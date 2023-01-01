Как уволить человека с работы: пошаговая инструкция по ТК РФ#HR-менеджмент #Трудовое право #ТК РФ
Для кого эта статья:
- HR-менеджеры и специалисты по кадровому делопроизводству
- Руководители и менеджеры, принимающие решения о увольнении сотрудников
Юридические консультанты, занимающиеся трудовым правом и защитой работодателей
Процесс расставания с сотрудником — одна из самых сложных задач в управлении персоналом. Неправильно проведённое увольнение может привести к серьёзным юридическим последствиям: от восстановления работника на рабочем месте до выплаты компенсаций и штрафов. По статистике, около 60% трудовых споров связаны именно с неправомерным увольнением. Следование чётким алгоритмам, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, не только защитит компанию от судебных исков, но и сохранит её репутацию как ответственного работодателя. 🧠
Законные основания для увольнения сотрудника по ТК РФ
Трудовой кодекс РФ строго регламентирует причины, по которым работодатель может инициировать расторжение трудового договора. Произвольное увольнение недопустимо — каждое основание должно соответствовать букве закона. 📝
Все законные основания для увольнения сотрудника перечислены в статьях 77-84 ТК РФ. Наиболее распространённые случаи можно структурировать следующим образом:
|Категория оснований
|Статьи ТК РФ
|Ключевые особенности
|По инициативе работника
|ст. 80 ТК РФ
|Сотрудник должен предупредить за 2 недели (в некоторых случаях сроки могут отличаться)
|По инициативе работодателя
|ст. 81 ТК РФ
|Включает сокращение, несоответствие должности, нарушения трудовой дисциплины
|По соглашению сторон
|ст. 78 ТК РФ
|Требует письменного согласия обеих сторон на расторжение договора
|По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон
|ст. 83 ТК РФ
|Включает призыв в армию, смерть работника, чрезвычайные ситуации и др.
|В связи с истечением срока трудового договора
|п. 2 ст. 77 ТК РФ
|Предупреждение работника не менее чем за 3 дня до окончания срока
Марина Петрова, руководитель отдела кадров Однажды к нам пришёл новый директор с установкой "очистить компанию от балласта". На первой же неделе он потребовал уволить трёх сотрудников за "профнепригодность". Я объяснила, что для увольнения по статье о несоответствии занимаемой должности (п. 3 ст. 81 ТК РФ) требуется провести аттестацию с участием комиссии и представителя профсоюза, если он есть. Затем нужно предложить сотруднику все имеющиеся вакансии и только при отказе от них оформлять увольнение. Директор был разочарован, что нельзя "просто выгнать", но в итоге мы провели корректную процедуру аттестации. В результате один сотрудник согласился на перевод, второй действительно не прошел аттестацию, а третий... стал одним из лучших после дополнительного обучения. Соблюдение процедур уберегло компанию от судебных исков и помогло найти верное кадровое решение.
При увольнении по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ) особенно важно помнить, что:
- Увольнение за однократное грубое нарушение возможно только при наличии документально зафиксированного проступка (акты, докладные записки, объяснительные)
- При сокращении должности необходимо соблюдать преимущественное право на оставление, предлагать вакансии и предупреждать за 2 месяца
- Нельзя увольнять в период болезни, отпуска, беременности (с рядом исключений)
- Увольнение руководителя профсоюза требует согласия вышестоящего профсоюзного органа
Выбор правильного основания для увольнения критически важен, поскольку определяет всю дальнейшую процедуру, необходимые документы и сроки. Неверно указанное основание — прямой путь к оспариванию увольнения в судебном порядке. ⚖️
Пошаговая процедура увольнения: от решения до приказа
Процедура увольнения сотрудника, независимо от основания, должна проходить по определённому алгоритму. Правильная последовательность действий поможет избежать юридических осложнений и возможных исков о восстановлении на работе. 📊
Рассмотрим универсальный алгоритм, который можно адаптировать под конкретные основания увольнения:
- Предварительный этап: документальная фиксация обстоятельств, обосновывающих увольнение (при увольнении по инициативе работодателя — акты о нарушениях, результаты аттестации и т.д.)
- Уведомление работника (при необходимости): для сокращения — за 2 месяца, при истечении срока договора — за 3 дня
- Получение письменных объяснений от работника (при дисциплинарном увольнении)
- Оформление первичного документа в зависимости от основания:
- Заявление от работника (при увольнении по собственному желанию)
- Соглашение о расторжении (при увольнении по согласию сторон)
- Уведомление о сокращении/истечении срока договора
- Издание приказа о прекращении трудового договора по унифицированной форме Т-8
- Ознакомление работника с приказом под подпись (при отказе — составление соответствующего акта)
- Расчёт и выплата всех причитающихся сумм:
- Заработная плата за отработанный период
- Компенсация за неиспользованный отпуск
- Выходное пособие (при предусмотренных ТК РФ основаниях)
- Выдача трудовой книжки и других документов (справки 2-НДФЛ, СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ и др.)
- Внесение записи в личную карточку Т-2
- Направление электронного сведения о трудовой деятельности в ПФР (СЗВ-ТД) не позднее следующего рабочего дня после увольнения
Алексей Кузнецов, юрист по трудовому праву В моей практике был показательный случай. Производственная компания решила уволить начальника отдела за систематическое неисполнение обязанностей. Руководство было уверено в правомерности: имелись докладные от подчинённых, срывы сроков были задокументированы. Однако из-за процессуальных нарушений сотрудник выиграл суд и получил компенсацию в размере 350 000 рублей.
Что пошло не так? Во-первых, компания не запросила письменные объяснения перед каждым выговором. Во-вторых, между первым и последним взысканием прошло больше года, что делало увольнение за "систематичность" неправомерным. В-третьих, при увольнении не учли, что сотрудник находился на больничном.
После этого случая мы разработали чек-листы для каждого типа увольнения с контрольными точками и сроками. За пять лет использования этой системы компания не проиграла ни одного трудового спора.
При увольнении по каждому конкретному основанию существуют дополнительные нюансы:
|Основание увольнения
|Дополнительные требования
|Сокращение штата/численности
|– Уведомление службы занятости за 2 месяца<br>- Учёт преимущественного права<br>- Предложение всех имеющихся вакансий<br>- Выплата выходного пособия
|Несоответствие занимаемой должности
|– Проведение аттестации<br>- Предложение имеющихся вакансий<br>- Невозможность увольнения без попытки перевода
|Дисциплинарное увольнение
|– Соблюдение сроков привлечения к ответственности<br>- Запрос объяснительной (отведение 2 рабочих дней)<br>- Учёт тяжести проступка и предыдущего поведения
|Собственное желание
|– Отработка 2 недель (если не согласовано иное)<br>- Право работника на отзыв заявления<br>- Невозможность увольнения при отзыве (кроме приглашения нового сотрудника)
Важно помнить, что день увольнения — последний день работы. В этот день необходимо произвести окончательный расчёт и выдать трудовую книжку (или предоставить сведения о трудовой деятельности). 📅
Как уволить работника по соглашению сторон
Увольнение по соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ) — один из наиболее удобных и безопасных с юридической точки зрения способов расторжения трудового договора. Этот вариант позволяет работодателю и сотруднику договориться о наиболее комфортных условиях прекращения трудовых отношений. 🤝
Ключевые преимущества этого способа увольнения:
- Отсутствие необходимости соблюдать сроки предупреждения (как при увольнении по собственному желанию)
- Возможность установить любую дату прекращения трудового договора
- Минимальные риски оспаривания в суде (при отсутствии пороков воли)
- Возможность включить в соглашение дополнительные условия и компенсации
Алгоритм увольнения по соглашению сторон выглядит следующим образом:
- Инициирование соглашения. Любая из сторон (работник или работодатель) может предложить расторгнуть трудовой договор. Предложение может быть как устным, так и письменным.
- Согласование условий. Стороны обсуждают дату увольнения, размер компенсации (если она предусматривается) и другие существенные условия.
- Составление письменного соглашения. Обязательно в письменной форме, в двух экземплярах. В документе указывают:
- Данные работодателя и работника
- Дату прекращения трудового договора
- Размер и порядок выплаты компенсации (при наличии)
- Другие согласованные условия
- Подписание соглашения обеими сторонами. Каждая сторона получает по одному экземпляру.
- Издание приказа о прекращении трудового договора по форме Т-8 с указанием основания — п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (соглашение сторон).
- Ознакомление работника с приказом под подпись.
- Оформление окончательного расчёта.
- Выдача трудовой книжки и других документов в последний день работы.
После подписания соглашения в одностороннем порядке отказаться от него уже нельзя, если иное не предусмотрено в самом соглашении. Это подтверждается позицией Верховного Суда РФ (Определение от 12.05.2017 №59-КГ17-3).
При составлении соглашения важно учитывать следующие моменты:
- Соглашение должно содержать четкое волеизъявление обеих сторон на расторжение трудового договора
- Если предусматривается компенсация, её размер должен быть указан конкретной суммой или определён через формулу расчёта
- Желательно указать порядок и сроки выплаты компенсации
- Следует описать порядок действий с имуществом компании, находящимся у работника, и с доступами к информационным системам
Размер компенсации при увольнении по соглашению сторон не регламентирован законодательством и определяется исключительно договорённостью между работником и работодателем. Часто компенсацию устанавливают в размере 1-3 месячных окладов, но она может быть как больше, так и меньше этой суммы, или отсутствовать вовсе. 💰
Необходимые документы при расторжении трудового договора
Правильное документальное оформление увольнения — залог минимизации юридических рисков для работодателя. Каждый тип увольнения требует определенного набора документов, но существует базовый перечень, обязательный практически для всех случаев. 📚
Основные документы, оформляемые при любом увольнении:
- Первичный документ-основание для увольнения (специфичен для каждого случая)
- Приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора по форме Т-8 или Т-8а
- Личная карточка работника (форма Т-2) с внесенной записью об увольнении
- Записка-расчет (форма Т-61) для расчета причитающихся сумм
- Трудовая книжка с внесенной записью об увольнении (если ведется)
- Сведения о трудовой деятельности (СЗВ-ТД) для отправки в ПФР
Рассмотрим, какие первичные документы-основания требуются в зависимости от вида увольнения:
|Основание увольнения
|Обязательные документы
|Дополнительные документы
|По собственному желанию
|– Заявление работника о расторжении трудового договора
|– Соглашение о сокращении срока отработки (при необходимости)
|По соглашению сторон
|– Соглашение о расторжении трудового договора
|– Заявление работника с просьбой о расторжении договора (факультативно)
|За дисциплинарный проступок
|– Документы, фиксирующие проступок (акт, докладная)<br>- Требование о предоставлении объяснений<br>- Объяснительная записка (или акт об отказе)<br>- Приказ о применении дисциплинарного взыскания
|– Акт о появлении в нетрезвом виде (при необходимости)<br>- Результаты медосвидетельствования<br>- Свидетельские показания
|Сокращение штата
|– Приказ о проведении сокращения<br>- Уведомление работника о сокращении<br>- Предложения вакантных должностей<br>- Уведомление службы занятости
|– Документы, подтверждающие преимущественное право<br>- Согласие работника/отказ от предложенных вакансий<br>- Мотивированное мнение профсоюза (при наличии)
|Истечение срока трудового договора
|– Уведомление об окончании срока действия договора
|– Проект нового трудового договора (при продлении)
Документы, которые необходимо выдать работнику при увольнении:
- Трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности (СТД-Р) в последний день работы
- Справка о сумме заработка за 2 календарных года (форма 182н)
- Справка о доходах и суммах налога (2-НДФЛ)
- Сведения персонифицированного учёта (СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ)
- Расчётный листок с указанием составных частей зарплаты
- По письменному заявлению работника — заверенные копии документов, связанных с работой (приказы, выписки из трудовой книжки и др.)
При задержке выдачи трудовой книжки или сведений о трудовой деятельности по вине работодателя, он обязан возместить сотруднику не полученный им заработок за всё время задержки (ст. 234 ТК РФ). Поэтому крайне важно своевременно подготовить все необходимые документы. ⏰
Срок хранения документов, связанных с увольнением:
- Приказы по личному составу о прекращении трудового договора — 75 лет
- Личные карточки работников — 50 лет
- Документы о дисциплинарных взысканиях — 3 года
- Документы к приказам по личному составу — 5 лет
Правильное оформление и хранение документов при увольнении — не просто соблюдение формальностей, а важный элемент защиты интересов компании. 🛡️
Ошибки работодателя при увольнении: как их избежать
Практика трудовых споров показывает, что большинство проблем возникает из-за типичных ошибок работодателей при оформлении увольнений. Знание этих распространенных ошибок поможет избежать судебных разбирательств и связанных с ними репутационных и финансовых потерь. 🚫
Наиболее распространенные ошибки при увольнении сотрудников:
Нарушение процедуры увольнения
- Отсутствие запроса письменного объяснения перед дисциплинарным увольнением
- Несоблюдение сроков привлечения к дисциплинарной ответственности (более 1 месяца с обнаружения проступка или более 6 месяцев с совершения)
- Непредоставление работнику полного перечня вакансий при сокращении
- Нарушение сроков уведомления при сокращении или при истечении срочного трудового договора
Неправильное оформление документов
- Некорректная формулировка основания увольнения в приказе
- Ошибки в датах (например, дата увольнения в период больничного)
- Неверная запись в трудовой книжке (без указания статьи ТК РФ или с неточной формулировкой)
- Отсутствие подписи работника на документах или отсутствие акта об отказе от подписи
Увольнение "защищенных" категорий работников
- Увольнение беременных женщин (даже при сокращении штата)
- Увольнение матерей с детьми до 3 лет без соблюдения особых условий
- Увольнение работников в период временной нетрудоспособности и отпуска
- Увольнение без учёта мнения профсоюза (когда это необходимо)
Финансовые нарушения
- Невыплата в полном объеме заработной платы за отработанный период
- Неправильный расчет компенсации за неиспользованный отпуск
- Отсутствие выплаты выходного пособия (когда оно предусмотрено)
- Нарушение сроков окончательного расчёта (не в день увольнения)
Для предотвращения ошибок рекомендуется использовать следующие инструменты и подходы:
- Чек-листы для каждого типа увольнения с последовательностью действий и контрольными точками
- Шаблоны документов, заранее проверенные юристами
- Таймлайны с указанием критических дат и сроков для каждого конкретного случая увольнения
- Согласование сложных случаев с юридическим отделом или внешними консультантами
- Регулярное обновление знаний о трудовом законодательстве у сотрудников кадровой службы
- Аудиозапись ключевых разговоров с сотрудником при увольнении (с уведомлением о записи)
В случае конфликтных ситуаций особенно важно:
- Сохранять спокойствие и профессионализм в общении
- Фиксировать все взаимодействия в письменном виде
- Привлекать свидетелей при важных встречах и беседах
- Не поддаваться на провокации и эмоциональное давление
- Четко соблюдать процедуры, даже если это требует больше времени
Практика показывает, что большинство трудовых споров можно предотвратить, если следовать букве закона и своевременно документировать все этапы увольнения. Даже если сотрудник настроен конфликтно, правильное соблюдение процедур значительно снижает риски для компании. 📊
Пройденный путь от сотрудника до безработного зачастую ставит множество вопросов о будущем профессиональном развитии. Правильное управление своей карьерой — это навык, которым должен обладать каждый современный специалист. Помните, что любое завершение — это всегда начало чего-то нового. Грамотное расставание с работником не только защищает компанию от юридических рисков, но и сохраняет человеческое достоинство обеих сторон, позволяя в будущем вспоминать о сотрудничестве с уважением.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву