Первая работа в IT: как стать 1С-программистом без опыта
Для кого эта статья:
- Люди без опыта, желающие начать карьеру в IT, особенно в 1С-программировании
- Студенты и выпускники технических специальностей, ищущие информацию о востребованных навыках
Новички в программировании, заинтересованные в получении первых рабочих мест и создании портфолио
Первая работа в IT без опыта — это реально! Особенно когда речь идёт о 1С-программировании, где спрос на специалистов стабильно превышает предложение. Многие руководители IT-отделов подтверждают: проще взять толкового новичка и обучить его 1С с нуля, чем переманить готового специалиста за огромные деньги. В этой статье я расскажу, как стать 1С-программистом с нуля — от первых шагов до получения заветного оффера, даже если вы никогда не писали код. ??
Кто такой 1С-программист и почему эта профессия востребована
1С-программист — это специалист, который разрабатывает, настраивает и поддерживает решения на базе платформы "1С:Предприятие". Эта система автоматизирует бизнес-процессы организаций: бухгалтерию, склад, производство, зарплату, кадры и многое другое.
Востребованность 1С-программистов обусловлена несколькими факторами:
- Около 80% российских компаний используют 1С для ведения учета
- Постоянные изменения в законодательстве требуют регулярных обновлений систем
- Каждый бизнес уникален и нуждается в индивидуальной доработке типовых решений
- Дефицит квалифицированных кадров — ежегодно на рынке открывается на 25-30% больше вакансий, чем появляется новых специалистов
Средняя зарплата 1С-программиста в России составляет от 80 000 до 250 000 рублей, в зависимости от опыта и региона. Даже начинающие специалисты без опыта могут рассчитывать на оклад от 50 000 рублей. ??
|Уровень специалиста
|Зарплата (Москва/СПб)
|Зарплата (регионы)
|Требуемый опыт
|Junior
|60 000 – 100 000 ?
|40 000 – 70 000 ?
|0-1 год
|Middle
|120 000 – 180 000 ?
|80 000 – 130 000 ?
|1-3 года
|Senior
|180 000 – 300 000+ ?
|130 000 – 200 000 ?
|от 3 лет
Что примечательно, 1С-разработка — это одно из немногих IT-направлений, где можно получить полноценную удаленную работу уже на начальных этапах карьеры. Многие компании готовы рассматривать кандидатов из других городов, предлагая комфортные условия для дистанционной работы.
Андрей Морозов, технический директор
Когда я только начинал свой путь в программировании, я перепробовал несколько направлений — PHP, Java, даже пытался освоить мобильную разработку. Но везде сталкивался с одной проблемой: без опыта на работу не брали, а опыт без работы было получить невозможно. Выбрав 1С, я решил эту дилемму. За три месяца интенсивного самообучения я освоил основы платформы и устроился на первую работу с окладом 45 000 рублей. Ключевым фактором стало то, что я сразу разрабатывал небольшие утилиты для знакомых бухгалтеров — это стало моим первым портфолио. Через год я уже получал 120 000, а сегодня, спустя 7 лет, руковожу отделом разработки и зарабатываю больше 300 000 рублей.
Базовые навыки для старта карьеры в 1С без опыта
Чтобы стать 1С-программистом, вам понадобится набор базовых навыков, которые можно развить еще до поиска первой работы. Хорошая новость — многие из них универсальны и полезны в любой IT-специальности. ??
Технические навыки (Hard Skills):
- Основы программирования — понимание переменных, циклов, условий, функций
- Язык 1С (встроенный язык) — синтаксис очень похож на Pascal и Basic
- SQL — для работы с запросами к базе данных
- Принципы объектно-ориентированного программирования
- Понимание бухгалтерского и управленческого учета — базовые знания помогут лучше понимать задачи
Личные качества (Soft Skills):
- Аналитическое мышление — способность разбивать сложные задачи на простые
- Внимательность к деталям — ошибка в одной цифре может привести к серьезным последствиям
- Умение самостоятельно находить информацию — никто не будет постоянно объяснять базовые вещи
- Коммуникабельность — придется общаться с пользователями и заказчиками
- Стрессоустойчивость — особенно важна в периоды сдачи отчетности, когда счет идет на часы
Важно понимать, что от новичка никто не ожидает глубоких знаний во всех областях. Достаточно освоить базовые принципы работы с платформой и быть готовым к обучению в процессе. Даже опытные 1С-разработчики постоянно учатся, так как платформа регулярно обновляется, а требования бизнеса меняются.
Для успешного старта без опыта достаточно:
- Установить и настроить платформу 1С:Предприятие
- Научиться работать в режиме конфигуратора
- Создать простую конфигурацию с основными объектами (справочники, документы, отчеты)
- Написать несколько процедур обработки данных
- Разобраться с системой прав доступа и ролями пользователей
Не бойтесь начинать с малого. Даже простейшие навыки, такие как установка обновлений или добавление пользователей в систему, могут стать вашим входным билетом в профессию. ??
Пути обучения 1С-программированию с нуля
Существует несколько эффективных способов освоить 1С-программирование с нуля. Выбор зависит от вашего бюджета, доступного времени и предпочитаемого формата обучения. Рассмотрим основные варианты. ??
|Формат обучения
|Стоимость
|Длительность
|Преимущества
|Недостатки
|Официальные курсы 1С
|30 000 – 100 000 ?
|1-6 месяцев
|Структурированная программа, сертификаты
|Высокая стоимость, мало практики
|Онлайн-школы
|15 000 – 80 000 ?
|3-12 месяцев
|Гибкий график, помощь наставников
|Разное качество программ
|Самообучение
|0 – 10 000 ?
|Индивидуально
|Бесплатно или недорого, свой темп
|Требует высокой самодисциплины
|Стажировки
|Бесплатно (часто с зарплатой)
|3-6 месяцев
|Реальный опыт, возможность трудоустройства
|Сложно попасть без базовых знаний
1. Официальные курсы от фирмы 1С
Фирма 1С и ее франчайзи предлагают сертифицированные курсы разного уровня:
- "Введение в конфигурирование" — базовый курс для новичков
- "Основные механизмы платформы" — углубленное изучение
- "Основы программирования" — для тех, кто хочет писать код
Преимущество — получение официальных сертификатов, которые ценятся работодателями. Недостаток — высокая стоимость и преимущественно теоретический подход.
2. Онлайн-курсы и школы
Существует множество онлайн-платформ, предлагающих курсы по 1С-программированию:
- Специализированные школы 1С (Учебный центр №1, 1С-Учебный центр)
- Образовательные платформы (Skillbox, GeekBrains)
- Индивидуальные курсы от опытных разработчиков
Преимущества — доступная цена, гибкий график, практические задания. Недостаток — сильно различающееся качество программ.
3. Самообучение
Для самостоятельного обучения доступны следующие ресурсы:
- Книги ("1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика", "Язык запросов 1С")
- YouTube-каналы с обучающими видео (1С:Учебный центр, Курсы 1С)
- Бесплатные вебинары от фирмы 1С
- Профессиональные форумы (infostart.ru, forum.mista.ru)
Преимущества — минимальные затраты, возможность учиться в своем темпе. Недостаток — требует высокой самоорганизации и дисциплины.
4. Стажировки и программы обучения в компаниях
Многие крупные компании и франчайзи 1С проводят наборы на стажировки или курсы с последующим трудоустройством. Обычно такие программы бесплатны, а иногда даже оплачиваются.
Преимущества — обучение на реальных задачах, высокая вероятность трудоустройства. Недостаток — высокая конкуренция и необходимость базовых знаний для прохождения отбора.
Оптимальная стратегия — комбинировать разные подходы. Например, начать с самостоятельного изучения основ, затем пройти специализированный курс и закрепить знания на стажировке. ??
Создание портфолио и поиск первой работы без опыта
Ключевая проблема всех начинающих специалистов — порочный круг "нет опыта ? не берут на работу ? невозможно получить опыт". Но в 1С-программировании эту проблему можно решить, если грамотно подойти к созданию портфолио и поиску первой работы. ??
Создание портфолио без опыта работы
Даже не имея коммерческого опыта, вы можете собрать впечатляющее портфолио:
- Учебные проекты — реализуйте типовые задачи (учет товаров, расчет зарплаты, ведение CRM)
- Собственные разработки — создайте полезные утилиты или обработки для 1С
- Волонтерские проекты — предложите бесплатную помощь небольшим организациям
- Публикации и контент — ведите блог о своем обучении, делитесь решениями проблем
- Открытый код — размещайте свои разработки на GitHub или специализированных форумах
Важно документировать каждый проект: описывать задачу, подход к решению и полученный результат. Добавьте скриншоты интерфейса и примеры кода — это подтвердит ваши навыки.
Ольга Петрова, HR-директор
Когда я провожу собеседования с начинающими 1С-программистами, меня больше интересует не столько опыт работы, сколько потенциал и подход к решению задач. Помню случай с Алексеем, который пришел к нам без коммерческого опыта, но с впечатляющим портфолио: он создал систему учета для семейного бизнеса друзей, разработал несколько полезных обработок и активно отвечал на вопросы на форумах. Хотя его код был не идеальным, его энтузиазм и стремление к самообразованию меня подкупили. Мы взяли его на испытательный срок, а сегодня, спустя два года, он один из ключевых разработчиков в команде. Главное — показать, что вы готовы учиться и решать реальные задачи, даже если ваш опыт пока только учебный.
Стратегии поиска первой работы
Для поиска первой работы используйте многоканальный подход:
- Стажировки и программы обучения — идеальный вариант для старта без опыта
- Вакансии начального уровня — ищите позиции "Junior", "Стажер", "Помощник программиста"
- Франчайзи 1С — они регулярно набирают начинающих специалистов
- Небольшие компании — часто готовы взять новичка на поддержку базовых функций
- Фриланс-биржи — начните с простых задач по фиксированной стоимости
- Нетворкинг — посещайте мероприятия, вебинары и конференции по 1С
Составление резюме без опыта
В резюме без опыта работы сделайте акцент на:
- Образование — курсы, сертификаты, самообучение
- Технические навыки — конкретные технологии и инструменты, которыми владеете
- Проекты из портфолио — с детальным описанием вашего вклада
- Смежные навыки — знание бухучета, SQL, опыт в других языках программирования
- Личные качества — обучаемость, ответственность, внимание к деталям
Подготовка к собеседованию
Типичные вопросы на собеседованиях для начинающих 1С-программистов:
- Что такое 1С:Предприятие? Какие режимы работы существуют?
- Какие объекты конфигурации вы знаете? Для чего они используются?
- Как работают справочники, документы, регистры?
- Что такое проведение документа?
- Напишите простой запрос на встроенном языке 1С
Не стесняйтесь признавать, что чего-то не знаете, но показывайте готовность быстро учиться. Энтузиазм и искренний интерес к профессии могут компенсировать недостаток опыта. ??
Стратегия профессионального роста начинающего 1С-программиста
Ваша карьера в 1С только начинается, и важно иметь четкую стратегию профессионального развития. Грамотно выстроенный путь поможет не только быстрее расти в доходе, но и избежать профессионального выгорания. ??
Этапы карьерного роста 1С-программиста
- Стажер/Junior-программист (0-1 год) — поддержка существующих решений, простые доработки, исправление ошибок
- Программист/Middle-разработчик (1-3 года) — самостоятельная разработка модулей, настройка типовых конфигураций
- Ведущий программист/Senior-разработчик (3-5 лет) — проектирование архитектуры, сложные интеграции, оптимизация производительности
- Архитектор/Технический руководитель (5+ лет) — разработка сложных систем, управление командой, стратегические решения
План развития на первые 2 года
Первые 6 месяцев:
- Освоить базовые принципы работы с платформой 1С:Предприятие
- Научиться читать и понимать чужой код
- Разобраться в структуре типовых конфигураций
- Получить начальные навыки отладки и исправления ошибок
6-12 месяцев:
- Освоить продвинутые техники программирования на 1С
- Изучить клиент-серверную архитектуру
- Научиться оптимизировать запросы и повышать производительность
- Начать самостоятельную разработку небольших модулей
12-24 месяца:
- Получить сертификацию "1С:Профессионал" по программированию
- Освоить интеграцию 1С с внешними системами
- Изучить мобильную платформу 1С
- Начать специализироваться в определенной отрасли (производство, торговля, услуги)
Сертификация и повышение квалификации
Сертификаты 1С повышают вашу ценность на рынке труда:
- 1С:Профессионал — базовый уровень, подтверждает знание определенного продукта
- 1С:Специалист — продвинутый уровень, требует глубоких знаний и опыта
- 1С:Специалист-консультант — экспертный уровень по методологии учета
- 1С:Руководитель проектов — для управления проектами внедрения
Помимо официальной сертификации, стоит регулярно проходить тематические курсы и вебинары, посещать конференции 1С и изучать профессиональную литературу.
Специализация и ниши в 1С-разработке
Со временем стоит выбрать специализацию, которая будет соответствовать вашим интересам и приносить максимальный доход:
- Разработчик отраслевых решений — создание специализированных конфигураций для конкретных отраслей
- Интегратор — специализация на соединении 1С с другими системами
- Оптимизатор производительности — настройка высоконагруженных систем
- Мобильный разработчик — создание мобильных приложений на платформе 1С
- Облачные решения — работа с 1С в облачной инфраструктуре
Развитие дополнительных навыков
Чтобы быть конкурентоспособным, развивайте смежные компетенции:
- Управление проектами — методологии Agile, Scrum, Kanban
- Базы данных — глубокое понимание SQL, оптимизация СУБД
- Веб-разработка — HTML, CSS, JavaScript для создания веб-интерфейсов 1С
- DevOps — автоматизация развертывания и тестирования
- Soft Skills — коммуникация, презентации, ведение переговоров
Помните, что в IT-сфере, включая 1С-разработку, критически важно непрерывное обучение. Технологии и стандарты постоянно меняются, и только те специалисты, которые учатся на протяжении всей карьеры, остаются востребованными и высокооплачиваемыми. ??
Путь 1С-программиста — это марафон, а не спринт. Ваша ценность как специалиста будет расти с каждым решенным кейсом и каждой освоенной технологией. Начните с малого, фокусируйтесь на постоянном обучении, не бойтесь ошибаться и задавать вопросы. Через несколько лет вы оглянетесь назад и удивитесь, какой большой путь удалось пройти от первых строчек кода до архитектора сложных систем. И помните: в IT всегда ценятся не столько дипломы и сертификаты, сколько реальные навыки и способность решать проблемы.
