Как взять выходной на работе на 1 день: легальные способы оформления

Внезапная необходимость взять один день отдыха возникает у каждого работника. Будь то важная встреча, семейное событие или просто потребность в психологической разгрузке — иногда нужно срочно освободить один день от рабочих обязанностей. Однако многие сотрудники сталкиваются с сомнениями: как оформить такой выходной легально? Какие документы подготовить? Как подойти к руководителю с этим вопросом? Сегодня я детально разберу все законные способы получить выходной на один день, чтобы вы могли решить свои личные вопросы без риска для карьеры и с соблюдением всех формальностей. 🗓️

Легальные способы взять выходной на 1 день на работе

Существует несколько законных способов взять выходной на один день. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Я подробно расскажу о самых распространенных вариантах, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий под вашу ситуацию. 🧩

Способ Оплата Необходимые условия Сроки оформления Отпуск в счет ежегодного Оплачиваемый день Наличие неиспользованного отпуска За 2 недели (или по договоренности) Отпуск без сохранения заработной платы Не оплачивается Уважительная причина Минимум за день (желательно заранее) Отгул за переработку Оплачиваемый день Наличие сверхурочных часов/дней По согласованию с руководством Дистанционная работа Оплачиваемый день Возможность выполнения работы удаленно По согласованию с руководством Дополнительный выходной (по колдоговору) Зависит от условий Предусмотрен коллективным договором По регламенту организации

Алексей Петров, HR-директор: В нашей компании была сотрудница, которой требовалось срочно взять один день для решения вопроса с документами в госучреждении. Она долго сомневалась, как правильно оформить свой выходной, и решила просто "договориться" с коллегами неофициально. В результате сложилась неприятная ситуация: в этот день в отдел с проверкой пришел генеральный директор, который обнаружил отсутствие работника без официального оформления. Это привело к выговору не только сотруднице, но и её непосредственному руководителю. После этого случая мы проводим регулярные информационные рассылки о правильном оформлении отсутствия. Главное правило: даже один день отсутствия должен быть оформлен официально. Это защищает и сотрудника, и компанию от возможных проблем.

Рассмотрим ещё несколько законных оснований для однодневного отсутствия, которые регулируются нормативными актами: 📑

Дополнительный отдых донорам — после сдачи крови и её компонентов работник имеет право на дополнительный день отдыха (ст. 186 ТК РФ).

— после сдачи крови и её компонентов работник имеет право на дополнительный день отдыха (ст. 186 ТК РФ). Выходные по семейным обстоятельствам — согласно ст. 128 ТК РФ, работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы до 5 календарных дней в случаях: рождения ребенка, регистрации брака, смерти близкого родственника.

— согласно ст. 128 ТК РФ, работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы до 5 календарных дней в случаях: рождения ребенка, регистрации брака, смерти близкого родственника. День диспансеризации — ст. 185.1 ТК РФ гарантирует работникам право на освобождение от работы для прохождения диспансеризации (с сохранением места работы и среднего заработка).

— ст. 185.1 ТК РФ гарантирует работникам право на освобождение от работы для прохождения диспансеризации (с сохранением места работы и среднего заработка). Учебный отпуск — для сотрудников, совмещающих работу с получением образования (ст. 173-176 ТК РФ).

Отгул и отпуск за свой счёт: оформляем правильно

Два самых распространенных способа взять выходной на один день — это оформление отгула или отпуска без сохранения заработной платы (отпуск за свой счёт). Разберем, как правильно оформить каждый из них в соответствии с требованиями трудового законодательства. ⚖️

Как оформить отгул:

Важно понимать, что термин "отгул" не используется в Трудовом кодексе РФ. Фактически это предоставление дополнительного времени отдыха за ранее отработанное время сверх нормы.

Напишите заявление на имя руководителя с указанием даты предполагаемого отгула и основания (например, работа в выходной день с указанием конкретной даты).

Получите визу руководителя на заявлении.

Передайте заявление в отдел кадров для издания соответствующего приказа.

Как оформить отпуск без сохранения заработной платы:

Определите причину, по которой вам необходим такой отпуск (ст. 128 ТК РФ предусматривает случаи, когда работодатель обязан предоставить такой отпуск).

Составьте заявление с указанием даты и причины (например, "по семейным обстоятельствам").

Согласуйте заявление с непосредственным руководителем.

Передайте заявление в отдел кадров минимум за день до предполагаемого отпуска.

Убедитесь, что на основании вашего заявления издан приказ о предоставлении отпуска.

Елена Соколова, кадровый юрист: Ко мне обратился IT-специалист Дмитрий, который столкнулся с проблемой при оформлении однодневного отпуска за свой счет. Он запланировал важную встречу и написал заявление всего за день до нее, но получил отказ от HR-отдела со ссылкой на внутренний регламент компании, требующий подавать заявление за 3 дня. Я провела с Дмитрием консультацию, объяснив, что хотя трудовое законодательство не устанавливает минимальный срок подачи заявления на отпуск без сохранения зарплаты, локальные нормативные акты компании могут вводить подобные правила для обеспечения непрерывности рабочего процесса. Я предложила альтернативный вариант — оформить этот день как работу в гибком режиме с последующей отработкой в выходной. В результате конструктивного диалога с руководством проблема была решена. Главный урок: всегда знакомьтесь с внутренними регламентами вашей компании и планируйте свои выходные заранее, особенно если причина отсутствия не является экстренной.

Важно помнить о нюансах, связанных с оформлением отгулов и отпусков за свой счет: 📌

День отгула оплачивается, если он предоставляется в качестве компенсации за ранее отработанное время.

День отпуска без сохранения заработной платы не оплачивается.

Слишком частые отпуска без содержания могут негативно повлиять на стаж для расчета ежегодного оплачиваемого отпуска (если их общая продолжительность превысит 14 дней в течение рабочего года).

Работодатель имеет право отказать в предоставлении отпуска "за свой счет", если причина не входит в перечень обязательных случаев по ст. 128 ТК РФ.

Как согласовать выходной с руководством: пошаговый план

Правильное согласование выходного с руководителем — ключевой момент, от которого зависит, получите ли вы отгул или отпуск на нужный день. Предлагаю пошаговый план действий, который поможет вам увеличить шансы на положительное решение. 🤝

Определите причину и выберите подходящий формат отсутствия — отгул, отпуск за свой счёт, день из основного отпуска и т.д. Продумайте, как будет выполняться ваша работа в ваше отсутствие. По возможности предложите варианты решения – кто может заменить вас или как вы наверстаете упущенное. Выберите подходящий момент для разговора с руководителем — не обращайтесь с просьбой в моменты аврала или когда начальник находится в стрессовом состоянии. Проведите личную беседу, аргументированно изложите причину необходимости выходного дня. Получив устное согласие, оформите заявление с соблюдением всех формальностей. Проконтролируйте процесс оформления документов до конца — от согласования заявления до издания приказа. Перед уходом убедитесь, что ваши коллеги и руководитель знают о вашем отсутствии и понимают, к кому обращаться по вашим рабочим вопросам.

При разговоре с руководством эффективны следующие стратегии коммуникации: 💬

Будьте конкретны в причинах . "Мне нужно попасть к врачу, принимающему только в рабочее время" звучит убедительнее, чем "у меня есть личные дела".

. "Мне нужно попасть к врачу, принимающему только в рабочее время" звучит убедительнее, чем "у меня есть личные дела". Предлагайте решения, а не проблемы . "Я подготовил отчет заранее и передам все текущие вопросы Максиму" вместо "не знаю, что будет с моей работой".

. "Я подготовил отчет заранее и передам все текущие вопросы Максиму" вместо "не знаю, что будет с моей работой". Выбирайте подходящее время для таких просьб — не в понедельник утром и не в пятницу вечером.

для таких просьб — не в понедельник утром и не в пятницу вечером. Демонстрируйте готовность к компромиссу — например, предложите отработать в другой день или выполнить работу дистанционно.

Что говорить Чего избегать "Я заблаговременно планирую день отпуска на [дата], чтобы решить важный личный вопрос" "Мне срочно нужен выходной завтра, у меня дела" "Я уже договорился с коллегой о передаче моих задач на этот день" "Не знаю, кто будет делать мою работу, но это не моя проблема" "Предлагаю оформить этот день как часть моего ежегодного отпуска" "Можно как-нибудь оформить так, чтобы я не терял в зарплате?" "Я готов отработать этот день в субботу или выполнить задачи заранее" "Мне всё равно, как это скажется на работе отдела"

Правовые основания для взятия однодневного выходного

Знание правовых оснований для получения выходного на один день помогает грамотно выстраивать коммуникацию с руководством и отстаивать свои трудовые права. Разберемся в юридических аспектах различных видов однодневных отпусков. ⚖️

1. Ежегодный оплачиваемый отпуск:

Согласно ст. 125 ТК РФ, отпуск может быть разделен на части по соглашению сторон.

При этом одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней.

Оставшиеся дни можно использовать частями, в том числе по одному дню.

Оплата производится из расчета среднего заработка.

2. Отпуск без сохранения заработной платы:

Регулируется ст. 128 ТК РФ.

Предоставляется по письменному заявлению работника.

В некоторых случаях отказ работодателя незаконен (например, при рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников — до 5 календарных дней).

3. Отгул за работу в выходной или праздничный день:

Согласно ст. 153 ТК РФ, работа в выходной день оплачивается не менее чем в двойном размере.

По желанию работника вместо повышенной оплаты может быть предоставлен другой день отдыха (отгул).

В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

4. Дополнительные случаи, предусмотренные законодательством:

День диспансеризации (ст. 185.1 ТК РФ) — предоставляется с сохранением рабочего места и среднего заработка. Работники в возрасте от 40 лет имеют право на освобождение от работы для диспансеризации на один рабочий день один раз в год.

(ст. 185.1 ТК РФ) — предоставляется с сохранением рабочего места и среднего заработка. Работники в возрасте от 40 лет имеют право на освобождение от работы для диспансеризации на один рабочий день один раз в год. Донорам крови и её компонентов (ст. 186 ТК РФ) — в день сдачи крови и её компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра работник освобождается от работы. После каждого дня сдачи крови предоставляется дополнительный день отдыха.

(ст. 186 ТК РФ) — в день сдачи крови и её компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра работник освобождается от работы. После каждого дня сдачи крови предоставляется дополнительный день отдыха. Для решения вопросов, связанных с исполнением государственных или общественных обязанностей (ст. 170 ТК РФ) — например, для участия в заседании суда в качестве присяжного заседателя.

5. Дополнительные выходные для особых категорий работников:

Родителям детей-инвалидов предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц (ст. 262 ТК РФ).

Женщинам, работающим в сельской местности, предоставляется один дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы (ст. 263.1 ТК РФ).

Работающим многодетным родителям предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ).

Помните, что помимо общероссийского законодательства, дополнительные случаи предоставления выходных могут быть предусмотрены: 📋

Коллективным договором

Локальными нормативными актами организации

Трудовым договором

Региональным законодательством

Образцы заявлений для оформления выходного на 1 день

Правильно составленное заявление — важный элемент успешного оформления выходного дня. Ниже приведены образцы заявлений для различных видов однодневного отсутствия на работе, которые вы можете использовать как шаблоны. 📝

1. Образец заявления на 1 день в счет ежегодного отпуска:

Генеральному директору ООО "Компания" Иванову И.И. от менеджера по продажам Петрова П.П.

Заявление

Прошу предоставить мне один день ежегодного оплачиваемого отпуска 15 мая 2025 года.

12.05.2025 Подпись ___ / Петров П.П. /

2. Образец заявления на отпуск без сохранения заработной платы:

Генеральному директору ООО "Компания" Иванову И.И. от бухгалтера Смирновой С.С.

Заявление

Прошу предоставить мне отпуск без сохранения заработной платы на один день 20 мая 2025 года по семейным обстоятельствам.

15.05.2025 Подпись ___ / Смирнова С.С. /

3. Образец заявления на отгул за ранее отработанное время:

Генеральному директору ООО "Компания" Иванову И.И. от программиста Сидорова С.С.

Заявление

Прошу предоставить мне отгул на 25 мая 2025 года за ранее отработанное время 01 мая 2025 года (праздничный день).

20.05.2025 Подпись ___ / Сидоров С.С. /

4. Образец заявления на выходной день донору:

Генеральному директору ООО "Компания" Иванову И.И. от менеджера по персоналу Кузнецовой К.К.

Заявление

Прошу предоставить мне дополнительный день отдыха 30 мая 2025 года в связи со сдачей крови 29 мая 2025 года. Справку донора прилагаю.

29.05.2025 Подпись ___ / Кузнецова К.К. /

5. Образец заявления на день диспансеризации:

Генеральному директору ООО "Компания" Иванову И.И. от юриста Николаева Н.Н.

Заявление

Прошу освободить меня от работы 05 июня 2025 года с сохранением места работы (должности) и среднего заработка для прохождения диспансеризации в соответствии со ст. 185.1 ТК РФ.

01.06.2025 Подпись ___ / Николаев Н.Н. /

Важные рекомендации по оформлению заявлений: ✅

Подавайте заявление заблаговременно, минимум за 1-2 дня до предполагаемого выходного (если речь не идет об экстренных ситуациях).

Указывайте конкретную дату и причину отсутствия.

К заявлению прикладывайте подтверждающие документы, если таковые имеются (справки, приглашения и т.д.).

Обязательно получите визу руководителя на своем экземпляре заявления.

Проследите, чтобы заявление было зарегистрировано в журнале входящей документации (если такой порядок принят в организации).

Следуя этим образцам и рекомендациям, вы значительно упростите процесс оформления однодневного выходного и минимизируете риск недопонимания с руководством и кадровой службой. 🏆