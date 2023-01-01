Как уволить человека с работы: пошаговая инструкция по ТК РФ

Для кого эта статья:

HR-менеджеры и специалисты по кадровому делопроизводству

Руководители и менеджеры, принимающие решения о увольнении сотрудников

Юридические консультанты, занимающиеся трудовым правом и защитой работодателей Процесс расставания с сотрудником — одна из самых сложных задач в управлении персоналом. Неправильно проведённое увольнение может привести к серьёзным юридическим последствиям: от восстановления работника на рабочем месте до выплаты компенсаций и штрафов. По статистике, около 60% трудовых споров связаны именно с неправомерным увольнением. Следование чётким алгоритмам, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, не только защитит компанию от судебных исков, но и сохранит её репутацию как ответственного работодателя. 🧠

Законные основания для увольнения сотрудника по ТК РФ

Трудовой кодекс РФ строго регламентирует причины, по которым работодатель может инициировать расторжение трудового договора. Произвольное увольнение недопустимо — каждое основание должно соответствовать букве закона. 📝

Все законные основания для увольнения сотрудника перечислены в статьях 77-84 ТК РФ. Наиболее распространённые случаи можно структурировать следующим образом:

Категория оснований Статьи ТК РФ Ключевые особенности По инициативе работника ст. 80 ТК РФ Сотрудник должен предупредить за 2 недели (в некоторых случаях сроки могут отличаться) По инициативе работодателя ст. 81 ТК РФ Включает сокращение, несоответствие должности, нарушения трудовой дисциплины По соглашению сторон ст. 78 ТК РФ Требует письменного согласия обеих сторон на расторжение договора По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон ст. 83 ТК РФ Включает призыв в армию, смерть работника, чрезвычайные ситуации и др. В связи с истечением срока трудового договора п. 2 ст. 77 ТК РФ Предупреждение работника не менее чем за 3 дня до окончания срока

Марина Петрова, руководитель отдела кадров Однажды к нам пришёл новый директор с установкой "очистить компанию от балласта". На первой же неделе он потребовал уволить трёх сотрудников за "профнепригодность". Я объяснила, что для увольнения по статье о несоответствии занимаемой должности (п. 3 ст. 81 ТК РФ) требуется провести аттестацию с участием комиссии и представителя профсоюза, если он есть. Затем нужно предложить сотруднику все имеющиеся вакансии и только при отказе от них оформлять увольнение. Директор был разочарован, что нельзя "просто выгнать", но в итоге мы провели корректную процедуру аттестации. В результате один сотрудник согласился на перевод, второй действительно не прошел аттестацию, а третий... стал одним из лучших после дополнительного обучения. Соблюдение процедур уберегло компанию от судебных исков и помогло найти верное кадровое решение.

При увольнении по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ) особенно важно помнить, что:

Увольнение за однократное грубое нарушение возможно только при наличии документально зафиксированного проступка (акты, докладные записки, объяснительные)

При сокращении должности необходимо соблюдать преимущественное право на оставление, предлагать вакансии и предупреждать за 2 месяца

Нельзя увольнять в период болезни, отпуска, беременности (с рядом исключений)

Увольнение руководителя профсоюза требует согласия вышестоящего профсоюзного органа

Выбор правильного основания для увольнения критически важен, поскольку определяет всю дальнейшую процедуру, необходимые документы и сроки. Неверно указанное основание — прямой путь к оспариванию увольнения в судебном порядке. ⚖️

Пошаговая процедура увольнения: от решения до приказа

Процедура увольнения сотрудника, независимо от основания, должна проходить по определённому алгоритму. Правильная последовательность действий поможет избежать юридических осложнений и возможных исков о восстановлении на работе. 📊

Рассмотрим универсальный алгоритм, который можно адаптировать под конкретные основания увольнения:

Предварительный этап: документальная фиксация обстоятельств, обосновывающих увольнение (при увольнении по инициативе работодателя — акты о нарушениях, результаты аттестации и т.д.) Уведомление работника (при необходимости): для сокращения — за 2 месяца, при истечении срока договора — за 3 дня Получение письменных объяснений от работника (при дисциплинарном увольнении) Оформление первичного документа в зависимости от основания: Заявление от работника (при увольнении по собственному желанию)

Соглашение о расторжении (при увольнении по согласию сторон)

Уведомление о сокращении/истечении срока договора Издание приказа о прекращении трудового договора по унифицированной форме Т-8 Ознакомление работника с приказом под подпись (при отказе — составление соответствующего акта) Расчёт и выплата всех причитающихся сумм: Заработная плата за отработанный период

Компенсация за неиспользованный отпуск

Выходное пособие (при предусмотренных ТК РФ основаниях) Выдача трудовой книжки и других документов (справки 2-НДФЛ, СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ и др.) Внесение записи в личную карточку Т-2 Направление электронного сведения о трудовой деятельности в ПФР (СЗВ-ТД) не позднее следующего рабочего дня после увольнения

Алексей Кузнецов, юрист по трудовому праву В моей практике был показательный случай. Производственная компания решила уволить начальника отдела за систематическое неисполнение обязанностей. Руководство было уверено в правомерности: имелись докладные от подчинённых, срывы сроков были задокументированы. Однако из-за процессуальных нарушений сотрудник выиграл суд и получил компенсацию в размере 350 000 рублей. Что пошло не так? Во-первых, компания не запросила письменные объяснения перед каждым выговором. Во-вторых, между первым и последним взысканием прошло больше года, что делало увольнение за "систематичность" неправомерным. В-третьих, при увольнении не учли, что сотрудник находился на больничном. После этого случая мы разработали чек-листы для каждого типа увольнения с контрольными точками и сроками. За пять лет использования этой системы компания не проиграла ни одного трудового спора.

При увольнении по каждому конкретному основанию существуют дополнительные нюансы:

Основание увольнения Дополнительные требования Сокращение штата/численности – Уведомление службы занятости за 2 месяца<br>- Учёт преимущественного права<br>- Предложение всех имеющихся вакансий<br>- Выплата выходного пособия Несоответствие занимаемой должности – Проведение аттестации<br>- Предложение имеющихся вакансий<br>- Невозможность увольнения без попытки перевода Дисциплинарное увольнение – Соблюдение сроков привлечения к ответственности<br>- Запрос объяснительной (отведение 2 рабочих дней)<br>- Учёт тяжести проступка и предыдущего поведения Собственное желание – Отработка 2 недель (если не согласовано иное)<br>- Право работника на отзыв заявления<br>- Невозможность увольнения при отзыве (кроме приглашения нового сотрудника)

Важно помнить, что день увольнения — последний день работы. В этот день необходимо произвести окончательный расчёт и выдать трудовую книжку (или предоставить сведения о трудовой деятельности). 📅

Как уволить работника по соглашению сторон

Увольнение по соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ) — один из наиболее удобных и безопасных с юридической точки зрения способов расторжения трудового договора. Этот вариант позволяет работодателю и сотруднику договориться о наиболее комфортных условиях прекращения трудовых отношений. 🤝

Ключевые преимущества этого способа увольнения:

Отсутствие необходимости соблюдать сроки предупреждения (как при увольнении по собственному желанию)

Возможность установить любую дату прекращения трудового договора

Минимальные риски оспаривания в суде (при отсутствии пороков воли)

Возможность включить в соглашение дополнительные условия и компенсации

Алгоритм увольнения по соглашению сторон выглядит следующим образом:

Инициирование соглашения. Любая из сторон (работник или работодатель) может предложить расторгнуть трудовой договор. Предложение может быть как устным, так и письменным. Согласование условий. Стороны обсуждают дату увольнения, размер компенсации (если она предусматривается) и другие существенные условия. Составление письменного соглашения. Обязательно в письменной форме, в двух экземплярах. В документе указывают: Данные работодателя и работника

Дату прекращения трудового договора

Размер и порядок выплаты компенсации (при наличии)

Другие согласованные условия Подписание соглашения обеими сторонами. Каждая сторона получает по одному экземпляру. Издание приказа о прекращении трудового договора по форме Т-8 с указанием основания — п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (соглашение сторон). Ознакомление работника с приказом под подпись. Оформление окончательного расчёта. Выдача трудовой книжки и других документов в последний день работы.

После подписания соглашения в одностороннем порядке отказаться от него уже нельзя, если иное не предусмотрено в самом соглашении. Это подтверждается позицией Верховного Суда РФ (Определение от 12.05.2017 №59-КГ17-3).

При составлении соглашения важно учитывать следующие моменты:

Соглашение должно содержать четкое волеизъявление обеих сторон на расторжение трудового договора

Если предусматривается компенсация, её размер должен быть указан конкретной суммой или определён через формулу расчёта

Желательно указать порядок и сроки выплаты компенсации

Следует описать порядок действий с имуществом компании, находящимся у работника, и с доступами к информационным системам

Размер компенсации при увольнении по соглашению сторон не регламентирован законодательством и определяется исключительно договорённостью между работником и работодателем. Часто компенсацию устанавливают в размере 1-3 месячных окладов, но она может быть как больше, так и меньше этой суммы, или отсутствовать вовсе. 💰

Необходимые документы при расторжении трудового договора

Правильное документальное оформление увольнения — залог минимизации юридических рисков для работодателя. Каждый тип увольнения требует определенного набора документов, но существует базовый перечень, обязательный практически для всех случаев. 📚

Основные документы, оформляемые при любом увольнении:

Первичный документ-основание для увольнения (специфичен для каждого случая) Приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора по форме Т-8 или Т-8а Личная карточка работника (форма Т-2) с внесенной записью об увольнении Записка-расчет (форма Т-61) для расчета причитающихся сумм Трудовая книжка с внесенной записью об увольнении (если ведется) Сведения о трудовой деятельности (СЗВ-ТД) для отправки в ПФР

Рассмотрим, какие первичные документы-основания требуются в зависимости от вида увольнения:

Основание увольнения Обязательные документы Дополнительные документы По собственному желанию – Заявление работника о расторжении трудового договора – Соглашение о сокращении срока отработки (при необходимости) По соглашению сторон – Соглашение о расторжении трудового договора – Заявление работника с просьбой о расторжении договора (факультативно) За дисциплинарный проступок – Документы, фиксирующие проступок (акт, докладная)<br>- Требование о предоставлении объяснений<br>- Объяснительная записка (или акт об отказе)<br>- Приказ о применении дисциплинарного взыскания – Акт о появлении в нетрезвом виде (при необходимости)<br>- Результаты медосвидетельствования<br>- Свидетельские показания Сокращение штата – Приказ о проведении сокращения<br>- Уведомление работника о сокращении<br>- Предложения вакантных должностей<br>- Уведомление службы занятости – Документы, подтверждающие преимущественное право<br>- Согласие работника/отказ от предложенных вакансий<br>- Мотивированное мнение профсоюза (при наличии) Истечение срока трудового договора – Уведомление об окончании срока действия договора – Проект нового трудового договора (при продлении)

Документы, которые необходимо выдать работнику при увольнении:

Трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности (СТД-Р) в последний день работы Справка о сумме заработка за 2 календарных года (форма 182н) Справка о доходах и суммах налога (2-НДФЛ) Сведения персонифицированного учёта (СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ) Расчётный листок с указанием составных частей зарплаты По письменному заявлению работника — заверенные копии документов, связанных с работой (приказы, выписки из трудовой книжки и др.)

При задержке выдачи трудовой книжки или сведений о трудовой деятельности по вине работодателя, он обязан возместить сотруднику не полученный им заработок за всё время задержки (ст. 234 ТК РФ). Поэтому крайне важно своевременно подготовить все необходимые документы. ⏰

Срок хранения документов, связанных с увольнением:

Приказы по личному составу о прекращении трудового договора — 75 лет

Личные карточки работников — 50 лет

Документы о дисциплинарных взысканиях — 3 года

Документы к приказам по личному составу — 5 лет

Правильное оформление и хранение документов при увольнении — не просто соблюдение формальностей, а важный элемент защиты интересов компании. 🛡️

Ошибки работодателя при увольнении: как их избежать

Практика трудовых споров показывает, что большинство проблем возникает из-за типичных ошибок работодателей при оформлении увольнений. Знание этих распространенных ошибок поможет избежать судебных разбирательств и связанных с ними репутационных и финансовых потерь. 🚫

Наиболее распространенные ошибки при увольнении сотрудников:

Нарушение процедуры увольнения Отсутствие запроса письменного объяснения перед дисциплинарным увольнением

Несоблюдение сроков привлечения к дисциплинарной ответственности (более 1 месяца с обнаружения проступка или более 6 месяцев с совершения)

Непредоставление работнику полного перечня вакансий при сокращении

Нарушение сроков уведомления при сокращении или при истечении срочного трудового договора Неправильное оформление документов Некорректная формулировка основания увольнения в приказе

Ошибки в датах (например, дата увольнения в период больничного)

Неверная запись в трудовой книжке (без указания статьи ТК РФ или с неточной формулировкой)

Отсутствие подписи работника на документах или отсутствие акта об отказе от подписи Увольнение "защищенных" категорий работников Увольнение беременных женщин (даже при сокращении штата)

Увольнение матерей с детьми до 3 лет без соблюдения особых условий

Увольнение работников в период временной нетрудоспособности и отпуска

Увольнение без учёта мнения профсоюза (когда это необходимо) Финансовые нарушения Невыплата в полном объеме заработной платы за отработанный период

Неправильный расчет компенсации за неиспользованный отпуск

Отсутствие выплаты выходного пособия (когда оно предусмотрено)

Нарушение сроков окончательного расчёта (не в день увольнения)

Для предотвращения ошибок рекомендуется использовать следующие инструменты и подходы:

Чек-листы для каждого типа увольнения с последовательностью действий и контрольными точками

с последовательностью действий и контрольными точками Шаблоны документов , заранее проверенные юристами

, заранее проверенные юристами Таймлайны с указанием критических дат и сроков для каждого конкретного случая увольнения

и сроков для каждого конкретного случая увольнения Согласование сложных случаев с юридическим отделом или внешними консультантами

или внешними консультантами Регулярное обновление знаний о трудовом законодательстве у сотрудников кадровой службы

о трудовом законодательстве у сотрудников кадровой службы Аудиозапись ключевых разговоров с сотрудником при увольнении (с уведомлением о записи)

В случае конфликтных ситуаций особенно важно:

Сохранять спокойствие и профессионализм в общении

Фиксировать все взаимодействия в письменном виде

Привлекать свидетелей при важных встречах и беседах

Не поддаваться на провокации и эмоциональное давление

Четко соблюдать процедуры, даже если это требует больше времени

Практика показывает, что большинство трудовых споров можно предотвратить, если следовать букве закона и своевременно документировать все этапы увольнения. Даже если сотрудник настроен конфликтно, правильное соблюдение процедур значительно снижает риски для компании. 📊