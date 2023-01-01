Как законно работать по основному месту работы и по совместительству

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Лица, ищущие дополнительный источник дохода через совместительство.

Работники, заинтересованные в юридических аспектах трудовой деятельности и оформлении совместительства.

Специалисты кадровых служб и бухгалтерии, которые консультируют сотрудников по вопросам работы по совместительству. Представьте, что вы просыпаетесь в 6 утра, чтобы успеть на основную работу, а вечером спешите на вторую. Звучит знакомо? Экономические реалии часто подталкивают нас к поиску дополнительного заработка через совместительство. Но как не превратить эту возможность в юридический кошмар с налоговыми проверками и нарушениями трудового законодательства? Давайте разберемся с юридически безопасными вариантами совмещения должностей и защитой собственных интересов. 🧠💼

Правовые основы работы по основному месту и по совместительству

Трудовой кодекс РФ чётко разграничивает понятия "основная работа" и "совместительство". Основная работа — та, где хранится ваша трудовая книжка (если она ведётся в бумажном виде). Совместительство же определяется статьей 60.1 ТК РФ как выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. 📑

Принципиально важно различать два типа совместительства:

Внутреннее совместительство — когда вы работаете у одного и того же работодателя, но на разных должностях

— когда вы работаете у одного и того же работодателя, но на разных должностях Внешнее совместительство — работа у другого работодателя, параллельно с основной

Статьи 282-288 ТК РФ регулируют все аспекты работы по совместительству, включая продолжительность рабочего времени, оформление и особенности трудовых отношений.

Марина Петрова, начальник отдела кадров Ко мне часто обращаются сотрудники с просьбой пояснить, как правильно оформить работу по совместительству. Недавний случай: наш IT-специалист Андрей решил устроиться преподавателем программирования в колледж. Он не знал, надо ли сообщать нам как основному работодателю. Я объяснила, что по закону уведомлять основное место работы о внешнем совместительстве не требуется. Однако настоятельно рекомендовала проверить, нет ли в его трудовом договоре пункта о запрете работать в других организациях или о необходимости согласования. В договоре Андрея таких ограничений не было, поэтому он спокойно оформил совместительство, соблюдая требование о работе не более 4 часов в день в колледже. Через полгода он уже вел два курса и получал стабильный дополнительный доход.

Критерий Основная работа Совместительство Максимальное рабочее время 40 часов в неделю Не более 4 часов в день (20 часов в неделю) Трудовая книжка Ведется обязательно Вносится запись по желанию работника Обязательность медосмотра Требуется для определенных профессий Требуется независимо от основной работы Отпуск 28 календарных дней минимум Одновременно с отпуском по основной работе

Существуют категории работников, для которых установлены особые правила совместительства или даже запреты. Например, руководителям государственных и муниципальных учреждений необходимо получать согласие учредителя для работы по совместительству. Несовершеннолетним, как правило, совмещать работы запрещено. 🚫

Оформление документов для законного совмещения работ

Правильное документальное оформление — краеугольный камень законного совместительства. При трудоустройстве на работу по совместительству вам потребуется предоставить стандартный пакет документов с некоторыми особенностями. 📋

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

Документ об образовании (при необходимости)

Справка о характере и условиях труда с основного места работы (для вредных/опасных условий)

СНИЛС

Важный нюанс: при внешнем совместительстве вы не обязаны предоставлять трудовую книжку. Работодатель по совместительству может запросить копию трудовой или справку с основного места работы, но это не является обязательным требованием.

Трудовой договор по совместительству должен содержать обязательную пометку "по совместительству" и все существенные условия, предусмотренные статьей 57 ТК РФ. Работодатель издает приказ о приеме на работу по форме Т-1 с указанием совместительства. 🔖

Документ Особенности оформления при совместительстве Трудовой договор Указывается "по совместительству", ограниченное рабочее время, особенности оплаты труда Приказ о приеме По форме Т-1 с отметкой о совместительстве Личная карточка По форме Т-2 (ведется по месту совместительства) Трудовая книжка Запись вносится по желанию работника (по письменному заявлению) Электронные сведения о трудовой деятельности Передаются в ПФР в обязательном порядке

Отдельно стоит упомянуть электронные трудовые книжки. С 2020 года работодатель обязательно передает в Пенсионный фонд (сейчас — СФР) сведения о трудовой деятельности, включая информацию о работе по совместительству, даже если в бумажную трудовую книжку запись не вносилась. 💻

Ограничения и особенности режима труда совместителей

Главное ограничение при работе по совместительству — продолжительность рабочего времени. По закону, совместитель не может работать более 4 часов в день (или полного рабочего дня в свой выходной на основной работе). В месяц время работы не должно превышать половины месячной нормы рабочего времени. ⏰

Эти ограничения защищают вас от переработок и выгорания, а работодателей — от привлечения к ответственности за нарушение трудового законодательства. При этом для некоторых категорий работников установлены еще более жесткие ограничения:

Водители автомобилей — особые режимы труда и отдыха

Педагоги — не более половины месячной нормы часов

Медицинские работники — с учетом суммарной продолжительности рабочего времени

Существуют также профессии, где совместительство полностью запрещено:

Судьи, прокуроры, следователи

Работники государственной службы (с определенными исключениями)

Работники в возрасте до 18 лет

Работники, занятые на вредных и опасных работах (если и основная работа связана с такими же условиями)

При оформлении отпуска совместителю необходимо помнить важное правило: отпуск по совместительству должен предоставляться одновременно с отпуском по основной работе. Если стаж работы по совместительству меньше 6 месяцев, работодатель обязан предоставить отпуск авансом. 🏖️

Особенности командировок совместителей: если вас направляют в командировку по основному месту работы, работодатель по совместительству не обязан сохранять за вами зарплату за этот период, если вы не выполняете свои трудовые обязанности. Это нужно учитывать при планировании своих доходов. 🧳

Расчет заработной платы и налогообложение совместителей

Заработная плата совместителя рассчитывается пропорционально отработанному времени или выполненному объему работы. При этом работодатель не имеет права устанавливать совместителю заработную плату ниже МРОТ, рассчитанного пропорционально отработанному времени. 💰

Налоговый учет при совместительстве имеет свои особенности. И основной работодатель, и работодатель по совместительству являются налоговыми агентами и обязаны удерживать НДФЛ с выплачиваемой заработной платы. При этом стандартные налоговые вычеты могут быть предоставлены только у одного работодателя по выбору работника. 📊

С точки зрения страховых взносов, каждый работодатель самостоятельно уплачивает взносы с выплат в пользу совместителя на общих основаниях. Однако, при превышении предельной величины базы для начисления страховых взносов, которая учитывается по каждому работодателю отдельно, ставка взносов на пенсионное страхование снижается.

Алексей Михайлов, налоговый консультант Однажды ко мне обратился клиент Дмитрий, работающий системным администратором в крупной компании и по совместительству в небольшой фирме. Он заметил, что с его зарплаты по совместительству удерживается больше налогов, чем по основному месту работы, и решил, что это ошибка. На консультации я объяснил, что дело в налоговых вычетах. По основному месту работы Дмитрий получал стандартный вычет на ребенка, а по совместительству — нет. Мы подготовили заявление о предоставлении вычетов по совместительству и отозвали их с основного места работы. Это было выгоднее, так как зарплата по совместительству у Дмитрия была выше. В результате он стал экономить около 1300 рублей ежемесячно. После окончания года Дмитрий подал декларацию 3-НДФЛ и получил возврат налога за первые месяцы работы по совместительству, когда вычеты еще не применялись. Итоговая экономия составила более 15 000 рублей за год.

Чтобы максимизировать свою финансовую выгоду при работе по совместительству, важно следовать нескольким правилам:

Оцените, у какого работодателя выгоднее получать налоговые вычеты

Если общий доход приближается к порогу для повышенной ставки НДФЛ (5 млн рублей), планируйте выплаты с учетом этого обстоятельства

При наличии права на имущественный или социальный вычет, используйте возможность получить его через налоговую декларацию

Храните документы, подтверждающие доходы от всех работодателей, для корректного заполнения налоговой декларации

С 2023 года в связи с созданием Социального фонда России (СФР) изменился порядок предоставления некоторых социальных гарантий. Если вы работаете по внешнему совместительству, каждый работодатель должен уплачивать за вас страховые взносы, что увеличивает вашу социальную защищенность. 🛡️

Права и гарантии работника при совмещении должностей

При работе по совместительству вы имеете те же права и гарантии, что и основные работники, с учетом особенностей, установленных ТК РФ. Рассмотрим ключевые права совместителя: 📝

Право на отпуск — не менее 28 календарных дней, предоставляемый одновременно с отпуском по основной работе

— не менее 28 календарных дней, предоставляемый одновременно с отпуском по основной работе Право на больничный — пособие выплачивается по всем местам работы, если общий страховой стаж более 2 лет

— пособие выплачивается по всем местам работы, если общий страховой стаж более 2 лет Право на справедливую оплату труда — пропорционально отработанному времени, но не ниже МРОТ с учетом отработанного времени

— пропорционально отработанному времени, но не ниже МРОТ с учетом отработанного времени Право на защиту от дискриминации — гарантии при сокращении штата, реорганизации компании и т.д.

— гарантии при сокращении штата, реорганизации компании и т.д. Право на профессиональное обучение — на общих основаниях с основными работниками

Особого внимания заслуживает вопрос увольнения совместителей. Помимо общих оснований для прекращения трудового договора, для совместителей существует дополнительное основание — прием на работу работника, для которого эта работа будет основной (ст. 288 ТК РФ). В этом случае совместитель должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за две недели до увольнения. ⚠️

При беременности женщина-совместитель имеет право на декретный отпуск и пособие по беременности и родам по всем местам работы, если она работала по совместительству в течение двух предшествующих лет. Пособие по уходу за ребенком выплачивается только по одному месту работы на выбор сотрудницы. 👶

В случае трудовых споров совместитель может защищать свои права так же, как и основной работник — обращаться в комиссию по трудовым спорам, государственную инспекцию труда или суд. Срок для обращения в суд — 3 месяца со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

Важно помнить, что работник по совместительству не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности на основном месте работы за нарушения, допущенные в рамках работы по совместительству, и наоборот. Эти трудовые отношения юридически независимы. 🔄