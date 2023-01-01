Какие документы может запросить работник у работодателя – права и сроки

Для кого эта статья:

Работники, которые хотят узнать свои права в трудовых отношениях

Люди, сталкивающиеся с отказами работодателя в выдаче трудовых документов

Профессионалы, интересующиеся вопросами трудового законодательства и защиты прав работников Знание своих прав на получение документов от работодателя — мощный инструмент защиты трудовых интересов. ?? Сталкивались с ситуацией, когда вам отказывают в выдаче копии трудового договора или справки о зарплате? Такие действия работодателя незаконны! Большинство сотрудников даже не подозревают, что могут запросить до 15 различных документов, а компания обязана предоставить их в течение 3 рабочих дней. Разберем полный перечень документов, законные сроки их получения и алгоритм действий при отказе — знания, которые могут сэкономить вам немало нервов и защитить ваши права.

Документы, на получение которых имеет право работник

Трудовой кодекс РФ, а именно статья 62, гарантирует право работника получить от работодателя целый ряд документов, связанных с его трудовой деятельностью. Эти документы могут понадобиться для разных целей: подтверждения стажа, получения кредита, разрешения трудового спора или оформления пенсии.

Вот полный перечень документов, которые работник вправе запросить:

Копии приказов о приеме на работу, переводах, увольнении

Копия трудового договора и дополнительных соглашений к нему

Справка о заработной плате (форма 2-НДФЛ)

Справка о среднем заработке за последние три месяца (для центра занятости)

Выписки из трудовой книжки

Справка о периоде работы у данного работодателя

Копии документов о прохождении обучения, аттестации

Справка о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах

Сведения о страховых взносах и страховом стаже (СЗВ-СТАЖ)

Копии приказов о применении дисциплинарных взысканий

Копия должностной инструкции

Расчетные листки по заработной плате

Копии локальных нормативных актов, имеющих отношение к работе сотрудника

Справка о несчастных случаях на производстве (при наличии)

Справка-подтверждение для налогового вычета

Важно понимать, что некоторые документы работодатель обязан выдавать регулярно без дополнительных запросов. Например, расчетный листок должен выдаваться при каждой выплате заработной платы.

Категория документов Примеры Основание для запроса Обязательные к выдаче по запросу Копии приказов, трудового договора, справки о зарплате ТК РФ, ст. 62 Выдаваемые без запроса Расчетные листки ТК РФ, ст. 136 Для государственных органов СЗВ-СТАЖ, справки для центра занятости ФЗ "Об индивидуальном учете" Дополнительные документы Копии локальных актов, должностных инструкций ТК РФ, ст. 62, 68

Елена Сергеева, трудовой юрист К нам обратилась Марина, которая работала бухгалтером в крупной розничной сети. Компания задерживала выплату заработной платы более 2 месяцев, и Марина решила уволиться по собственному желанию. Для поиска новой работы ей требовалась справка о доходах за последний год, но руководитель отдела кадров отказался ее предоставить, мотивируя это тем, что "бухгалтерия перегружена". Мы помогли Марине составить официальный запрос со ссылкой на статью 62 ТК РФ, уточнив, что работодатель обязан предоставить документы в течение трех рабочих дней. Запрос был подан в двух экземплярах с отметкой о получении. Через два дня справка была готова. Более того, когда работодатель понял, что Марина знает свои права, ей без проблем выдали все остальные необходимые документы и полностью рассчитали при увольнении.

Порядок и сроки запроса документов у работодателя

Процедура запроса документов у работодателя достаточно проста, но требует соблюдения определенных формальностей для гарантированного получения необходимых бумаг в установленные законом сроки. ??

Алгоритм запроса документов:

Составьте письменное заявление на имя руководителя организации или в отдел кадров Укажите в заявлении точный перечень запрашиваемых документов По возможности укажите цель запроса (например, для предоставления в банк, Пенсионный фонд и т.д.) Подготовьте заявление в двух экземплярах Передайте заявление лично или отправьте заказным письмом с уведомлением На вашем экземпляре должна быть проставлена отметка о получении (дата, подпись, ФИО принявшего) Дождитесь выдачи запрошенных документов в установленный срок

Согласно части 2 статьи 62 ТК РФ, работодатель обязан выдать запрошенные документы не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления. Этот срок является обязательным и не может быть увеличен работодателем в одностороннем порядке.

Важно учитывать, что день подачи заявления не включается в этот трехдневный срок. Например, если вы подали заявление в понедельник, то документы должны быть готовы не позднее четверга (при условии, что все дни являются рабочими).

Тип документа Стандартный срок выдачи Срок при увольнении Копии документов, связанных с работой 3 рабочих дня В день увольнения Справка о заработной плате 3 рабочих дня В день увольнения (по запросу) Выписка из трудовой книжки 3 рабочих дня В день увольнения (по запросу) Справка для центра занятости 3 рабочих дня В день увольнения (по запросу) Дубликат трудовой книжки 15 дней 15 дней (даже после увольнения)

Для максимальной эффективности рекомендую придерживаться следующих правил при запросе документов:

Формулируйте запрос максимально конкретно, указывая точные названия и периоды

Сохраняйте копию заявления с отметкой о получении

Запрашивайте документы заблаговременно, не в последний момент

При необходимости ссылайтесь на конкретные статьи ТК РФ

Если запрашиваете документы для государственных органов, указывайте это в заявлении

Получение документов — ваше законное право, и работодатель не может отказать в их выдаче или необоснованно затягивать срок предоставления. ??

Обязательные и дополнительные документы при увольнении

День увольнения — особый момент в трудовых отношениях, когда работодатель обязан выдать работнику целый комплект документов. При этом часть из них выдается автоматически, а часть — только по запросу сотрудника. Знание полного перечня поможет вам не упустить важные документы, которые могут понадобиться в будущем. ??

Документы, выдаваемые в день увольнения без дополнительного запроса:

Трудовая книжка с внесенной записью об увольнении (если ведется в бумажном виде)

Справка о сведениях о трудовой деятельности (по форме СТД-Р)

Приказ об увольнении (копия)

Расчетный листок с указанием всех начислений и удержаний

Справка о сумме заработка за два календарных года (форма 182н)

Документы, выдаваемые в день увольнения по запросу работника:

Справка о доходах и суммах налога физического лица (2-НДФЛ)

Справка о среднем заработке для центра занятости

Копии приказов о приеме на работу, переводах на другую работу

Справки о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах

Копия трудового договора и дополнительных соглашений к нему

Документы, связанные с прохождением аттестации, повышением квалификации

Справка об отсутствии или наличии несчастных случаев на производстве

Обратите внимание: если работник не получил трудовую книжку в день увольнения из-за отсутствия на рабочем месте или отказа от ее получения, работодатель обязан направить письменное уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте.

Максим Петров, HR-директор Недавно к нам обратился Андрей, которому при увольнении из крупной строительной компании не выдали полный комплект документов. В частности, отсутствовала справка 182н, необходимая для расчета больничных на новом месте работы, и справка для центра занятости. Кадровик объяснил это "загруженностью бухгалтерии" и предложил зайти "через неделю-другую". Мы посоветовали Андрею немедленно подать письменное заявление о выдаче всех положенных документов со ссылкой на статьи 62 и 84.1 ТК РФ, где четко указано, что документы должны быть выданы в день увольнения. Заявление подали с отметкой о получении. Через два дня Андрей получил все документы. Однако компания уже нарушила сроки, и мы помогли составить жалобу в трудовую инспекцию. В результате проверки организация была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Этот случай стал хорошим уроком для работодателя, а Андрей убедился в важности знания своих трудовых прав.

Важно: в случае ликвидации организации работодатель обязан выдать работнику все необходимые документы перед завершением процедуры ликвидации. Документы, связанные с работой, могут понадобиться вам и через много лет, например, при оформлении пенсии. Поэтому рекомендую запрашивать максимально полный комплект при увольнении. ??

Правовые основания для запроса рабочей документации

Право работника на получение документов от работодателя надежно защищено российским законодательством. Знание конкретных правовых норм позволяет уверенно обосновывать свои требования и противостоять необоснованным отказам. ??

Основные законодательные акты, регулирующие данный вопрос:

Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) — основной документ, регламентирующий трудовые отношения

Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования"

Федеральный закон "О персональных данных"

Налоговый кодекс РФ (в части выдачи справок о доходах)

Постановления Правительства РФ и Приказы Министерства труда

Рассмотрим ключевые статьи ТК РФ, которые следует указывать при запросе документов:

Статья 62 ТК РФ — устанавливает обязанность работодателя выдать работнику копии документов, связанных с работой, в течение трех рабочих дней со дня подачи письменного заявления

— устанавливает обязанность работодателя выдать работнику копии документов, связанных с работой, в течение трех рабочих дней со дня подачи письменного заявления Статья 84.1 ТК РФ — регламентирует порядок выдачи документов в день прекращения трудового договора

— регламентирует порядок выдачи документов в день прекращения трудового договора Статья 136 ТК РФ — обязывает работодателя выдавать расчетный листок при выплате заработной платы

— обязывает работодателя выдавать расчетный листок при выплате заработной платы Статья 140 ТК РФ — устанавливает сроки расчета при увольнении

— устанавливает сроки расчета при увольнении Статья 234 ТК РФ — определяет материальную ответственность работодателя за задержку выдачи трудовой книжки

— определяет материальную ответственность работодателя за задержку выдачи трудовой книжки Статья 88 ТК РФ — регламентирует порядок передачи персональных данных работника

Помимо ТК РФ, при запросе определенных видов документов можно ссылаться на следующие нормативные акты:

Приказ ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@ — утверждает форму справки 2-НДФЛ

Приказ Минтруда России от 30.04.2013 № 182н — устанавливает форму справки о сумме заработка за два календарных года

Постановление Правления ПФР от 06.12.2018 № 507п — определяет формы документов индивидуального (персонифицированного) учета

При составлении заявления на получение документов рекомендую точно указывать правовые основания. Например: "В соответствии со статьей 62 Трудового кодекса РФ прошу выдать копию приказа о приеме на работу..."

Это демонстрирует работодателю вашу осведомленность о законодательстве и повышает шансы на своевременное получение запрошенных документов. ??

Как действовать при отказе в выдаче документов

Столкнувшись с отказом работодателя предоставить запрошенные документы, не стоит опускать руки. Существует четкий алгоритм действий, позволяющий эффективно защитить свои права и получить необходимые бумаги. ???

Пошаговая инструкция при отказе в выдаче документов:

Повторно подайте письменное заявление, указав конкретные нормы ТК РФ Зафиксируйте факт отказа (получите письменный отказ или составьте акт с подписями свидетелей) Направьте претензию руководителю организации с требованием устранить нарушение Подайте жалобу в Государственную инспекцию труда Обратитесь в прокуратуру с заявлением о нарушении трудового законодательства Подготовьте и подайте исковое заявление в суд При необходимости обратитесь за помощью к профсоюзу или трудовому юристу

При обращении в контролирующие органы или суд необходимо предоставить доказательства того, что вы запрашивали документы, а работодатель отказал в их выдаче или нарушил сроки. Такими доказательствами могут служить:

Копия заявления с отметкой о получении

Почтовые квитанции и уведомления о вручении заказного письма

Письменный отказ работодателя

Акт об отказе в выдаче документов, подписанный свидетелями

Аудио- или видеозапись разговора с представителем работодателя (с соблюдением законодательства)

Переписка по электронной почте или в мессенджерах

За нарушение трудового законодательства работодателю грозят серьезные санкции:

Вид нарушения Ответственность работодателя Нормативный акт Отказ в выдаче документов или нарушение сроков Штраф на должностных лиц – от 1 000 до 5 000 руб.<br>На юридических лиц – от 30 000 до 50 000 руб. КоАП РФ, ч. 1 ст. 5.27 Повторное нарушение Штраф на должностных лиц – от 10 000 до 20 000 руб.<br>На юридических лиц – от 50 000 до 70 000 руб. КоАП РФ, ч. 2 ст. 5.27 Невыдача трудовой книжки при увольнении Материальная ответственность в размере среднего заработка за все время задержки ТК РФ, ст. 234 Ущерб, причиненный работнику неправомерным отказом в выдаче документов Возмещение материального ущерба и компенсация морального вреда ТК РФ, ст. 237, 238

Сроки обращения в различные инстанции:

В Государственную инспекцию труда — в течение 1 года с момента нарушения

В прокуратуру — без ограничения сроков

В суд по трудовым спорам — в течение 3 месяцев со дня, когда работник узнал о нарушении своего права

В суд по спорам об увольнении — в течение 1 месяца со дня вручения копии приказа об увольнении или выдачи трудовой книжки

Помните: настойчивость и знание своих прав — ключ к успеху в любом трудовом споре. Большинство работодателей предпочитают выполнить законные требования работника, а не доводить дело до судебного разбирательства или проверок контролирующих органов. ?