Как уволиться сразу после устройства на работу: правовые аспекты

Специалисты в области HR, интересующиеся правовыми аспектами трудовых отношений Первый рабочий день в новой компании закончился пониманием: "Это не моё". Знакомая ситуация? Может, вы обнаружили, что реальные условия труда отличаются от обещанных на собеседовании, или вам поступило более привлекательное предложение. Быстрое увольнение — решение сложное, но иногда необходимое. Как сделать это юридически грамотно, без ущерба для репутации и будущей карьеры? Давайте разберемся в правовых тонкостях увольнения сразу после трудоустройства. ?????

Законные способы уволиться в первые дни работы

Трудовой кодекс РФ предусматривает несколько легальных вариантов увольнения в первые дни работы. Выбор оптимального способа зависит от ваших обстоятельств и отношений с работодателем. ??

Основные законные способы увольнения в первые дни:

По собственному желанию (статья 80 ТК РФ)

По соглашению сторон (статья 78 ТК РФ)

Во время испытательного срока (статья 71 ТК РФ)

В связи с нарушением работодателем трудового законодательства

По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон

Разберем каждый вариант подробнее.

Способ увольнения Срок предупреждения Документальное оформление Преимущества По собственному желанию 2 недели Заявление на увольнение Стандартная процедура, не требует объяснений По соглашению сторон В день согласования Соглашение о расторжении трудового договора Гибкость в сроках, возможность получить компенсацию В испытательный срок 3 дня Заявление с указанием причины Сокращенный период отработки В связи с нарушениями работодателя В день подачи заявления Заявление с доказательствами нарушений Немедленное расторжение без отработки

Самый простой и универсальный способ — увольнение по собственному желанию. Однако придется отработать 2 недели. Если время критично, лучше предложить работодателю расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон. Это позволяет завершить отношения в любой согласованный день, даже в день подачи заявления.

Анна Корнилова, HR-юрист В моей практике был случай с клиентом, который устроился менеджером по продажам. Уже в первый день стало очевидно, что фактические обязанности не соответствуют заявленным на собеседовании. Вместо работы с ключевыми клиентами ему поручили холодные звонки. Мы оформили увольнение по соглашению сторон, аргументировав это несоответствием условий труда. Работодатель согласился на расторжение в тот же день, поскольку не был заинтересован в немотивированном сотруднике. Главным аргументом стала экономическая целесообразность: зачем платить зарплату человеку, который не хочет работать и может негативно влиять на коллектив?

Если работодатель допустил нарушения при оформлении или ознакомлении с локальными нормативными актами, это также может стать основанием для немедленного расторжения трудового договора. Например, если вас не ознакомили с должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка или положением об оплате труда. ??

Увольнение во время испытательного срока: ваши права

Испытательный срок — идеальный период для оценки соответствия работы вашим ожиданиям. Законодательство предоставляет работнику особые права в этот период, значительно упрощая процедуру увольнения. ??

Согласно ст. 71 ТК РФ, вы можете уволиться в течение испытательного срока, предупредив работодателя всего за 3 календарных дня. Это значительно меньше стандартного двухнедельного срока.

Ключевые права работника в испытательный период:

Сокращенный срок предупреждения об увольнении (3 дня)

Не требуется указывать веские причины увольнения

Возможность досрочного прекращения испытания по соглашению сторон

Право на получение заработной платы за фактически отработанное время

Запрет установления испытательного срока для определенных категорий работников

Важно помнить, что испытательный срок является двусторонним механизмом. Не только работодатель оценивает вас, но и вы проверяете, подходит ли вам эта работа. Если условия труда не соответствуют обещанным или вы поняли, что не сможете эффективно выполнять обязанности — это веская причина для расторжения трудового договора.

Максим Светлов, трудовой консультант Ко мне обратился IT-специалист, который устроился в компанию на должность разработчика с испытательным сроком 3 месяца. Через неделю после начала работы он получил предложение от крупной международной корпорации с зарплатой вдвое выше. Руководитель был категорически против его ухода и угрожал негативными рекомендациями. Мы подготовили официальное заявление об увольнении в период испытательного срока с предупреждением за 3 дня. Также напомнили работодателю, что препятствование увольнению или угрозы негативными рекомендациями могут быть расценены как нарушение трудового законодательства. В итоге увольнение прошло без эксцессов, а клиент успешно перешел на новую позицию.

Если вы увольняетесь в период испытательного срока, заявление должно содержать формулировку "в связи с неудовлетворительным результатом испытания по собственной инициативе". Указывать конкретные причины необязательно, но вы можете это сделать, если считаете нужным. ??

Правовые последствия быстрого ухода с работы

Решение об увольнении сразу после трудоустройства может повлечь определенные юридические и финансовые последствия. Важно оценить все риски, прежде чем подавать заявление об уходе. ??

Возможные правовые последствия быстрого увольнения:

Удержание расходов на обучение (если проводилось за счет работодателя)

Возврат подъемных или релокационных выплат

Потеря бонусов и премий за адаптационный период

Включение в "черный список" компании или даже отрасли

Потенциальные иски о возмещении убытков (в исключительных случаях)

Одно из наиболее распространенных последствий — необходимость возврата средств, затраченных работодателем на ваше обучение или релокацию. Если вы подписывали ученический договор или соглашение о компенсации расходов на переезд, внимательно изучите его условия относительно досрочного расторжения трудового договора.

Тип расходов Правовые основания для удержания Как минимизировать риски Обучение за счет работодателя Ст. 249 ТК РФ, ученический договор Проверить пропорциональность расчета компенсации, оспорить качество обучения Релокационные выплаты Трудовой договор, дополнительные соглашения Доказать форс-мажорные обстоятельства, договориться о частичном возврате Материальная ответственность Договор о полной материальной ответственности Провести инвентаризацию, получить документальное подтверждение отсутствия недостач Конфиденциальная информация Соглашение о неразглашении (NDA) Подписать акт о неиспользовании и неразглашении информации при увольнении

Законодательство защищает права работников, поэтому многие претензии работодателей могут быть необоснованными. Например, требование возместить расходы на корпоративное обучение без ученического договора не имеет юридической силы. Аналогично, штрафы за "причиненные неудобства" при быстром увольнении противоречат трудовому законодательству. ???

Если вам предъявляют финансовые претензии, всегда запрашивайте письменное обоснование с указанием конкретных пунктов договора и статей закона. Часто после такого запроса необоснованные требования снимаются.

Оформление документов при увольнении новичка

Правильное оформление документов при увольнении — ключевой момент, который поможет избежать проблем в будущем. Даже если вы проработали всего несколько дней, процедура требует соблюдения определенных формальностей. ??

Последовательность действий при оформлении увольнения:

Написание заявления об увольнении с указанием основания и даты Регистрация заявления в журнале входящей документации Издание приказа об увольнении по форме Т-8 Ознакомление с приказом под подпись Оформление трудовой книжки или предоставление сведений о трудовой деятельности (СТД-Р) Расчет и выплата всех причитающихся сумм Получение обходного листа (если предусмотрено в компании) Возврат материальных ценностей компании (если выдавались)

Особое внимание уделите формулировке в заявлении. Если увольняетесь по собственному желанию, достаточно написать: "Прошу уволить меня по собственному желанию с [дата]". При увольнении в испытательный срок: "Прошу уволить меня по собственной инициативе в связи с неудовлетворительным результатом испытания с [дата]".

Подавая заявление, попросите поставить отметку о принятии на вашем экземпляре или зарегистрировать его в журнале входящей корреспонденции. Это подтвердит факт и дату подачи заявления в случае возникновения споров. ??

В последний рабочий день вы должны получить:

Трудовую книжку с записью об увольнении или сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р

Справку о заработке за два предшествующих года (по форме 182н)

Справку о доходах и суммах налога физического лица (2-НДФЛ)

Окончательный расчет, включая компенсацию за неиспользованный отпуск

Другие документы по письменному заявлению работника

С 2020 года работодатель обязан выдать работнику сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р независимо от того, ведется ли трудовая книжка в бумажном виде. Это важный документ, подтверждающий факт работы в компании, даже если она была непродолжительной. ??

Как минимизировать ущерб для репутации и карьеры

Быстрое увольнение может создать определенные репутационные риски, особенно если вы работаете в узкоспециализированной отрасли, где "все друг друга знают". Однако существуют стратегии, позволяющие сохранить профессиональный имидж даже при раннем уходе с позиции. ??

Основные стратегии сохранения репутации:

Честная, но дипломатичная коммуникация с работодателем

Грамотное объяснение краткосрочной работы будущим работодателям

Максимально профессиональное поведение в процессе увольнения

Выполнение всех обязательств до последнего дня работы

Сохранение позитивных отношений с коллегами и руководством

При коммуникации с текущим работодателем важно быть честным, но тактичным. Вместо обвинений ("У вас ужасная корпоративная культура") используйте нейтральные формулировки ("Я ищу другой темп/формат работы"). Акцентируйте внимание на несоответствии ожиданий, а не на недостатках компании. ???

В разговоре с будущими работодателями будьте готовы объяснить причины краткосрочной работы конструктивно. Можно сфокусироваться на поиске лучшего карьерного соответствия или изменении профессиональных целей. Избегайте негативных отзывов о бывшем работодателе — это всегда создает неблагоприятное впечатление.

Если вы уходите к конкуренту или из-за лучшего предложения, будьте особенно внимательны к соблюдению всех пунктов трудового договора, особенно касающихся конфиденциальности и конкуренции. Нарушение этих пунктов может привести не только к репутационным, но и к юридическим проблемам.

Практические шаги для минимизации репутационных рисков:

Предложите помощь в поиске и обучении замены Подготовьте детальную передачу дел Оставьте контактные данные для консультаций после ухода Напишите благодарственное письмо руководству и коллегам Сохраняйте профессиональные связи в деловых социальных сетях

Помните, что профессиональный мир тесен, особенно в специализированных отраслях. Сегодняшний коллега завтра может стать вашим руководителем или клиентом. Поэтому даже при кратковременной работе стоит инвестировать в поддержание профессиональной репутации. ??