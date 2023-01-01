Какие документы нужны для трудоустройства несовершеннолетних: полный перечень

Для кого эта статья:

Родители подростков, которые хотят устроить своих детей на работу

Работодатели и HR-менеджеры, нанимающие несовершеннолетних

Официальное трудоустройство подростка — процесс, требующий особого внимания к документам. Трудовой кодекс строго регламентирует работу несовершеннолетних, а ошибки при оформлении могут привести к серьезным штрафам для работодателя и проблемам для самого подростка. Я разберу каждый документ из обязательного перечня и объясню, где его получить, в каких случаях он необходим и какие подводные камни могут встретиться в процессе трудоустройства молодых сотрудников. ??

Какие документы нужны для трудоустройства несовершеннолетних

Трудоустройство несовершеннолетних регулируется главой 42 Трудового кодекса РФ. В отличие от совершеннолетних работников, для подростков установлен расширенный перечень обязательных документов, которые необходимо предоставить при приеме на работу.

Базовый пакет документов включает:

Паспорт гражданина РФ (или иной документ, удостоверяющий личность)

СНИЛС

ИНН (при наличии)

Медицинская справка о прохождении предварительного медицинского осмотра (форма 086/у)

Письменное согласие одного из родителей или законного представителя (для лиц младше 16 лет)

Письменное разрешение органа опеки и попечительства (для лиц младше 16 лет)

Справка с места учебы (для работающих во время учебного года)

Трудовая книжка (при наличии предыдущего опыта работы)

Важно отметить, что документы воинского учета и документы об образовании предоставляются только при их наличии, поскольку большинство несовершеннолетних еще не имеют профессионального образования и не состоят на воинском учете.

Анна Кравцова, HR-директор Помню случай, когда к нам обратились родители 15-летнего Максима с просьбой взять его на летнюю подработку. Собрали все документы, кроме разрешения органов опеки — думали, что достаточно их родительского согласия. В итоге пришлось откладывать оформление на неделю. Органы опеки запросили характеристику условий труда, график работы и даже приехали с проверкой рабочего места. Только после этого выдали разрешение. Сейчас всегда предупреждаю родителей о необходимости заранее обратиться в органы опеки, особенно если ребенку меньше 16 лет.

Дополнительно для несовершеннолетних в возрасте 14 лет (минимальный возраст для трудоустройства) потребуется подтверждение того, что работа будет выполняться в свободное от учебы время и не нарушит образовательный процесс.

Документ Где получить Срок действия Медицинская справка (форма 086/у) Поликлиника по месту жительства 6 месяцев Разрешение органа опеки Отдел опеки и попечительства по месту жительства На время действия трудового договора Согласие родителей Составляется родителями, заверяется нотариально (рекомендуется) На время действия трудового договора Справка с места учебы Учебное заведение 30 дней

При трудоустройстве несовершеннолетних также запрещается устанавливать испытательный срок (ст. 70 ТК РФ), что должно быть отражено в трудовом договоре. ??

Возрастные особенности оформления документов для подростков

Требования к пакету документов для трудоустройства несовершеннолетних варьируются в зависимости от возраста. Законодательство разделяет подростков на три основные возрастные группы с разными правовыми статусами.

14-15 лет — самая защищенная категория, требующая максимальное количество разрешительных документов

— самая защищенная категория, требующая максимальное количество разрешительных документов 15-16 лет — категория с промежуточным статусом

— категория с промежуточным статусом 16-18 лет — категория с наименьшими ограничениями

Рассмотрим специфику документального оформления для каждой возрастной группы:

Возраст Обязательные документы Особенности 14-15 лет • Паспорт<br>• СНИЛС<br>• Согласие родителей<br>• Разрешение органа опеки<br>• Медицинская справка<br>• Справка из школы<br>• Согласие на легкий труд • Работа только в свободное от учебы время<br>• Максимум 4 часа в день<br>• Только легкий труд<br>• Запрет на опасные работы 15-16 лет • Паспорт<br>• СНИЛС<br>• Согласие родителей (если нет полного среднего образования)<br>• Медицинская справка<br>• Справка из школы (при обучении) • До 5 часов в день<br>• При окончании 9 классов разрешена работа на постоянной основе<br>• Расширенный перечень допустимых работ 16-18 лет • Паспорт<br>• СНИЛС<br>• Медицинская справка<br>• Трудовая книжка (при наличии) • До 7 часов в день<br>• Возможность работать на постоянной основе<br>• Меньше ограничений по видам работ

Для подростков 14 лет доступна только работа в свободное от учебы время. Требуется согласие не только родителей, но и органов опеки и попечительства. Эти органы тщательно изучают условия труда и убеждаются, что работа не нанесет вред здоровью, нравственному развитию и не помешает обучению.

В возрасте 15 лет подросток может заключить трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью, если он получил основное общее образование (окончил 9 классов). Если образование не получено, работа возможна только в свободное от учебы время.

С 16 лет трудоустройство становится значительно проще — подросток может заключать трудовой договор самостоятельно, без дополнительных разрешений от родителей или органов опеки. Однако медицинский осмотр остается обязательным требованием до достижения 18 лет. ?

Обязательные разрешения и справки для работающих школьников

Особое внимание при трудоустройстве несовершеннолетних уделяется разрешительным документам, которые подтверждают согласие родителей и государственных органов на выполнение трудовых обязанностей подростком.

Ключевые разрешительные документы включают:

Письменное согласие родителей или законных представителей — документ, в котором родитель выражает своё согласие на трудоустройство ребенка и указывает, что условия труда ему известны Разрешение органа опеки и попечительства — официальное письменное разрешение, выдаваемое после проверки условий труда (для лиц младше 16 лет) Справка из образовательного учреждения — документ, подтверждающий факт обучения и режим занятий, необходимый для определения возможной продолжительности рабочего времени

Согласие родителей должно содержать следующие элементы:

ФИО и паспортные данные родителя/законного представителя

ФИО и паспортные данные несовершеннолетнего

Наименование работодателя

Должность/работа, на которую устраивается подросток

Условия труда (режим работы, оплата)

Срок действия согласия

Дата составления и подпись

Нотариальное заверение согласия родителей законодательно не требуется, но некоторые работодатели могут его запросить для минимизации рисков.

Сергей Ильин, юрист по трудовому праву В моей практике был случай с сетью кафе быстрого питания, которая активно нанимала подростков на летний период. При проверке трудовой инспекцией выяснилось, что у пяти сотрудников 15-ти лет отсутствовали разрешения органов опеки, хотя согласия родителей были оформлены. Работодатель полагал, что достаточно одного согласия родителей. Результат — штраф 50 000 рублей за каждого неправильно оформленного несовершеннолетнего. После этого случая компания разработала четкий чек-лист документов для HR-отдела с учетом возраста кандидатов и ввела обязательную юридическую проверку перед подписанием трудового договора.

Для получения разрешения органа опеки и попечительства родителям необходимо предоставить:

Заявление от имени несовершеннолетнего

Заявление от родителя/законного представителя

Паспорт несовершеннолетнего

Паспорт родителя/законного представителя

Справку о составе семьи

Справку из образовательного учреждения

Проект трудового договора или гарантийное письмо от работодателя с указанием условий труда

Срок рассмотрения заявления органами опеки составляет до 14 дней, что следует учитывать при планировании трудоустройства. Важно помнить, что органы опеки имеют право отказать в выдаче разрешения, если посчитают, что работа может негативно повлиять на здоровье или образовательный процесс подростка. ??

Медицинские документы при трудоустройстве несовершеннолетних

Медицинское освидетельствование — обязательный этап при трудоустройстве любого несовершеннолетнего работника. Согласно статье 266 ТК РФ, лица моложе 18 лет принимаются на работу только после предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем до достижения 18 лет ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру.

Основные медицинские документы для трудоустройства несовершеннолетних:

Медицинская справка по форме 086/у — основной документ, содержащий заключение о профессиональной пригодности

— основной документ, содержащий заключение о профессиональной пригодности Справка о результатах обследования на туберкулез (флюорография или реакция Манту)

(флюорография или реакция Манту) Сертификат о профилактических прививках (форма 156/у-93 или выписка из карты прививок)

Для получения медицинской справки по форме 086/у подросток должен пройти комплексное обследование у следующих специалистов:

Терапевт (педиатр) Хирург Невролог Офтальмолог Отоларинголог Стоматолог Психиатр Нарколог (для подростков старше 15 лет)

Также требуется пройти лабораторные и функциональные исследования:

Общий анализ крови

Общий анализ мочи

Электрокардиография

Флюорография (с 15 лет)

Медицинская справка выдается после заключения врачебной комиссии и содержит вывод о профессиональной пригодности подростка к конкретному виду работы. Срок действия медицинской справки составляет 6 месяцев. ??

Особое внимание следует обратить на список противопоказаний для работы несовершеннолетних:

Категория противопоказаний Примеры Хронические заболевания • Бронхиальная астма средней и тяжелой степени<br>• Хронические заболевания почек<br>• Сахарный диабет Нарушения опорно-двигательного аппарата • Сколиоз II-III степени<br>• Плоскостопие III степени<br>• Дисплазия тазобедренных суставов Нарушения зрения • Миопия высокой степени<br>• Глаукома<br>• Катаракта Психические расстройства • Эпилепсия<br>• Тяжелые неврозы<br>• Расстройства психического развития

Важно отметить, что медицинские осмотры несовершеннолетних работников проводятся за счет средств работодателя. Работодатель обязан организовать не только предварительный, но и ежегодные периодические медицинские осмотры для несовершеннолетних сотрудников.

Если по результатам медицинского осмотра у подростка выявлены противопоказания к выполнению определенной работы, работодатель обязан предложить ему другую работу, не противопоказанную по состоянию здоровья, при наличии такой возможности. В противном случае трудовой договор с несовершеннолетним не может быть заключен.

Ответственность работодателя при найме подростков

Наем несовершеннолетних работников накладывает на работодателя повышенную ответственность и ряд дополнительных обязанностей. Нарушение требований трудового законодательства в отношении молодых сотрудников влечет серьезные административные, а в некоторых случаях и уголовные санкции.

Основные аспекты ответственности работодателя:

Административная ответственность — штрафы за нарушение трудового законодательства в отношении несовершеннолетних значительно выше, чем за аналогичные нарушения в отношении взрослых работников Создание безопасных условий труда — обязанность обеспечить особые условия труда с учетом возрастных ограничений Соблюдение режима работы — строгое соблюдение сокращенной продолжительности рабочего времени Оплата труда — полная оплата при сокращенном рабочем дне Отпуска — предоставление удлиненного ежегодного оплачиваемого отпуска (31 календарный день)

Размеры штрафов за нарушения при трудоустройстве несовершеннолетних:

Нарушение Штраф для должностных лиц Штраф для юридических лиц Нарушение порядка оформления трудовых отношений 10 000 – 20 000 рублей 50 000 – 100 000 рублей Допуск к работе без медосмотра 15 000 – 25 000 рублей 110 000 – 130 000 рублей Привлечение к запрещенным видам работ 15 000 – 20 000 рублей 50 000 – 80 000 рублей Нарушение режима рабочего времени 1 000 – 5 000 рублей 30 000 – 50 000 рублей Повторное нарушение 10 000 – 20 000 рублей или дисквалификация 100 000 – 200 000 рублей

Работодатель обязан вести отдельный учет несовершеннолетних работников. Для этого рекомендуется создать специальный журнал или реестр, где фиксируются все данные о молодых сотрудниках, включая дату рождения, должность, условия труда, результаты медосмотров и график работы.

Особое внимание следует уделить запрету на привлечение несовершеннолетних к определенным видам работ:

Работы с вредными и опасными условиями труда

Подземные работы

Работы, выполнение которых может причинить вред здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных клубах, производство алкогольной продукции, табачных изделий)

Работы с переноской и передвижением тяжестей, превышающих установленные нормы

Работа вахтовым методом

Работа по совместительству

Отдельно стоит отметить запрет на направление несовершеннолетних работников в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни (за исключением творческих работников и профессиональных спортсменов). ??

При соблюдении всех требований и правильном оформлении документов работодатель не только избегает штрафов, но и получает лояльного сотрудника, а также содействует профессиональному становлению молодого поколения, что является важной социальной миссией.