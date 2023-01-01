Как узнать, оформил ли вас работодатель официально: 5 проверенных способов

Для кого эта статья:

Соискатели и сотрудники, начинающие новую работу

Работники, интересующиеся своими трудовыми правами и официальным оформлением

Люди, которые работают или планируют работать в России и хотят узнать о проверке своего официального трудоустройства Первый день на новой работе – волнительный момент. Вы получили заветное предложение, договорились о зарплате и условиях, но возник тревожный вопрос: «А оформят ли меня официально?» Увы, реальность такова, что около 15 миллионов россиян работают «в тени», лишая себя трудовых прав и социальных гарантий. Проверить факт официального трудоустройства критически важно для вашей финансовой безопасности – и существует 5 надежных способов это сделать. Каждый из них доступен, не требует специальных знаний и займет не более 15 минут вашего времени. ??

Почему важно проверить официальное трудоустройство

Официальное трудоустройство – это не просто формальность, а ваша защита и гарантия социальных прав. При отсутствии оформления по ТК РФ вы лишаетесь множества преимуществ, которые закреплены законодательно. ??

Вот что вы теряете при неофициальном трудоустройстве:

Оплачиваемый отпуск (28 календарных дней ежегодно)

Оплата больничных листов

Компенсации при увольнении

Защита от необоснованного увольнения

Накопление трудового стажа для пенсии

Возможность получения кредитов на выгодных условиях

Декретные выплаты и пособия

Отсутствие официального оформления фактически означает, что вы добровольно отказываетесь от всех этих прав. При этом работодатель экономит значительные суммы на налогах и взносах, которые должен выплачивать за каждого официально трудоустроенного сотрудника.

Что теряет работник Что экономит работодатель Страховые взносы в ПФР (будущая пенсия) 22% от фонда оплаты труда Медицинское страхование 5,1% от фонда оплаты труда Социальное страхование (больничные, декретные) 2,9% от фонда оплаты труда НДФЛ (может вернуть через вычеты) 13% от заработной платы

Алексей Петров, специалист по трудовому праву В моей практике был показательный случай. Марина проработала дизайнером в небольшой компании почти два года. Зарплату платили вовремя, отношения с руководством были отличные. Когда она ушла в декрет, выяснилось, что официально ее оформили только через полгода после фактического начала работы. В результате декретные выплаты оказались значительно меньше ожидаемых. А ведь проверить свое оформление она могла буквально за 5 минут через Госуслуги. Этот случай многому нас научил – никогда не полагайтесь на устные заверения, всегда проверяйте факт своего официального трудоустройства.

Проверка официального трудоустройства должна стать вашей регулярной практикой, особенно в первые месяцы работы в новой компании. К счастью, в 2025 году это можно сделать быстро и без лишних хлопот благодаря цифровизации государственных услуг.

Проверка через личный кабинет на портале Госуслуги

Самый быстрый и удобный способ проверить факт официального трудоустройства – воспользоваться порталом Госуслуги. Эта процедура займет буквально 5-10 минут и не требует посещения государственных органов. ???

Пошаговая инструкция для проверки через Госуслуги:

Авторизуйтесь в личном кабинете на сайте www.gosuslugi.ru (потребуется подтвержденная учетная запись) Перейдите в раздел «Труд и занятость» или воспользуйтесь поиском по сайту Выберите услугу «Сведения о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка)» Нажмите кнопку «Получить услугу» Выберите форму получения сведений – «В форме электронного документа» Дождитесь формирования выписки (обычно это происходит мгновенно) Сохраните или распечатайте полученный документ

В полученной выписке будут отражены все места вашей официальной работы, включая текущее место трудоустройства (если оно оформлено). Документ содержит следующую информацию:

Полное наименование работодателя и его ИНН

Дата приема на работу

Должность согласно штатному расписанию

Вид трудового договора (срочный или бессрочный)

Основание трудоустройства (номер и дата приказа)

Важно отметить, что данные в электронной трудовой книжке обновляются не мгновенно. По закону работодатель обязан передать сведения о новом сотруднике в ПФР не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа. На практике этот процесс может занять до 5 рабочих дней.

Преимущества проверки через Госуслуги Ограничения метода Доступно 24/7 из любой точки мира Требуется подтвержденная учетная запись Бесплатно Возможна задержка в обновлении данных (до 5 дней) Быстро (результат в течение минуты) Не отображает размер официальной зарплаты Официальный документ с электронной подписью Не показывает неофициальные трудовые отношения

Если вы не обнаружили запись о своем текущем месте работы в электронной трудовой книжке, не спешите паниковать. Возможно, данные еще не успели обновиться, особенно если вы недавно устроились. Стоит подождать 5-7 рабочих дней и проверить еще раз. Если и после этого информация не появилась – есть повод серьезно поговорить с работодателем.

Получение справки из Пенсионного фонда о стаже

Альтернативный способ проверки официального трудоустройства – запрос сведений из Пенсионного фонда России (ПФР). Этот метод особенно актуален, если вы хотите не только подтвердить факт трудоустройства, но и узнать, какие страховые взносы перечисляет за вас работодатель. ??

Существует два основных способа получения выписки из ПФР:

Онлайн через личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР: Зайдите на сайт pfr.gov.ru

Авторизуйтесь через учетную запись Госуслуг

Перейдите в раздел «Индивидуальный лицевой счет»

Выберите «Заказать справку (выписку) о состоянии индивидуального лицевого счета»

Получите документ в электронном виде с электронной подписью ПФР Лично в клиентской службе ПФР: Найдите ближайшее отделение ПФР

Возьмите паспорт и СНИЛС

Обратитесь к специалисту с запросом о выдаче выписки

Получите документ на бумажном носителе

В выписке из индивидуального лицевого счета содержится подробная информация о вашей трудовой деятельности и пенсионных отчислениях:

Все места работы, где за вас отчислялись страховые взносы

Периоды работы у каждого работодателя

Суммы страховых взносов, перечисленных работодателями

Количество пенсионных коэффициентов (баллов), накопленных за каждый год

Общий трудовой стаж для расчета пенсии

Елена Соколова, HR-директор Ко мне часто обращаются люди, которые годами работали «в серую» и только перед выходом на пенсию обнаружили, что их стаж катастрофически мал. Особенно запомнился случай Виктора, программиста с 15-летним опытом. Он работал в престижных компаниях, получал хорошую зарплату наличными, но о пенсионных отчислениях не задумывался. Когда решил проверить свой пенсионный счет, выяснилось, что официально у него было оформлено только 3 года стажа. А работодатель, у которого он трудился последние 5 лет, вообще не отчислял взносы, хотя уверял в обратном. Этот горький опыт показывает, насколько важно регулярно проверять не только факт трудоустройства, но и отчисления в ПФР.

Ценность выписки из ПФР заключается в том, что она позволяет оценить не только сам факт трудоустройства, но и размер «белой» части вашей зарплаты. Если вы обнаружите, что страховые взносы перечисляются с суммы значительно меньшей, чем ваша реальная зарплата, это явный признак «серой» схемы оплаты труда. ??

Запрос сведений в налоговой службе о страховых взносах

Еще один надежный способ проверить официальное трудоустройство – запросить информацию в Федеральной налоговой службе (ФНС). Этот метод особенно полезен, если вы хотите убедиться, что работодатель не только оформил вас официально, но и исправно платит налоги с вашей зарплаты. ??

Через ФНС можно получить следующие сведения:

Справку о доходах и удержанных налогах (2-НДФЛ)

Информацию о страховых взносах, перечисленных работодателем

Сведения о работодателях, которые отчитывались за вас в налоговую службу

Существует несколько способов получения этой информации:

Через личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru: Авторизуйтесь на сайте (через учетную запись Госуслуг или с помощью ИНН и пароля)

Перейдите в раздел «Сведения о доходах»

Выберите «Справка о доходах физического лица (2-НДФЛ)»

Укажите налоговый период (год) и нажмите «Сформировать справку» Лично в налоговой инспекции: Посетите налоговую инспекцию по месту жительства

Предъявите паспорт и заполните заявление на получение справки 2-НДФЛ

Получите справку в течение 5 рабочих дней Через многофункциональный центр (МФЦ): Обратитесь в ближайший МФЦ с паспортом

Заполните заявление на получение справки 2-НДФЛ

Получите документ в указанный срок (обычно 7-10 рабочих дней)

Главное преимущество проверки через налоговую службу – возможность узнать размер официальной заработной платы. В справке 2-НДФЛ указывается конкретная сумма дохода, с которой работодатель уплатил налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Если вы обнаружите, что эта сумма значительно отличается от той, что вы фактически получаете на руки, это указывает на использование «серых» схем оплаты труда. Например, если вы получаете 80 000 рублей, а в справке указано только 30 000 рублей, значит остальные 50 000 рублей выплачиваются вам неофициально, без уплаты налогов и страховых взносов.

Важно помнить, что данные в налоговой службе обновляются с некоторой задержкой. Работодатели отчитываются о доходах сотрудников ежеквартально, поэтому актуальную информацию о текущем квартале вы сможете получить только после его окончания. Для оперативной проверки факта трудоустройства лучше использовать Госуслуги или ПФР.

Что делать, если работодатель не оформил вас официально

Вы провели проверку всеми доступными способами и выяснили, что работодатель не оформил вас официально? Это серьезное нарушение трудового законодательства, но ситуацию можно исправить. Существует четкий алгоритм действий, который поможет защитить ваши права. ??

Шаги, которые необходимо предпринять:

Соберите доказательства трудовых отношений: Сохраните всю переписку с работодателем (электронные письма, сообщения)

Сделайте копии документов, подтверждающих вашу работу (пропуск, бейдж, визитки)

Соберите свидетельские показания коллег (желательно письменные)

Сохраните любые документы, которые вы подписывали или составляли в процессе работы Обратитесь к работодателю с письменным заявлением: Составьте заявление с требованием оформить трудовой договор

Укажите реальную дату начала работы

Подайте заявление в двух экземплярах, на вашем экземпляре должна быть отметка о принятии

Отправьте копию заявления заказным письмом с уведомлением о вручении При отказе работодателя обратитесь в надзорные органы: Подайте жалобу в Государственную инспекцию труда

Обратитесь в прокуратуру

Направьте сообщение в Федеральную налоговую службу Подайте исковое заявление в суд: Составьте исковое заявление об установлении факта трудовых отношений

Приложите все собранные доказательства

Подайте документы в районный суд по месту нахождения работодателя

Важно знать, что за уклонение от оформления трудового договора работодателю грозит административная ответственность согласно статье 5.27 КоАП РФ. Штрафы для юридических лиц составляют от 50 000 до 100 000 рублей, а при повторном нарушении могут достигать 200 000 рублей.

Для физических лиц-работодателей предусмотрены штрафы от 5 000 до 10 000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей. При систематических нарушениях должностное лицо может быть дисквалифицировано на срок от 1 до 3 лет.

В 2025 году у работников появились дополнительные инструменты защиты своих прав. Теперь достаточно предоставить электронные доказательства трудовых отношений (переписку в мессенджерах, электронную почту) для признания факта работы в судебном порядке. Это значительно упрощает процесс доказывания трудовых отношений.

Если вы решили обратиться в суд, будьте готовы к тому, что процесс может занять несколько месяцев. Однако положительное решение суда обяжет работодателя не только оформить вас задним числом, но и выплатить все положенные компенсации и взносы.