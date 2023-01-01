Как выплачивается зарплата перед отпуском: сроки и правила по ТК РФ

Юристы и консультанты по трудовому праву Отпуск не должен превращаться в финансовое испытание! ?? Многие работники рискуют остаться без средств накануне заслуженного отдыха из-за незнания своих прав. По статистике, каждый третий сотрудник в России сталкивается с задержкой отпускных выплат, а каждый пятый не знает точных сроков их получения. Разберёмся, как по закону должна выплачиваться зарплата перед отпуском и что делать, если работодатель нарушает ваши права.

Правила выплаты зарплаты перед отпуском по ТК РФ

Трудовой кодекс РФ чётко регламентирует порядок выплат перед отпуском, и знание этих правил поможет вам правильно планировать свой бюджет. Согласно статье 136 ТК РФ, оплата отпуска должна производиться не позднее чем за три дня до его начала. Важно понимать, что речь идёт о календарных, а не рабочих днях.

Когда мы говорим о выплатах перед отпуском, следует различать два понятия:

Отпускные — компенсация за период отдыха, рассчитываемая на основе среднего заработка

Заработная плата — выплата за фактически отработанное время до начала отпуска

Если отпуск начинается в середине месяца, возникает вопрос: как быть с зарплатой за отработанные дни? Тут действует стандартное правило — заработная плата выплачивается в установленные у работодателя дни (обычно дважды в месяц). То есть, если вы уходите в отпуск 15 числа, а зарплата выплачивается 5 и 20 числа, то за первую половину месяца вы получите деньги по стандартному графику — 20 числа.

Вид выплаты Срок выплаты Правовое основание Отпускные Не позднее чем за 3 календарных дня до начала отпуска Статья 136 ТК РФ Заработная плата за отработанное время В установленные у работодателя дни выплаты (не реже чем каждые полмесяца) Статья 136 ТК РФ

Елена Петрова, HR-директор

В нашей компании был случай, когда сотрудница Анна запланировала отпуск с 10 июля. По закону мы должны были выплатить ей отпускные до 7 июля. Однако из-за сбоя в бухгалтерской системе деньги не поступили вовремя. Анна обратилась ко мне с вопросом о задержке выплат. Я немедленно связалась с бухгалтерией и финансовым директором. Мы признали ошибку, в тот же день перевели отпускные и дополнительно выплатили компенсацию за задержку согласно статье 236 ТК РФ. Этот случай стал для нас уроком — теперь мы настроили систему оповещений о приближающихся сроках выплаты отпускных и внедрили двойную проверку расчётов перед выплатами.

Обратите внимание, что правила выплаты отпускных распространяются на все виды отпусков, предусмотренные трудовым законодательством: ежегодный основной оплачиваемый, дополнительный, учебный и др. Исключение составляют отпуска без сохранения заработной платы.

Сроки перечисления отпускных и заработной платы

Сроки выплаты отпускных и зарплаты — один из самых частых источников споров между работниками и работодателями. Давайте детально разберёмся, когда должны поступать деньги на ваш счёт. ??

Итак, согласно ТК РФ, отпускные должны быть выплачены не позднее чем за 3 календарных дня до начала отпуска. Важно правильно считать эти дни:

День выплаты отпускных в срок не включается

Выходные и праздничные дни учитываются при расчёте трёхдневного срока

Если крайний день выплаты выпадает на выходной, деньги должны быть перечислены накануне

Рассмотрим наглядные примеры расчёта сроков:

Дата начала отпуска Последний день для выплаты отпускных Комментарий 10 июля (понедельник) 6 июля (четверг) Учитываем 3 календарных дня (7, 8, 9 июля) 5 мая (пятница) 1 мая (понедельник) 2, 3, 4 мая — три календарных дня до отпуска 1 июня (четверг) 29 мая (понедельник) 30, 31 мая — два календарных дня до отпуска 13 ноября (понедельник) 9 ноября (четверг) 10, 11, 12 ноября — три дня, включая выходные

Что касается заработной платы за отработанный период перед отпуском, здесь действует стандартное правило: зарплата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в установленные работодателем дни. Если вы уходите в отпуск до дня выплаты аванса или зарплаты, работодатель не обязан досрочно выплачивать вам зарплату за отработанные дни.

Однако есть нюанс: если сотрудник уходит в отпуск с последующим увольнением, то все выплаты, включая зарплату за отработанное время, должны быть произведены не позднее дня увольнения.

Михаил Соколов, юрист по трудовому праву

Недавно ко мне обратился клиент Дмитрий с проблемой: он уходил в отпуск с 15 августа, но на 12 августа отпускные так и не поступили. Работодатель ссылался на технические сбои и обещал выплатить деньги "со дня на день". Я посоветовал Дмитрию составить письменное заявление на имя директора с требованием немедленной выплаты отпускных и уведомлением о возможном переносе отпуска в случае задержки выплат. Также мы подготовили проект жалобы в трудовую инспекцию. Уже на следующий день после подачи заявления отпускные были перечислены в полном объёме, а работодатель принёс извинения за задержку. Этот случай показывает, насколько важно знать свои права и уметь грамотно их отстаивать.

Особенности расчета выплат при уходе в отпуск

Расчёт отпускных часто вызывает вопросы у работников. Разберёмся, как правильно определяется сумма выплат при уходе в отпуск в 2025 году. ??

Основная формула расчёта отпускных:

Отпускные = Средний дневной заработок ? Количество дней отпуска

Для определения среднего дневного заработка необходимо:

Взять расчётный период — 12 месяцев, предшествующих месяцу начала отпуска

Подсчитать сумму всех выплат, учитываемых при расчёте среднего заработка (оклад, премии, доплаты)

Определить количество фактически отработанных календарных дней в расчётном периоде

Разделить сумму заработка на количество календарных дней

Стоит учесть, что при расчёте среднего дневного заработка не учитываются:

Выплаты социального характера (материальная помощь, компенсации)

Периоды, когда сотрудник не работал и за ним не сохранялся заработок (больничный, предыдущий отпуск)

Время простоя по вине работодателя

Если в расчётном периоде повышался размер оклада или тарифной ставки, то выплаты за предыдущие месяцы должны быть скорректированы с учётом коэффициента повышения.

Существуют также особые случаи расчёта отпускных:

Если сотрудник работает меньше 12 месяцев, расчётный период — фактически отработанное время

Если весь расчётный период не был отработан, средний заработок определяется по фактически отработанному времени

Если в расчётном периоде не было отработанных дней или заработка, расчёт производится исходя из установленных тарифных ставок

Пример расчёта отпускных:

Сотрудник уходит в отпуск на 14 календарных дней с 10 июля 2025 года. Его оклад составляет 70 000 рублей в месяц. За расчётный период (июль 2024 — июнь 2025) сотрудник отработал все месяцы, кроме 14 дней в октябре, когда был на больничном.

Сумма заработка за расчётный период: 70 000 ? 12 = 840 000 рублей

Количество календарных дней в расчётном периоде: 365 – 14 = 351 день

Средний дневной заработок: 840 000 ? 351 = 2 393,16 рублей

Сумма отпускных: 2 393,16 ? 14 = 33 504,24 рубля

Важно помнить, что с отпускных удерживается НДФЛ по ставке 13%, поэтому на руки сотрудник получит сумму за вычетом налога.

Что делать при задержке выплат перед отпуском

Задержка отпускных или зарплаты перед отпуском — не просто неприятность, а прямое нарушение трудового законодательства. Если вы столкнулись с такой ситуацией, важно действовать последовательно и грамотно. ???

Алгоритм действий при задержке выплат:

Обратитесь к работодателю — напишите заявление на имя руководителя с требованием выплатить отпускные и указанием на нарушение ТК РФ. Сохраните копию заявления с отметкой о принятии. Потребуйте письменное объяснение причин задержки и сроков, в которые будут произведены выплаты. Уведомите о праве перенести отпуск — согласно статье 124 ТК РФ, если отпускные выплачены несвоевременно, вы имеете право перенести отпуск на другой срок. Обратитесь в контролирующие органы — если проблема не решается, подайте жалобу в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.

При обращении в государственные органы важно подготовить следующие документы:

Копию трудового договора

Приказ о предоставлении отпуска

Копию заявления работодателю о нарушении сроков выплаты

Расчётные листки за предыдущие периоды

Другие документы, подтверждающие факт работы и нарушение ваших прав

Жалобу в трудовую инспекцию можно подать онлайн через портал "Онлайнинспекция.рф" или лично в территориальное отделение. Срок рассмотрения обращения составляет 30 дней.

Если задержка выплат происходит систематически, рекомендуется вести учёт всех случаев нарушения и собирать доказательства — это поможет при обращении в суд.

Важно помнить, что работник не может быть привлечён к дисциплинарной ответственности за отказ от работы в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней (статья 142 ТК РФ). При этом нужно письменно уведомить работодателя о приостановке работы.

Ответственность работодателя за нарушение сроков

Российское законодательство предусматривает серьёзную ответственность для работодателей, нарушающих сроки выплат отпускных и заработной платы. Рассмотрим, какие санкции могут быть применены к нарушителям в 2025 году. ??

Виды ответственности работодателя:

Материальная ответственность — обязанность выплатить компенсацию за задержку

— обязанность выплатить компенсацию за задержку Административная ответственность — штрафы для организации и должностных лиц

— штрафы для организации и должностных лиц Уголовная ответственность — при злостных нарушениях с тяжкими последствиями

Согласно статье 236 ТК РФ, при нарушении сроков выплаты отпускных или зарплаты работодатель обязан выплатить их с процентами (денежной компенсацией). Размер компенсации — не ниже 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченных сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты.

Вид ответственности Нарушение Санкция Административная (ст. 5.27 КоАП РФ) Первичное нарушение сроков выплат Предупреждение или штраф: <br>• для должностных лиц — 10 000-20 000 руб. <br>• для ИП — 1 000-5 000 руб. <br>• для юридических лиц — 30 000-50 000 руб. Административная (ст. 5.27 КоАП РФ) Повторное нарушение Штраф: <br>• для должностных лиц — 20 000-30 000 руб. или дисквалификация на 1-3 года <br>• для ИП — 10 000-30 000 руб. <br>• для юридических лиц — 50 000-100 000 руб. Уголовная (ст. 145.1 УК РФ) Частичная невыплата свыше 3 месяцев Штраф до 120 000 руб., лишение права занимать определённые должности до 1 года, принудительные работы до 2 лет, лишение свободы до 1 года Уголовная (ст. 145.1 УК РФ) Полная невыплата свыше 2 месяцев Штраф 100 000-500 000 руб., принудительные работы до 3 лет, лишение свободы до 3 лет с лишением права занимать определённые должности до 3 лет

Работник имеет право требовать выплату компенсации за задержку независимо от наличия вины работодателя. Для этого достаточно направить письменное требование о выплате компенсации.

Пример расчёта компенсации за задержку отпускных:

Работнику должны были выплатить отпускные в размере 30 000 рублей не позднее 5 июля, но фактически выплата произошла 12 июля. Ключевая ставка ЦБ РФ — 16% годовых.

Количество дней задержки: 7 дней (с 6 по 12 июля)

Расчёт компенсации: 30 000 ? 16% ? 150 ? 7 = 224 рубля

Важно помнить, что работодатель обязан выплатить компенсацию даже без требования работника. Если компенсация не выплачена добровольно, работник вправе обратиться в суд с требованием о её взыскании.

Срок исковой давности по таким делам составляет один год со дня установленного срока выплаты. При этом при обращении в суд работники освобождаются от уплаты госпошлины и судебных расходов.