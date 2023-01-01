Как законно взять день за свой счет: инструкция по оформлению отгула

Люди, интересующиеся трудовым законодательством и своими правами в сфере труда. Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда срочно нужен выходной, а плановый отпуск ещё не скоро. Внезапный визит к врачу, семейные обстоятельства или необходимость решить личные вопросы — причин может быть множество. Отгул за свой счёт становится спасательным кругом, но многие не знают, как правильно его оформить, чтобы не нарушить трудовое законодательство и сохранить хорошие отношения с работодателем. Давайте разберёмся, как грамотно взять день без сохранения заработной платы, избежав проблем и недопонимания. ??

Что такое отгул за свой счет и кому он положен

Отпуск без сохранения заработной платы (в народе "отгул за свой счет") — это временное освобождение работника от исполнения трудовых обязанностей по личным обстоятельствам, в течение которого за ним сохраняется рабочее место, но не выплачивается заработная плата. По сути, это легальная возможность отсутствовать на работе по согласованию с работодателем. ???

Статья 128 Трудового кодекса РФ устанавливает, что такой отпуск предоставляется по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. Продолжительность определяется по соглашению между сотрудником и работодателем.

Важно понимать, что день за свой счет — это не право, автоматически гарантированное всем работникам, а возможность, которая предоставляется по усмотрению работодателя. Однако существуют категории сотрудников, которым работодатель обязан предоставить такой отпуск по их письменному заявлению.

Категория работников Продолжительность обязательного отпуска без сохранения зарплаты Основание (статья ТК РФ) Участники Великой Отечественной войны До 35 календарных дней в году ст. 128 ТК РФ Работающие пенсионеры по старости До 14 календарных дней в году ст. 128 ТК РФ Родители и супруги военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей До 14 календарных дней в году ст. 128 ТК РФ Работающие инвалиды До 60 календарных дней в году ст. 128 ТК РФ Работники в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников До 5 календарных дней ст. 128 ТК РФ Совместители, если на работе по совместительству продолжительность отпуска меньше, чем по основному месту работы На период, необходимый для отпуска по основному месту работы ст. 286 ТК РФ

Елена Михайлова, HR-директор Однажды ко мне обратился сотрудник отдела продаж Алексей с просьбой о внеплановом выходном. Его дочь должна была выступать на важном школьном концерте, и он очень хотел присутствовать. К сожалению, все дни оплачиваемого отпуска Алексей уже использовал. Я объяснила ему процедуру оформления отгула за свой счет. Алексей был удивлен, насколько это просто: написать заявление с указанием причины и даты, подать его заранее и получить одобрение. "Раньше я просто просил коллег подменить меня, рискуя получить выговор. Не знал, что существует официальный способ взять выходной", — признался он. Через два дня после концерта Алексей поблагодарил меня за совет. Это была важная веха в жизни его дочери, и он был счастлив, что смог присутствовать там легально, без стресса и чувства вины.

Важно знать, что некоторые категории работников могут рассчитывать на дополнительные гарантии, предусмотренные коллективным договором или локальными нормативными актами организации. Например, компания может установить более широкий перечень случаев обязательного предоставления отпуска без сохранения заработной платы.

Законные основания для оформления дня за свой счет

Трудовой кодекс РФ не устанавливает строгого перечня причин, по которым работник может взять отгул за свой счет. Решение о предоставлении такого отпуска принимается работодателем на основании оценки уважительности причины, указанной работником. ??

Рассмотрим наиболее распространенные основания, которые обычно считаются уважительными:

Семейные обстоятельства (свадьба, рождение ребенка, юбилей близкого родственника)

Похороны близкого человека

Медицинское обследование, не требующее оформления больничного листа

Решение неотложных личных вопросов (посещение государственных органов, оформление документов)

Переезд на новое место жительства

Сопровождение ребенка в первый день учебного года (1 сентября)

Сдача экзаменов или защита дипломной работы (для работающих студентов)

Участие в общественных мероприятиях

Важно понимать: указанные причины не гарантируют автоматического предоставления отпуска без сохранения заработной платы. Работодатель имеет право оценить их уважительность и принять решение, исходя из производственной необходимости и других факторов.

Существуют также случаи, когда работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы по заявлению работника, независимо от производственной ситуации:

Рождение ребенка, регистрация брака, смерть близких родственников — до 5 календарных дней Работающим пенсионерам по старости — до 14 календарных дней в году Работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году Работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательные учреждения высшего профессионального образования — до 15 календарных дней Работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет, работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери — до 14 календарных дней

При оформлении отпуска за свой счет стоит учитывать, что этот период не включается в стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, если его общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего года.

Пошаговая инструкция: как взять отгул за свой счет

Процедура оформления отгула за свой счет должна быть выполнена правильно, чтобы избежать недоразумений и возможных проблем. Предлагаю подробную пошаговую инструкцию, которая поможет вам грамотно оформить отпуск без сохранения заработной платы. ?

Определите необходимость и длительность отпуска. Прежде чем обращаться к руководству, четко определите, сколько дней вам потребуется. Учтите, что слишком частые или длительные отпуска за свой счет могут негативно восприниматься работодателем. Предварительно обсудите вопрос с непосредственным руководителем. Это неформальный, но важный шаг. Объясните ситуацию, обсудите возможные варианты решения рабочих вопросов в ваше отсутствие. Составьте заявление. Подготовьте письменное заявление на имя руководителя организации. В нем укажите дату(ы) отпуска и причину. Формулировки должны быть корректными и соответствовать реальной ситуации. Подайте заявление заблаговременно. Рекомендуется подавать заявление не менее чем за 3-5 рабочих дней до предполагаемого отпуска, если речь не идет о непредвиденных обстоятельствах. Получите одобрение руководителя. Руководитель должен поставить на заявлении визу "Не возражаю" или "Согласовано" с подписью и датой. Передайте заявление в отдел кадров. После согласования с руководителем заявление передается в кадровую службу для оформления приказа. Дождитесь издания приказа. На основании вашего заявления отдел кадров подготовит приказ о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы. Обычно используется унифицированная форма Т-6. Ознакомьтесь с приказом под подпись. Это подтверждает, что вы уведомлены о предоставлении отпуска и его условиях. Передайте дела коллегам. Перед уходом в отпуск убедитесь, что все текущие задачи распределены или выполнены, а коллеги проинформированы о вашем отсутствии.

Ошибка при оформлении Возможные последствия Как избежать Отсутствие письменного заявления Отсутствие может быть расценено как прогул Всегда оформляйте письменное заявление, даже если руководитель дал устное согласие Нечеткое указание дат отпуска Недопонимание, конфликты с работодателем Четко указывайте первый и последний день отпуска Отсутствие уважительной причины Отказ в предоставлении отпуска Указывайте реальную и понятную причину Уход в отпуск до получения согласия Дисциплинарное взыскание за прогул Дождитесь официального согласования Превышение допустимого срока отпуска Потеря стажа для оплачиваемого отпуска Учитывайте, что отпуск за свой счет более 14 дней в году не включается в стаж для расчета основного отпуска

Если вам отказали в предоставлении отпуска за свой счет, и причина не входит в перечень обязательных для работодателя, попробуйте:

Предложить альтернативные даты, более удобные для производственного процесса

Обсудить возможность дистанционной работы вместо полного отсутствия

Предложить отработать необходимое время заранее или позже

Правильное заполнение заявления на отпуск без сохранения

Грамотно составленное заявление — залог успешного оформления отпуска без сохранения заработной платы. Рассмотрим основные правила и нюансы его составления. ??

Заявление должно содержать следующие обязательные элементы:

«Шапка» документа: В правом верхнем углу указывается должность руководителя организации, наименование организации, фамилия и инициалы руководителя

Ниже указываются ваши данные: должность, подразделение, ФИО полностью Наименование документа: по центру строки пишется слово «Заявление» Текст заявления: Начинается с обращения «Прошу предоставить мне отпуск без сохранения заработной платы...»

Указывается точный период: конкретная дата или период с... по... (включительно)

Обязательно указывается причина отпуска Дата составления и подпись: в левом нижнем углу ставится дата составления заявления и ваша подпись с расшифровкой

Примеры формулировок причин для заявления:

«...в связи с регистрацией брака»

«...по семейным обстоятельствам (необходимость ухода за больным родственником)»

«...в связи с необходимостью прохождения медицинского обследования»

«...для решения неотложных личных вопросов»

«...в связи со смертью близкого родственника (указать кого)»

«...для сопровождения ребенка в первый день учебного года»

Максим Сергеев, юрист по трудовому праву Ко мне на консультацию пришла Ирина, сотрудница крупной компании. Её руководитель отказал в предоставлении отгула за свой счет для прохождения медицинского обследования, мотивируя это высокой загруженностью отдела. При этом в заявлении Ирина просто написала "по личным обстоятельствам". Я предложил ей переписать заявление, конкретизировав причину — "для прохождения планового медицинского обследования, не требующего оформления больничного листа". Также мы дополнили заявление информацией о том, что все текущие задачи будут переданы коллеге на время отсутствия. С новым заявлением Ирина вернулась к руководителю. Увидев четко сформулированную уважительную причину и готовность обеспечить бесперебойную работу отдела, руководитель согласился предоставить отгул. Этот случай показывает, насколько важно правильно и подробно формулировать причину в заявлении. Расплывчатые формулировки вызывают подозрения и часто приводят к отказам.

Важные рекомендации по оформлению заявления:

Избегайте неопределенных формулировок вроде «по личным причинам» без дополнительных пояснений. Чем конкретнее будет указана причина, тем выше шансы на одобрение

вроде «по личным причинам» без дополнительных пояснений. Чем конкретнее будет указана причина, тем выше шансы на одобрение Не используйте термин "отгул" в официальном заявлении. Правильное название — «отпуск без сохранения заработной платы»

в официальном заявлении. Правильное название — «отпуск без сохранения заработной платы» Прикладывайте подтверждающие документы , если это возможно (например, приглашение на свадьбу, справку о назначении медицинского обследования и т.д.)

, если это возможно (например, приглашение на свадьбу, справку о назначении медицинского обследования и т.д.) Указывайте минимально необходимое количество дней. Чем короче запрашиваемый период, тем больше шансов получить согласие

Чем короче запрашиваемый период, тем больше шансов получить согласие Подавайте заявление заблаговременно, а не в день предполагаемого отсутствия

После составления заявления передайте его непосредственному руководителю для визирования, а затем — в отдел кадров. Храните копию заявления с отметкой о принятии до выхода соответствующего приказа. Это поможет избежать недоразумений в случае задержки оформления документов. ??

Когда работодатель не имеет права отказать в отгуле

Существуют ситуации, когда закон встает на сторону работника, и работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы. Знание этих случаев поможет вам уверенно отстаивать свои права. ??

Согласно статье 128 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы следующим категориям работников по их заявлению:

Участникам Великой Отечественной войны — до 35 календарных дней в году

— до 35 календарных дней в году Работающим пенсионерам по старости (по возрасту) — до 14 календарных дней в году

— до 14 календарных дней в году Родителям и супругам военнослужащих , погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы — до 14 календарных дней в году

, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы — до 14 календарных дней в году Работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году

— до 60 календарных дней в году Работникам в случаях:

рождения ребенка

регистрации брака

смерти близких родственников — до 5 календарных дней

Кроме того, обязательное предоставление отпуска без сохранения заработной платы предусмотрено и другими статьями Трудового кодекса РФ:

Работникам, допущенным к вступительным испытаниям в вузы — до 15 календарных дней (ст. 173 ТК РФ)

— до 15 календарных дней (ст. 173 ТК РФ) Работникам, допущенным к вступительным испытаниям в учреждения среднего профессионального образования — до 10 календарных дней (ст. 174 ТК РФ)

— до 10 календарных дней (ст. 174 ТК РФ) Работникам-совместителям , если на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска меньше, чем по основному месту работы — на недостающие до полного отпуска дни (ст. 286 ТК РФ)

, если на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска меньше, чем по основному месту работы — на недостающие до полного отпуска дни (ст. 286 ТК РФ) Работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет, работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери — до 14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ)

Если вы относитесь к одной из перечисленных категорий, и работодатель отказывает вам в предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, вы имеете право:

Обратиться в комиссию по трудовым спорам (КТС) организации, если такая имеется Подать жалобу в Государственную инспекцию труда Обратиться в прокуратуру Подать исковое заявление в суд

Для защиты своих прав подготовьте следующие документы:

Копию заявления о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы с отметкой о принятии

Документы, подтверждающие ваше право на обязательное предоставление такого отпуска (свидетельство о рождении ребенка, пенсионное удостоверение и т.д.)

Письменный отказ работодателя (если имеется)

Трудовой договор и должностную инструкцию

Помните, что даже если вы не относитесь к категориям работников, которым работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы, коллективным договором или локальными нормативными актами организации могут быть предусмотрены дополнительные случаи обязательного предоставления такого отпуска. Ознакомьтесь с этими документами, чтобы знать все свои права. ??