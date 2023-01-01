Первая работа в IT: как стать 1С-программистом без опыта

Для кого эта статья:

Люди без опыта, желающие начать карьеру в IT, особенно в 1С-программировании

Студенты и выпускники технических специальностей, ищущие информацию о востребованных навыках

Новички в программировании, заинтересованные в получении первых рабочих мест и создании портфолио Первая работа в IT без опыта — это реально! Особенно когда речь идёт о 1С-программировании, где спрос на специалистов стабильно превышает предложение. Многие руководители IT-отделов подтверждают: проще взять толкового новичка и обучить его 1С с нуля, чем переманить готового специалиста за огромные деньги. В этой статье я расскажу, как стать 1С-программистом с нуля — от первых шагов до получения заветного оффера, даже если вы никогда не писали код. ??

Кто такой 1С-программист и почему эта профессия востребована

1С-программист — это специалист, который разрабатывает, настраивает и поддерживает решения на базе платформы "1С:Предприятие". Эта система автоматизирует бизнес-процессы организаций: бухгалтерию, склад, производство, зарплату, кадры и многое другое.

Востребованность 1С-программистов обусловлена несколькими факторами:

Около 80% российских компаний используют 1С для ведения учета

Постоянные изменения в законодательстве требуют регулярных обновлений систем

Каждый бизнес уникален и нуждается в индивидуальной доработке типовых решений

Дефицит квалифицированных кадров — ежегодно на рынке открывается на 25-30% больше вакансий, чем появляется новых специалистов

Средняя зарплата 1С-программиста в России составляет от 80 000 до 250 000 рублей, в зависимости от опыта и региона. Даже начинающие специалисты без опыта могут рассчитывать на оклад от 50 000 рублей. ??

Уровень специалиста Зарплата (Москва/СПб) Зарплата (регионы) Требуемый опыт Junior 60 000 – 100 000 ? 40 000 – 70 000 ? 0-1 год Middle 120 000 – 180 000 ? 80 000 – 130 000 ? 1-3 года Senior 180 000 – 300 000+ ? 130 000 – 200 000 ? от 3 лет

Что примечательно, 1С-разработка — это одно из немногих IT-направлений, где можно получить полноценную удаленную работу уже на начальных этапах карьеры. Многие компании готовы рассматривать кандидатов из других городов, предлагая комфортные условия для дистанционной работы.

Андрей Морозов, технический директор Когда я только начинал свой путь в программировании, я перепробовал несколько направлений — PHP, Java, даже пытался освоить мобильную разработку. Но везде сталкивался с одной проблемой: без опыта на работу не брали, а опыт без работы было получить невозможно. Выбрав 1С, я решил эту дилемму. За три месяца интенсивного самообучения я освоил основы платформы и устроился на первую работу с окладом 45 000 рублей. Ключевым фактором стало то, что я сразу разрабатывал небольшие утилиты для знакомых бухгалтеров — это стало моим первым портфолио. Через год я уже получал 120 000, а сегодня, спустя 7 лет, руковожу отделом разработки и зарабатываю больше 300 000 рублей.

Базовые навыки для старта карьеры в 1С без опыта

Чтобы стать 1С-программистом, вам понадобится набор базовых навыков, которые можно развить еще до поиска первой работы. Хорошая новость — многие из них универсальны и полезны в любой IT-специальности. ??

Технические навыки (Hard Skills):

Основы программирования — понимание переменных, циклов, условий, функций

— понимание переменных, циклов, условий, функций Язык 1С (встроенный язык) — синтаксис очень похож на Pascal и Basic

— синтаксис очень похож на Pascal и Basic SQL — для работы с запросами к базе данных

— для работы с запросами к базе данных Принципы объектно-ориентированного программирования

Понимание бухгалтерского и управленческого учета — базовые знания помогут лучше понимать задачи

Личные качества (Soft Skills):

Аналитическое мышление — способность разбивать сложные задачи на простые

— способность разбивать сложные задачи на простые Внимательность к деталям — ошибка в одной цифре может привести к серьезным последствиям

— ошибка в одной цифре может привести к серьезным последствиям Умение самостоятельно находить информацию — никто не будет постоянно объяснять базовые вещи

— никто не будет постоянно объяснять базовые вещи Коммуникабельность — придется общаться с пользователями и заказчиками

— придется общаться с пользователями и заказчиками Стрессоустойчивость — особенно важна в периоды сдачи отчетности, когда счет идет на часы

Важно понимать, что от новичка никто не ожидает глубоких знаний во всех областях. Достаточно освоить базовые принципы работы с платформой и быть готовым к обучению в процессе. Даже опытные 1С-разработчики постоянно учатся, так как платформа регулярно обновляется, а требования бизнеса меняются.

Для успешного старта без опыта достаточно:

Установить и настроить платформу 1С:Предприятие Научиться работать в режиме конфигуратора Создать простую конфигурацию с основными объектами (справочники, документы, отчеты) Написать несколько процедур обработки данных Разобраться с системой прав доступа и ролями пользователей

Не бойтесь начинать с малого. Даже простейшие навыки, такие как установка обновлений или добавление пользователей в систему, могут стать вашим входным билетом в профессию. ??

Пути обучения 1С-программированию с нуля

Существует несколько эффективных способов освоить 1С-программирование с нуля. Выбор зависит от вашего бюджета, доступного времени и предпочитаемого формата обучения. Рассмотрим основные варианты. ??

Формат обучения Стоимость Длительность Преимущества Недостатки Официальные курсы 1С 30 000 – 100 000 ? 1-6 месяцев Структурированная программа, сертификаты Высокая стоимость, мало практики Онлайн-школы 15 000 – 80 000 ? 3-12 месяцев Гибкий график, помощь наставников Разное качество программ Самообучение 0 – 10 000 ? Индивидуально Бесплатно или недорого, свой темп Требует высокой самодисциплины Стажировки Бесплатно (часто с зарплатой) 3-6 месяцев Реальный опыт, возможность трудоустройства Сложно попасть без базовых знаний

1. Официальные курсы от фирмы 1С

Фирма 1С и ее франчайзи предлагают сертифицированные курсы разного уровня:

"Введение в конфигурирование" — базовый курс для новичков

"Основные механизмы платформы" — углубленное изучение

"Основы программирования" — для тех, кто хочет писать код

Преимущество — получение официальных сертификатов, которые ценятся работодателями. Недостаток — высокая стоимость и преимущественно теоретический подход.

2. Онлайн-курсы и школы

Существует множество онлайн-платформ, предлагающих курсы по 1С-программированию:

Специализированные школы 1С (Учебный центр №1, 1С-Учебный центр)

Образовательные платформы (Skillbox, GeekBrains)

Индивидуальные курсы от опытных разработчиков

Преимущества — доступная цена, гибкий график, практические задания. Недостаток — сильно различающееся качество программ.

3. Самообучение

Для самостоятельного обучения доступны следующие ресурсы:

Книги ("1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика", "Язык запросов 1С")

YouTube-каналы с обучающими видео (1С:Учебный центр, Курсы 1С)

Бесплатные вебинары от фирмы 1С

Профессиональные форумы (infostart.ru, forum.mista.ru)

Преимущества — минимальные затраты, возможность учиться в своем темпе. Недостаток — требует высокой самоорганизации и дисциплины.

4. Стажировки и программы обучения в компаниях

Многие крупные компании и франчайзи 1С проводят наборы на стажировки или курсы с последующим трудоустройством. Обычно такие программы бесплатны, а иногда даже оплачиваются.

Преимущества — обучение на реальных задачах, высокая вероятность трудоустройства. Недостаток — высокая конкуренция и необходимость базовых знаний для прохождения отбора.

Оптимальная стратегия — комбинировать разные подходы. Например, начать с самостоятельного изучения основ, затем пройти специализированный курс и закрепить знания на стажировке. ??

Создание портфолио и поиск первой работы без опыта

Ключевая проблема всех начинающих специалистов — порочный круг "нет опыта ? не берут на работу ? невозможно получить опыт". Но в 1С-программировании эту проблему можно решить, если грамотно подойти к созданию портфолио и поиску первой работы. ??

Создание портфолио без опыта работы

Даже не имея коммерческого опыта, вы можете собрать впечатляющее портфолио:

Учебные проекты — реализуйте типовые задачи (учет товаров, расчет зарплаты, ведение CRM) Собственные разработки — создайте полезные утилиты или обработки для 1С Волонтерские проекты — предложите бесплатную помощь небольшим организациям Публикации и контент — ведите блог о своем обучении, делитесь решениями проблем Открытый код — размещайте свои разработки на GitHub или специализированных форумах

Важно документировать каждый проект: описывать задачу, подход к решению и полученный результат. Добавьте скриншоты интерфейса и примеры кода — это подтвердит ваши навыки.

Ольга Петрова, HR-директор Когда я провожу собеседования с начинающими 1С-программистами, меня больше интересует не столько опыт работы, сколько потенциал и подход к решению задач. Помню случай с Алексеем, который пришел к нам без коммерческого опыта, но с впечатляющим портфолио: он создал систему учета для семейного бизнеса друзей, разработал несколько полезных обработок и активно отвечал на вопросы на форумах. Хотя его код был не идеальным, его энтузиазм и стремление к самообразованию меня подкупили. Мы взяли его на испытательный срок, а сегодня, спустя два года, он один из ключевых разработчиков в команде. Главное — показать, что вы готовы учиться и решать реальные задачи, даже если ваш опыт пока только учебный.

Стратегии поиска первой работы

Для поиска первой работы используйте многоканальный подход:

Стажировки и программы обучения — идеальный вариант для старта без опыта

— идеальный вариант для старта без опыта Вакансии начального уровня — ищите позиции "Junior", "Стажер", "Помощник программиста"

— ищите позиции "Junior", "Стажер", "Помощник программиста" Франчайзи 1С — они регулярно набирают начинающих специалистов

— они регулярно набирают начинающих специалистов Небольшие компании — часто готовы взять новичка на поддержку базовых функций

— часто готовы взять новичка на поддержку базовых функций Фриланс-биржи — начните с простых задач по фиксированной стоимости

— начните с простых задач по фиксированной стоимости Нетворкинг — посещайте мероприятия, вебинары и конференции по 1С

Составление резюме без опыта

В резюме без опыта работы сделайте акцент на:

Образование — курсы, сертификаты, самообучение

— курсы, сертификаты, самообучение Технические навыки — конкретные технологии и инструменты, которыми владеете

— конкретные технологии и инструменты, которыми владеете Проекты из портфолио — с детальным описанием вашего вклада

— с детальным описанием вашего вклада Смежные навыки — знание бухучета, SQL, опыт в других языках программирования

— знание бухучета, SQL, опыт в других языках программирования Личные качества — обучаемость, ответственность, внимание к деталям

Подготовка к собеседованию

Типичные вопросы на собеседованиях для начинающих 1С-программистов:

Что такое 1С:Предприятие? Какие режимы работы существуют?

Какие объекты конфигурации вы знаете? Для чего они используются?

Как работают справочники, документы, регистры?

Что такое проведение документа?

Напишите простой запрос на встроенном языке 1С

Не стесняйтесь признавать, что чего-то не знаете, но показывайте готовность быстро учиться. Энтузиазм и искренний интерес к профессии могут компенсировать недостаток опыта. ??

Стратегия профессионального роста начинающего 1С-программиста

Ваша карьера в 1С только начинается, и важно иметь четкую стратегию профессионального развития. Грамотно выстроенный путь поможет не только быстрее расти в доходе, но и избежать профессионального выгорания. ??

Этапы карьерного роста 1С-программиста

Стажер/Junior-программист (0-1 год) — поддержка существующих решений, простые доработки, исправление ошибок Программист/Middle-разработчик (1-3 года) — самостоятельная разработка модулей, настройка типовых конфигураций Ведущий программист/Senior-разработчик (3-5 лет) — проектирование архитектуры, сложные интеграции, оптимизация производительности Архитектор/Технический руководитель (5+ лет) — разработка сложных систем, управление командой, стратегические решения

План развития на первые 2 года

Первые 6 месяцев:

Освоить базовые принципы работы с платформой 1С:Предприятие

Научиться читать и понимать чужой код

Разобраться в структуре типовых конфигураций

Получить начальные навыки отладки и исправления ошибок

6-12 месяцев:

Освоить продвинутые техники программирования на 1С

Изучить клиент-серверную архитектуру

Научиться оптимизировать запросы и повышать производительность

Начать самостоятельную разработку небольших модулей

12-24 месяца:

Получить сертификацию "1С:Профессионал" по программированию

Освоить интеграцию 1С с внешними системами

Изучить мобильную платформу 1С

Начать специализироваться в определенной отрасли (производство, торговля, услуги)

Сертификация и повышение квалификации

Сертификаты 1С повышают вашу ценность на рынке труда:

1С:Профессионал — базовый уровень, подтверждает знание определенного продукта

— базовый уровень, подтверждает знание определенного продукта 1С:Специалист — продвинутый уровень, требует глубоких знаний и опыта

— продвинутый уровень, требует глубоких знаний и опыта 1С:Специалист-консультант — экспертный уровень по методологии учета

— экспертный уровень по методологии учета 1С:Руководитель проектов — для управления проектами внедрения

Помимо официальной сертификации, стоит регулярно проходить тематические курсы и вебинары, посещать конференции 1С и изучать профессиональную литературу.

Специализация и ниши в 1С-разработке

Со временем стоит выбрать специализацию, которая будет соответствовать вашим интересам и приносить максимальный доход:

Разработчик отраслевых решений — создание специализированных конфигураций для конкретных отраслей

— создание специализированных конфигураций для конкретных отраслей Интегратор — специализация на соединении 1С с другими системами

— специализация на соединении 1С с другими системами Оптимизатор производительности — настройка высоконагруженных систем

— настройка высоконагруженных систем Мобильный разработчик — создание мобильных приложений на платформе 1С

— создание мобильных приложений на платформе 1С Облачные решения — работа с 1С в облачной инфраструктуре

Развитие дополнительных навыков

Чтобы быть конкурентоспособным, развивайте смежные компетенции:

Управление проектами — методологии Agile, Scrum, Kanban

— методологии Agile, Scrum, Kanban Базы данных — глубокое понимание SQL, оптимизация СУБД

— глубокое понимание SQL, оптимизация СУБД Веб-разработка — HTML, CSS, JavaScript для создания веб-интерфейсов 1С

— HTML, CSS, JavaScript для создания веб-интерфейсов 1С DevOps — автоматизация развертывания и тестирования

— автоматизация развертывания и тестирования Soft Skills — коммуникация, презентации, ведение переговоров

Помните, что в IT-сфере, включая 1С-разработку, критически важно непрерывное обучение. Технологии и стандарты постоянно меняются, и только те специалисты, которые учатся на протяжении всей карьеры, остаются востребованными и высокооплачиваемыми. ??

Путь 1С-программиста — это марафон, а не спринт. Ваша ценность как специалиста будет расти с каждым решенным кейсом и каждой освоенной технологией. Начните с малого, фокусируйтесь на постоянном обучении, не бойтесь ошибаться и задавать вопросы. Через несколько лет вы оглянетесь назад и удивитесь, какой большой путь удалось пройти от первых строчек кода до архитектора сложных систем. И помните: в IT всегда ценятся не столько дипломы и сертификаты, сколько реальные навыки и способность решать проблемы.

