Работа с материальными ценностями может потребовать заключения договора о полной материальной ответственности сразу при трудоустройстве. А для руководящих должностей часто запрашивают:

Рекомендательные письма с предыдущих мест работы

Портфолио проектов (для творческих и технических специальностей)

Справки об отсутствии административного запрета на занятие определенных должностей

Особо стоит отметить, что с 2025 года подтверждение профессиональной квалификации через независимую оценку становится обязательным для всё большего числа специальностей. Сертификат о прохождении профессионального экзамена в Центре оценки квалификаций может потребоваться уже на этапе трудоустройства.

Документы для иностранных граждан и трудовых мигрантов

Трудоустройство иностранных граждан в России имеет дополнительные требования к документальному оформлению. Перечень необходимых бумаг зависит от статуса иностранца и страны его происхождения. 🌍

Базовый пакет документов для всех иностранных граждан:

Паспорт гражданина иностранного государства

Миграционная карта (кроме граждан стран ЕАЭС)

Уведомление о постановке на миграционный учет (регистрация)

Полис добровольного медицинского страхования (ДМС)

Документ об образовании (с нотариально заверенным переводом на русский язык)

Дополнительные документы в зависимости от статуса:

Категория иностранца Необходимые документы Особенности оформления Граждане стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия) – Договор (полис) ДМС <br>- СНИЛС <br>- ИНН Работают без патента и разрешения на работу, на равных условиях с гражданами РФ Граждане с безвизовым режимом въезда – Патент на работу <br>- Квитанции об оплате авансового платежа НДФЛ <br>- Сертификат о знании русского языка, истории и законодательства РФ <br>- Медицинское заключение Патент действует от 1 до 12 месяцев с возможностью продления Граждане с визовым режимом въезда – Разрешение на работу <br>- Рабочая виза <br>- Медицинское заключение <br>- Сертификат о знании русского языка (для определенных профессий) Работодатель должен иметь разрешение на привлечение иностранных работников Высококвалифицированные специалисты – Разрешение на работу для ВКС <br>- Документы, подтверждающие квалификацию <br>- Трудовой договор с указанием заработной платы не ниже установленного порога Упрощенный порядок получения разрешения на работу, срок действия до 3 лет Иностранцы с РВП или ВНЖ – Документ, подтверждающий право на проживание (РВП или ВНЖ) <br>- СНИЛС <br>- ИНН Могут работать без дополнительных разрешений на всей территории РФ

С 2023 года в России введена обязательная дактилоскопическая регистрация и медицинское освидетельствование для всех иностранных граждан, въезжающих с целью работы на срок более 90 дней. Эту процедуру необходимо пройти в течение 30 календарных дней с момента въезда в РФ.

Важно помнить, что работодатель обязан уведомлять МВД о заключении и расторжении трудового договора с иностранным гражданином в течение 3 рабочих дней. Несоблюдение этого требования грозит значительными штрафами.

Электронные и цифровые документы для устройства на работу

Цифровизация кадрового делопроизводства набирает обороты, и всё больше документов переводится в электронный формат. Это упрощает процесс трудоустройства и снижает бюрократическую нагрузку. 🖥️

Основные электронные документы, которые могут использоваться при трудоустройстве:

Электронная трудовая книжка — доступна в виде выписки СТД-Р (от работодателя) или СТД-ПФР (из Социального фонда России)

— доступна в виде выписки СТД-Р (от работодателя) или СТД-ПФР (из Социального фонда России) Электронная подпись — используется для подписания трудового договора и других документов в цифровом формате

— используется для подписания трудового договора и других документов в цифровом формате Цифровой профиль гражданина — содержит основные персональные данные, доступные через портал Госуслуг

— содержит основные персональные данные, доступные через портал Госуслуг Электронные медицинские документы — справки о прохождении медосмотра, результаты обследований

— справки о прохождении медосмотра, результаты обследований Цифровые сертификаты о квалификации — документы о профессиональном образовании в электронном виде

С 2022 года работодатели получили возможность полностью перейти на электронный документооборот. Это позволяет принимать сотрудников на работу дистанционно, без физического присутствия в офисе.

Для использования электронных документов при трудоустройстве вам потребуется:

Подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг

Доступ к личному кабинету на сайте Социального фонда России (для получения сведений о трудовой деятельности)

В некоторых случаях — квалифицированная электронная подпись (КЭП)

Преимущества использования электронных документов:

Экономия времени — не требуется физически передавать бумажные копии

Снижение риска утери или порчи документов

Возможность трудоустройства из любой точки мира

Более быстрая обработка данных работодателем

Однако стоит учитывать, что не все организации полностью перешли на электронный документооборот. Многие компании используют гибридный формат, когда часть документов принимается в электронном виде, а часть — в традиционном бумажном.

Частые ошибки при подготовке документов для трудоустройства

Даже опытные соискатели допускают ошибки при подготовке документов, что может затянуть процесс трудоустройства или даже привести к отказу. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы и способы их предотвращения. ⚠️

Предоставление просроченных документов — всегда проверяйте срок действия паспорта, водительских прав, медицинских справок и профессиональных сертификатов

— всегда проверяйте срок действия паспорта, водительских прав, медицинских справок и профессиональных сертификатов Отсутствие важных страниц в копиях — при копировании документов убедитесь, что включены все необходимые страницы (например, в дипломах обязательно нужны приложения с оценками)

— при копировании документов убедитесь, что включены все необходимые страницы (например, в дипломах обязательно нужны приложения с оценками) Нечитаемые копии — копии должны быть четкими, с видимыми печатями и подписями

— копии должны быть четкими, с видимыми печатями и подписями Неправильное заверение копий — если требуется заверенная копия, необходимо соблюдать правила заверения (надпись "Копия верна", дата, подпись, расшифровка)

— если требуется заверенная копия, необходимо соблюдать правила заверения (надпись "Копия верна", дата, подпись, расшифровка) Отсутствие перевода иностранных документов — документы на иностранных языках должны сопровождаться нотариально заверенным переводом

— документы на иностранных языках должны сопровождаться нотариально заверенным переводом Предоставление неполного комплекта документов — заранее уточните полный список необходимых документов у работодателя

Отдельно стоит упомянуть ошибки при оформлении трудовых книжек:

Разночтения в написании фамилии, имени и отчества в паспорте и трудовой книжке

Отсутствие печатей или подписей при увольнении с предыдущего места работы

Ошибки в датах или наименованиях должностей

Исправления, не заверенные должным образом

Для предотвращения проблем рекомендуется:

Составить чек-лист необходимых документов заранее

Запросить у работодателя полный перечень требуемых документов

Проверить все документы на актуальность за 1-2 месяца до предполагаемого трудоустройства

Сделать резервные копии всех документов (включая цифровые)

Хранить документы в отдельной папке, защищенной от повреждений

Новая тенденция 2025 года — использование цифровых платформ для предварительной проверки и организации документов. Некоторые работодатели предоставляют доступ к специализированным порталам, где можно загрузить сканы документов заранее, и система автоматически проверит их корректность и полноту.