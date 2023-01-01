Как оформить коммерческое предложение: дизайн, повышающий продажи

#Копирайтинг  #Конверсия и CRO  #Маркетинговая стратегия  
Для кого эта статья:

  • Менеджеры и специалисты по продажам
  • Владельцы бизнеса и предприниматели

  • Графические дизайнеры и специалисты по маркетингу

    Представьте, что ваше коммерческое предложение — это ваш представитель

    #Копирайтинг  #Конверсия и CRO  #Маркетинговая стратегия  
    Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
    Сколько вам лет
    0%
    До 18
    От 18 до 24
    От 25 до 34
    От 35 до 44
    От 45 до 49
    От 50 до 54
    Больше 55

Представьте, что ваше коммерческое предложение — это ваш представитель, который входит в кабинет к клиенту. В мятой рубашке и с растрепанными волосами или в безупречном костюме с располагающей улыбкой? Красивое коммерческое предложение — это не просто эстетика, а мощный инструмент продаж, способный увеличить конверсию до 30%. При этом 78% менеджеров признаются, что визуальному оформлению КП уделяют минимум внимания. Давайте исправим эту ошибку и превратим ваши коммерческие предложения в настоящие шедевры, которые невозможно игнорировать! 🚀

Сила первого впечатления в коммерческом предложении

Психологи утверждают: на формирование первого впечатления уходит всего 7 секунд. В случае с коммерческими предложениями этот срок еще меньше — около 3-5 секунд. Именно в этот короткий промежуток решается судьба вашего предложения: будет ли оно внимательно изучено или отправится в корзину. 🕒

Исследование Стэнфордского университета показало, что 75% пользователей судят о надежности компании по дизайну ее материалов. Неопрятное, перегруженное или устаревшее оформление КП мгновенно подрывает доверие к вашему бизнесу.

Александр Белов, директор по продажам:

Несколько лет назад наша компания никак не могла заключить контракт с крупным клиентом. Мы отправили уже третье коммерческое предложение с детальными расчетами и описаниями преимуществ, но получали вежливые отказы. В отчаянии я обратился к дизайнеру, и мы полностью переработали внешний вид КП. Вместо 15 страниц текста мы создали элегантный документ на 5 страницах с инфографикой, диаграммами и продуманной структурой. Клиент позвонил через час после получения нового предложения и сказал фразу, которую я запомнил навсегда: "Теперь я вижу, что имею дело с профессионалами". Контракт был подписан через неделю, а его сумма в 2,5 раза превысила первоначальную.

Ключевые элементы, формирующие первое впечатление:

  • Обложка и заголовок — должны быть лаконичными, отражать суть предложения и содержать УТП
  • Логотип и фирменный стиль — мгновенно повышают узнаваемость и профессионализм
  • Баланс "воздуха" и контента — перегруженные страницы отталкивают, а правильно структурированные привлекают внимание
  • Качество изображений — размытые или пиксельные картинки создают впечатление небрежности
  • Общая эстетика — соответствие дизайна вашей целевой аудитории и отрасли
Что оценивают клиенты Влияние на решение Время на оценку
Профессионализм дизайна 63% 2-3 секунды
Структурированность информации 58% 5-7 секунд
Релевантность визуальных элементов 42% 4-6 секунд
Цветовая гармония 37% 1-2 секунды
Качество бумаги/формата (для печатных КП) 29% Тактильный контакт

Помните: безупречное коммерческое предложение — это не только содержание, но и форма. Даже самое выгодное предложение может быть отвергнуто из-за неудачного оформления. Инвестируйте время в дизайн — это окупится многократно. 💼

Визуальная иерархия и структура оформления КП

Визуальная иерархия — это система организации и подачи информации, которая управляет движением взгляда читателя от наиболее важных элементов к второстепенным. Грамотно выстроенная иерархия помогает клиенту быстро понять суть предложения и принять решение. 🔍

По данным исследований, читатель удерживает внимание на деловом документе в среднем 51 секунду. За это время вы должны донести ключевые моменты вашего предложения, а значит — правильно расставить акценты.

  • F-паттерн чтения — люди сканируют документы по F-образной траектории, уделяя больше внимания верхней части и левой стороне страницы
  • Правило третей — размещение ключевой информации на пересечениях воображаемой сетки, разделяющей страницу на

Владимир Чернов

дизайнер маркетплейсов

