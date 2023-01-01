Первая работа в IT: как стать 1С-программистом без опыта
#Профессии в IT  #Выбор профессии  #Карьера и развитие  
Для кого эта статья:

  • Люди без опыта, желающие начать карьеру в IT, особенно в 1С-программировании
  • Студенты и выпускники технических специальностей, ищущие информацию о востребованных навыках

  • Новички в программировании, заинтересованные в получении первых рабочих мест и создании портфолио

    Первая работа в IT без опыта — это реально! Особенно когда речь идёт о 1С-программировании, где спрос на специалистов стабильно превышает предложение. Многие руководители IT-отделов подтверждают: проще взять толкового новичка и обучить его 1С с нуля, чем переманить готового специалиста за огромные деньги. В этой статье я расскажу, как стать 1С-программистом с нуля — от первых шагов до получения заветного оффера, даже если вы никогда не писали код. ??

Кто такой 1С-программист и почему эта профессия востребована

1С-программист — это специалист, который разрабатывает, настраивает и поддерживает решения на базе платформы "1С:Предприятие". Эта система автоматизирует бизнес-процессы организаций: бухгалтерию, склад, производство, зарплату, кадры и многое другое.

Востребованность 1С-программистов обусловлена несколькими факторами:

  • Около 80% российских компаний используют 1С для ведения учета
  • Постоянные изменения в законодательстве требуют регулярных обновлений систем
  • Каждый бизнес уникален и нуждается в индивидуальной доработке типовых решений
  • Дефицит квалифицированных кадров — ежегодно на рынке открывается на 25-30% больше вакансий, чем появляется новых специалистов

Средняя зарплата 1С-программиста в России составляет от 80 000 до 250 000 рублей, в зависимости от опыта и региона. Даже начинающие специалисты без опыта могут рассчитывать на оклад от 50 000 рублей. ??

Уровень специалиста Зарплата (Москва/СПб) Зарплата (регионы) Требуемый опыт
Junior 60 000 – 100 000 ? 40 000 – 70 000 ? 0-1 год
Middle 120 000 – 180 000 ? 80 000 – 130 000 ? 1-3 года
Senior 180 000 – 300 000+ ? 130 000 – 200 000 ? от 3 лет

Что примечательно, 1С-разработка — это одно из немногих IT-направлений, где можно получить полноценную удаленную работу уже на начальных этапах карьеры. Многие компании готовы рассматривать кандидатов из других городов, предлагая комфортные условия для дистанционной работы.

Андрей Морозов, технический директор

Когда я только начинал свой путь в программировании, я перепробовал несколько направлений — PHP, Java, даже пытался освоить мобильную разработку. Но везде сталкивался с одной проблемой: без опыта на работу не брали, а опыт без работы было получить невозможно. Выбрав 1С, я решил эту дилемму. За три месяца интенсивного самообучения я освоил основы платформы и устроился на первую работу с окладом 45 000 рублей. Ключевым фактором стало то, что я сразу разрабатывал небольшие утилиты для знакомых бухгалтеров — это стало моим первым портфолио. Через год я уже получал 120 000, а сегодня, спустя 7 лет, руковожу отделом разработки и зарабатываю больше 300 000 рублей.

Пошаговый план для смены профессии

Базовые навыки для старта карьеры в 1С без опыта

Чтобы стать 1С-программистом, вам понадобится набор базовых навыков, которые можно развить еще до поиска первой работы. Хорошая новость — многие из них универсальны и полезны в любой IT-специальности. ??

Технические навыки (Hard Skills):

  • Основы программирования — понимание переменных, циклов, условий, функций
  • Язык 1С (встроенный язык) — синтаксис очень похож на Pascal и Basic
  • SQL — для работы с запросами к базе данных
  • Принципы объектно-ориентированного программирования
  • Понимание бухгалтерского и управленческого учета — базовые знания помогут лучше понимать задачи

Личные качества (Soft Skills):

  • Аналитическое мышление — способность разбивать сложные задачи на простые
  • Внимательность к деталям — ошибка в одной цифре может привести к серьезным последствиям
  • Умение самостоятельно находить информацию — никто не будет постоянно объяснять базовые вещи
  • Коммуникабельность — придется общаться с пользователями и заказчиками
  • Стрессоустойчивость — особенно важна в периоды сдачи отчетности, когда счет идет на часы

Важно понимать, что от новичка никто не ожидает глубоких знаний во всех областях. Достаточно освоить базовые принципы работы с платформой и быть готовым к обучению в процессе. Даже опытные 1С-разработчики постоянно учатся, так как платформа регулярно обновляется, а требования бизнеса меняются.

Для успешного старта без опыта достаточно:

  1. Установить и настроить платформу 1С:Предприятие
  2. Научиться работать в режиме конфигуратора
  3. Создать простую конфигурацию с основными объектами (справочники, документы, отчеты)
  4. Написать несколько процедур обработки данных
  5. Разобраться с системой прав доступа и ролями пользователей

Не бойтесь начинать с малого. Даже простейшие навыки, такие как установка обновлений или добавление пользователей в систему, могут стать вашим входным билетом в профессию. ??

Пути обучения 1С-программированию с нуля

Существует несколько эффективных способов освоить 1С-программирование с нуля. Выбор зависит от вашего бюджета, доступного времени и предпочитаемого формата обучения. Рассмотрим основные варианты. ??

Формат обучения Стоимость Длительность Преимущества Недостатки
Официальные курсы 1С 30 000 – 100 000 ? 1-6 месяцев Структурированная программа, сертификаты Высокая стоимость, мало практики
Онлайн-школы 15 000 – 80 000 ? 3-12 месяцев Гибкий график, помощь наставников Разное качество программ
Самообучение 0 – 10 000 ? Индивидуально Бесплатно или недорого, свой темп Требует высокой самодисциплины
Стажировки Бесплатно (часто с зарплатой) 3-6 месяцев Реальный опыт, возможность трудоустройства Сложно попасть без базовых знаний

1. Официальные курсы от фирмы 1С

Фирма 1С и ее франчайзи предлагают сертифицированные курсы разного уровня:

  • "Введение в конфигурирование" — базовый курс для новичков
  • "Основные механизмы платформы" — углубленное изучение
  • "Основы программирования" — для тех, кто хочет писать код

Преимущество — получение официальных сертификатов, которые ценятся работодателями. Недостаток — высокая стоимость и преимущественно теоретический подход.

2. Онлайн-курсы и школы

Существует множество онлайн-платформ, предлагающих курсы по 1С-программированию:

  • Специализированные школы 1С (Учебный центр №1, 1С-Учебный центр)
  • Образовательные платформы (Skillbox, GeekBrains)
  • Индивидуальные курсы от опытных разработчиков

Преимущества — доступная цена, гибкий график, практические задания. Недостаток — сильно различающееся качество программ.

3. Самообучение

Для самостоятельного обучения доступны следующие ресурсы:

  • Книги ("1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика", "Язык запросов 1С")
  • YouTube-каналы с обучающими видео (1С:Учебный центр, Курсы 1С)
  • Бесплатные вебинары от фирмы 1С
  • Профессиональные форумы (infostart.ru, forum.mista.ru)

Преимущества — минимальные затраты, возможность учиться в своем темпе. Недостаток — требует высокой самоорганизации и дисциплины.

4. Стажировки и программы обучения в компаниях

Многие крупные компании и франчайзи 1С проводят наборы на стажировки или курсы с последующим трудоустройством. Обычно такие программы бесплатны, а иногда даже оплачиваются.

Преимущества — обучение на реальных задачах, высокая вероятность трудоустройства. Недостаток — высокая конкуренция и необходимость базовых знаний для прохождения отбора.

Оптимальная стратегия — комбинировать разные подходы. Например, начать с самостоятельного изучения основ, затем пройти специализированный курс и закрепить знания на стажировке. ??

Создание портфолио и поиск первой работы без опыта

Ключевая проблема всех начинающих специалистов — порочный круг "нет опыта ? не берут на работу ? невозможно получить опыт". Но в 1С-программировании эту проблему можно решить, если грамотно подойти к созданию портфолио и поиску первой работы. ??

Создание портфолио без опыта работы

Даже не имея коммерческого опыта, вы можете собрать впечатляющее портфолио:

  1. Учебные проекты — реализуйте типовые задачи (учет товаров, расчет зарплаты, ведение CRM)
  2. Собственные разработки — создайте полезные утилиты или обработки для 1С
  3. Волонтерские проекты — предложите бесплатную помощь небольшим организациям
  4. Публикации и контент — ведите блог о своем обучении, делитесь решениями проблем
  5. Открытый код — размещайте свои разработки на GitHub или специализированных форумах

Важно документировать каждый проект: описывать задачу, подход к решению и полученный результат. Добавьте скриншоты интерфейса и примеры кода — это подтвердит ваши навыки.

Ольга Петрова, HR-директор

Когда я провожу собеседования с начинающими 1С-программистами, меня больше интересует не столько опыт работы, сколько потенциал и подход к решению задач. Помню случай с Алексеем, который пришел к нам без коммерческого опыта, но с впечатляющим портфолио: он создал систему учета для семейного бизнеса друзей, разработал несколько полезных обработок и активно отвечал на вопросы на форумах. Хотя его код был не идеальным, его энтузиазм и стремление к самообразованию меня подкупили. Мы взяли его на испытательный срок, а сегодня, спустя два года, он один из ключевых разработчиков в команде. Главное — показать, что вы готовы учиться и решать реальные задачи, даже если ваш опыт пока только учебный.

Стратегии поиска первой работы

Для поиска первой работы используйте многоканальный подход:

  • Стажировки и программы обучения — идеальный вариант для старта без опыта
  • Вакансии начального уровня — ищите позиции "Junior", "Стажер", "Помощник программиста"
  • Франчайзи 1С — они регулярно набирают начинающих специалистов
  • Небольшие компании — часто готовы взять новичка на поддержку базовых функций
  • Фриланс-биржи — начните с простых задач по фиксированной стоимости
  • Нетворкинг — посещайте мероприятия, вебинары и конференции по 1С

Составление резюме без опыта

В резюме без опыта работы сделайте акцент на:

  • Образование — курсы, сертификаты, самообучение
  • Технические навыки — конкретные технологии и инструменты, которыми владеете
  • Проекты из портфолио — с детальным описанием вашего вклада
  • Смежные навыки — знание бухучета, SQL, опыт в других языках программирования
  • Личные качества — обучаемость, ответственность, внимание к деталям

Подготовка к собеседованию

Типичные вопросы на собеседованиях для начинающих 1С-программистов:

  • Что такое 1С:Предприятие? Какие режимы работы существуют?
  • Какие объекты конфигурации вы знаете? Для чего они используются?
  • Как работают справочники, документы, регистры?
  • Что такое проведение документа?
  • Напишите простой запрос на встроенном языке 1С

Не стесняйтесь признавать, что чего-то не знаете, но показывайте готовность быстро учиться. Энтузиазм и искренний интерес к профессии могут компенсировать недостаток опыта. ??

Стратегия профессионального роста начинающего 1С-программиста

Ваша карьера в 1С только начинается, и важно иметь четкую стратегию профессионального развития. Грамотно выстроенный путь поможет не только быстрее расти в доходе, но и избежать профессионального выгорания. ??

Этапы карьерного роста 1С-программиста

  1. Стажер/Junior-программист (0-1 год) — поддержка существующих решений, простые доработки, исправление ошибок
  2. Программист/Middle-разработчик (1-3 года) — самостоятельная разработка модулей, настройка типовых конфигураций
  3. Ведущий программист/Senior-разработчик (3-5 лет) — проектирование архитектуры, сложные интеграции, оптимизация производительности
  4. Архитектор/Технический руководитель (5+ лет) — разработка сложных систем, управление командой, стратегические решения

План развития на первые 2 года

Первые 6 месяцев:

  • Освоить базовые принципы работы с платформой 1С:Предприятие
  • Научиться читать и понимать чужой код
  • Разобраться в структуре типовых конфигураций
  • Получить начальные навыки отладки и исправления ошибок

6-12 месяцев:

  • Освоить продвинутые техники программирования на 1С
  • Изучить клиент-серверную архитектуру
  • Научиться оптимизировать запросы и повышать производительность
  • Начать самостоятельную разработку небольших модулей

12-24 месяца:

  • Получить сертификацию "1С:Профессионал" по программированию
  • Освоить интеграцию 1С с внешними системами
  • Изучить мобильную платформу 1С
  • Начать специализироваться в определенной отрасли (производство, торговля, услуги)

Сертификация и повышение квалификации

Сертификаты 1С повышают вашу ценность на рынке труда:

  • 1С:Профессионал — базовый уровень, подтверждает знание определенного продукта
  • 1С:Специалист — продвинутый уровень, требует глубоких знаний и опыта
  • 1С:Специалист-консультант — экспертный уровень по методологии учета
  • 1С:Руководитель проектов — для управления проектами внедрения

Помимо официальной сертификации, стоит регулярно проходить тематические курсы и вебинары, посещать конференции 1С и изучать профессиональную литературу.

Специализация и ниши в 1С-разработке

Со временем стоит выбрать специализацию, которая будет соответствовать вашим интересам и приносить максимальный доход:

  • Разработчик отраслевых решений — создание специализированных конфигураций для конкретных отраслей
  • Интегратор — специализация на соединении 1С с другими системами
  • Оптимизатор производительности — настройка высоконагруженных систем
  • Мобильный разработчик — создание мобильных приложений на платформе 1С
  • Облачные решения — работа с 1С в облачной инфраструктуре

Развитие дополнительных навыков

Чтобы быть конкурентоспособным, развивайте смежные компетенции:

  • Управление проектами — методологии Agile, Scrum, Kanban
  • Базы данных — глубокое понимание SQL, оптимизация СУБД
  • Веб-разработка — HTML, CSS, JavaScript для создания веб-интерфейсов 1С
  • DevOps — автоматизация развертывания и тестирования
  • Soft Skills — коммуникация, презентации, ведение переговоров

Помните, что в IT-сфере, включая 1С-разработку, критически важно непрерывное обучение. Технологии и стандарты постоянно меняются, и только те специалисты, которые учатся на протяжении всей карьеры, остаются востребованными и высокооплачиваемыми. ??

Путь 1С-программиста — это марафон, а не спринт. Ваша ценность как специалиста будет расти с каждым решенным кейсом и каждой освоенной технологией. Начните с малого, фокусируйтесь на постоянном обучении, не бойтесь ошибаться и задавать вопросы. Через несколько лет вы оглянетесь назад и удивитесь, какой большой путь удалось пройти от первых строчек кода до архитектора сложных систем. И помните: в IT всегда ценятся не столько дипломы и сертификаты, сколько реальные навыки и способность решать проблемы.

Виктор Семёнов

карьерный консультант

