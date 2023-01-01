Как стать риэлтором с нуля: пошаговый план для новичка без опыта

Для кого эта статья:

Люди, рассматривающие карьеру риэлтора или смену профессии

Новички в сфере недвижимости, интересующиеся возможностями обучения и стартом в профессии

Специалисты, стремящиеся улучшить свои навыки и повысить доход в области риэлторской деятельности Карьера риэлтора — это тот редкий случай, когда порог входа в профессию невысок, а потенциальный доход практически не ограничен. Многие думают, что для старта нужен специальный диплом или годы обучения, но реальность куда приятнее. В 2025 году рынок недвижимости остаётся одной из немногих сфер, где человек без опыта может за 3-6 месяцев выйти на стабильный доход выше среднего по рынку. А главное — ваш заработок напрямую зависит только от вашей активности и умения выстраивать отношения с клиентами. ?? Готовы узнать, как сделать первые шаги и избежать типичных ошибок новичка?

Профессия риэлтора: обзор требований и перспектив

Риэлтор — это специалист, который помогает клиентам совершать сделки с недвижимостью. Основная задача — соединить продавца с покупателем, собственника с арендатором, обеспечивая юридическую чистоту и выгоду для обеих сторон. За это риэлтор получает комиссионное вознаграждение — обычно от 2% до 6% от суммы сделки.

Вопреки распространённому мнению, для старта в этой профессии не требуется специальное образование. Основные требования к кандидатам в 2025 году — это:

Коммуникабельность и умение выстраивать доверительные отношения

Готовность работать в нестабильном графике (включая вечера и выходные)

Базовая финансовая грамотность и понимание документооборота

Стрессоустойчивость и умение работать на результат

Презентабельный внешний вид и грамотная речь

Перспективы карьеры в сфере недвижимости выглядят более чем привлекательно. По данным исследований рынка труда, средний доход успешного риэлтора в крупных городах России в 2025 году составляет от 150 000 до 500 000 рублей в месяц. При этом верхней планки практически не существует — некоторые специалисты, работающие с элитной недвижимостью или крупными инвестиционными проектами, зарабатывают миллионы.

Уровень специалиста Средний доход (2025) Количество сделок в месяц Начинающий (до 1 года) 70 000 – 120 000 ? 1-2 Опытный (1-3 года) 150 000 – 300 000 ? 3-5 Эксперт (3+ лет) 300 000 – 500 000+ ? 5-10+

Главный плюс профессии — возможность быстрого старта. Риэлторская деятельность не требует длительного обучения и больших начальных инвестиций. При этом рынок недвижимости всегда остаётся активным: даже в кризисные периоды люди продолжают покупать, продавать и арендовать жильё.

Однако стоит понимать и минусы: нестабильный доход на старте карьеры, высокая конкуренция и эмоциональное выгорание из-за постоянного общения с клиентами в стрессовых ситуациях. Но при правильном подходе эти трудности преодолимы. ??

Максим Петров, руководитель отдела продаж в агентстве недвижимости Когда я пришел в профессию 7 лет назад, у меня был только диплом юриста и полное отсутствие опыта в продажах. Первые три месяца я просто ходил на показы с более опытными коллегами, впитывая их подходы и методы работы. Мою первую сделку мы закрыли вместе с наставником – продали двухкомнатную квартиру на вторичном рынке. Помню, как дрожали руки, когда подписывали договор... А комиссионные в 97 000 рублей казались космической суммой! Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что главное – это преодолеть страх первых шагов. Если бы я знал тогда, что через полгода выйду на стабильный доход в 180 000 рублей, а через три года буду руководить отделом – я бы меньше сомневался и больше действовал.

Обучение и лицензирование: первые шаги в профессии

В России, в отличие от многих западных стран, деятельность риэлторов не подлежит обязательному лицензированию на государственном уровне. Это значительно упрощает вход в профессию. Однако для успешного старта необходимо получить базовые знания и навыки.

Существует несколько эффективных путей обучения профессии риэлтора:

Курсы при агентствах недвижимости — многие крупные компании проводят бесплатное обучение для новичков с последующим трудоустройством. Это оптимальный вариант для быстрого старта.

Специализированные учебные центры — предлагают платные программы длительностью от 2 недель до 3 месяцев с выдачей сертификата.

Онлайн-курсы и вебинары — доступный способ получить базовые знания без отрыва от текущей работы.

Самообразование — изучение профессиональной литературы, законодательства и рынка недвижимости самостоятельно.

В 2025 году наиболее востребованными остаются комбинированные форматы обучения, где теоретическая подготовка сочетается с практикой под руководством наставника. ??

Хотя государственное лицензирование не требуется, существуют профессиональные сертификации, повышающие ваш статус в глазах клиентов и работодателей:

Аттестация Российской Гильдии Риэлторов (РГР)

Сертификация Национального совета по недвижимости

Специализированные сертификаты по работе с конкретными типами недвижимости (коммерческая, элитная, загородная)

Минимальный набор знаний, который необходим для старта карьеры риэлтора, включает:

Основы гражданского и жилищного права Документооборот при сделках с недвижимостью Методы оценки рыночной стоимости объектов Техники ведения переговоров и работы с возражениями Принципы маркетинга недвижимости и создания объявлений Финансовые аспекты сделок (ипотека, материнский капитал, налоговые вычеты)

Важно понимать, что обучение в сфере недвижимости — это непрерывный процесс. Законодательство и рыночные условия постоянно меняются, поэтому успешный риэлтор должен регулярно обновлять свои знания и следить за тенденциями.

Выбор агентства недвижимости для стартового опыта

Правильный выбор агентства недвижимости для начала карьеры — один из ключевых факторов вашего успеха. Это не просто место работы, а среда, где вы получите первый опыт, поддержку и клиентскую базу. В 2025 году рынок предлагает новичкам несколько форматов сотрудничества с агентствами:

Формат сотрудничества Условия для новичка Плюсы Минусы Крупная федеральная сеть Официальное трудоустройство, % от сделок 20-40% Системное обучение, поток клиентов, бренд Жесткие регламенты, высокая конкуренция Локальное агентство Гибкий график, % от сделок 40-60% Индивидуальный подход, более высокий % Меньше обучения, ограниченная база клиентов Партнерская программа Свободный график, % от сделок 70-90% Максимальный % от комиссии, независимость Минимальная поддержка, отсутствие офиса

При выборе агентства для старта карьеры обратите внимание на следующие критерии:

Репутация и срок работы на рынке — проверьте отзывы клиентов и сотрудников, узнайте историю компании

Система обучения и наставничества — наличие структурированной программы введения в профессию

Доступ к базам объектов и клиентов — возможность работать с эксклюзивными предложениями

Размер комиссионных и условия их получения — прозрачная система расчета вознаграждения

Техническое оснащение и инструменты — доступ к CRM-системам, рекламным площадкам, юридической поддержке

Для новичка оптимальным вариантом обычно является средняя или крупная компания с хорошей системой обучения. Такие агентства предоставляют структурированный путь в профессию и возможность учиться у опытных коллег. ??

Самая распространенная ошибка начинающих риэлторов — выбор агентства только по проценту от комиссии. Высокий процент не гарантирует высокого дохода, если у вас нет потока клиентов или достаточных знаний для закрытия сделок.

Анна Сергеева, риэлтор с 5-летним стажем Мой первый опыт в недвижимости оказался провальным. Я выбрала небольшое агентство, привлекшее меня обещанием 70% от комиссии с первой сделки. Звучало заманчиво для новичка! Но реальность оказалась суровой – никакого обучения, офис в подвальном помещении и полное отсутствие клиентской базы. Три месяца я пыталась найти клиентов самостоятельно, но без опыта и поддержки это было почти невозможно. В итоге – ни одной сделки и разочарование в профессии. Всё изменилось, когда я перешла в сетевое агентство с профессиональной системой обучения. Да, мой процент там был всего 30%, но уже через месяц я закрыла первую сделку, а через полгода вышла на стабильный доход. Сейчас я понимаю: для новичка главное не процент, а система и поддержка.

Многие новички опасаются жестких условий работы в крупных агентствах. Действительно, там могут быть строгие планы и регламенты, но именно такая структура помогает быстрее освоить профессию. Со временем, набравшись опыта, вы сможете перейти на более выгодные условия или даже открыть собственное агентство.

Практические инструменты и навыки начинающего агента

Успешный старт в риэлторской деятельности требует не только теоретических знаний, но и практических инструментов. В 2025 году технологии играют ключевую роль в работе с недвижимостью, поэтому важно сразу освоить необходимый арсенал цифровых помощников.

Базовый набор инструментов начинающего риэлтора включает:

CRM-система — для управления клиентской базой и отслеживания статуса объектов

Профессиональные приложения для фото- и видеосъемки объектов недвижимости

Доступ к специализированным базам данных и порталам недвижимости

Мессенджеры и средства видеосвязи для удаленного общения с клиентами

Облачные хранилища для работы с документами

Инструменты аналитики рынка для корректной оценки стоимости объектов

Помимо технических инструментов, для эффективной работы необходимо развивать профессиональные навыки:

Техника проведения показов — умение презентовать объект, акцентируя внимание на его преимуществах Навыки фотографирования — качественные снимки увеличивают шансы на быструю продажу Составление продающих описаний объектов — тексты, которые вызывают интерес и желание посмотреть недвижимость Технология "холодных звонков" — поиск потенциальных клиентов через телефонные переговоры Методы работы с возражениями — умение конвертировать сомнения клиента в аргументы за покупку

Одним из самых сложных, но важных навыков является умение находить клиентов. В первые месяцы работы это может стать настоящим вызовом. Эффективные каналы привлечения клиентов в 2025 году: ??

Социальные сети и профессиональные платформы

Нетворкинг и рекомендации от существующих клиентов

Таргетированная реклама в интернете

Участие в профессиональных мероприятиях и выставках

Сотрудничество с застройщиками и банками

Важно понимать, что в современном мире недвижимости клиенты ожидают от риэлтора не просто показа объектов, а комплексного сервиса. Это включает консультации по ипотечным программам, помощь в оформлении документов, организацию встреч с собственниками, сопровождение сделки от начала до конца.

Особое внимание уделите развитию soft skills — навыков эффективной коммуникации. Умение слушать и понимать потребности клиента, выстраивать доверительные отношения и проявлять эмпатию — качества, которые отличают успешного риэлтора от посредственного.

Путь к финансовой независимости через риэлторскую деятельность

Риэлторская деятельность — одна из немногих профессий, где связь между вашими усилиями и финансовым результатом прослеживается напрямую. Понимание механизма формирования дохода риэлтора позволит вам эффективно планировать свой карьерный рост и движение к финансовой независимости. ??

Основные составляющие дохода риэлтора:

Комиссия от сделок — базовый источник заработка (обычно 2-6% от стоимости объекта)

Партнерские программы с банками за привлечение ипотечных клиентов

Дополнительные услуги — оценка недвижимости, помощь в оформлении документов

Бонусы от агентства за перевыполнение плана или привлечение VIP-клиентов

Реалистичный план финансового роста для начинающего риэлтора выглядит следующим образом:

Первые 3 месяца — период обучения и адаптации. Доход минимальный или отсутствует. 3-6 месяцев — первые самостоятельные сделки. Средний доход 50 000 – 100 000 рублей. 6-12 месяцев — формирование базы клиентов и референсов. Доход 100 000 – 200 000 рублей. 12-24 месяца — стабильный поток сделок, специализация в определенном сегменте. Доход 200 000 – 350 000 рублей. 2+ года — статус эксперта, работа с премиальными объектами или возможность создания собственной команды. Доход от 350 000 рублей и выше.

Важно понимать, что доход риэлтора нестабилен и зависит от сезонности, экономической ситуации и личной активности. Поэтому опытные специалисты рекомендуют формировать финансовую подушку безопасности, которая поможет пережить периоды затишья на рынке.

Стратегии увеличения дохода для риэлтора со стажем:

Специализация на определенном сегменте рынка (элитная недвижимость, новостройки, коммерческие объекты)

Расширение географии работы и выход на международный рынок

Создание собственной команды и получение доли от сделок младших коллег

Развитие смежных услуг — управление недвижимостью, инвестиционный консалтинг

Построение личного бренда через медиа, выступления, образовательные проекты

Отдельного внимания заслуживает вопрос налогообложения. В 2025 году для риэлторов доступны следующие варианты оформления деятельности:

Работа по трудовому договору с агентством (НДФЛ 13%)

Оформление в качестве ИП на УСН "Доходы" (6%)

Налоговый режим "Самозанятый" (4-6% в зависимости от типа клиента)

Каждый вариант имеет свои преимущества и ограничения, выбор зависит от объема деятельности и долгосрочных планов.