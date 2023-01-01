Какие документы нужны для трудоустройства несовершеннолетних: полный перечень#Трудовое право #ТК РФ
Официальное трудоустройство подростка — процесс, требующий особого внимания к документам. Трудовой кодекс строго регламентирует работу несовершеннолетних, а ошибки при оформлении могут привести к серьезным штрафам для работодателя и проблемам для самого подростка. Я разберу каждый документ из обязательного перечня и объясню, где его получить, в каких случаях он необходим и какие подводные камни могут встретиться в процессе трудоустройства молодых сотрудников. ??
Какие документы нужны для трудоустройства несовершеннолетних
Трудоустройство несовершеннолетних регулируется главой 42 Трудового кодекса РФ. В отличие от совершеннолетних работников, для подростков установлен расширенный перечень обязательных документов, которые необходимо предоставить при приеме на работу.
Базовый пакет документов включает:
- Паспорт гражданина РФ (или иной документ, удостоверяющий личность)
- СНИЛС
- ИНН (при наличии)
- Медицинская справка о прохождении предварительного медицинского осмотра (форма 086/у)
- Письменное согласие одного из родителей или законного представителя (для лиц младше 16 лет)
- Письменное разрешение органа опеки и попечительства (для лиц младше 16 лет)
- Справка с места учебы (для работающих во время учебного года)
- Трудовая книжка (при наличии предыдущего опыта работы)
Важно отметить, что документы воинского учета и документы об образовании предоставляются только при их наличии, поскольку большинство несовершеннолетних еще не имеют профессионального образования и не состоят на воинском учете.
Анна Кравцова, HR-директор Помню случай, когда к нам обратились родители 15-летнего Максима с просьбой взять его на летнюю подработку. Собрали все документы, кроме разрешения органов опеки — думали, что достаточно их родительского согласия. В итоге пришлось откладывать оформление на неделю. Органы опеки запросили характеристику условий труда, график работы и даже приехали с проверкой рабочего места. Только после этого выдали разрешение. Сейчас всегда предупреждаю родителей о необходимости заранее обратиться в органы опеки, особенно если ребенку меньше 16 лет.
Дополнительно для несовершеннолетних в возрасте 14 лет (минимальный возраст для трудоустройства) потребуется подтверждение того, что работа будет выполняться в свободное от учебы время и не нарушит образовательный процесс.
|Документ
|Где получить
|Срок действия
|Медицинская справка (форма 086/у)
|Поликлиника по месту жительства
|6 месяцев
|Разрешение органа опеки
|Отдел опеки и попечительства по месту жительства
|На время действия трудового договора
|Согласие родителей
|Составляется родителями, заверяется нотариально (рекомендуется)
|На время действия трудового договора
|Справка с места учебы
|Учебное заведение
|30 дней
При трудоустройстве несовершеннолетних также запрещается устанавливать испытательный срок (ст. 70 ТК РФ), что должно быть отражено в трудовом договоре. ??
Возрастные особенности оформления документов для подростков
Требования к пакету документов для трудоустройства несовершеннолетних варьируются в зависимости от возраста. Законодательство разделяет подростков на три основные возрастные группы с разными правовыми статусами.
- 14-15 лет — самая защищенная категория, требующая максимальное количество разрешительных документов
- 15-16 лет — категория с промежуточным статусом
- 16-18 лет — категория с наименьшими ограничениями
Рассмотрим специфику документального оформления для каждой возрастной группы:
|Возраст
|Обязательные документы
|Особенности
|14-15 лет
|• Паспорт<br>• СНИЛС<br>• Согласие родителей<br>• Разрешение органа опеки<br>• Медицинская справка<br>• Справка из школы<br>• Согласие на легкий труд
|• Работа только в свободное от учебы время<br>• Максимум 4 часа в день<br>• Только легкий труд<br>• Запрет на опасные работы
|15-16 лет
|• Паспорт<br>• СНИЛС<br>• Согласие родителей (если нет полного среднего образования)<br>• Медицинская справка<br>• Справка из школы (при обучении)
|• До 5 часов в день<br>• При окончании 9 классов разрешена работа на постоянной основе<br>• Расширенный перечень допустимых работ
|16-18 лет
|• Паспорт<br>• СНИЛС<br>• Медицинская справка<br>• Трудовая книжка (при наличии)
|• До 7 часов в день<br>• Возможность работать на постоянной основе<br>• Меньше ограничений по видам работ
Для подростков 14 лет доступна только работа в свободное от учебы время. Требуется согласие не только родителей, но и органов опеки и попечительства. Эти органы тщательно изучают условия труда и убеждаются, что работа не нанесет вред здоровью, нравственному развитию и не помешает обучению.
В возрасте 15 лет подросток может заключить трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью, если он получил основное общее образование (окончил 9 классов). Если образование не получено, работа возможна только в свободное от учебы время.
С 16 лет трудоустройство становится значительно проще — подросток может заключать трудовой договор самостоятельно, без дополнительных разрешений от родителей или органов опеки. Однако медицинский осмотр остается обязательным требованием до достижения 18 лет. ?
Обязательные разрешения и справки для работающих школьников
Особое внимание при трудоустройстве несовершеннолетних уделяется разрешительным документам, которые подтверждают согласие родителей и государственных органов на выполнение трудовых обязанностей подростком.
Ключевые разрешительные документы включают:
- Письменное согласие родителей или законных представителей — документ, в котором родитель выражает своё согласие на трудоустройство ребенка и указывает, что условия труда ему известны
- Разрешение органа опеки и попечительства — официальное письменное разрешение, выдаваемое после проверки условий труда (для лиц младше 16 лет)
- Справка из образовательного учреждения — документ, подтверждающий факт обучения и режим занятий, необходимый для определения возможной продолжительности рабочего времени
Согласие родителей должно содержать следующие элементы:
- ФИО и паспортные данные родителя/законного представителя
- ФИО и паспортные данные несовершеннолетнего
- Наименование работодателя
- Должность/работа, на которую устраивается подросток
- Условия труда (режим работы, оплата)
- Срок действия согласия
- Дата составления и подпись
Нотариальное заверение согласия родителей законодательно не требуется, но некоторые работодатели могут его запросить для минимизации рисков.
Сергей Ильин, юрист по трудовому праву В моей практике был случай с сетью кафе быстрого питания, которая активно нанимала подростков на летний период. При проверке трудовой инспекцией выяснилось, что у пяти сотрудников 15-ти лет отсутствовали разрешения органов опеки, хотя согласия родителей были оформлены. Работодатель полагал, что достаточно одного согласия родителей. Результат — штраф 50 000 рублей за каждого неправильно оформленного несовершеннолетнего. После этого случая компания разработала четкий чек-лист документов для HR-отдела с учетом возраста кандидатов и ввела обязательную юридическую проверку перед подписанием трудового договора.
Для получения разрешения органа опеки и попечительства родителям необходимо предоставить:
- Заявление от имени несовершеннолетнего
- Заявление от родителя/законного представителя
- Паспорт несовершеннолетнего
- Паспорт родителя/законного представителя
- Справку о составе семьи
- Справку из образовательного учреждения
- Проект трудового договора или гарантийное письмо от работодателя с указанием условий труда
Срок рассмотрения заявления органами опеки составляет до 14 дней, что следует учитывать при планировании трудоустройства. Важно помнить, что органы опеки имеют право отказать в выдаче разрешения, если посчитают, что работа может негативно повлиять на здоровье или образовательный процесс подростка. ??
Медицинские документы при трудоустройстве несовершеннолетних
Медицинское освидетельствование — обязательный этап при трудоустройстве любого несовершеннолетнего работника. Согласно статье 266 ТК РФ, лица моложе 18 лет принимаются на работу только после предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем до достижения 18 лет ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру.
Основные медицинские документы для трудоустройства несовершеннолетних:
- Медицинская справка по форме 086/у — основной документ, содержащий заключение о профессиональной пригодности
- Справка о результатах обследования на туберкулез (флюорография или реакция Манту)
- Сертификат о профилактических прививках (форма 156/у-93 или выписка из карты прививок)
Для получения медицинской справки по форме 086/у подросток должен пройти комплексное обследование у следующих специалистов:
- Терапевт (педиатр)
- Хирург
- Невролог
- Офтальмолог
- Отоларинголог
- Стоматолог
- Психиатр
- Нарколог (для подростков старше 15 лет)
Также требуется пройти лабораторные и функциональные исследования:
- Общий анализ крови
- Общий анализ мочи
- Электрокардиография
- Флюорография (с 15 лет)
Медицинская справка выдается после заключения врачебной комиссии и содержит вывод о профессиональной пригодности подростка к конкретному виду работы. Срок действия медицинской справки составляет 6 месяцев. ??
Особое внимание следует обратить на список противопоказаний для работы несовершеннолетних:
|Категория противопоказаний
|Примеры
|Хронические заболевания
|• Бронхиальная астма средней и тяжелой степени<br>• Хронические заболевания почек<br>• Сахарный диабет
|Нарушения опорно-двигательного аппарата
|• Сколиоз II-III степени<br>• Плоскостопие III степени<br>• Дисплазия тазобедренных суставов
|Нарушения зрения
|• Миопия высокой степени<br>• Глаукома<br>• Катаракта
|Психические расстройства
|• Эпилепсия<br>• Тяжелые неврозы<br>• Расстройства психического развития
Важно отметить, что медицинские осмотры несовершеннолетних работников проводятся за счет средств работодателя. Работодатель обязан организовать не только предварительный, но и ежегодные периодические медицинские осмотры для несовершеннолетних сотрудников.
Если по результатам медицинского осмотра у подростка выявлены противопоказания к выполнению определенной работы, работодатель обязан предложить ему другую работу, не противопоказанную по состоянию здоровья, при наличии такой возможности. В противном случае трудовой договор с несовершеннолетним не может быть заключен.
Ответственность работодателя при найме подростков
Наем несовершеннолетних работников накладывает на работодателя повышенную ответственность и ряд дополнительных обязанностей. Нарушение требований трудового законодательства в отношении молодых сотрудников влечет серьезные административные, а в некоторых случаях и уголовные санкции.
Основные аспекты ответственности работодателя:
- Административная ответственность — штрафы за нарушение трудового законодательства в отношении несовершеннолетних значительно выше, чем за аналогичные нарушения в отношении взрослых работников
- Создание безопасных условий труда — обязанность обеспечить особые условия труда с учетом возрастных ограничений
- Соблюдение режима работы — строгое соблюдение сокращенной продолжительности рабочего времени
- Оплата труда — полная оплата при сокращенном рабочем дне
- Отпуска — предоставление удлиненного ежегодного оплачиваемого отпуска (31 календарный день)
Размеры штрафов за нарушения при трудоустройстве несовершеннолетних:
|Нарушение
|Штраф для должностных лиц
|Штраф для юридических лиц
|Нарушение порядка оформления трудовых отношений
|10 000 – 20 000 рублей
|50 000 – 100 000 рублей
|Допуск к работе без медосмотра
|15 000 – 25 000 рублей
|110 000 – 130 000 рублей
|Привлечение к запрещенным видам работ
|15 000 – 20 000 рублей
|50 000 – 80 000 рублей
|Нарушение режима рабочего времени
|1 000 – 5 000 рублей
|30 000 – 50 000 рублей
|Повторное нарушение
|10 000 – 20 000 рублей или дисквалификация
|100 000 – 200 000 рублей
Работодатель обязан вести отдельный учет несовершеннолетних работников. Для этого рекомендуется создать специальный журнал или реестр, где фиксируются все данные о молодых сотрудниках, включая дату рождения, должность, условия труда, результаты медосмотров и график работы.
Особое внимание следует уделить запрету на привлечение несовершеннолетних к определенным видам работ:
- Работы с вредными и опасными условиями труда
- Подземные работы
- Работы, выполнение которых может причинить вред здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных клубах, производство алкогольной продукции, табачных изделий)
- Работы с переноской и передвижением тяжестей, превышающих установленные нормы
- Работа вахтовым методом
- Работа по совместительству
Отдельно стоит отметить запрет на направление несовершеннолетних работников в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни (за исключением творческих работников и профессиональных спортсменов). ??
При соблюдении всех требований и правильном оформлении документов работодатель не только избегает штрафов, но и получает лояльного сотрудника, а также содействует профессиональному становлению молодого поколения, что является важной социальной миссией.
Трудоустройство подростка — ответственный шаг, требующий внимательного отношения как со стороны родителей и самих несовершеннолетних, так и со стороны работодателей. Полный комплект документов не только обеспечивает юридическую чистоту процесса, но и гарантирует безопасность условий труда для молодого работника. Помните, что первый трудовой опыт формирует отношение к работе на долгие годы вперед, поэтому крайне важно, чтобы этот опыт был положительным и соответствовал всем требованиям закона.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву